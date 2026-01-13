Бізнес
1768287900

Як побудувати системний маркетинг у B2B?
Крістіна Анютенко Крістіна Анютенко

20 січня о 18:00 відбудеться онлайн Q&A-сесія з Андрієм Чумаченком — co-founder Netpeak та CEO BASE. У прямому ефірі Андрій розбиратиме B2B-кейси учасників і говоритиме про маркетинг, який реально підтримує бізнес, а не існує «сам по собі».

У кризі, в період росту або трансформацій саме системний маркетинг стає опорою для компанії. Але на практиці бізнеси часто стикаються з одними й тими ж викликами: хаотичні інструменти, відсутність чітких пріоритетів, незрозумілі KPI та маркетинг, який не пов’язаний зі стратегією компанії.

На Q&A-сесії ці проблеми будемо розбирати через реальні кейси.

Під час події:

  • розберемо маркетингові кейси в прямому ефірі
  • знайдемо точки росту та зони впливу
  • обговоримо, з чого почати зміни та як вибудувати систему
  • визначимо типові помилки B2B-маркетингу та як їх уникати

Подія буде корисною власникам бізнесу, CEO, C-level та керівникам маркетингу, які хочуть побудувати сильну маркетингову основу для зростання.

⏱ Тривалість — 90 хвилин
📅 20 січня | 18:00 | Online

👉 Реєстрація: https://www.thebase.agency/base-qa-2026

Q&A Андрій Чумаченко

Крістіна Анютенко
З 2021 року працює PR Specialist в Netpeak Ukraine.

