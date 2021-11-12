Європейська асоціація програмної інженерії EASE провела ІТ FuckUp Night, де топові бізнеси розповіли про свої найяскравіші фейли та уроки, які вони з них винесли.
Від редакції — подробиці антикейсів у матеріалі медіа Speka. Оригінал матеріалу — ми взяли з телеграм-каналу. Невдовзі у проєкта з'явиться сайт, а поки що стежте за новинами та статтями в каналі Speka в Telegram.
Party.Space — кейс, який довелося залишити у таємниці
Юрій Філіпчук, співзасновник стартапу Party.Space
Наш, мабуть, найбільший факап, коли велика європейська компанія з 5 тис. співробітників захотіла провести у нас новорічний корпоратив у 3D. Вони не знали, як зібрати таку кількість людей у звичайному просторі, і звернулися до нас.
Ми підписали угоду на сотні тисяч доларів, три місяці працювали над продуктом, а за день до події Amazon не запускає нам сервери. Довелося о шостій ранку за київським часом видзвонювати менеджерів.
Перед головним івентом для американської аудиторії ми заливали білд після початку заходу. Тобто люди вже були на платформі, а ми просили гостей оновити сторінку, щоб перезайти. Щоразу, коли таке трапляється, гадаєш, що це кінець світу. Думали, зараз прийде менеджер і скаже, що ми зіпсували все. Але обійшлося, люди вчаться толерувати такі ситуації.
Від цього клієнта потрібні були не лише гроші, але й можливість оголосити, що ми з ним працювали. У контракті цей момент не прописаний побіжно. Івент закінчився, начебто всі задоволені, але нам відмовили. Мовляв, компанія не може ділитися внутрішньою корпоративною культурою, тим паче, ви український стартап, high risk географія. І раптом я вирішив взяти компанію, яка вартувала $40 млрд, на понт. Написав одному з їхніх топових ейчарів, що ми вже забрифували на івент наших піарників, а вони — журналістів.
Для цього підходу навіть окремий термін існує — хуцпа, бойове єврейське нахабство. Думав, спрацює.
Але за три години мені зателефонував Head of PR у США і сказав: якщо щось з’явиться у медіа — про Party.Space забудуть дуже надовго. І ми припинили співпрацю. Тож це одночасно і перемога, і факап. Але головне — урок на майбутнє.
До TECHIIA — крутий, але нікому не потрібний застосунок
Олександр Давиденко, Managing Director VRTX Venture Lab і Chief Innovations Officer холдингу TECHIIA
Ця помилка давня, але досі актуальна. У 2014 році у мене з’явилася ідея зробити проєкт на основі технології Bluetooth Low Energy — відстежувати пересування користувачів і надсилати їм квести та пуші. Умовно: поєднати онлайн і офлайн. Ви бачите, що людина зайшла у магазин — чому б не запушити їй щось? Ми намагалися створити щось подібне для офлайну. Я призначив десяток зустрічей, усім сподобалося, зібрав команду і почали.
Ми сім місяців працювали над CMS, застосунками на iOS та Android. Зробили першу версію, поїхали на зустріч з тими самими клієнтами. Усім сподобалося, але далі діло не йшло. Я витратив на цей факап десь пів року та втратив вартість квартири.
У чому була моя помилка? Клієнтам під час презентацій дуже сподобалася моя ідея. Але я не спитав найважливіше: чи потрібно це комусь? Як це інтегрувати? Яку цінність воно дасть?
Тепер усі, з ким я спілкуюся щодо нових проєктів, ненавидять мене за ці питання. Але це головна цінність, яку я отримав завдяки власному факапу.
Netpeak. Як зробили висновок, що підганяти малий бізнес не варто
Валерій Красько, Managing Partner компанії Netpeak
У мене є визначення терміна «факап» — це коли ти вкладаєш ідею, досвід, наполегливу працю, а на виході отримуєш повне лайно.
Наприклад, якось у нас виникла геніальна ідея — створити Netpeak Cluster, об’єднання бізнесів, які ще не можуть собі дозволити наші послуги. Здавалося, все просто: створити чат у Telegram, залучити туди різні бізнеси і надавати їм недорогі послуги. Один проджект-менеджер, один спеціаліст із контекстної реклами та ще SEO-спеціаліст. Програма існувала два роки, ми зібрали приблизно тисячу бізнесів і вклали $50-60 тисяч.
Ми хотіли створити верхню частину воронки з тих, хто ще не думав, що йому потрібен Netpeak. Але не вийшло. Ми справді допомагали людям, консультували їх, але 99% з цих бізнесів лишилися малими. Бізнес сам має зрозуміти, що йому потрібна агенція, має припуститися помилок. Підганяти його не варто.
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