ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ТЕНДЕРНОЇ ПРОЦЕДУРИ

Товариство з обмеженою відповідальністю “Нетпік”, у межах реалізації проєкту «Сприяння успішній інтеграції українських МСП на європейські та міжнародні ринки» завдяки підтримці Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, що співпрацюють у межах програми фінансування develoPPP, яку GIZ реалізує від імені Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) (контракт № 83500660), оголошує відкриту тендерну процедуру на закупівлю послуг з двох фінансових та комплаєнс-аудитів за реалізацією проєкту протягом 24 місяців.

Умови участі у тендері

Дата початку тендерної процедури: 26 січня 2026 року

Кінцевий термін подання пропозицій: до 15 лютого 2026 р. до 18:00 включно

Аудиторські послуги мають включати:

Перевірка використання коштів партнерства розвитку з приватним сектором згідно з ціновим розрахунком:

арифметична перевірка виписок з рахунків;

звірка сум виставлених рахунків із бухгалтерськими даними та оригіналами ваучерів;

перевірка розподілу витрат за статтями відповідно до контракту та Додаткових умов партнерства з приватним сектором у сфері розвитку (EPW-EVB);

контроль показників доходів і їх віднесення на спеціальний проект;

вибіркова перевірка достовірності виставлених рахунків, дотримання ПДВ та законодавчих вимог.

Розрахунок собівартості відповідно до договору:

перевірка собівартості працівників приватної компанії згідно з розділом 3.4.1 Додаткових положень та умов (EPW-EVB);

перевірка рівня винагород у рахунках-фактурах та звірка з даними обліку зарплат;

перевірка табелів обліку робочого часу, витрат на відрядження (з ваучерами), авіаквитків та рахунків;

перевірка матеріалів та обладнання власного виробництва, включно з

актами приймання-передачі та інвентаризаційними описами;

перевірка рахунків по статті «Інші витрати» та відповідних документів.

Підрядником для проведення аудиту може бути фізична та\або юридична особа (ФОП, ТОВ), що відповідає таким критеріям:

Аудиторська компанія (аудитор), внесена в реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які мають право надавати аудиторські послуги.

Аудитор, який буде проводити аудиторську перевірку (фізична особа–підприємець чи співробітник компанії) повинен мати свідоцтво аудитора (серія А), видане Аудиторською палатою України.

Аудиторська компанія (аудитор), яка буде проводити аудиторську перевірку (фізична особа-підприємець чи співробітник компанії) повинна мати досвід співпраці з організаціями неприбуткового сектору.

Не може бути допущений до проведення аудиту аудитор, який (хоча б одна зі опцій):

має родинні стосунки з членами органів управління Організації;

є членом органів управління або членом Організації;

є працівником Організації;

є працівником або співвласником підприємств, філії або інших структурних підрозділів Організації.

Порядок проведення аудиту

Аудитор самостійно розробляє, планує та виконує усі необхідні аудиторські процедури, керуючись власним досвідом та міжнародними стандартами аудиту та технічним завданням. Організація зобов’язується надати аудитору доступ до усієї інформації та документів, які стосуються діяльності та фінансової звітності організації, та надати усі необхідні роз’яснення, у тому числі у письмовій формі.

Вимоги до звіту

Необхідно надати коротке письмове пояснення щодо процедур аудиту та результатів аудиту згідно з зразком, який надасть проєктна команда. Перелік результатів не обмежується визначеним переліком робіт, і аудитор може також висвітлити інші питання.

Звіт має містити детальну інформацію стосовно методології аудиту та обсягу проведеної перевірки. Аудитор повинен надати рекомендації для виправлення усіх виявлених недоліків. Рекомендації повинні бути подані в порядку пріоритетності.

Звіт має містити підпис та посаду відповідального аудитора, назву аудиторської компанії. Звіт готується українською та англійською мовами, і подається до організації у двох паперових примірниках і цифрових примірниках у форматі PDF.

Вимоги до участі у тендері

Для участі у тендері зацікавлені організації мають подати такі документи:

Лист зацікавленості, в якому зазначені назва, адреса, контактна інформація (телефон, факс, e-mail, адреса WEB-сайту), прізвище, ім’я та по-батькові контактної особи. Лист має бути підписаний та пропечатаний печаткою організації; Свідоцтво/виписку про реєстрацію аудиторської компанії/аудитора, сертифікат на право займатись аудиторською діяльністю та супутні реєстраційні документи. Комерційну пропозицію в гривнях (загальну вартість послуг) та контакти відповідальної особи, яка уповноважена відповідати на запитання щодо тендерної пропозиції (згідно з Додатком 1). Документи, які підтверджують досвід роботи аудиторської компанії\аудитора з неприбутковими організаціями, досвід аудитів.

Надсилаючи пропозиції електронною поштою, переконайтеся, що документи підписані, відправляються у форматі *.pdf чи *doc(x). Копії документів, що додаються до пропозиції повинні бути у форматі .pdf чи *.doc(x) і не містити вірусів чи пошкоджень.

Додаток 1: Комерційна пропозиція щодо надання послуг

Критерії оцінки пропозицій:

Відповідність учасника умовам цього оголошення;

Повнота та коректність поданого пакета документів;

Відповідність очікуванням Організації щодо змісту та якості послуг;

Конкурентна цінова пропозиція.

Умови подання:

Усі документи мають бути складені українською мовою, підписані учасником або уповноваженою особою та, за наявності, скріплені печаткою. Документи подаються у паперовій або електронній формі за такими адресами:

Поштова адреса: Україна 65023, м. Одеса, а/с 207 для ТОВ “Нетпік”

Електронна пошта: m.apetyk@netpeak.net

Результати тендеру

Інформацію про результати тендерної процедури буде надано учасникам не пізніше ніж через 2 робочі дні після ухвалення рішення. Повідомлення надсилатимуться електронною поштою або іншим способом зв’язку.

Додаткові застереження

Учасник цього тендеру/конкурсу приймає до уваги та погоджується з тим, що організатор залишає за собою право вимагати від учасника тендеру/конкурсу додаткові документи та/або інформацію, що підтверджують відповідність окремих положень документів вимогам та умовам цього тендерного/конкурсного оголошення.

Учасник цього тендеру/конкурсу, надсилаючи документи для участі у загальній процедурі за цим конкурсом оголошенням, підтверджує своє розуміння та згоду з тим, що організатор тендеру/конкурсу може відхилити його пропозицію у випадку, якщо пропозиції інших учасників міститимуть більш вигідні умови, та що організатор конкурсу не обмежений у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для нього умовами.

До участі у конкурсному відборі допускаються конкурсні пропозиції, які повністю відповідають умовам цього оголошення. Конкурсні пропозиції, мають бути чинними та не підлягатимуть внесенню змін з боку учасників конкурсу, що їх подали, до повного завершення надання послуг.

Дата публікації: 26 січня 2026 р.

Директор ТОВ “Нетпік”

Дмитро Скляр