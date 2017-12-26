240 апдейтов Serpstat в 2017 году

Привет, коллеги! Как вы знаете, а возможно, не знаете, многофункциональную SEO-платформу Serpstat создали в Netpeak Group в 2013 году. Тогда Serpstat назывался Prodvigator и был внутренним продуктом компании Netpeak. Последний раз мы делились новостями о сервисе
Просим прощения и исправляемся! В этом посте я рассказываю о ключевых изменениях и новых инструментах сервиса, а также о новых базах, росте пользователей, расширении коллектива. Приятного чтения :)
Как изменился продукт
За период с января по декабрь 2017 года команда разработчиков сделала 240 успешных апдейтов сервиса (даже не спрашивайте, сколько неуспешных:)). Ниже описаны самые значимые изменения.
Базы
В 2017 году мы запустили четыре базы ключевых фраз: Германии, Италии, Франции, Испании, — и значительно расширили уже имеющиеся базы ключевых фраз в регионах Google Австралия, Google Великобритания и Google Канада. Это позволило вывести региональные базы данных на один уровень с аналогичными инструментами и даже обогнать их по чистоте и размеру баз данных.
|
Базы данных
|
Кол-во ключевых фраз, было
|
Кол-во ключевых фраз, стало
|
Google AU
|
4 М
|
68 М
|
Google UK
|
7 М
|
75 М
|
Google CA
|
4 М
|
57 М
|
Google FR
|
11 М
|
Google DE
|
27 М
|
Google IT
|
10 М
|
Google ES
|
5 М
Кроме того, запустили подготовку базы Нидерландов, Индии, Яндекс.Екатеринбург, Яндекс.Краснодар, которые выйдут совсем скоро.
Базы Яндекс.Украина и Google UA по прежнему самые большие на рынке среди всех аналогичных инструментов.
Новые инструменты
Запустили новые инструменты: кластеризацию и текстовую аналитику.
Инструменты полюбились нашим пользователям благодаря уникальному алгоритму работы. Вот что говорит Илья Русаков о кластеризации и текстовой аналитике Serpstat:
Подробно об уникальном алгоритме вам расскажет наш математик-аналитик Кельвин:
Анализ сайта и анализ ключевых фраз
- Внедрили оценку уровня конкуренции по ключевой фразе для продвижения — «Сложность фразы» (Keyword Difficulty). Показатель доступен для регионов Google USA и Google AU. В скором времени «Сложность фразы» появится в других регионах.
Параметр показывает уровень конкуренции от 0 до 100 по ключевой фразе для продвижения в топ 10. Так вы поймете, по каким ключевым фразам легче и сложнее выбиваться на первую страницу выдачи поисковика.
- Суммарное количество фраз в базах Serpstat выросло на 323% — со 113 млн до 478 млн.
- Количество поисковых подсказок выросло на 253 млн (с 450 млн — до 703 млн).
Мониторинг позиций
- Добавили кнопку «+3 дня» в отчете с позициями ключевых фраз, при нажатии которой вы получите историю о позициях ключевой фразы за последние три дня. Теперь снимать позиции сайта можно каждый день, раз в три дня и раз в семь дней.
- Сделали кнопку «Актуальная выдача». Она показывает выдачу поисковой системы на сегодняшний день по указанной фразе и в определенном регионе, заданном при формировании настроек мониторинга.
- Мониторинг позиций с учетом часового пояса пользователя, то есть теперь не придется ждать полуночи по Гринвичу. Все данные обновляются точно по вашему времени.
- Оптимизировали «Мониторинг позиций» для мобильных устройств.
- Вывели дополнительную информацию:
- график «Шторма» — изменение топ-100 позиций по ключевой фразе относительно предыдущей даты;
- SERP по фразе — история изменений позиций конкурентов по ключевой фразе в топ-10;
- сниппеты — список сниппетов выбранного домена в поиске с учетом времени проведения мониторинга.
- Внедрили раздел «Целевые страницы» с функцией отслеживания URL пользователя по ключевой фразе.
Как выглядят все изменения в мониторинге позиций:
Аудит сайта
- Расширили классификацию ошибок: высокий, средний, низкий приоритет плюс блок с информацией. Здесь собраны данные о вашем сайте, которые требуют внимания в порядке критичности. В «информации» выводятся не ошибки, а страницы, которые стоит перепроверить, например, с атрибутом rel="canonical".
- Внедрили график динамики SDO. Поможет отследить, как улучшается сайт с течением времени, в привязке к датам проведения аудита.
- Новые графики в аудите:
- глубина краулинга — график показывает соотношение количества страниц и количества кликов, требуемых для перехода на страницу с главной;
- типы редиректов — график отображает соотношение типов редиректов к их количеству на анализируемом сайте;
- коды ответов — график показывает соотношение кодов ответа страницы к количеству URL, содержащих данные коды ответов;
- canonical — график показывает соотношение страниц сайта с тегом rel="canonical" и без него.
- Создали возможность экспортировать полный отчет по аудиту сайта в формате XLSX и PDF, а в связке с нашим White Label вы сможете отправлять его клиентам или начальству.
- Добавили проверку АМР-страниц: их наличие на сайте и ошибки, связанные с внедрением АМР.
- Настроили новые проверки — проверка HTTPS и использование атрибутов hreflang.
- Сделали проверку наличия вирусов на сайте по данным из Google Safe Browsing.
- Персональный отчет. В нем выводится не список ошибок, как в других разделах этого модуля, а вся собранная нами информация со страниц сайта по конкретным параметрам в виде таблицы.
Анализ ссылок
- Новая страница в анализе ссылок «Сcылающиеся страницы». В этом отчете вся информация о том, откуда и куда ведет новая/потерянная ссылка, какого она типа, Page/Trust Rank и другое.
- Добавили новые показатели об исходящих ссылках: сколько исходящих ссылок находится на найденной странице. Информация поделена на два блока: исходящие ссылки на страницы и исходящие ссылки на домены целиком.
Как изменился отдел маркетинга
За этот год мы:
- выступили на 47 конференциях, вебинарах, семинарах в Украине, России, Болгарии, Великобритании, Казахстане;
- выложили 107 видео на YouTube-каналах;
- наладили сотрудничество с 92 образовательными центрами в рамках нашей партнерской программы;
- создали Telegram-канал и страницу в Instagram;
- сняли 9 интервью с экспертами;
- совместно с SEOnews запустили статейный конкурс в сфере интернет-маркетинга, где получили 108 работ от участников;
-
провели успешную акцию на AppSumo с недельной прибылью в $250 000, заняв 5 место в рейтинге самых продаваемых продуктов на AppSumo и написали подробный мануал «
Как SaaS-у заработать $250 000 за неделю, или Четкая инструкция от Serpstat, как провести успешную кампанию на AppSumo»;
- провели успешную акцию на StackSocial и получили $150 000 на развитие нашей работы на западных рынках;
- получили награду Ukrainian E-commerce Awards 2017 в категории «B2B продукт для Ecommerce — полезные решения»;
- заняли третье место в рейтинге SEO-инструментов на американской площадке G2Crowd;
- запустили народный рейтинг seo-инструментов в 2017 году;
- отправили 92 рассылки;
- опубликовали в en-блоге 112 статей;
- опубликовали в ру-блоге 121 статью;
- посещаемость блога выросла в 3 раза;
- Количество пользователей выросло с 71K до 141K.
Как изменился отдел продаж
Наш рост за год по всем показателям в два и больше раз:
- месячный оборот вырос на 119%;
- количество платных пользователей выросло в два раза;
- провели более 1 600 демонстраций и вебинаров, а также ускорили знакомство наших пользователей с сервисом в целом, помогая освоиться в первых шагах и прокачивая скиллы опытных специалистов;
- с нами начало работать даже министерство США!
Как изменился отдел Customer Success
До 2017 года у нас была обычная техподдержка, переписка с пользователями велась через скучную систему тикетов, а формат общения сводился к формальному принципу «вопрос — ответ». По большому счету, мы не чувствовали пользователей, а пользователи не чувствовали нас. Это привело к осознанию того, что нужно что-то менять. Так появился отдел Customer Success, основные задачи которого:
- помочь в освоении достаточно непростого функционала на этапе онбординга;
- не только научить юзеров как использовать тот или иной инструмент, но и максимально раскрыть ценность платформы;
- повысить лояльность пользователей и наладить с ними качественную обратную связь.
И еще немного достижений за 2017 год:
- сократили медиану скорости первого ответа до 2 минут (абсолютный минимум составил 28 секунд в январе);
- провели 589 персональных обучающих уроков;
- запустили «Академию Serpstat» и создали уроки по основам SEO и работе с Serpstat;
- добавили новые Use Cases;
- реструктурировали базу знаний, дополнили её видеоуроками;
- количество довольных пользователей в чате достигло 89%.
Как изменилась внутренняя жизнь Serpstat
С 1 января по 13 декабря 2017 года команда Serpstat из 33 человек выросла до 52. При этом ушли 5 сотрудников, часть которых перешли в другие команды Netpeak Group. Команда специалистов из отдела продаж из 4 городов объединилась в центральном офисе — в Одессе.
Мы переехали из офиса в 200 кв. м. в 350 кв. м возле моря.
Купили тренажер, организовали совместные пробежки по берегу моря и совместное участие в спортивных мероприятиях.
Пробежали 9 марафонов и горных трейлов с флагом Serpstat.
Превратили офис в место злодеяний на Хэллоуин.
Сделали внутренний спортивный челледнж «Кто простоит 10 минут в планке», но рекорд был 7 минут 50 секунд.
Ввели обязательную зарядку для сотрудников каждые 2–3 часа, потому что верим — спорт и здоровый образ жизни положительно влияют на продуктивность работы команды.
Выпили 67 кг кофе, 432 пачки чая и съели 110 пицц.
Мы хотим поблагодарить всех пользователей, которые верят в нас и помогают развиваться. Мы работаем ради вас и роста вашего бизнеса.
Мы выкатили много обновлений за год и потрудились на славу, но это ничто по сравнению с нашими планами на 2018 год. Оставайтесь на связи! :)
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