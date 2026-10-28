Що таке кластеризація семантичного ядра і як її провести

Що таке кластеризація семантичного ядра і як її провести

Скласти семантичне ядро — це лише половина справи. Якщо групування ключових фраз (кластеризація) виконано неправильно, ви можете створити сторінки, які конкурують одна з одною у видачі, або об’єднати на одній сторінці запити з різними намірами. Через це пошукова система може розподіляти трафік між URL-адресами не так, як ви розраховували. У результаті разом із трафіком бізнес втрачає потенційні заявки та продажі.

Пошукові системи враховують намір користувача, контекст і суть запиту. І сучасна кластеризація семантичного ядра вже не зводиться до формального збігу слів. Сьогодні розповім про те, що таке групування семантичного ядра і як робити його без помилок.

Навіщо групувати запити?

Групування ключових слів допомагає:

сформувати структуру сайту — уточнити розділи, категорії та підкатегорії;

оцінити попит — побачити, що і як шукають користувачі;

скласти контент-план — підібрати тему та сторінку для кожного кластера;

спланувати перелінковку між пов’язаними сторінками;

розподілити запити за наміром — не змішувати комерційні та інформаційні фрази.

Грамотне групування ключових запитів дозволяє уникнути створення зайвих і надто схожих сторінок. У результаті це знижує ризик канібалізації (коли кілька сторінок відповідають на одні й ті самі запити) та спрощує структуру сайту. Так простіше організувати SEO-просування сайтів на основі розподіленої семантики.

Типи пошукових запитів

Перш ніж групувати фрази, розбираємося в намірах користувачів. Умовно в SEO типи запитів у пошукових системах поділяються на чотири групи.

Тип запиту Приклад Що зазвичай потрібно користувачеві Інформаційний Чому гуде холодильник Отримати пояснення або інструкцію Навігаційний Блог Netpeak Знайти конкретний сайт або його розділ Комерційне дослідження Найкращі пилососи для дому, де є собака Порівняти варіанти перед покупкою Транзакційний Замовити доставку квітів Купити товар або замовити послугу

Комерційні та транзакційні запити принципово відрізняються. Так, вони пов’язані з покупкою, але сам користувач перебуває на різних етапах. Не варто підсовувати йому готовий товар, доки він не готовий до дії.

Буває й змішаний намір (mixed intent), коли за однією фразою шукають і інформацію, і товар/послугу — так комерційні та інформаційні запити можуть перетинатися. Під час групування додатково враховують геозалежність і конкретність запиту — вони можуть впливати на те, які фрази об’єднувати на одній сторінці.

Геозалежні запити: як визначити?

Геозалежні запити — це фрази, видача за якими залежить від місцезнаходження користувача. Щоб відрізнити їх від геонезалежних, порівняйте видачу за ідентичною фразою для кількох міст. Для об’єктивності експерименту мова, пристрій та налаштування пошуку мають бути однаковими. Якщо сайти помітно змінюються, а у результатах пошуку з’являються карта та місцеві компанії, запит, найімовірніше, залежить від місцезнаходження.

Наприклад, якщо в пошуку ввести «клінінг квартир Київ», Google показує локальний пакет результатів: карту та картки компаній із рейтингами, годинами роботи та адресами. Це явна ознака геозалежності.

А за інформаційним запитом «як кластеризувати семантичне ядро» локального пакета немає — і це перший привід припустити, що результати не прив’язані до регіону користувача.

Відсутність у пошуковому запиті конкретного міста чи адреси не робить його автоматично геонезалежним. Так, за запитом «прибирання квартир» може не з’являтися карта, але в кожному місті сформується свій топ видачі.

У таких випадках потрібно порівняти склад органічної видачі в кількох різних регіонах. І лише після цього — робити висновки.

Групування за змістом

Спочатку потрібно зібрати запити: у блозі вже є інструкція, як скласти семантичне ядро та підготувати його до наступних етапів. А що таке кластеризація запитів на практиці? Це об’єднання фраз, для яких підходить одна сторінка. Для цього потрібно оцінити зміст і намір користувача, а потім — порівняти результати пошуку.

Кластеризація пошукових запитів враховує зміст фраз і схожість результатів. Умовно, якщо за фразами «купити барні стільці» і «купити барне крісло» у топі одні й ті ж категорії, їх можна об’єднати; якщо результати пошуку відрізняються — розділити.

Розглянемо приклад кластера в Serpstat.

У більшості фраз сила зв’язку становить близько 70–90% («барні стільці», «купити барні стільці» та інші) — отже, вони добре відповідають тематиці кластера. На цьому тлі запит «барне крісло» з показником 62% пов’язаний із кластером слабше — це привід перевірити фразу вручну, але ще не підстава створювати окрему сторінку.

Групування запитів за типом сторінок

Потім кластери прив’язують до типів сторінок. У результаті може вийти така структура.

Тип сторінки Які запити зазвичай отримує Приклад запиту Головна Загальна інформація про магазин Меблевий магазин Київ Категорія та підкатегорія Група товарів Барні стільці Київ Сторінка послуги Конкретна послуга Замовити збірку меблів Картка товару Конкретна модель Барний стілець BS-101 Сторінка фільтра Товар з певною характеристикою Чорні барні стільці Стаття або блог Відповідь на інформаційне запитання Як вибрати барний стілець

Не кожен кластер варто індексувати. Якщо на поєднання характеристик немає окремого попиту, а сторінка майже повторює асортимент іншої, просувати такий запит зазвичай немає сенсу.

Правила групування ключових запитів

Один основний кластер закріплюють за базовою цільовою сторінкою. Термін «канонічна» краще не використовувати, щоб не плутати її з rel="canonical". При цьому окремий URL під кожен ключ не потрібен. Сторінка має відповідати основному наміру користувача. Не орієнтуйтеся лише на слова «купити», «ціна» або «замовити»: перевіряйте, які типи сторінок переважають у видачі. Місце сторінки в структурі залежить не тільки від частотності. Враховуйте попит, бізнес-цінність, ієрархію сайту та зручність навігації. Загальні запити не обов'язково ведуть на головну сторінку. Звертайте увагу на намір користувача та типи сторінок у результатах пошуку. Ключові слова з різними основними намірами зазвичай розділяють. Комерційна сторінка може містити пояснення, а стаття — посилання на товари, якщо основний формат відповідає запиту. Запити об’єднують за спільним наміром, типом цільової сторінки та перетином результатів пошуку. Схожість слів і формулювань — лише додаткова ознака.

Сучасний процес кластеризації

Кластеризація зазвичай відбувається так:

очищають семантику та попередньо розподіляють запити за темою та наміром;

задають параметри аналізу та проводять SERP-кластеризацію;

вручну перевіряють спірні групи;

зіставляють кластери з існуючими сторінками;

виявляють канібалізацію, відсутні сторінки та коригують структуру сайту.

До речі, повний процес уже описано в інструкції — Як зібрати семантичне ядро та кластеризувати ключові слова. А я поки що зупинюся на перевірці видачі.

SERP-кластеризація порівнює пошукову видачу за різними запитами. Якщо кількість спільних URL досягає заданого порогу, фрази можна об’єднати. Деякі сервіси пропонують два режими: Soft допускає зв’язок через загальний запит і дає широкі групи, а Hard вимагає, щоб поріг перетину видачі дотримувався для кожної пари фраз. Реалізація залежить від сервісу кластеризації запитів.

Інструменти для кластеризації

Перед кластеризацією семантику потрібно зібрати та очистити. Для цього використовують інструменти для збору та аналізу ключових слів, а потім вже переходять до групування.

Інструмент Принцип кластеризації Вартість Підходить для Обмеження Excel Вручну Залежить від ліцензії Невеликих ядер Вимагає багато часу Онлайн-сервіси Автоматично за перетину SERP Залежить від сервісу Середніх і великих ядер Результати потрібно перевіряти вручну

Для невеликого ядра підходить ручна кластеризація в Excel. Коли кількість фраз наближається до тисячі, краще автоматизувати процес — хоча б перевірку перетину видачі.

Для кластеризації ключових слів онлайн можна використовувати Serpstat. Сервіс автоматично порівнює результати пошуку та формує групи.

У Serpstat є параметр Strength. Він визначає, скільки спільних URL-адрес у топ-30 Google повинні мати два запити, щоб потрапити в один кластер. Доступні три рівні: Weak — 3 спільних URL, Medium — 8, Strong — 12. Чим вищий Strength, тим суворіше групування. А Cluster Type визначає принцип групування: Soft об’єднує запити при збігу хоча б однієї пари, Hard вимагає відповідності порогу всіх запитів у кластері.

До речі, сервіси кластеризації запитів поступово додають і AI-інструменти. Наприклад, у Serpstat нейромережа може автоматично генерувати оптимізовані метатеги та готові технічні завдання для копірайтерів.

Типові помилки

Автоматична кластеризація вимагає ручної перевірки. Помилки часто виникають, коли:

запити групують лише за схожими словами, не аналізуючи результати пошуку;

об'єднують фрази з різними намірами;

повністю покладаються на автоматичний сервіс;

не враховують регіон та особливості результатів пошуку;

створюють окрему сторінку під вузькі кластери без реальної користі для людей.

Спірні запити краще перевіряти за результатами пошуку та структурою сайту. Наприклад, різні кольори товару можна залишити в одній категорії з фільтрами, якщо самостійного пошукового попиту немає.

Висновок

Щоб кластеризувати семантичне ядро, визначте намір користувача, виберіть відповідний тип сторінки та перевірте перетин результатів пошуку. Використовуйте Excel і Serpstat для автоматизованої кластеризації. Вручну перевірте суперечливі групи та зіставте кластери з існуючими URL-адресами. Так ви зрозумієте, які запити можна об’єднати, де потрібна нова сторінка, а де вже виникає канібалізація.

FAQ

Чим групування запитів відрізняється від кластеризації?

Ці терміни часто вживають як синоніми. Іноді під «групуванням» розуміють ручне об’єднання фраз за змістом, а під «кластеризацією» — розподіл за групами на основі результатів пошуку.

Як зрозуміти, що запит є геозалежним?

Порівняйте органічні результати та локальні блоки за запитом у різних містах. Якщо результати пошуку помітно відрізняються або з’являється локальний блок, запит, ймовірно, є геозалежним.

Чи можна групувати семантичне ядро вручну в Excel?

Так, цей спосіб підходить для невеликих ядер і ручного доопрацювання кластеризації. Для великих проєктів він занадто трудомісткий.

Як зрозуміти, що дві сторінки конкурують за одним кластером запитів?

Перевірте в Google Search Console, чи відображаються обидві сторінки за одними й тими самими запитами. Якщо їхня семантика значною мірою перетинається та вони мають однаковий пошуковий інтент, а сторінки періодично змінюють одна одну у видачі за одним кластером, вони можуть конкурувати між собою.

Чи варто поєднувати різні наміри на одній сторінці?

Кластери з різними основними намірами краще розділяти по сторінках. Другорядний контент іншого типу допустимий, якщо він відповідає темі.

Що таке SERP-based кластеризація?

Це групування запитів за збігом результатів пошукової видачі. Чим більше спільних URL-адрес у топі, тим більше підстав об’єднати запити в один кластер.