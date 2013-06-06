Недавно мне попалась хорошая инфографика, но просто перевести её мне показалось мало и я внесла некоторые коррективы. Как говорят в рекламе, не все фаны одинаково полезны. Подумаем о мотивах и решим, что с ними делать.

1. Молчаливое большинство

Практически на каждой странице более 50% фанов относятся к так называемому молчаливому большинству.

Они знают о вашей компании, но вряд ли станут вашими клиентами.

Скорее всего, «лайкнули» вашу страницу вслед за кем-то из друзей.

Уж точно не вредят.

Ваша задача: постить вовлекающий контент, опросы, смешные картинки, видео и постоянно призывать фанов что-то сделать. Только, пожалуйста, не в стиле «лайкните, если ждете пятницу».

Быстро провести опрос по релевантной базе позволяют email-платформы со встренными фнукциями проведения и анализа опросов, такие как Гетреспонз.

Более 50% постов в Facebook содержат картинки.

2. Лояльные фаны

Подписываются на страницу, потому что знают бренд (покупали товар/заказывали услугу или хотя бы слышали про вас добрый отзыв).

Хотят, чтобы друзья видели, что они знают толк в хороших вещах.

Укрепляют ваш образ в социальных медиа.

Ваша задача: нескучно сообщать о запуске новых товаров/услуг и просить «шейры» у лояльных фанов.

Большинство людей доверяют рекомендациям друзей касательно брендов/товаров/услуг.

3. Любители скидок

Принимают решение о покупках, если попадаются под руку выгодные предложения (вне зависимости от лояльности к бренду).

Подписываются на страницы брендов, чтобы следить за новостями.

Сулят вам продажи (не купят сами, так порекомендуют другим).

Ваша задача: проводить акции, предлагать скидки, вручать призы за активность фанов, чтобы получить еще больше лайков и шейров клиентов.

Помните, что 49% пользователей социальных сетей «лайкают» страницы брендов, чтобы не пропускать скидки, акции и прочие спец. предложения.

4. Недовольные клиенты

Пишут негативные отзывы о компаниях/товарах/услугах в социальных сетях.

Ожидают, что вы сразу же им ответите.

Влияют на вашу репутацию в интернете (скорее всего, негативно).

Ваша задача: постоянно отслеживать упоминания компании, а также своих товаров/услуг, отвечать на эскапады по возможности быстро и профессионально.

42% клиентов, которые пишут брендам в Facebook, ожидают, что вы ответите им в течение часа.

Паниковать в любом случае не стоит, т.к. плохие отзывы могут сыграть вам добрую службу. Недавно был хороший кейс: доставщик пиццы перед дверью клиента «подъел» оливки, что зафиксировала камера наблюдения. Ролик попал в интернет, но руководство пиццерии все-таки смогло повернуть негативную ситуацию в свою пользу

5. Пустословы

Даже если жалуются, совсем не обязательно, что являются вашими клиентами.

Имеют мнения, вкусы и воззрения и при любом удобном случае открыто их проявляют.

Обычно относятся к «троллям».

Ваша задача: не горячиться, не встревать в беседы, которые не касаются вашего бизнеса; не кормить троллей.

45% пользователей социальных медиа с удовольствием публикуют негативные отзывы.

6. Активисты

«Лайкают», комментируют и «шейрят» посты, даже с мобильных устройств.

Участвуют в конкурсах.

Способствуют узнаваемости бренда и увеличению сообщества.

Ваша задача: постить контент, который будут рады «лайкнуть» и перепостить, особенно учитывая, что вы итак получите дополнительный охват.

74% пользователей социальных сетей сидят в Facebook. 63% читают Twitter несколько раз в день на мобильных устройствах.

7. Адвокаты бренда

Рекомендуют вашу компанию родственникам и друзьям, как в офлайне, так и в онлайне.

Дают ценную обратную связь. Даже если критикуют, то конструктивно.

Защищают ваш бренд от нападок других пользователей.

Ваша задача: выявить адвокатов бренда и поощрить подарком или специальным предложением; использовать их позитивные комментарии в рекламной продукции и везде, где это уместно.

30% любят делиться позитивными отзывами в социальных сетях больше, нежели негативными.

Кого забыли? Призоловов. Их интересуют только конкурсы и подарки. Зачастую призоловы - боты, а отвечают от их имени люди, которые не приходят за выигранными призами, а просят отправить их на почту :) Еще есть борцы за ведение страниц украинских компаний/представительств на украинском языке. Про них отдельная история, но вкратце: не факт, что когда-нибудь станут клиентами, но считают себя уязвленными, если компания не дублирует контент на украинском. В итоге призывают на помощь сотни единомышленников и устраивают террор, после которого выживают немногие (виртуально, естественно). Напоследок рекомендую почитать про лояльность как череду вау-факторов и KPI в социальных медиа.