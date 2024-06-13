Нещодавно я дізналася про проблему презентеїзму з посту в телеграм-каналі співзасновника Netpeak Андрія Чумаченка. Мені стало цікаво, скільки людей відчувають на собі його вплив? І, головне, як його позбутися?

Я провела дослідження цієї теми й тепер — ділюсь результатами.

Що таке презентеїзм

Це явище, коли працівники відчувають себе змушеними бути постійно на зв’язку з колегами. Вони демонструють свою відданість справі довгими годинами роботи і видимою присутністю, часто за рахунок власного благополуччя.

Ключові характеристики презентеїзму:

Постійний контакт. Очікується, що працівники завжди будуть на зв’язку за допомогою електронної пошти, додатків для обміну повідомленнями та телефонних дзвінків. Також існує явне чи неявне очікування швидкої відповіді на робочі повідомлення навіть у неробочий час. Довгий робочий день. Цінується, коли працівники затримуються допізна або працюють у перервах, щоб продемонструвати свою відданість справі. Робота понад стандартні години стає нормою. Видимість переважає над продуктивністю. Стає важливо бути поміченим у процесі роботи, і не беруться до уваги її результати. Фізична присутність в офісі або онлайн присутність у віртуальному робочому середовищі сприймається як наполеглива праця.

Опитування серед айтівців, маркетологів і фінансистів

Основна аудиторія нашого блогу — айтівці й маркетологи, то ж саме вони стали головними респондентами опитування. Серед них здебільшого онлайн-працівники з гнучким графіком роботи і без жорсткого моніторингу з боку роботодавців. Трохи більше половини респондентів — менеджери середньої ланки та топменеджери.

Мені вдалося зібрати відповіді 102 працівників сфер IT, маркетингу, фінансів і медицини.

79,41% людей працюють віддалено і 14,71% — частково віддалено;

77,45% працівників мають гнучкий графік роботи;

роботодавці 78,43% опитаних не використовують жорсткий моніторинг перебування на робочому місці.

Про відчуття працівників

Цифри показують тривожність щодо контролю і те, що значна кількість людей присвячують роботі вільний час. Менше 9% працівників зовсім не думають про задачі після закінчення робочого дня. Лише понад 10% спокійно їдять свій обід, не відволікаючись на чати, і тільки чверть людей повністю насолоджуються відпусткою.

◾У 43,14% опитаних присутнє або інколи присутнє відчуття, що за їхніми робочими процесами постійно хтось спостерігає. У 56,86% працівників його немає.

◾57,84% людей відчувають необхідність бути доступними для вирішення робочих питань після закінчення робочого дня. 33,33% опитаних інколи її відчувають, і лише 8,82% — зовсім не думають ввечері про роботу.

◾ 67,65% працівників доступні для вирішення робочих завдань впродовж обідньої перерви. 20,59% інколи відчувають необхідність відповідати колегам в обід, і лише 11,76% опитаних повністю концентруються на своєму перекусі.

◾ 44,12% не вважають за необхідне бути доступними для вирішення робочих завдань на вихідних. 30,39% постійно відповідають колегам і доробляють завдання впродовж вікендів, а 25,49% опитаних роблять це час від часу.

◾39,22% працівників відчувають, що мають вирішувати робочі моменти у відпустці. 36,27% інколи мають це відчуття і лише 24,51% опитаних повністю насолоджуються відпочинком.

Я запитала, чому у людей взагалі з’являється бажання перевірити робочі чати у вільний час. 46,08% переживають, що без них зупиняться важливі процеси, у 18,63% менеджер і колеги наполягають на швидких відповідях, й лише 14,71% опитаних ігнорують робочий поклик у неробочий час і спокійно займаються особистими справами.

Деякі працівники дивляться у чати, тому що:

бояться пропустити щось важливе і потім мати проблеми;

мають бажання допомогти колегам;

не хочуть пропустити щось цікаве, особливо від колег в іншому часовому поясі;

інколи їм просто нудно.

Думка респондентки: «З боку компанії ніхто не чекає від мене активностей поза домовленими рамками. Але коли я випадково заходжу на робочий профіль і бачу всіх в мережі о 22:00, з’являється сором, що я в цей час відпочиваю з масочкою і серіалом».

Про вплив культури презентеїзму

Цікаво, що 95% назвали негативний вплив презентеїзму, але так само 80% вбачають в ньому і плюси. А значить, від нього буде складніше відмовитись.

Який негативний вплив на життя працівників має культура презентеїзму

Я запропонувала в опитуванні певні варіанти негативного впливу, і ось які з них люди вважають найнебезпечнішими:

30,8% опитаних періодично вигорають;

25% відчувають себе втомленими;

22,7% перепрацьовуюють;

у 15,6% працівників знижується ефективність у робочий час;

на 5% презентеїзм не має негативного впливу;

Думка респондентки: «Я зрозуміла, що від постійного включення в процеси гіршає якість роботи. Й смак життя також гіршає. Наразі працюю над власним фізичним станом і усвідомленістю, аби включатися в момент повністю і фокусуватися виключно на одній дії. Я відчула, що задоволення можна отримувати не тільки на роботі».

Позитивний вплив презентеїзму на життя працівників:

46,96% опитаних завдяки постійному включенню в процеси відчувають, що тримають все під контролем;

26,96% мають гарні стосунки з менеджером і колегами;

на 20,87% працівників він не має позитивного впливу.

Інші опитані розповіли, що завдяки презентеїзму:

мають час на вихідних подумати про речі, на які не вистачає оперативки під час робочих справ;

робота зроблена вчасно, хоча її доводиться доробляти у вільний час.

Думка респондентки: «Немає нічого поганого в тому, щоб бути на звʼязку. Якщо хочеться мати задоволення від роботи, а не лише ЗП, треба вкладатись в неї, результат та колектив. І відповідати за свою частину роботи, навіть якщо зараз не робочий час».

Про відключення від роботи у вільний час

85,29% працівників хочуть навчитися вимикатися від роботи в особистому житті. Заради цього готові працювати над собою, але і очікують певних дій від керівників.

Як з цим можуть допомогти роботодавці

Я розпитала, яким чином компанії можуть допомогти людям розмежувати вільний і робочий час:

15,69% опитаних зазначили, що буде корисно зменшити кількість мікроменеджменту від керівників і дати більше свободи для прийняття самостійних рішень;

14,71% сказали, що варто відмінити моніторинг часу, проведеного на роботі, і відслідковувати ефективність працівників за виконанням планів;

7,84% хочуть мати гарантії, що відсутність цілодобового включення в процеси не спричинить втрату робочого місця;

6,86% вважають, що компаніям не потрібно нічого робити, адже це відповідальність людей.

Думка респондентки: «Це завдання не компанії. Особисто я маю позбутись відчуття, що потрібно ще раз перевірити всі чати».

Перечислю кілька порад керівникам від опитаних, які допоможуть знизити негативний вплив презентеїзму.

Нагадуйте колегам, щоб вони не писали одне одному в позаробочий час. Транслюйте в команди, що постійне включення в процеси без відпочинку знижує продуктивність роботи. Рівномірно розподіліть навантаження та збільшіть кількість працівників, якщо це необхідно. Максимально автиматизуйте робочі процеси.

Як працівники можуть допомогти собі власноруч

Ось якими порадами з власного досвіду поділилися респонденти.

58,33% опитаних борються з презентеїзмом, переключаючись у вільний час з роботи на інші справи. Вони:

волонтерять;

гуляють чи займаються спортом;

проводять час з рідними й зустрічаються з друзями;

займаються хобі;

працюють над власними проєктами.

41,67% опитаних прикладають усвідомлені зусилля, щоб не включатися в робочі процеси.

Думка респондента: «Коли бачу робоче повідомлення, нагадую собі, що всі знають про мій вихідний/відгул/обідню перерву. Тому нічого страшного не трапиться, якщо я відпишу у робочий час».

Думка респондентки: «Я артикульовано помічаю робочі повідомлення в неробочий час і “демонстративно для себе” не читаю їх. Прямо для себе проговорюю: “Ось робоче повідомлення, і ти його зараз не прочитаєш. Ти молодець!”

Ось поради, які допоможуть знизити негативний вплив презентеїзму на ваше життя.

Вибудовуйте жорсткий таймменеджмент та особисті кордони. Відділяйте роботу від особистого життя. Не беріть ноутбук у поїздки. Відключайте у вільний час інтернет. Вимикайте сповіщення про повідомлення у робочих чатах. Тримайте чати компанії на робочому ноутбуці.

Щоб дізнатися більше, читайте статтю засновника Netpeak Артема Бородатюка Як роботою горіти, але не згорати — особистий досвід.

Які можна зробити висновки