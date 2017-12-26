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240 апдейтов Serpstat в 2017 году
Евгений Лата
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Привет, коллеги! Как вы знаете, а возможно, не знаете, многофункциональную SEO-платформу Serpstat создали в Netpeak Group в 2013 году. Тогда Serpstat назывался Prodvigator и был внутренним продуктом компании Netpeak. Последний раз мы делились новостями о сервисе в прошлом году...

Просим прощения и исправляемся! В этом посте я рассказываю о ключевых изменениях и новых инструментах сервиса, а также о новых базах, росте пользователей, расширении коллектива. Приятного чтения :)

Как изменился продукт

За период с января по декабрь 2017 года команда разработчиков сделала 240 успешных апдейтов сервиса (даже не спрашивайте, сколько неуспешных:)). Ниже описаны самые значимые изменения.

Базы

В 2017 году мы запустили четыре базы ключевых фраз: Германии, Италии, Франции, Испании, — и значительно расширили уже имеющиеся базы ключевых фраз в регионах Google Австралия, Google Великобритания и Google Канада. Это позволило вывести региональные базы данных на один уровень с аналогичными инструментами и даже обогнать их по чистоте и размеру баз данных.

Базы данных

Кол-во ключевых фраз, было

Кол-во ключевых фраз, стало

 Google AU

4 М

68 М

 Google UK

7 М

75 М

 Google CA

4 М

57 М

 Google FR

11 М

 Google DE

27 М

 Google IT

10 М

 Google ES

5 М

Кроме того, запустили подготовку базы Нидерландов, Индии, Яндекс.Екатеринбург, Яндекс.Краснодар, которые выйдут совсем скоро.

Базы Яндекс.Украина и Google UA по прежнему самые большие на рынке среди всех аналогичных инструментов.

Новые инструменты

Запустили новые инструменты: кластеризацию и текстовую аналитику.

Запустили новые инструменты — кластеризацию и текстовую аналитику

Инструменты полюбились нашим пользователям благодаря уникальному алгоритму работы. Вот что говорит Илья Русаков о кластеризации и текстовой аналитике Serpstat:

Инструменты полюбились нашим пользователям благодаря уникальному алгоритму работы

Подробно об уникальном алгоритме вам расскажет наш математик-аналитик Кельвин:

Анализ сайта и анализ ключевых фраз

Анализ сайта и анализ ключевых фраз

  1. Внедрили оценку уровня конкуренции по ключевой фразе для продвижения — «Сложность фразы» (Keyword Difficulty). Показатель доступен для регионов Google USA и Google AU. В скором времени «Сложность фразы» появится в других регионах.

    Параметр показывает уровень конкуренции от 0 до 100 по ключевой фразе для продвижения в топ 10. Так вы поймете, по каким ключевым фразам легче и сложнее выбиваться на первую страницу выдачи поисковика.
  2. Суммарное количество фраз в базах Serpstat выросло на 323% — со 113 млн до 478 млн.
  3. Количество поисковых подсказок выросло на 253 млн (с 450 млн —  до 703 млн).

Мониторинг позиций

Мониторинг позиций

  1. Добавили кнопку «+3 дня» в отчете с позициями ключевых фраз, при нажатии которой вы получите историю о позициях ключевой фразы за последние три дня. Теперь снимать позиции сайта можно каждый день, раз в три дня и раз в семь дней.
  2. Сделали кнопку «Актуальная выдача». Она показывает выдачу поисковой системы на сегодняшний день по указанной фразе и в определенном регионе, заданном при формировании настроек мониторинга.
  3. Мониторинг позиций с учетом часового пояса пользователя, то есть теперь не придется ждать полуночи по Гринвичу. Все данные обновляются точно по вашему времени.
  4. Оптимизировали «Мониторинг позиций» для мобильных устройств.
  5. Вывели дополнительную информацию:

Вывели дополнительную информацию

  • график «Шторма» — изменение топ-100 позиций по ключевой фразе относительно предыдущей даты;
  • SERP по фразе — история изменений позиций конкурентов по ключевой фразе в топ-10;
  • сниппеты — список сниппетов выбранного домена в поиске с учетом времени проведения мониторинга.
  1. Внедрили раздел «Целевые страницы» с функцией отслеживания URL пользователя по ключевой фразе.

Как выглядят все изменения в мониторинге позиций:

Аудит сайта

Аудит сайта

  1. Расширили классификацию ошибок: высокий, средний, низкий приоритет плюс блок с информацией. Здесь собраны данные о вашем сайте, которые требуют внимания в порядке критичности. В «информации» выводятся не ошибки, а страницы, которые стоит перепроверить, например, с атрибутом rel="canonical".
  2. Внедрили график динамики SDO. Поможет отследить, как улучшается сайт с течением времени, в привязке к датам проведения аудита.
  3. Новые графики в аудите:

Новые графики в аудите

  • глубина краулинга — график показывает соотношение количества страниц и количества кликов, требуемых для перехода на страницу с главной;
  • типы редиректов — график отображает соотношение типов редиректов к их количеству на анализируемом сайте;
  • коды ответов — график показывает соотношение кодов ответа страницы к количеству URL, содержащих данные коды ответов;
  • canonical — график показывает соотношение страниц сайта с тегом rel="canonical" и без него.
  1. Создали возможность экспортировать полный отчет по аудиту сайта в формате XLSX и PDF, а в связке с нашим White Label вы сможете отправлять его клиентам или начальству.
  2. Добавили проверку АМР-страниц: их наличие на сайте и ошибки, связанные с внедрением АМР.
  3. Настроили новые проверки — проверка HTTPS и использование атрибутов hreflang.
  4. Сделали проверку наличия вирусов на сайте по данным из Google Safe Browsing.
  5. Персональный отчет. В нем выводится не список ошибок, как в других разделах этого модуля, а вся собранная нами информация со страниц сайта по конкретным параметрам в виде таблицы.

Анализ ссылок

Новая страница в анализе ссылок «Сcылающиеся страницы»

  1. Новая страница в анализе ссылок «Сcылающиеся страницы». В этом отчете вся информация о том, откуда и куда ведет новая/потерянная ссылка, какого она типа, Page/Trust Rank и другое.
  2. Добавили новые показатели об исходящих ссылках: сколько исходящих ссылок находится на найденной странице. Информация поделена на два блока: исходящие ссылки на страницы и исходящие ссылки на домены целиком.

Как изменился отдел маркетинга

За этот год мы:

  • выступили на 47 конференциях, вебинарах, семинарах в Украине, России, Болгарии, Великобритании, Казахстане;

Выступили на 47 конференциях, вебинарах, семинарах в Украине, России, Болгарии, Великобритании, Казахстане

Получили награду Ukrainian E-commerce Awards 2017 в категории B2B продукт для E-commerce «Полезные решения»

  • заняли третье место в рейтинге SEO-инструментов на американской площадке G2Crowd;
  • запустили народный рейтинг seo-инструментов в 2017 году;
  • отправили 92 рассылки;
  • опубликовали в en-блоге 112 статей;
  • опубликовали в ру-блоге 121 статью;
  • посещаемость блога выросла в 3 раза;

Посещаемость блога выросла в 3 раза

  • Количество пользователей выросло с 71K до 141K.

Количество пользователей выросло с 71K до 141K

Как изменился отдел продаж

Наш рост за год по всем показателям в два и больше раз:

  • месячный оборот вырос на 119%;
  • количество платных пользователей выросло в два раза;
  • провели более 1 600 демонстраций и вебинаров, а также ускорили знакомство наших пользователей с сервисом в целом, помогая освоиться в первых шагах и прокачивая скиллы опытных специалистов;
  • с нами начало работать даже министерство США!

С нами начало работать даже министерство США

Как изменился отдел Customer Success

Как изменился отдел Customer Success

До 2017 года у нас была обычная техподдержка, переписка с пользователями велась через скучную систему тикетов, а формат общения сводился к формальному принципу «вопрос — ответ». По большому счету, мы не чувствовали пользователей, а пользователи не чувствовали нас. Это привело к осознанию того, что нужно что-то менять. Так появился отдел Customer Success, основные задачи которого:

  • помочь в освоении достаточно непростого функционала на этапе онбординга;
  • не только научить юзеров как использовать тот или иной инструмент, но и максимально раскрыть ценность платформы;
  • повысить лояльность пользователей и наладить с ними качественную обратную связь.

И еще немного достижений за 2017 год:

  • сократили медиану скорости первого ответа до 2 минут (абсолютный минимум составил 28 секунд в январе);
  • провели 589 персональных обучающих уроков;
  • запустили «Академию Serpstat» и создали уроки по основам SEO и работе с Serpstat;
  • добавили новые Use Cases;
  • реструктурировали базу знаний, дополнили её видеоуроками;
  • количество довольных пользователей в чате достигло 89%.

Уровень удовлетворенности пользователей в чате составил 89%

Как изменилась внутренняя жизнь Serpstat

С 1 января по 13 декабря 2017 года команда Serpstat из 33 человек выросла до 52. При этом ушли 5 сотрудников, часть которых перешли в другие команды Netpeak Group. Команда специалистов из отдела продаж из 4 городов объединилась в центральном офисе — в Одессе.

Мы переехали из офиса в 200 кв. м. в 350 кв. м возле моря.

Купили тренажер, организовали совместные пробежки по берегу моря и совместное участие в спортивных мероприятиях.

Пробежали 9 марафонов и горных трейлов с флагом Serpstat.

9 марафонов и горных трейлов с флагом Serpstat

Превратили офис в место злодеяний на Хэллоуин.
хеллоуин

Сделали внутренний спортивный челледнж «Кто простоит 10 минут в планке», но рекорд был 7 минут 50 секунд.

Кто простоит 10 минут в планке

Ввели обязательную зарядку для сотрудников каждые 2–3 часа, потому что верим — спорт и здоровый образ жизни положительно влияют на продуктивность работы команды.

продуктивность работы команды

Выпили 67 кг кофе, 432 пачки чая и съели 110 пицц.

Мы хотим поблагодарить всех пользователей, которые верят в нас и помогают развиваться. Мы работаем ради вас и роста вашего бизнеса.

Мы выкатили много обновлений за год и потрудились на славу, но это ничто по сравнению с нашими планами на 2018 год. Оставайтесь на связи! :)

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целевые страницы интернет-маркетинг SERP ошибки на странице как ускорить сайт
Евгений Лата

VP of Marketing at Serpstat.

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