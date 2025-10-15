Міфи про наскрізну аналітику: 6 помилок, які коштують бізнесу грошей

Ви щодня бачите десятки звітів, але досі не розумієте, куди зникає бюджет? Наскрізна аналітика мала б давати чіткі цифри, але врешті-решт часто перетворюється на набір таблиць і графіків.

Щоб розібратися зі всіма своїми даними та приймати рішення на основі чітких цифр, запрошуємо вас на онлайн-ефір, де розберемо шість найпоширеніших помилок, яких припускаються компанії під час побудови наскрізної аналітики — від формування запиту до активації даних у маркетингу та продажах.

Коли: 21 жовтня, 17:00

Де: Netpeak I Web Analytics Hub

Вартість: безплатно

Спікер: Олександр Конівненко, Head of Digital Data Department в Netpeak Ukraine. Має понад 12 років досвіду у digital-маркетингу, під його керівництвом команда стала партнерами Google Marketing Platform та сервіс-партнерами Google Cloud. Активний спікер і автор експертних матеріалів.

Чому варто відвідати ефір?

✅ Побачите, як аналітика безпосередньо впливає на ухвалення правильних бізнес-рішень.

✅ Зрозумієте, як об’єднати дані про клієнтів, продажі та продукти в єдину аналітичну систему.

✅ Розберетесь, як наскрізна аналітика допомагає скорочувати витрати на неефективні канали, підвищувати ROMI та економити час команди.

✅ Отримаєте поради, який підхід до налаштування даних найкраще обрати саме для вашого бізнесу.

✅ Дізнаєтесь про типові помилки, з якими стикаються компанії, — на реальних прикладах і перевірених кейсах.

Приєднуйтесь до ефіру, щоб зрозуміти, як зробити аналітику вашим бізнес-активом, який допомагає приймати рішення, заощаджувати ресурси й масштабувати прибуток.