Маркетинг

Правильный выбор площадки для продвижения бренда в социальных сетях
Андрей Чумаченко
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Информация в этой статье взята из моего доклада для конференции «Маркетинг Продукта 2011», проходившей 15 апреля в Киеве. Социальные сети – модный «тренд» последних лет. Каждая компания, каждый бизнес, знакомый с интернетом, рано или поздно приходит к тому, что нужно открыть свое представительство в социальных сетях. Нужно это делать или нет – отдельный вопрос, который должен рассматриваться для каждого бренда в отдельности. В этой статье я расскажу о том, какую площадку выбрать и где открыть свое представительство. На Украине в данный момент существует три крупные социальные сети — ВКонтакте, Facebook и Одноклассники.

Мы будем рассматривать только первые две, так как социальная сеть «Одноклассники» изначально не слишком дружелюбна для рекламодателей. Отсутствие инструментов таргетирования для групп, исключительно межпрофильное общение, скудные возможности оформления и недружелюбная модерация коммерческих групп – все это мешает продвижению в социальной сети «Одноклассники». Сейчас многие из этих моментов упрощаются, оптимизируются, однако факт есть факт — ВКонтакте и Facebook ушли в своем развитии так далеко, что Одноклассникам догнать их в ближайшее время не суждено. Итак, мы определились с тем, что выбирать можно из двух вариантов — ВКонтакте или Facebook. Давайте внимательнее посмотрим на аудиторию этих социальных сетей и определимся с подходящей нам. (Все данные, приведенные ниже, взяты из открытых источников. ВКонтакте и Facebook предоставляют возможность в реальном времени оценить количество пользователей, подходящих под необходимые настойки таргетинга.)

Социальная сеть ВКонтакте - www.vk.com

По данным на начало апреля 2011 года суммарная аудитория пользователей ВКонтакте из Украины – 16.552.422 человека. По возрасту эти люди распределены следующим образом: возрастные данные пользователей ВКонтакте Как видно из графика, не смотря на многочисленные заявления пресс-службы ВКонтакте, костяком аудитории являются люди до 25 лет — их почти 70%. Есть еще пара интересных моментов, на которые хотелось бы обратить ваше внимание. Далеко не все пользователи ВКонтакте указывают свой возраст, на этом графике можно увидеть процентное отношение указавших и не указавших: процентное соотношение указавших возраст ВКонтакте Что дает нам эта информация? Понимание того, что только 57% зарегистрированных пользователей смогут увидеть вашу таргетированную рекламу. Другими словами, если вы рекламируете вашу страницу в социальной сети ВКонтакте для людей возрастом от 18 до 25 лет, которых, как видно на первом графике, 46% от всех пользователей из Украины — стоит помнить, что это 46% не от 16,5 миллионов человек, а только от указавших свой возраст 9,5 миллионов. Мелочь, а неприятно. Ну и еще один интересный момент. По данным агентства InMind, проводившего исследование для Интернет-Ассоциации Украины, на конец 2010 года количество пользователей интернета на Украине составляло 12,6 миллиона человек. Давайте сравним показатели с данными социальной сети ВКонтакте: соотношение рользователей Вконтакте с общим количеством пользователей Вывод напрашивается сам собой — либо за пару месяцев на Украине появилось четыре миллиона новых пользователей интернета, и каждый украинец зарегистрировался «ВКонтакте», либо в социальной сети «ВКонтакте» зарегистрировано 131% интернет-населения Украины. Проще говоря — опасайтесь обилия ботов и специально созданных рекламных аккаунтов, работая с ВКонтакте.

Социальная сеть Facebook — www.facebook.com

На начало апреля количество пользователей социальной сети Facebook на Украине — 1.438.360 человек. По возрастным данным эти люди распределяются так: возрастные данные пользователей Facebook В отличие от ВКонтакте, 53% всех пользователей социальной сети Facebook — старше 25 лет. Основываясь на полученной информации, сделать выбор подходящей площадки для продвижения бренда в социальной сети будет гораздо проще. Если вы ориентированы на работу с молодой аудиторией — школьниками, студентами — вам больше подойдет социальная сеть ВКонтакте. Молодая аудитория гораздо активнее взрослой, она с удовольствием принимает участие в различных акциях и конкурсах, переходит по рекламным ссылкам и помогает в распространении информации. Для брендов, ориентированных на аудиторию старше, идеально подойдет активно растущая на Украине социальная сеть Facebook. Тут больше взрослой, профессиональной аудитории, людей, хорошо разбирающихся в интернете. Взрослая аудитория менее отзывчива, у нее более высокие требования к рекламным кампаниям и брендам в целом. Надеюсь, полученная информация поможет вам сделать правильный выбор и получить от продвижения бренда в социальных сетях максимум пользы. С вами был Андрей Чумаченко и наша постоянная рубрика Автостопом по социальным сетям.

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Андрей Чумаченко

Сооснователь и управляющий партнер в агентстве Netpeak.

Развивал отделы копирайтинга, SMM, юзабилити, занимал должности директора по развитию, креативного директора и директора по маркетингу.

Помог создать и запустить платформу «Мой Город» и стал сооснователем социального пространства «4City».

Руковожу многими внутренними и внешними активностями агентства, регулярно выступаю на профильных конференциях, пишу статьи для топовых отраслевых изданий, веду телеграм-канал https://t.me/sadbutrue

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