Як побудувати системний маркетинг у B2B?
20 січня о 18:00 відбудеться онлайн Q&A-сесія з Андрієм Чумаченком — co-founder Netpeak та CEO BASE. У прямому ефірі Андрій розбиратиме B2B-кейси учасників і говоритиме про маркетинг, який реально підтримує бізнес, а не існує «сам по собі».
У кризі, в період росту або трансформацій саме системний маркетинг стає опорою для компанії. Але на практиці бізнеси часто стикаються з одними й тими ж викликами: хаотичні інструменти, відсутність чітких пріоритетів, незрозумілі KPI та маркетинг, який не пов’язаний зі стратегією компанії.
На Q&A-сесії ці проблеми будемо розбирати через реальні кейси.
Під час події:
- розберемо маркетингові кейси в прямому ефірі
- знайдемо точки росту та зони впливу
- обговоримо, з чого почати зміни та як вибудувати систему
- визначимо типові помилки B2B-маркетингу та як їх уникати
Подія буде корисною власникам бізнесу, CEO, C-level та керівникам маркетингу, які хочуть побудувати сильну маркетингову основу для зростання.
⏱ Тривалість — 90 хвилин
📅 20 січня | 18:00 | Online
👉 Реєстрація: https://www.thebase.agency/base-qa-2026
