Тендер на залучення зовнішніх консультантів для реалізації Starter Wave

Тендер на залучення зовнішніх консультантів для реалізації Starter Wave

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ЗБІР ПРОПОЗИЦІЙ

Тендер на залучення зовнішніх консультантів для реалізації Starter Wave

Проєкт: «Зміцнення потенціалу українських МСП для успішного виходу на європейський та міжнародні ринки»

Contract 83500660 | develoPPP / GIZ

Продовження закупівлі зовнішніх консультантів для реалізації Starter Wave

Проєкт: «Зміцнення потенціалу українських МСП для успішного виходу на європейські та міжнародні ринки»

Contract 83500660 | develoPPP / GIZ

Замовник

Netpeak LLC, партнер з реалізації проєкту у співпраці з Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, що фінансується Федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) через програму develoPPP.

Загальна інформація про проєкт

Проєкт спрямований на підтримку українських малих і середніх підприємств (МСП) у виході на міжнародні ринки та масштабуванні діяльності через цифрові канали та транскордонну електронну комерцію.

За результатами успішного завершення навчальної програми (Wave 1, 16 модулів), 42 найперспективніші МСП були відібрані для участі у Starter Wave (WP2) — етапі практичної підтримки початкового виходу на міжнародні ринки.

У рамках Starter Wave учасники отримують індивідуальну консультаційну підтримку за результатами первинного аудиту їхньої готовності до виходу на європейські та міжнародні ринки.

Мета закупівлі

Це оголошення є продовженням закупівлі зовнішніх консультантів для реалізації Starter Wave. Метою закупівлі є залучення кваліфікованих зовнішніх консультантів для надання практичної консультаційної підтримки 42 відібраним українським МСП за трьома напрямами:

Digital Marketing Specialist SEO & Website Optimization Specialist Marketplace Specialist (Amazon / eBay / Walmart)

Консультанти залучаються на конкурентній основі та несуть відповідальність за надання консультаційних послуг відповідно до методології програми та вимог GIZ.

Напрями консультаційної підтримки

Роль К-сть Основний фокус Digital Marketing Specialist 1 Digital marketing, Google Ads, social media advertising, campaign planning, analytics and optimisation SEO & Website Optimization Specialist 1 Website audit and optimisation, SEO, UX, international website setup, payment systems and conversion optimisation Marketplace Specialist (Amazon / eBay / Walmart) 1 Marketplace readiness, seller account setup, product listings, optimisation and international marketplace strategy

Опис послуг

1. Digital Marketing Specialist

Консультант надаватиме МСП практичні рекомендації та підтримку щодо:

оцінки поточного digital marketing стану бізнесу;

підготовки та запуску тестових digital marketing campaigns;

Google Ads та/або advertising campaigns у соціальних мережах;

визначення цільових аудиторій та каналів залучення;

базового налаштування та аналізу digital marketing metrics;

моніторингу результатів кампаній;

підготовки рекомендацій щодо подальшої оптимізації.

2. SEO & Website Optimization Specialist

Консультант надаватиме підтримку щодо:

аудиту поточного вебсайту;

SEO readiness для міжнародних ринків;

технічної та контентної оптимізації;

UX та customer journey;

міжнародної структури вебсайту;

локалізації та адаптації контенту для цільових ринків;

платіжних систем та міжнародних контактних даних;

рекомендацій щодо підвищення конверсії та ефективності вебсайту.

3. Marketplace Specialist (Amazon / eBay / Walmart)

Консультант надаватиме підтримку щодо:

оцінки готовності продукту до продажу через міжнародні marketplaces;

вибору відповідних marketplace platforms;

реєстрації та/або налаштування seller accounts;

підготовки та оптимізації product listings;

marketplace SEO;

адаптації описів, характеристик та візуальних матеріалів;

базової marketplace strategy для виходу на міжнародні ринки;

рекомендацій щодо подальшого розвитку продажів на marketplace platforms.

Очікувані результати

У рамках консультаційної підтримки кожне МСП має отримати практичні рекомендації та/або конкретні результати відповідно до свого індивідуального плану підтримки, сформованого за результатами аудиту.

Можливі результати включають:

рекомендації щодо digital marketing strategy;

тестові digital advertising campaigns;

SEO та website optimisation recommendations;

покращення international-facing website;

рекомендації щодо marketplace entry;

налаштовані або оптимізовані marketplace listings;

рекомендації щодо подальшого масштабування digital channels;

базове відстеження результатів та рекомендації щодо оптимізації.

Фактичний обсяг консультаційної підтримки визначається індивідуально для кожного МСП залежно від результатів аудиту та наявного запиту.

Ресурсний план консультантів

Кожен консультант має попередній розрахунковий ліміт у 84 робочих дні — це максимальна межа та попередній орієнтир. Фактичний обсяг залучення може бути меншим залежно від реального попиту та індивідуальних планів підтримки МСП.

Максимальний обсяг підтримки на одне МСП — 10 експертних днів (80 годин) сумарно по всіх напрямках; фактичний обсяг визначається індивідуально.

Вартість підтримки формується за принципом:

фіксована погодинна ставка консультанта × кількість годин, затверджених в індивідуальному плані МСП.

Це забезпечує прозору та документовану логіку використання ресурсів для звітності.

Невикористані години одного спеціаліста не переносяться автоматично до іншого консультанта. Перерозподіл ресурсів можливий лише за погодженням Project Lead та в межах, що допускаються умовами контракту.

Терміни надання послуг

15 вересня 2026 – 30 січня 2027 року, повністю в онлайн-форматі.

Цільова група

Консультаційна підтримка надається 42 українським МСП, відібраним за результатами навчальної програми Wave 1 та конкурсного оцінювання.

МСП мають:

успішно завершити навчальну програму;

продемонструвати базову цифрову готовність;

мати експортно орієнтований продукт або послугу;

продемонструвати потенціал виходу на міжнародні ринки;

бути готовими до практичної реалізації digital та export activities.

Вимоги до кваліфікації

Для участі у закупівлі консультант повинен мати:

підтверджений практичний досвід у відповідній сфері;

практичний досвід роботи з українськими та/або міжнародними МСП;

досвід роботи з бізнесами, орієнтованими на міжнародні ринки та/або експорт;

для Marketplace Specialist — практичний досвід роботи з Amazon, eBay, Walmart або аналогічними marketplace platforms;

для SEO & Website Optimization Specialist — підтверджений досвід website optimisation та SEO;

для Digital Marketing Specialist — підтверджений досвід digital advertising та campaign management;

здатність надавати практичну, прикладну консультаційну підтримку;

відмінні комунікаційні навички.

Форма участі

До участі у закупівлі запрошуються:

юридичні особи (ФОП та інші форми підприємництва);

фізичні особи на умовах договору цивільно-правового характеру (ЦПХ / ГІГ-контракт).

Вимоги до заявки

Для участі необхідно подати:

Резюме (CV) — англійською мовою, обсягом не більше 2 сторінок, із зазначенням:

професійного досвіду та тривалості роботи;

відповідної освіти та періоду навчання;

практичного досвіду у відповідному напрямі;

досвіду роботи з МСП та/або експортно орієнтованими компаніями;

конкретних проєктів та обов'язків, релевантних до заявленої ролі.

Комерційну пропозицію — із зазначенням погодинної ставки за консультаційні послуги. Реєстраційні документи:

ІПН та паспорт — для фізичних осіб;

відповідні реєстраційні документи — для ФОП та юридичних осіб.

Вимоги до комерційної пропозиції

Комерційна пропозиція повинна містити:

погодинну ставку за надання консультаційних послуг;

ставку в євро (€), без ПДВ;

інформацію про форму оподаткування консультанта;

підтвердження чинності запропонованої ставки на весь період надання послуг.

Терміни подання заявок

Прийом заявок: з 03 вересня по 09 вересня 2026 року включно.

Заявки надсилати на електронну адресу: [email protected]

Або фізично за адресою:

67840, Україна, Одеський р-н, Одеська обл., село Молодіжне, вулиця Квіткова, будинок 73

Процес відбору

Подані заявки розглядаються та оцінюються командою Netpeak. Відбір здійснюється на конкурентній основі з урахуванням:

відповідності кваліфікації консультанта заявленій ролі;

релевантного професійного досвіду;

досвіду роботи з МСП та міжнародними ринками;

якості запропонованих послуг;

вартості консультаційних послуг.

Фінальний перелік залучених консультантів погоджується з GIZ у рамках процедури контролю якості проєкту.

Залучення консультантів здійснюється за умови успішного завершення процедури відбору та погодження відповідних кандидатур.

Додаток 1: Комерційна пропозиція щодо надання послуг