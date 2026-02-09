Запит на пошук тренерів

Зовнішні фахівці з навчання – професійні тренери та галузеві експерти для проведення спеціалізованих сесій з виходу на міжнародні ринки, платформ E комерції та експортної логістики

Етап 1: Розробка та Проведення Навчальної Програми

Загальний опис навчальної програми

Навчальна програма реалізується в рамках проєкту «Зміцнення потенціалу українських МСП для успішного виходу на європейський та міжнародні ринки», що впроваджується компанією Netpeak LLC у співпраці з Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH та фінансується Федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) через програму develoPPP.

Програма є повністю онлайн-ініціативою з розбудови спроможності, спрямованою на підтримку українських малих і середніх підприємств (МСП) з експортним потенціалом у виході на міжнародні ринки та масштабуванні діяльності через цифрові канали та транскордонну електронну комерцію.

Програма розрахована приблизно на чотири місяці та охоплює до 200 учасників, які представляють 100 МСП з різних регіонів України. Навчання здійснюється за єдиною навчальною програмою, що складається з 16 структурованих модулів і поєднує онлайн-сесії за участю експертів із практичними завданнями, орієнтованими на прийняття рішень. Програма реалізується повністю в онлайн-форматі впродовж приблизно чотирьох місяців.

Навчання орієнтоване на українські МСП, що належать до двох основних груп:

МСП з початковою експортною готовністю – компанії з конкурентоспроможними товарами/послугами та початковою підготовкою до експорту (наприклад, сертифікація, відповідність нормативним вимогам, дослідження ринку), але з обмеженим досвідом у цифровому маркетингу та електронній комерції. Експортери на початковому етапі – компанії, які вже здійснюють онлайн-продажі через базові канали, однак потребують поглиблених навичок для оптимізації, масштабування та професіоналізації міжнародних операцій в сфері електронної комерції.

Учасники розподілені на чотири динамічні навчальні групи відповідно до рівня їхньої експортної та цифрової зрілості.

Перелік навчальних модулів:

Стартова сесія: структура програми та цілі зростання в електронній комерції Product–Market Fit для міжнародної E комерції: ICP та ціннісна пропозиція Вибір ринків і пріоритезація країн для міжнародної E комерції Юніт-економіка міжнародної E комерції: ціна, маржа, прибутковість Юридичне забезпечення міжнародної E комерції та роботи з маркетплейсами Податки та ПДВ у міжнародній E комерції: логіка прийняття рішень Платежі, платіжні провайдери (PSP) та комплаєнс у міжнародній E комерції Логістика, Митне Оформлення та Фулфілмент для Міжнародної E Комерції Комплаєнс щодо Безпеки Продукції: Визначення Вимог і Процедури Підтвердження Відповідності Канали Експортних Продажів: B2B, D2C та Маркетплейси Цифрова Готовність: Вебсайт, Лістинги та Аналітика Валідація Каналів та Тестування Гіпотез Позиціонування на Ринку та Повідомлення для Підвищення Конверсії Контент і Формування Довіри в Міжнародній E Комерції Модель Реалізації, Команда та KPI E Комерції Готовність до Масштабування, Інвестиції та Перехід до Starter Wave

Навчання зосереджено на міжнародній E комерції та цифровому маркетингу, охоплюючи експортні моделі на основі маркетплейсів, відповідність продукту ринку, вибір ринку, юніт-економіку, правові та операційні аспекти транскордонної торгівлі, а також цифрове просування на міжнародних ринках. Упродовж програми учасники поступово розробляють індивідуальні бізнес-дорожні карти для міжнародної експансії, що охоплюють вихід на ринок, цифровий маркетинг, операційне налаштування та початкові аспекти масштабування.

Загальна мета навчання — забезпечити МСП структурованим розумінням міжнародної E комерції та практичними інструментами, необхідними для прийняття обґрунтованих рішень і підготовки до сталого виходу на міжнародні ринки та подальшого зростання.

2. Мета завдання

Метою цього завдання є залучення кваліфікованих зовнішніх фахівців з навчання (далі — «тренери»), зокрема зовнішніх тренерів, для розробки та проведення окремих модулів онлайн-навчальної програми для українських МСП з експортним потенціалом. Зовнішні фахівці з навчання включають професійних тренерів та галузевих експертів, залучених для проведення спеціалізованих сесій з виходу на міжнародні ринки, платформ E комерції та експортної логістики.

Тренери забезпечуватимуть практично орієнтовану експертизу у сфері цифрового маркетингу та міжнародної E комерції, сприяючи розвитку знань, навичок та здатності учасників до прийняття рішень щодо виходу на міжнародні ринки та масштабування діяльності. Через навчальні сесії за участю експертів та практичні завдання тренери підтримуватимуть учасників у розробці структурованих індивідуальних бізнес-дорожніх карт для міжнародної E комерції — відповідно до навчальних цілей та методології програми.

3. Обсяг робіт

У рамках цього завдання тренер залучається для проведення однієї або кількох онлайн-навчальних сесій у межах відповідного модуля (модулів) навчальної програми.

Для призначеного модуля (модулів) тренер розробляє навчальний контент на основі заздалегідь визначеної структури програми та навчального плану. Тренер може пропонувати адаптації або уточнення змісту чи фокусу модулів з метою кращого врахування потреб учасників та їхнього рівня готовності. Усі запропоновані зміни підлягають попередньому погодженню з Netpeak та зовнішнім радником, залученим GIZ.

Для кожного призначеного модуля тренер готує:

порядок денний та структуру сесії;

презентаційні матеріали та допоміжний контент;

практичні вправи, кейси та приклади;

інтерактивні інструменти та формати залучення учасників.

Тренер також бере участь у розробці та/або вдосконаленні шаблонів домашніх завдань. Домашні завдання базуються на спільних артефактах, що використовуються всіма учасниками програми, зокрема канвасах, чеклістах, калькуляторах, планах та структурованих інструментах прийняття рішень. Усі навчальні матеріали та структури сесій мають бути подані на розгляд та затвердження не пізніше ніж за один (1) тиждень до запланованої дати навчання.

Навчальні матеріали мають бути адаптовані для використання на платформі AcademyOcean. Тренер пропонує формат навчання, що забезпечує можливість повторного використання матеріалів після живих сесій, відповідність технічним та методологічним вимогам платформи, а також узгодженість із загальною логікою програми, її цілями та очікуваними результатами навчання.

Крім того, навчальні матеріали стають публічно доступними через кілька каналів, зокрема через національну освітню платформу «Дія.Освіта», з метою забезпечення довгострокової передачі знань та доступності для ширшої екосистеми українських МСП поза межами проєктного періоду.

4. Очікувані результати

Від тренера очікується надання таких результатів:

Проведення призначених онлайн-навчальних сесій відповідно до узгодженого розкладу та затвердженої структури програми;

Навчальні матеріали для кожної сесії, включаючи презентації, приклади та допоміжний контент;

Участь у розробці та/або вдосконаленні стандартизованих артефактів і шаблонів домашніх завдань — за потреби;

Участь у призначених сесіях запитань і відповідей та обговорення кейсів — відповідно до вимог.

Усі результати мають відповідати затвердженим цілям навчання, методології програми, а також вимогам моніторингу та оцінювання.

5. Тривалість та терміни

Тривалість завдання: 4 місяці

Орієнтовне навантаження: відповідає обсягу призначених сесій

Формат проведення: повністю онлайн

6. Звітність та координація

Тренер працюватиме під координацією Netpeak у тісній взаємодії із зовнішнім радником, залученим GIZ, та звітуватиме про проведені навчальні сесії й участь у них відповідно до встановлених вимог. Ефективність програми відстежуватиметься через зворотний зв'язок від учасників, оцінювання з боку радника, а також за результатами вхідного та вихідного тестування.

7. Вимоги до кваліфікації

Підтверджений практичний досвід у сфері міжнародної E комерції та/або цифрового маркетингу для міжнародних ринків;

Практичний досвід роботи з міжнародними маркетплейсами (наприклад, Amazon, eBay, Walmart або аналогічними платформами);

Досвід роботи з МСП та/або підприємствами, орієнтованими на експорт;

Підтверджена здатність проводити прикладне, практично орієнтоване онлайн-навчання;

Відмінні комунікаційні навички та навички презентації.

8. Інтелектуальна власність та публікація

Усі навчальні матеріали, шаблони, методології, кейси та інший контент, розроблений у рамках цього завдання (далі — «Матеріали»), вважаються результатами проєкту.

Права інтелектуальної власності, а також право на використання, відтворення, адаптацію та публікацію Матеріалів у некомерційних цілях надаються Netpeak LLC та GIZ відповідно до вимог проєкту.

Усі Матеріали мають бути доступні для публікації у відкритому доступі після завершення програми, зокрема через публічні платформи, визначені в рамках проєкту.

Тренер не має права використовувати, публікувати, відтворювати або поширювати Матеріали повністю або частково поза межами цього проєкту без попередньої письмової згоди Netpeak та/або GIZ, за винятком посилань у особистому портфоліо або резюме, що не розкривають змісту самих Матеріалів.

Будь-яке використання тренером матеріалів третіх сторін має відповідати чинним вимогам щодо прав інтелектуальної власності та ліцензування.

9. Договірні умови

Тренер залучається компанією Netpeak як партнером з реалізації проєкту на підставі договору про надання послуг. Залучення здійснюється відповідно до чинних договірних домовленостей та погоджень у рамках проєкту.

10. Подання резюме та вимоги до нього

У рамках процесу відбору та затвердження тренерів кожен тренер має подати резюме (CV) для розгляду та затвердження. Резюме надається англійською мовою, обсягом не більше двох (2) сторінок, і має чітко демонструвати відповідний професійний досвід та кваліфікацію тренера стосовно цього завдання.

Зокрема, резюме має містити чітку та верифіковану інформацію з таких аспектів:

підтверджений практичний досвід у сфері міжнародної E комерції та/або цифрового маркетингу для міжнародних ринків;

практичний досвід роботи з міжнародними маркетплейсами (наприклад, Amazon, eBay, Walmart або порівнянними платформами), із зазначенням характеру участі та обов'язків;

досвід роботи з МСП та/або підприємствами, орієнтованими на експорт, із зазначенням виду наданої підтримки;

відмінні комунікаційні навички та навички презентації, підтверджені досвідом проведення тренінгів, фасилітації або публічних виступів.

Резюме має представляти відповідні завдання, ролі та обов'язки у структурованому вигляді, акцентуючи увагу на практичній участі, а не суто теоретичному чи академічному досвіді.

Подані резюме розглядаються та затверджуються GIZ у рамках процесу відбору тренерів та забезпечення якості. Залучення тренерів здійснюється за умови успішного затвердження резюме.

Резюме має бути подане до 03.03.2026 в електронному форматі на електронну адресу: m.apetyk@netpeak.net