Міфи про наскрізну аналітику: 6 помилок, які коштують бізнесу грошей
Ви щодня бачите десятки звітів, але досі не розумієте, куди зникає бюджет? Наскрізна аналітика мала б давати чіткі цифри, але врешті-решт часто перетворюється на набір таблиць і графіків.
Щоб розібратися зі всіма своїми даними та приймати рішення на основі чітких цифр, запрошуємо вас на онлайн-ефір, де розберемо шість найпоширеніших помилок, яких припускаються компанії під час побудови наскрізної аналітики — від формування запиту до активації даних у маркетингу та продажах.
Коли: 21 жовтня, 17:00
Де: Netpeak I Web Analytics Hub
Вартість: безплатно
Спікер: Олександр Конівненко, Head of Digital Data Department в Netpeak Ukraine. Має понад 12 років досвіду у digital-маркетингу, під його керівництвом команда стала партнерами Google Marketing Platform та сервіс-партнерами Google Cloud. Активний спікер і автор експертних матеріалів.
Чому варто відвідати ефір?
✅ Побачите, як аналітика безпосередньо впливає на ухвалення правильних бізнес-рішень.
✅ Зрозумієте, як об’єднати дані про клієнтів, продажі та продукти в єдину аналітичну систему.
✅ Розберетесь, як наскрізна аналітика допомагає скорочувати витрати на неефективні канали, підвищувати ROMI та економити час команди.
✅ Отримаєте поради, який підхід до налаштування даних найкраще обрати саме для вашого бізнесу.
✅ Дізнаєтесь про типові помилки, з якими стикаються компанії, — на реальних прикладах і перевірених кейсах.
Приєднуйтесь до ефіру, щоб зрозуміти, як зробити аналітику вашим бізнес-активом, який допомагає приймати рішення, заощаджувати ресурси й масштабувати прибуток.
