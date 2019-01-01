Маркетинг заметных брендов влияет на нас больше, чем мы думаем. На первый взгляд, мы сами выбираем, что и как покупать в интернете. Благодаря настойчивым маркетинговым стратегиям в обществе постепенно формируются шопинг-привычки и поступки, которые следуют за ними.

Например, тренд на ЗОЖ, бодипозитив, заботу об экологии и осознанное потребление появился не сам по себе. Уже не круто обедать фастфудом, часто закупаться в масс-маркете либо шеймить людей за их размер одежды. Подобный стиль жизни покупателей определяет целые сегменты в электронной коммерции.

За каждым слоганом, баннером, постом, сториз либо рассылкой стоит команда. А возглавляют отдел маркетинга личности, которые определяет будущий образ и голос проекта.

Для нас важно знать, кого читатели блога Netpeak считают самым влиятельным маркетинг-директором в ecommerce среди известных российских компаний.

Поэтому мы собрали директоров по маркетингу и руководителей digital-направлений ecommerce-проектов. В этом рейтинге мы рассматриваем ecommerce в широком значении: все B2C-проекты, которые продают онлайн.

Информацию для рейтинга собирали в открытом доступе и уточняли у игроков рынка. Если маркетинг проекта возглавляют фаундеры, мы тоже включим их в рейтинг.

Чтобы стать участником, присылайте фото (600x500 пикселей) и биографию для размещения в рейтинге в комментариях к этому посту или пишите автору (v.krasko@netpeak.net). Сбор голосов ведется до 12 июля включительно. Заявки на участие принимаются до 28 июня.