Просто про експорт: як зробити перший крок у глобальну торгівлю

Просто про експорт: як зробити перший крок у глобальну торгівлю

Західні маркетплейси сьогодні — це можливість розширити межі вашого бізнесу та відкрити нові ринки для масштабування. І саме зараз час діяти й скористатися цією перспективою

Prosto Export by Netpeak запрошує вас на безкоштовний онлайн-мітап, де покажемо, як українському бізнесу почати продавати на Amazon, Etsy, Ebay — на реальних кейсах та інструментах.

Коли: 18 вересня, о 19:00

Де: online

Вартість: безкоштовно

Хто буде ділитися експертизою?

Олександр Власенко, керівник департаменту міжнародного розвитку в Netpeak та лідер ініціативи Prosto Export. Верифікований тренер ПРООН, сертифікований партнер Amazon, активний спікер бізнес-заходів.

Чому варто приєднатися?

Розвінчання бар’єрів про експорт. Дізнаєтесь, що дійсно складно в експорті, а що — надумано. Експорт сьогодні доступніший, ніж будь-коли: партнерські програми, гранти, digital інструменти відкривають двері для кожного бізнесу.

Маркетплейси як стартовий майданчик. Amazon, Etsy, eBay — це не тільки продажі, а й дослідницька лабораторія: перевірите попит, протестуєте цінову політику й отримаєте відгуки реальних клієнтів.

Чек-лист для впевненого старту. Отримаєте план оцінки готовності до експорту: на кого розраховувати, як обрати свій шлях.

Експорт як інструмент розвитку бренду. Успішний акаунт на маркетплейсі = ваша візитна картка для розширення бізнесу.

Це будуть 2 години, які можуть змінити масштаби вашого бізнесу. Реєструйтеся та приходьте дізнатися, як стати наступною українською компанією, яка успішно експортує!