Ні Хріна не спрацювало: коли фото вирішує долю лістингу на Amazon

Ні Хріна не спрацювало: коли фото вирішує долю лістингу на Amazon

На Amazon у покупця є кілька секунд, щоб вирішити, чи клікнути на товар. А коли ваш соус коштує у 2,6 раза дорожче за конкурентів, фото має не просто «показати банку», а пояснити, чому вона варта своїх грошей.

Horseradish & Co, канадський виробник преміальних соусів із натурального кореня хрону, звернувся до Netpeak для підготовки до продажів на Amazon. Медіаконтент для запуску партнер підготував самостійно, але після аналізу ми дійшли висновку, що в такому вигляді він не повністю відповідає задачам старту: недостатньо передає преміальне позиціонування й навряд чи забезпечить високу конверсію з перших тижнів. Тому до роботи залучили креативну команду Marketplace Growth.

У кейсі показуємо, що саме змінили у візуалі для лістингів, A+ Content та Brand Store і як це працює для різних сегментів аудиторії.

Хто наш партнер

Horseradish & Co — канадський виробник преміальних соусів на основі хрону.

Вхідні дані

Основна аудиторія бренду — покупці преміальних соусів і приправ, зокрема любителі м’яса, грилю та традиційної кухні, а також представники східноєвропейських громад у США.

Одна з особливостей продукту — використання натурального кореня замість порошкового хрону. Разом із преміальним пакуванням це впливає на вартість: ціна продукту становить близько $2,84 за унцію проти приблизно $1,10 у середньому серед конкурентів на Amazon. Тому під час виходу на маркетплейс було важливо не лише представити продукт, а й через контент донести його відмінності та обґрунтувати преміальне позиціонування.

На Amazon бренд конкурує із Zakuson, Gold’s, Belevini, Inglehoffer, Belveder і Beaver. Надалі Horseradish & Co також планує розширювати асортимент новими товарами на основі хрону і розвивати категорію wellness-продуктів.

Цілі співпраці

Horseradish & Co звернувся до Netpeak для підготовки до продажів на Amazon. У межах проєкту ми працювали над трьома основними напрямами:

створенням лістингів на Amazon;

SEO-оптимізацією лістингів та їхньої адаптацією під Rufus;

створенням Brand Store.

Для оформлення лістингів, A+ Content і Brand Store також був потрібен медіаконтент. Його створення партнер узяв на себе, а наша команда відповідала за підготовку технічного завдання для дизайнера.

У цьому кейсі зосередимося саме на цій частині роботи: покажемо, як сформували вимоги до фото і які рішення запропонували для презентації продукту на Amazon.

Із чого почалася робота над фотоконтентом

Після отримання підготовлених партнером матеріалів ми побачили, що вони недостатньо передають преміальне позиціонування Horseradish & Co і не зможуть забезпечити високу конверсію на старті проєкту. Для запуску на Amazon візуал мав бути виразнішим і краще адаптованим до формату маркетплейсу.

Тому ми залучили до роботи креативну команду Marketplace Growth, щоб отримати більш клікабельний і «смачний» контент на старті.

Наш підхід до створення фотоконтенту

Перед розробкою нового візуального підходу ми провели глибокий аналіз продукту, конкурентів і відгуків покупців, визначили цільову аудиторію та її основні потреби. Це дало змогу сформувати чітке бачення того, яку інформацію потрібно передати через зображення і які характеристики продукту підкреслити.

На Amazon критично важливо виходити на старт із якісним візуалом. Перші тижні після запуску лістингу дають системі дані про покази, кліки і замовлення. Якщо на цьому етапі сторінка отримує трафік, але слабко конвертує його в покупки, частина рекламного бюджету витрачається неефективно.

Далі покажемо приклади контенту для лістингів, A+ Content — розширених брендованих блоків на сторінці товару — та Brand Store, тобто вітрини бренду на Amazon, і порівняємо початкові матеріали з варіантами від Netpeak.

Фото для лістингів

Що запропонували змінити: додати до головного фото натуральні інгредієнти — корінь хрону, зелень, овочі. Так покупець ще до прочитання опису бачить, із чого складається продукт, а сама картка стає помітнішою серед десятків схожих банок у пошуковій видачі.

Яскраві інгредієнти додають фото «смаку», підсилюють відчуття свіжості й натуральності та допомагають передати преміальне позиціонування продукту.

Як це працює на різні сегменти аудиторії:

любителі грилю — поєднання банки з натуральними інгредієнтами створює сильнішу асоціацію з домашньою кухнею і готовою стравою, ніж нейтральне студійне фото;

покупці натуральних продуктів — вони одразу бачать ключові інгредієнти й отримують додатковий візуальний сигнал про склад продукту;

східноєвропейська аудиторія — формат «готовий продукт + сировина» ближчий до звичного способу презентації традиційних продуктів і може швидше викликати впізнавання.

Що запропонували змінити: додати до композиції інгредієнти, спростити інфографіку гостроти і додати тіні, щоб надати зображенню більше об’єму.

Як це працює на різні сегменти аудиторії:

поціновувачі грилю — вогники дають змогу швидко оцінити рівень гостроти без додаткового пояснення;

любителі готувати — іконки страв одразу показують можливі способи використання соусу;

мобільні покупці — менше дрібного тексту і декоративних елементів робить інформацію читабельнішою на невеликому екрані.

Що запропонували змінити: не дублювати головне фото лістингу, а розмістити зображення з поясненням переваг продукту. Зокрема — показати відмінності від конкурентів, винести кілька ключових переваг в один візуал і прибрати дрібний текст.

Як це працює на різні сегменти аудиторії:

покупці преміальних соусів — пряме порівняння з конкурентами допомагає швидше зрозуміти, за що вони платять більше;

покупці натуральних продуктів — контраст «натуральний корінь хрону» проти «порошкового хрону» наочно підкреслює одну з ключових відмінностей продукту;

любителі готувати — наочна різниця у якості кришки / пломби (tamper-evident seal) додає відчуття надійності й продуманості продукту;

поціновувачі гострого — візуальне позначення рівня гостроти допомагає одразу обрати відповідний варіант.

Що запропонували змінити: прибрати інфографіку, виділити продукт світлом у центрі композиції та наблизити кадр. Так зображення фокусується не на додаткових елементах, а на самому продукті та страві, з якою він асоціюється.

Як це працює на різні сегменти аудиторії:

поціновувачі грилю — наближений кадр і світловий акцент на продукті сильніше передають момент споживання та роблять зображення апетитнішим;

любителі готувати — відсутність зайвої інфографіки не відволікає увагу від самої страви;

мобільні покупці — чистіша композиція легше сприймається в маленькому форматі.

Що запропонували змінити: показати в кадрі наповнення банки, простий натуральний склад і преміальність. Так покупець одразу бачить, що соус виготовлений із реального натертого хрону, а не з порошкової основи. Також запропонували використати фото з вищою роздільною здатністю, щоб краще передати текстуру продукту.

Як це працює на різні сегменти аудиторії:

шукачі натуральних продуктів — одразу бачать і склад на етикетці, і сам продукт у розрізі банки;

любителі готувати — напис «Small Batch Made in Canada» підкреслює дрібносерійне виробництво і додає продукту відчуття ручної якості;

східноєвропейська аудиторія — акцент на локальному виробництві працюють як додатковий сигнал автентичності.

Що запропонували змінити: передати хрін більш апетитно, додати на фон фото готового продукту і побудувати сцену так, щоб вона створювала ефект присутності в процесі приготування.

Як це працює на різні сегменти аудиторії:

шукачі натуральних продуктів — динамічний кадр виглядає переконливіше, ніж статичне фото кореня на дошці;

поціновувачі гострого — ефект «щойно натертого» хрону сильніше передає інтенсивність смаку;

любителі готувати — подача викликає асоціацію з приготуванням.

Що запропонували змінити: показати продукт і його ключові переваги в одному кадрі — через виразніший текст і зрозумілу інфографіку.

Як це працює на різні сегменти аудиторії:

шукачі натуральних продуктів — виноски прямо на банці зчитуються швидше, ніж текстовий блок;

покупці преміальних соусів — іконки на кшталт OU Kosher і Low in Calories працюють як додаткові маркери якості;

любителі готувати — основні переваги зібрані в одному кадрі, тому інформацію можна зрозуміти з першого погляду.

Що запропонували змінити: зробити зображення більш преміальним завдяки цілісній композиції та плавному переходу фірмового фону в продукт. Банки запропонували поставити в один ряд, щоби показати їх як єдину лінійку, а з переднього плану прибрати деталі, які відволікають увагу, — соусницю і тканину.

Як це працює на різні сегменти аудиторії:

покупці преміальних приправ — цілісна композиція без відволікаючих деталей виглядає дорожче;

любителі готувати — коли банки стоять в один ряд, їх легше порівняти між собою і швидше обрати потрібний смак;

мобільні покупці — менше елементів на передньому плані робить зображення чистішим у мініатюрі.

Фото для A+ Content і Brand Store

Що запропонували змінити: зробити фото більш персоналізованим і теплим, щоб воно передавало просту думку — продукт створений із турботою. Для цього запропонували lifestyle-подачу з людською присутністю в кадрі, а також природні кольори, які підсилюють асоціацію з натуральністю.

Як це працює на різні сегменти аудиторії:

покупці преміальних приправ — емоційний lifestyle-кадр із руками і природними деталями формує більше довіри до бренду, ніж стандартний банерний візуал;

любителі готувати — подача викликає асоціацію з домашнім, дбайливим використанням продукту;

східноєвропейська аудиторія — уся лінійка в одному кадрі сприймається як цілісний, впізнаваний бренд.

Що запропонували змінити: обрати спокійніші кольори для фону, додати тіні для об’єму композиції та показати текстуру продукту через ложку, а не через плоский кружечок.

Як це працює на різні сегменти аудиторії:

любителі готувати — тіні та текстура, показана через ложку, виглядають апетитніше й преміальніше, ніж пласке зображення інгредієнта;

покупці преміальних соусів — спокійніші кольори фону краще асоціюються з якістю, ніж яскрава, перевантажена палітра;

мобільні покупці — стримані кольори й чистіша композиція без зайвих написів легше сприймаються на маленькому екрані.

Що запропонували змінити: обрати спокійніші кольори, щоби підкреслити натуральність композиції, перейти до формату real life та прибрати дрібний текст і незрозумілу інфографіку. У фінальному варіанті рівень гостроти запропонували позначити простіше — за допомогою вогників.

Як це працює на різні сегменти аудиторії:

покупці преміальних соусів — спокійний природний фон і більш об’ємна композиція краще відповідають очікуванням від продукту в преміальному сегменті;

шукачі натуральних продуктів — формат real life, де банки показані серед трав і коренів, виглядає переконливіше за студійний колаж.

Що запропонували змінити: прибрати нечитабельний заголовок, винести його в окремий блок і розділити візуал на кілька частин для простішого сприйняття. Замість перевантаженої композиції запропонували чітко розвести продукт і страву, щоб кожен елемент читався окремо.

Як це працює на різні сегменти аудиторії:

любителі готувати — фото продукту в дії краще мотивує до покупки, ніж просто текстовий перелік страв;

мобільні покупці — поділ на менші візуальні блоки легше сприймається на вузькому екрані смартфона;

покупці преміальних соусів — чіткіший фокус на самому продукті допомагає краще зчитати його цінність, не розпорошуючи увагу на зайві деталі.

Результати

Команда підготувала повний комплект візуального контенту, з яким Horseradish & Co вийшов на старт продажів на Amazon:

35 зображень для лістингів. Кожен смак лінійки отримав власний набір візуалів: хрін із буряком, майонезом, гірчицею і оригінальний хрін. Окремо підготували лістинг-бандл, який об’єднує всі смаки в одній картці та знайомить покупця з усією лінійкою. 4 банери для A+ Content. Розширений візуал докладніше показує особливості та переваги продукту й допомагає відповісти на основні питання покупця безпосередньо на сторінці товару. 10 банерів для Brand Store. Для фірмової вітрини бренду на Amazon підготували контент для трьох сторінок: головної, бандла і про бренд. Разом вони формують цілісну візуальну подачу Horseradish & Co на маркетплейсі.

У результаті бренд отримав повноцінну візуальну екосистему для запуску — готову працювати на CTR, конверсію і впізнаваність бренду з першого дня продажів на Amazon.

Ключові висновки: як підготувати фірмовий контент для запуску на Amazon

Коли контент готує дизайнер на стороні партнера, процес часто складається з кількох циклів: бриф → перегляд → зауваження → повторне очікування → знову правки — і цей процес може розтягуватися на тижні та місяці.

Коли ж контент створює команда, яка одночасно веде акаунт на Amazon, цей шлях стає коротшим. Ми вже знаємо технічні вимоги платформи, розуміємо, як зображення виглядатимуть у видачі та на сторінці товару, і можемо одразу враховувати чинники, що впливають на клікабельність і конверсію.



Цей кейс показує, що фотоконтент для Amazon варто розглядати не просто як набір красивих зображень, які відповідають технічним вимогам. Він має привертати увагу, швидко пояснювати переваги продукту, знімати сумніви покупця й підтримувати позиціонування бренду.

Саме тому залучення команди, яка розуміє не лише дизайн, а й логіку маркетплейсу, допомагає скоротити кількість ітерацій і ще до запуску підготувати контент, орієнтований на бізнес-задачі бренду.

Amazon Image Checklist: чи готовий ваш контент до запуску на Amazon

Перед стартом продажів перевірте візуал за цими пунктами:

✅ головне фото якісне, у високій роздільній здатності, показує продукт на білому фоні та займає більше 80% кадру;

✅ за можливості перше фото одразу показує склад продукту, формат пакування і габарити;

✅ кольори й композиція виділяють картку серед конкурентів у видачі;

✅ є lifestyle-фото, що показує продукт у реальному використанні та його переваги;

✅ фото передає емоцію, якість і позиціонування продукту, а не просто «закриває» технічну вимогу маркетплейсу;

✅ інфографіка відповідає на основні питання покупця — склад, розмір, спосіб використання — ще до переходу до детального опису;

✅ зображення відповідають технічним вимогам Amazon — коректний формат, фон, розмір, текст і логотипи — немає розмитих, тьмяних або пласких кадрів;

✅ контент однаково добре виглядає на десктопі й мобільному.

Якщо на один або кілька пунктів відповідь «ні» — це потенційна причина втрати кліків і конверсії ще до запуску реклами.

Коли варто залучити креативну команду Netpeak до створення контенту

Найчастіше така потреба виникає, коли ви:

запускаєте новий бренд;

виходите на новий маркетплейс;

маєте продукт у високому ціновому сегменті;

працюєте в категорії з високою конкуренцією;

співпрацюєте з дизайнером, який не спеціалізується на Amazon;

не маєте всередині команди експертизи щодо вимог маркетплейсу;

отримуєте багато переглядів лістингу, але мало покупок;

хочете масштабувати експерименти з креативами.

У Netpeak ми можемо закрити весь процес: від аналізу конкурентів і підготовки технічного завдання до роботи з дизайнером, адаптації візуалу під вимоги Amazon і завантаження матеріалів у лістинги.

Контент — це не витрата бюджету, а фундамент, на якому тримаються продажі, конверсія і репутація бренду на маркетплейсі.