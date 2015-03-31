Инсайды

Как проводить вебинары — опыт агентства Netpeak
Михаил Сорвачев
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Мы любим делиться полезными знаниями. Зарывать таланты в землю и передавать восьмилетний опыт только узкому кругу коллег — тупиковый путь. Поэтому в сентябре-январе мы провели серию бесплатных вебинаров по SEO. Сегодня — история о том, как с нуля при минимуме затрат сделать успешный онлайн-курс. Делаем вебинар: опыт Netpeak

Первый этап

Перед проведением серии онлайн-выступлений мы создали четкий план будущего курса по основам SEO. Взяли лучшее из программ, которые наши докладчики читали слушателям на партнерских мероприятиях, по пунктам расписали тезисы вебинаров и утвердили их со спикерами. Темы распределили по профильным специалистам: например, о технических моментах оптимизации контента рассказывал руководитель отдела копирайтинга Вадим Скворцов, об органических ссылках — руководитель отдела линкбилдинга Дмитрий Пелымский. Здесь мы не будем детально останавливаться на нюансах подготовки контента. Кому интересно, Виктор Фомин на Cossa подробно описал этапы выбора месседжа и докладчиков для вебинара.

На самом деле, вебинар начинается задолго до утверждения темы доклада. Основа основ — выбор правильной системы. После длительного тест-драйва, подробно описанного здесь, мы остановились на ClickWebinar (и не прогадали). Удобная аналитика, мультиязычность и возможность «рисовать» на презентации прямо во время вебинара покорили сердца наших специалистов. Кстати, еще одним интерсное решением — GetResponse.

Мы любим чёткость и отлаженность всех процессов, поэтому во время подготовки создали специальный чек-лист. Ниже перечислены чек-поинты технической подготовки к выступлению. Чек-лист подготовки к вебинару

Мы постарались учесть всё, начиная с таблички, сообщающей коллегам по офису о необходимости соблюдать тишину рядом с кабинетом, в котором проходит вебинар, до контроля присутствия спикера в кабинете для проведения вебинара за 15 минут до начала (чтобы за это время с ним ничего не случилось).

У вас всегда должен быть «план Б». Из-за форс-мажора наш первый докладчик не смог выступить 9 сентября, и нам пришлось быстро производить рокировку. Хорошо, что мы анонсировали сразу несколько выступлений на неделю: второй спикер был готов к вебинару и слушатели не испугались подмены.

Видеоанонсы

После утверждения темы и подготовки подробных тезисов выступления, мы снимали видеоанонс будущего вебинара. Анонсы — достаточно кропотливое занятие. Многие люди, видя камеру и бьющий в глаза свет, начинают нервничать и скромничать, поэтому съемка может занять от 10 минут до 1,5 часа. Кстати, видеоанонсы наших вебинаров собрали более 2500 просмотров на YouTube.

Рассылка

Мы решили не спамить по нашей стандартной базе рассылки, а приглашать тех, кто раньше посещал выступления наших специалистов. Сюда же добавляли всех вновь зарегистрировавшихся на наши выступления. В итоге, средний показатель открытых писем по рассылке составил 53%. Сегодня в базе рассылки по вебинарам — 530 подписчиков. Кстати, первоначальный шаблон рассылки в стиле «сделай сам» уже заменили профессиональным макетом, сверстанным в GetResponse. А в специальном разделе с выступлениями нетпиковцев появилась возможность подписаться на рассылку по вебинарам.

Звук! Камера! Мотор!

За два часа до начала вебинара подключаем и проверяем оборудование. Устанавливается фон, настраивается камера и звук. Если докладчики в другом городе (наши спикеры вели вебинары из Киева и Софии), то проверяем связь и т. д. После проверок делаем фотографию спикера для поста в соцсетях. Смысл — показать слушателям, что у нас все готово и мы ждем их по расписанию. Покажите слушателям, что готовы дарить им знания За 15 минут до начала вебинара всё включается, и зарегистрированные слушатели попадают в комнату для проведения вебинара. Микрофон выключен, камера работает, пользователям виден фон и пустой стул, на экране размещена иллюстрация с информацией о начале вебинара по киевскому и московскому времени.

В системе вебинаров стоит функция автоматического старта видеозаписи происходящего. Но однажды видеозапись куда-то «пропала». Было решено на следующий день провести «закрытый» вебинар: спикер снова рассказал всё заново и ответил на заданные во время предыдущего вебинара вопросы. Именно эту запись можно посмотреть здесь.

Во время вебинара слушатели видят и докладчика, и слайды презентации. По нашим наблюдениям, слушатели одобрительно реагируют, когда докладчик выключает слайды и, включив демонстрацию рабочего стола, начинает показывать примеры на конкретных сайтах или, например, набирает текст шаблона генерации мета-тегов. Во время вебинара у пользователей возникают вопросы, которые они сразу пишут в чате. На них спикер отвечает сразу после завершения своего доклада. Но некоторые вопросы от слушателей настолько серьезные, что ответить сразу достаточно сложно. Освещать такие темы мы решили в рассылке: в каждый выпуск мы добавляем разбор самых сложных и интересных вопросов от слушателей.

Труды и дни

За пять месяцев мы провели 22 вебинара (16 на русском, по 3 на болгарском и английском языках). Их посетили 1067 человек из 13 стран. У нас были свои постоянные слушатели, регулярные комментаторы и даже тролли (куда без них!). Учитывая выбранный тариф (максимальное количество слушателей — 100), можно сказать, что наполнение аудитории одного вебинара в серии составило 50%. При этом количество регистраций на один вебинар порой превышала «вместимость» нашего виртуального зала. Максимум регистраций на один вебинар — 250 человек.

Детали — в инфографике. Инфографика: бесплатные вебинары по SEO от Netpeak Кстати, скоро стартует новая серия обучающих вебинаров о ведении бизнеса в сети. Это будут конкретные кейсы и методы: как построить бизнес-стратегию, правильно интегрировать веб-аналитику, какие инструменты интернет-маркетинга использовать в разных моделях бизнеса, на разных рынках и в разных бизнес-нишах. Так что подписывайтесь на наш YouTube и следите за анонсами.

Полезные советы

  • Обеспечьте вовлеченность. Задавайте наводящие вопросы, общайтесь (перед вами люди, а не список никнеймов!). В финале можно сделать опрос, который поможет понять, что улучшить, какие темы будут интересны слушателям в дальнейшем. Естественно, он должен быть кратким, потому что развернутые ответы никто писать не будет.
  • Работайте с партнерами. Для привлечения новых пользователей можно найти информационных партнеров, которые смогут рассказать о ваших вебинарах через свои медиа-каналы (рассылка, соцсети). Важно: их целевая аудитория должна быть той же, что и ваша.
  • Собирайте и анализируйте статистику. Конверсия (как соотношение количества зарегистрированных и посетивших вебинар), показатели открытия и CTR рассылки, результаты опросов и любой фидбек от слушателей, даже данные о гаджетах, которыми пользуются слушатели для просмотра вебинаров — все это поможет вам сделать онлайн-выступления более качественными.
  • Поддерживайте обратную связь со слушателями после вебинара. На самом вебинаре контакт со слушателем не заканчивается. Используйте рассылку с записью выступления, отвечайте на вопросы пользователей, работайте с комментариями.
  • Дарите бонусы и промокоды. В конце концов, ваш слушатель выделил час своего времени, его за это стоит отблагодарить.
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Михаил Сорвачев

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