Недавно мне попалась хорошая инфографика, но просто перевести её мне показалось мало и я внесла некоторые коррективы. Как говорят в рекламе, не все фаны одинаково полезны. Подумаем о мотивах и решим, что с ними делать.
1. Молчаливое большинство
Практически на каждой странице более 50% фанов относятся к так называемому молчаливому большинству.
- Они знают о вашей компании, но вряд ли станут вашими клиентами.
- Скорее всего, «лайкнули» вашу страницу вслед за кем-то из друзей.
- Уж точно не вредят.
Ваша задача: постить вовлекающий контент, опросы, смешные картинки, видео и постоянно призывать фанов что-то сделать. Только, пожалуйста, не в стиле «лайкните, если ждете пятницу».
Быстро провести опрос по релевантной базе позволяют email-платформы со встренными фнукциями проведения и анализа опросов, такие как Гетреспонз.
2. Лояльные фаны
- Подписываются на страницу, потому что знают бренд (покупали товар/заказывали услугу или хотя бы слышали про вас добрый отзыв).
- Хотят, чтобы друзья видели, что они знают толк в хороших вещах.
- Укрепляют ваш образ в социальных медиа.
Ваша задача: нескучно сообщать о запуске новых товаров/услуг и просить «шейры» у лояльных фанов.
3. Любители скидок
- Принимают решение о покупках, если попадаются под руку выгодные предложения (вне зависимости от лояльности к бренду).
- Подписываются на страницы брендов, чтобы следить за новостями.
- Сулят вам продажи (не купят сами, так порекомендуют другим).
Ваша задача: проводить акции, предлагать скидки, вручать призы за активность фанов, чтобы получить еще больше
лайков и шейров клиентов.
4. Недовольные клиенты
- Пишут негативные отзывы о компаниях/товарах/услугах в социальных сетях.
- Ожидают, что вы сразу же им ответите.
- Влияют на вашу репутацию в интернете (скорее всего, негативно).
Ваша задача: постоянно отслеживать упоминания компании, а также своих товаров/услуг, отвечать на эскапады по возможности быстро и профессионально.
Паниковать в любом случае не стоит, т.к. плохие отзывы могут сыграть вам добрую службу. Недавно был хороший кейс: доставщик пиццы перед дверью клиента «подъел» оливки, что зафиксировала камера наблюдения. Ролик попал в интернет, но руководство пиццерии все-таки смогло повернуть негативную ситуацию в свою пользу
5. Пустословы
- Даже если жалуются, совсем не обязательно, что являются вашими клиентами.
- Имеют мнения, вкусы и воззрения и при любом удобном случае открыто их проявляют.
- Обычно относятся к «троллям».
Ваша задача: не горячиться, не встревать в беседы, которые не касаются вашего бизнеса; не кормить троллей.
6. Активисты
- «Лайкают», комментируют и «шейрят» посты, даже с мобильных устройств.
- Участвуют в конкурсах.
- Способствуют узнаваемости бренда и увеличению сообщества.
Ваша задача: постить контент, который будут рады «лайкнуть» и перепостить, особенно учитывая, что вы итак получите дополнительный охват.
7. Адвокаты бренда
- Рекомендуют вашу компанию родственникам и друзьям, как в офлайне, так и в онлайне.
- Дают ценную обратную связь. Даже если критикуют, то конструктивно.
- Защищают ваш бренд от нападок других пользователей.
Ваша задача: выявить адвокатов бренда и поощрить подарком или специальным предложением; использовать их позитивные комментарии в рекламной продукции и везде, где это уместно.
Кого забыли? Призоловов. Их интересуют только конкурсы и подарки. Зачастую призоловы - боты, а отвечают от их имени люди, которые не приходят за выигранными призами, а просят отправить их на почту :) Еще есть борцы за ведение страниц украинских компаний/представительств на украинском языке. Про них отдельная история, но вкратце: не факт, что когда-нибудь станут клиентами, но считают себя уязвленными, если компания не дублирует контент на украинском. В итоге призывают на помощь сотни единомышленников и устраивают террор, после которого выживают немногие (виртуально, естественно). Напоследок рекомендую почитать про лояльность как череду вау-факторов и KPI в социальных медиа.
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