Netpeak оголосив про ребрендинг до 20-річчя компанії

До свого 20-річчя компанія Netpeak оголосила про ребрендинг і закріпила нове позиціонування на ринку. Заснована у 2006 році в Одесі як SEO-агенція, перейшла до формату стратегічного маркетингового партнера з повним циклом послуг. Нову візуальну айдентику розробили спільно зі Spiilka Design Büro.

Чому саме зараз: контекст

Зміни відбуваються на тлі зростання попиту на комплексні маркетингові рішення. За оцінкою Всеукраїнської рекламної коаліції, рекламний ринок України виріс на 12% в гривневому еквіваленті. В агенції вважають, що позитивна динаміка пов’язана зі зміною запитів клієнтів від окремих інструментів до системної й комплексної роботи з маркетингом.

За підсумками 2025 року Netpeak продемонстрував загальне зростання +21% відносно 2024 в усіх регіонах та сегментах, де компанія представлена (Європа, Середня Азія, Близький Схід, США та Австралія).

У агенції пояснюють ребрендинг масштабуванням екосистеми. Тільки за 2025 рік в компанії відбулись успішні запуски брендів Base by Netpeak, Prosto Export by Netpeak. Розширилась мережа глобальних партнерств та сертифікацій з лідерами індустрій Google, Meta, Microsoft Advertising, Amazon, TikTok, Teikametrics i Levanta. Компанія увійшла в топ-100 платників податків України в складі групи ІТ-компаній FRACTAL.

За словами CEO Дмитра Скляра, фактична модель роботи давно вийшла за межі класичного digital-підрядника, старе позиціювання цього не відображало. Як і не відображало образ агенції, яка працює з клієнтами на всіх континентах.

В певний момент стало очевидно: наше позиціювання більше не відповідало тому, ким ми вже стали. Netpeak, заснований в Одесі як SEO-агенція, давно вийшов за межі класичного digital. Ми не просто запускаємо інструменти й закриваємо запити — ми інтегруємося в бізнес клієнта та допомагаємо масштабувати його процеси. Тому нам потрібно було чесно відповісти на запитання: хто ми сьогодні? Під час пошуку відповіді, розкрили нову сутність — сьогодні ми маркетинг партнер з яким працюють амбітні бізнеси, — CEO Netpeak Дмитро Скляр.

Внутрішня аналітика Netpeak демонструє стабільне зростання довіри. Щороку близько 500 нових компаній обирають співпрацювати вперше, а загальна кількість реалізованих промо кампаній за рік сягає 1700. За останні два роки клієнтська база зросла х2, що свідчить не лише про внутрішню динаміку, а й про ринкову репутацію.

Вплив галузі, внутрішня динаміка компанії, розширення екосистеми послуг і продуктів та міжнародна присутність з довірою сотень клієнтів підтверджують, що Netpeak вийшов на новий рівень розвитку.

Саме цей рівень трансформації відображає новий слоган компанії — «Можна більше». Це про амбіцію виходити за межі очікуваного, про системний підхід замість точкових рішень і про переконання, що з Netpeak можна досягнути справді більшого.

Ми виросли, помітно для себе і відчутно для ринку. Сьогодні Netpeak це не тільки про digital, це про стратегію яку ми доводимо до кліку. Ми глибоко занурюємося у бізнес клієнта, в аналітику, ми відповідаємо за результат, допомагаємо виходити на міжнародні ринки. Настав час, коли те ким ми є має збігтися з тим, як нас бачить ринок і наші партнери, — коментує CMO Netpeak, Руслан Гутніков.

Від SEO-агенції до marketing partner

Впродовж 20 років компанія послідовно розширювала свою роль у бізнесі клієнтів: від послуги SEO — до MarTech-рішень. Далі компанія працювала як Digital Growth Partner. І сьогодні переходить до моделі Marketing Partner.

Нова модель передбачає ширшу інтеграцію в бізнес-процеси клієнтів. Йдеться про зміну ролі: не лише виконання окремих маркетингових задач, а участь у плануванні зростання бізнесу, виході на нові ринки та перебудові маркетингових процесів. Бренд також заявляє про посилення міжнародного напряму.

Сьогодні Netpeak — це понад 600 спеціалістів, 20 департаментів та більше 30 різних продуктів. У низці сегментів ми бачимо себе драйверами змін — і це не лише про масштаб, а про вплив на галузь.



Наша місія — виводити партнерів на новий рівень за допомогою маркетингу та технологій. Ми шукаємо тих, хто розділяє нашу амбіцію перемоги. “З Netpeak можна більше” — це не просто слоган, це наше прагнення розвивати бізнеси і посилювати конкурентоспроможність української економіки, — Артем Бородатюк, засновник групи FRACTAL.

Візуальна трансформація: концепція Netpeak Star

Логотип-піраміду переосмислили через зміну перспективи: ​​у новій інтерпретації форма читається як зірка. Концепція отримала назву Netpeak Star і відображає підхід «helicopter view» — системний погляд на бізнес із різних сторін та рівнів. Зірка стала центральним елементом візуальної айдентики та використовується як основний або допоміжний графічний модуль у комунікації. Кольорову палітру збережено, однак її виконання стало більш контрастним і сучасним.

Рік тому ми почали розбирати образ Netpeak на складові. Ставили просте питання: який він? І побачили харизматичного інженера — впевненого, з глибокою експертизою та сфокусованого на результаті. Саме це ми разом зі Spiilka Design Büro втілили в айдентиці, — коментує CMO Netpeak, Руслан Гутніков.

Сьогодні наша пірамідка перевертається і трансформується в Netpeak Star, що відображає ширину погляду і трансформації в нашій компанії. Коли працювали зі Spiilka Design Büro, з Володимиром, який представляв концепти нової потенційної айдентики, ми зупинилися на цій зірці і я подумав: так, це той логотип і та філософія, які я хочу, щоб були у нашій компанії, — розповідає CEO Netpeak Дмитро Скляр.



Зірка стала гнучким графічним елементом: домінанта, патерн або допоміжний символ у різних форматах комунікації



Новий логотип Netpeak



Палітра зберегла два історичні кольори, переосмислені у сучасному контрастному виконанні



Оновлена айдентика, розроблена Spiilka Design Büro, стала результатом внутрішньої роботи з ДНК бренду та цінностями компанії й відображає нову роль Netpeak на ринку