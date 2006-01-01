Маркетинг

Netpeak в гостях у Brainberry
Катерина Коламбет
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В прошлом году Brainberry не очень-то «светились» на публике (но работали над многими стратегически важными проектами McDonalds, Интертоп, LG, Camel и других компаний) — отчасти поэтому мы и решили нанести им дружеский визит.

Встретила нас милая сотрудница Ира (старший специалист по контекстной рекламе), а провел экскурсию — Александр Яценко (теперь уже ex-Business development director).

Пока ждали Александра, угостились кофе и осмотрелись :)

Практически рядом - рабочий процесс: Богдан Левченко, Media director.

Ира скрылась в кабинете «НЕТ» и мы решили, что нам тоже туда непременно надо попасть.

В этом кабинете работают SMM-специалисты и контекстщики. Что значит «НЕТ» нам так и не рассказали :)

Из окон открывается вид на новый стадион:

Вот так выглядел стадион за пару дней до официального открытия (вот уж кто точно следил за процессом!):

В 2012 Brainberry запустили онлайн-игру для продвижения новой линейки смартфонов LG Optimus. От себя добавим, игра очень напоминает Fruit Ninja, а первая локация — точь-в-точь вид из окон этого кабинета. Так что ясно, что послужило вдохновением. :)

SMM Leader - Саша Керя:

Анатолий Бабий - flash-дизайнер.

Листовка на дверях соседнего кабинета как бы намекает на то, что там мы увидим программистов.

Рядом переговорка:

И кабинет менеджеров по финансам:

Компания Brainberry была основана в 2006 году. Первый крупный клиент — МТС.

В настоящее время в компании работает 35 специалистов, которые ведут порядка 30 клиентов.

На момент основания в агентстве было два типа услуг: медиа (планирование, баинг) и креатив (разработка баннеров и сайтов). Сейчас предлагают более 15 услуг.

В агентстве есть определенная культура, но исповедуют её в основном «старички» (те, кто пришли на работу в «первую волну» найма и работают в компании уже по 3-4 года). Их осталось, на самом деле, не много.

Многие знают, что в начале 2011-го часть сотрудников Brainberry основали новое диджитал-агентство — Aimbulance, поэтому большую часть штата составляют новые люди — «свежая кровь». :) В Brainberry активно налаживают рабочие процессы, а новые традиции, соответственно, — за новыми сотрудниками!

В Brainberry всегда отмечают дни рождения — все собираются в большой комнате и поздравляют именинника или именинницу весело и с подарками.

3-5 раз в год всей компанией выбираются на природу. Летом, к примеру, ездят на берег Днепра — купаться, загорать, играть в волейбол.

Теперь заглянем к директору агентства — Алевтине.

Далее заглянем к аккаунтам:

Подводя итог, хочется сказать, что Brainberry — это приятные люди, уютный офис с шикарным видом из окон, отличные проекты, многие из которых являются примером качественного отечественного digital (что пока еще, к сожалению, редкость) и вкусный кофе/печеньки.

Спасибо ребятам за то, что пригласили в гости. С удовольствием ждем и вас у нас в гостях!

Спасибо Вове Реве за фотографии и компанию :)

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медиа-агентство интернет-маркетинг
Катерина Коламбет

Блогер, креатор.

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