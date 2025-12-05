Організація та підтримка офлайн-заходу в місті Київ

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ТЕНДЕРНОЇ ПРОЦЕДУРИ

Товариство з обмеженою відповідальністю “Нетпік”, у межах реалізації проєкту «Сприяння успішній інтеграції українських МСП на європейські та міжнародні ринки» завдяки підтримці Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, що співпрацюють у межах програми фінансування develoPPP, яку GIZ реалізує від імені Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) (контракт № 83500660), оголошує відкриту тендерну процедуру на закупівлю послуг з організації та підтримки офлайн-заходу в місті Київ, а саме:

Оренда локації / конференц-залу. Оренда приміщення для проведення публічного стартового заходу, який об’єднає близько 100 представників МСП, органів влади та бізнес-спільноти з метою налагодження співпраці, обміну досвідом та презентації проєкту. Кейтеринг та напої. Забезпечення харчуванням та напоями 100 учасників заходу. Аудіо-візуальне обладнання та технічна підтримка. Надання звукового та проєкційного обладнання, а також технічної підтримки для проведення презентацій. Часткова компенсація вартості проїзду учасникам. Компенсація витрат на проїзд для учасників із різних регіонів України. Розрахунок: 100 учасників × 20 EUR = 2000 EUR.

Умови участі у тендері

Дата початку тендерної процедури: 28 листопада 2025 року

Кінцевий термін подання пропозицій: до 9 грудня 2025 р., 12:00

До участі запрошуються суб’єкти господарської або підприємницької діяльності, зареєстровані згідно з чинним законодавством України, які:

мають досвід у наданні послуг з організації та підтримки офлайн-заходів;

володіють відповідними КВЕДами;

мають змогу надати послуги у зазначені строки;

Перелік документів, які необхідно подати:

Комерційна пропозиція (згідно з Додатком 1). Копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та фізичної особи-підприємця) та/або витяг (виписка, відомість) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Копія статуту (для юридичних осіб). Копія паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб-підприємців). Копія Документа про реєстрацію платника податку (податку на додану вартість, єдиного податку тощо), за наявності такої реєстрації.

Надсилаючи пропозиції електронною поштою, переконайтеся, що документи підписані, відправляються у форматі *.pdf чи *doc(x). Копії документів, що додаються до пропозиції повинні бути у форматі .pdf чи *.doc(x) і не містити вірусів чи пошкоджень.

Критерії оцінки пропозицій:

Відповідність учасника умовам цього оголошення;

Повнота та коректність поданого пакета документів;

Відповідність очікуванням Організації щодо змісту та якості послуг;

Конкурентна цінова пропозиція.

Умови подання:

Усі документи мають бути складені українською мовою, підписані учасником або уповноваженою особою та, за наявності, скріплені печаткою. Документи подаються у паперовій або електронній формі за такими адресами:

Поштова адреса:

Україна 65023, м. Одеса, а/с 207 для ТОВ “Нетпік”

Електронна пошта: m.apetyk@netpeak.net

Результати тендеру:

Інформацію про результати тендерної процедури буде надано учасникам не пізніше ніж через 2 робочі дні після ухвалення рішення. Повідомлення надсилатимуться електронною поштою або іншим способом зв’язку.

Додаткові застереження:

Учасник цього тендеру/конкурсу приймає до уваги та погоджується з тим, що організатор залишає за собою право вимагати від учасника тендеру/конкурсу додаткові документи та/або інформацію, що підтверджують відповідність окремих положень документів вимогам та умовам цього тендерного/конкурсного оголошення. Учасник цього тендеру/конкурсу, надсилаючи документи для участі у загальній процедурі за цим конкурсом оголошенням, підтверджує своє розуміння та згоду з тим, що організатор тендеру/конкурсу може відхилити його пропозицію у випадку, якщо пропозиції інших учасників міститимуть більш вигідні умови, та що організатор конкурсу не обмежений у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для нього умовами. До участі у конкурсному відборі допускаються конкурсні пропозиції, які повністю відповідають умовам цього оголошення. Конкурсні пропозиції, мають бути чинними та не підлягатимуть внесенню змін з боку учасників конкурсу, що їх подали, до повного завершення надання послуг.

Дата публікації: 28 листопада 2025 р.

Директор ТОВ “Нетпік”

Дмитро Скляр