Netpeak вдруге став маркетинговим партнером Ukraine WOW

Другий рік поспіль наше агентство стає маркетинговим партнером проєктів Ukraine WOW. Цього разу команда допомагає з просуванням інтерактивної виставки «Той день», створеної до 35-річчя відновлення незалежності України.

Андрій Шевченко, президент УАФ та Ярослава Гресь, співзасновниця Ukraine WOW

«Той день» — це виставка про вибір, що формує країну, про наші спільні риси й майбутнє, котре ми мріємо побудувати. Проєкт відкрився на Центральному залізничному вокзалі Києва, у виставковому просторі на 14-й колії.

Виставку за підтримки партнерів створила команда ГО Ukraine WOW, співзасновницями якої є Ярослава Гресь і Юлія Соловей. Експозиція складається з трьох блоків: «Вибір», «Що нас визначає» та «Мрія». Вони присвячені подіям 1991 року, рисам, що об’єднують українців, і баченню майбутнього країни.

На виставці можна побачити Прапор Незалежності, офіційні символи влади Президента України, атрибути державності за понад тисячу років, роботи українських художників, голограми й цифрові копії культурних артефактів.

Частина експозиції побудована навколо інтерактивного досвіду: відвідувачі можуть побувати у кабінеті Президента та сесійній залі Верховної Ради завдяки VR-окулярам, підняти прапор над куполом парламенту, записати випуск новин, заспівати у караоке-вагоні, прогулятися вишневим садом і залишити свою мрію у хмарі мрій.

Виставка працює до 4 жовтня: з вівторка по четвер — 11:00–20:00, з п’ятниці по неділю — 10:00–20:00. Квитки доступні онлайн на Concert.ua: «Той день». Вільний вхід за посвідченням передбачено для дітей до 3 років, осіб з інвалідністю I–II груп, військових і ветеранів, дітей-сиріт та родин полеглих, полонених і зниклих безвісти воїнів.

Увесь прибуток із продажу квитків організатори передадуть на підтримку українських музеїв. До роботи над проєктом долучилися понад 300 людей.