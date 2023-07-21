Ми залежали від підприємців, а вони — від нас. Юлія Новаченко, CMO Prom.ua, про стратегії воєнного часу

Ми залежали від підприємців, а вони — від нас. Юлія Новаченко, CMO Prom.ua, про стратегії воєнного часу

Від редакції. Агентство Netpeak вже давно співпрацює із компаніями, які прагнуть бути першими. Це круті бізнеси із цікавим досвідом і корисними інсайдами. Із початком повномасштабного вторгнення вони зіткнулись із непростими викликами, що тільки їх загартували. Ми спілкуємось з лідерами українського бізнесу щодня, бачимо їх підходи до бізнесу, до трендів маркетингу, до роботи у надскладних умовах. Бачимо і хочемо про це говорити. Саме про це наш спецпроєкт «Антикрихкий бізнес».

Агентство Netpeak вже більше 4-х років є партнером Prom по didgital-маркетингу. Разом успішно реалізували SEO-стратегії просування, а також завдяки PPC та ASO підвищили охоплення та продажі через мобільний застосунок маркетплейсу.

В рамках нашого спецпроєкту «Антикрихкий бізнес» ми поспілкувалися з Юлією Новаченко, CMO Prom.ua, про команду, бізнес-стратегії воєнного часу та про погляди на майбутнє українського бізнесу.

Більшість українських інтернет-підприємців, які щось продають, так чи інакше були дотичні до Prom, зараз дотичні чи будуть в майбутньому.

Prom.ua — найбільший маркетплейс в Україні, де продаються понад 100 мільйонів товарів від 55 тисяч підприємців. Надзвичайно цікаво було спостерігати, як з роками змінювався фокус малого бізнесу зі «швидко збути» товар на «вирішити проблему клієнта». Тобто не просто продати, а саме те, що треба, якнайкраще проконсультувати за потреби, зробити так, щоб клієнт знову повернувся.

Якщо говорити про спостереження останнього року, то перше і найголовніше, підприємці — просто незламні люди.

24 лютого ми побачили, що підприємці — вони завжди підприємці. Люди в окупованому Херсоні виходили на східці магазину, тому що це було єдине місце, де можна було зловити вайфай, і продовжували обробляти замовлення. Навіть відносили їх самі, якщо це були замовлення по місту.

Підприємці, що втратили постачальників, пропонували свої склади тим, у кого була потреба. Малі бізнеси, які залежали від логістики морем, перебудували протягом місяця доставку наземними шляхами. Деякі працювали собі в мінус просто для того, щоб бути корисними. Безліч таких історій ми спостерігали у нашій Prom-спільноті в месенджері на 20 тисяч підприємців. Вони хотіли вистояти. І вистояли.

До речі, ключові інсайти про e-commerce воєнного часу від Юлії Новаченко ми вже опублікували в Instagram Netpeak.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Digital-агентство Netpeak (@netpeak)

Prom.ua після початку повномасштабного вторгнення вийшов на етап розвитку з серпня-вересня 2022 року. З початку повномасштабного вторгнення і до цього часу були етапи виживання та відновлення.

Як ми зрозуміли, що це розвиток? Побачили зростання товарообігу, замовлень та підприємців. Ясна річ, що виїхало близько 25% українців, які раніше робили покупки в інтернеті, і це спричинило зменшення кількості замовлень, але з’явилися люди, які змінили місця проживання та були готові до нових звичок.

На цьому етапі ми як маркетплейс сфокусувалися на речах, що покращують клієнтський досвід. Одне з дуже важливих для нас досягнень — ми запустили безкоштовну доставку з Prom в точки видачі Rozetka. Це насправді великий прорив для бізнесу, адже мало що настільки гальмує розвиток e-commers, як дорога доставка.

Коли купуєш онлайн щось за 2000 гривень, а доставка — 100, це може і не бути проблемою. Але якщо товар коштує 150 гривень і доставка 50 — це вже дискомфортно. Тому одну зі своїх бізнес-задач ми бачимо у тому, щоб здешевлювати доставку. Це і безкоштовна доставка у точки видачі Розетки, і створення спеціальних умов з українськими службами доставки.

Другий виклик і драйвер розвитку — безпека онлайн-покупок. Її ми гарантуємо через Prom-оплату — безпечну оплату карткою на маркетплейсі. Покупець не може довіряти кожному із 50 тисяч підприємців, але він довіряє маркетплейсу. Якщо щось піде не так з оплаченим замовленням, гроші просто повернуться на картку.

Клієнтам важливо відчувати та бачити, як бізнес переживає війну.

З останніх споживацьких досліджень ми знаємо, що людям важливо відчувати та бачити, як бізнес переживає війну. Зараз не час тихої благодійності, відчуття причетності дійсно важливе. Брендам, які активно допомагають Збройним Силам України, важливо про це говорити, але водночас на цьому не спекулювати. Клієнти звертають зараз увагу і на те, хто ти, і на те, що ти робиш для перемоги.

Звісно, це ні в якому разі не означає, що тоді у компанії є поблажки щодо розвитку сервісу, пропозиції, що можна не працювати над базою тощо.

Системне волонтерство всередині компанії для команди Prom.ua змінило майже все, що відбувається в рамках нашої корпоративної культури.

Наша внутрішня корпоративна волонтерська спільнота, яка народилась 24 лютого і зараз налічує 600 людей, закрила понад 5 тисяч запитів на допомогу — це медицина, розбір завалів, амуніція, озброєння тощо.

Разом з колегами та друзями ми відправили на передову понад 110 дронів-розвідників на суму 11 млн грн. Більшу частину грошей ми зібрали на наших внутрішніх Благодійних Аукціонах EVO.

За найдорожчий лот — прапор України із підписом Володимира Зеленського — вторгували 420 тисяч гривень.

Також на наш Аукціон приїжджав Віталій Кличко і продав свій легендарний велосипед.

Ще був кавун з окупованого на той час Херсону.

Були лоти від військових та від зірок. Все це дуже мотивує та об’єднує людей.

Наші дівчата, колишні та нинішні співробітниці, об’єдналися та запустили проєкт «Зубата лопата», А в якому вони виготовляють персональні піхотні лопати. Вже передали на фронт 15 тисяч штук на більш ніж 2 мільйони гривень.

А на нашій платформі HelpVolunteer — волонтери з усієї України зібрали близько 10 мільйонів.

І це тільки частина того, що ми робимо разом.

Допомога одне одному змінює взаємини та створює підґрунтя для нашого спільного майбутнього.