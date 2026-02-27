Меми в стресових ситуаціях і як їх використовують в маркетингу

Від початку повномасштабного вторгнення український інтернет-простір буквально просочений жартівливими картинками. Ви зустрінете їх як у комунікації брендів, рекламних кампаніях, так і у соцмережах держустанов. Відтепер меми не лише атрибут сучасного гумору — це форма культурної адаптації до нової реальності.

У цьому матеріалі спробую розібратись, чи дійсно жарти під час апокаліпсиса є суто нашою українською рисою, і як бізнеси вдало запускають хвилю популярних мемчиків — собі во благо й всім на радість.

Універсальний (майже) інструмент виживання

Отже, трохи бази з психології. Гумор давно визнано ефективною адаптивною стратегією, оскільки він:

знижує рівень стресу;

підтримує позитивний емоційний стан;

зберігає психологічну стійкість.

Наразі ми є водночас свідками й безпосередніми учасниками чергового великого переселення. Тільки тепер не географічного, а з фізичної реальності до віртуального простору. Відповідно меми — це цифрові аналоги психічних вірусів (до речі, це поняття ввів в науку генетик Річард Докінз), які активно та досить стрімко розповсюджуються у новому, сприятливому середовищі за відомими психологічними механізмами емоційного зараження навіювання. Максим Жидко, кандидат психологічних наук, доцент, декан гуманітарно-правового факультету Національного аерокосмічного університету «ХАІ», психотерапевт Єдиного професійного реєстру Європи

Психологи вважають, що здатність жартувати — це такий спосіб збереження цілісності та стійкості й для військових, і для цивільних.

Українське дослідження у 2023 році про аутентичні стилі гумору також підкреслює цей зв’язок із нашою незламністю.

Хвилинка обережного оптимізму: чим розвиненіше ваше почуття гумору, тим більш підвищений ваш моральний стан і нижче симптоми посттравматичного стресу.

Українці сміялися й раніше — на кухнях, у твіттері, в маршрутках. Але після лютого 2022 року жарти перетворилися на засіб психологічної саморегуляції. Меми стали нашою колективною формою «пережити разом» — у міксі з армійською термінологією, самобутніми образами й культурними кодами.

Цей новий гумор має певні риси, а саме:

політично й історично обґрунтований;

пронизаний самоіронією;

відзначається гіперболізацією болю, перетвореного на жарт.

У кризові моменти вміння розрядити ситуацію жартом рятувало суспільство і в інших країнах, але в нас із часів повномасштабного вторгнення це стало майже офіційною мовою.

Чим корисні меми для бізнес‑комунікації

Коли традиційні рекламні меседжі часом виглядають недоречно або надто сухо, гумор стає альтернативним каналом спілкування — людяним, близьким і релевантним.

Якщо ваш SMM-відділ вміє влучно жартувати, це він не просто розважає цільову аудиторію, а створює умови для зниження напруги. Меми сповіщають споживача: «ми розуміємо, що відбувається», «ми з тобою». І впливають на довіру до вашого бренду.

Меми створюються з доступного культурного матеріалу, легкі й дешеві у виробництві, мають швидкий та масштабний ефект. А, головне, можуть непогано монетизуватися. Максим Жидко, кандидат психологічних наук, доцент, декан гуманітарно-правового факультету Національного аерокосмічного університету «ХАІ», психотерапевт Єдиного професійного реєстру Європи

Пости Rozetka про «Кевіна з Home Alone», blackout, новини про тарифи чи меми про доставку часто потрапляють у стрічку як органічні, так і вірусні. Цей маркетплейс вміє влучно використовувати гарячі інфоприводи.

Сільпо просуває свої товари через жартівливі слогани: «гречка з крилами», «огірки від мами Оксани», «любов з першого подового». Це створює впізнаваний бренд-голос і викликає позитивне ставлення. Бренд зробив ставку не стільки на меми-картинки, як на цілі серії відео, де гумор міцно переплетений зі сторітелінгом.

LUN комунікує через інфографіку та чорний гумор: «квартира, де можна поплакати у душі», «пентхаус депресії» тощо — з акцентом на реальні потреби аудиторії у житлі та підтримці.

monobank — один з найпослідовніших адептів гумору в комунікаціях. Їхні сповіщення часто побудовані як меми, а реакції у соцмережах виглядають як частина інтернет-культури, а не офіційного банку.

З найсвіжіших компаній їхніх із застосуванням мемів — лимони від mono. Тренд із задоволенням підхопили не лише клієнти банку, а й інші користувачі та навіть установи.

Ситуаційний гумор брендів легко стає мемом — іноді для цього вистачає лише дотепної фрази. Успіх такої комунікації залежить від досвіду та чуття SMM-фахівця, який вміє вловити момент, тренд і не перейти межу.

Юридичні питання: ложка дьогтю

Зазвичай меми створюються на основі чужого візуального або текстового контенту: кадрів з фільмів, скриншотів, твітів, зображень.

Це створює певні юридичні ризики. Правовласники можуть вимагати негайного припинення використання зображення та офіційно надіслати повідомлення про порушення. У більш серйозних випадках компанії ризикують отримати фінансові претензії — від компенсації збитків до штрафів за незаконне використання контенту.

Через порушення авторських прав платформи соцмереж можуть видалити вашу публікацію або обмежити роботу акаунта. Використання кадрів із фільмів, серіалів або зображень відомих персонажів без ліцензії інколи призводить до судових позовів, адже правовласники великих студій суворо захищають свою інтелектуальну власність.

Додаткові ризики виникають і через можливе порушення права на зображення осіб, чиї фото або персонажі використані у мемі без згоди. Для брендів це може обернутися не лише юридичними витратами, а й репутаційними наслідками, якщо кампанію доведеться терміново зупинити. Тому перед використанням мемів у маркетингу варто переконатися у правомірності контенту або створювати оригінальні візуальні матеріали. Олена Олейнікова, юристка Legal departmet в Netpeak Ukraine

Як цьому запобігти:

створюйте власні меми з оригінальними зображеннями або ілюстраціями;

уникайте використання відомих персонажів (особливо Disney, Netflix тощо) без ліцензії;

якщо йдеться про гумористичне цитування, чітко позначайте джерело.

Що ще слід знати про меми

Додам невеликий, але важливий акцент про інформаційну гігієну. Це набуває зовсім іншого значення в часи, коли економічні протистояння й навіть війни перейшли в інтернет.

Як і біологічні віруси, меми здатні передаватися різними шляхами, мутувати — породжувати нові меми, вбудовуватися та змінювати наші звичну картину світу та поведінку, руйнувати інформаційний імунітет. Тому меми активно використовуються як інформаційна зброя у гібридних війнах (не тільки військових, але й комерційних) і як щеплення від інформаційного впливу супротивника або конкурента. В цьому сенсі сьогодні експериментування з мемами дуже нагадує перші експерименти з бактеріологічною зброєю: спрощені уявлення, відсутність лонгітюдних даних (спостережень за великий відрізок часу), досить багато ентузіазму та поки що не розвинуте регулювання. Створюючи або споживаючи меми, ставтесь до них серйозно й не забувайте дбати про власне психічне здоров’я. Максим Жидко, кандидат психологічних наук, доцент, декан гуманітарно-правового факультету Національного аерокосмічного університету «ХАІ», психотерапевт Єдиного професійного реєстру Європи

FAQ, або Мемна безпека для брендів

1. Чи можна просто взяти мем з інтернету?

Навіть якщо здається, що мем гуляє в публічному просторі, за ним може стояти автор з правами на зображення чи текст. Коли використовуєте чужий контент, зазначайте джерело або узгоджуйте публікацію.

2. А якщо просто повторити популярну ідею чи шаблон?

Це безпечніше. В інтернет-культурі є поняття «мемного формату» — усталеного шаблону, з яким працюють усі. Але краще адаптуйте його до себе, ніж просто копіюйте.

3. Як не зламати тон спілкування з аудиторією?

Перевіряйте, чи підходить жарт до контексту вашої ніші. Головне, мем не має суперечити цінностям компанії.

4. А як не помилитися з темою?

Завжди будьте обережні з жартами про релігію, смерть, гендер, насильство, трагедії — навіть якщо інші про це жартують. Якщо маєте сумніви, краще не публікувати.

5. Чи потрібно мати дозвіл на використання фото чи персонажа?

Якщо мем включає зображення відомої особистості, кадри з фільмів, брендових персонажів — потрібен дозвіл або ліцензія. В іншому разі є ризик скарг або судових претензій.

6. А якщо створити мем самостійно?

Це найкращий варіант. Створюйте оригінальні візуали, які відсилають до реальності аудиторії. Залучайте команду дизайнерів і SMM, щоби зберегти стиль, тон і безпеку.