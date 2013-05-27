Факторы вирусности информации по Малкольму Гладуэллу

Книга «Переломный момент. Как незначительные изменения приводят к глобальным переменам» сделала Малкольма Гладуэлла миллионером. Это была его первая книга, вслед за ней он написал не менее популярные — «Озарение» и «Гении и аутсайдеры».
Главная мысль книги: идеи, товары, информация и типы поведения распространяются точно так же, как вирусы. В этом процессе мелочи могут привести к изменениям таких же масштабов, что и крупные аспекты.
Гладуэлл выделяет 3 типа людей, которые играют важную роль в распространении вирусов и называет их так:
- знатоки;
- объединители;
- продавцы.
Чтобы не множить сущности, хочу провести параллель с теорией о зеленых, синих, красных и желтых людях. Так, судя по описанию: знатоки — зеленые, объединители — синие и продавцы — красные. Большинство людей относятся к смешанным типам (желто-красные, серо-буро-малиновые и т.п.), здесь речь идет о ярко выраженных типажах.
Теперь все самое интересное в виде цитат
- Важнейшая черта Знатоков — это то, что они не просто пассивные собиратели информации. Дело не в том, что их занимает то, как побольше сэкономить на банке кофе. Их отличает то, что, как только они понимают, как все-таки можно сэкономить, они тут же хотят рассказать об этом вам. В последние годы экономисты уделяли большое внимание изучению феномена Знатоков по очевидной причине: если рынки зависят от информации, то люди, обладающие самым большим объемом информации, должны быть важнее всех.
- Знатоки обладают информацией и искусством общения в достаточной мере, чтобы запустить эпидемию молвы. Знаток может сказать пятерым слушателям, где остановиться в Лос-Анджелесе, но будет хвалить отель так горячо и убедительно, что все пятеро сделают именно так, как он советует.
- Объединители знакомы с огромным числом людей. Они знают всех и каждого. Всем из нас знаком такой человек.
- Есть еще одна группа уникальных людей — Продавцы. Они умеют убеждать нас, если мы плохо верим тому, что нам рассказывают. Д. Мойн утверждает, что хорошего Продавца отличает от посредственного количество и качество его ответов на возражения, которые может высказать потенциальный клиент. Д. Мойн и Т. Гау подсчитали, что плановик должен быть готов ответить примерно на двадцать вопросов или утверждений. Например: «Я могу сделать это сам».
- Личность, обладающая силой убеждения, в определенной степени может подчинить других собственному ритму общения и диктовать свои условия. Когда разговаривают два человека, у них возникает гармония не только на вербальном и физическом уровнях. Они подвержены тому, что называют двигательной мимикрией. Подражание — это, помимо прочего, одно из средств, с помощью которого мы заражаем друг друга эмоциями.
- Эпидемии — это совокупность людей, передающих болезнетворные вирусы, самих возбудителей инфекции и среды, в которой активны возбудители инфекции. И когда эпидемия начинается, болезнь выходит из равновесия, это происходит вследствие какого-то изменения в одном (или двух, или трех) из этих слагаемых. Эти три слагаемых я называю так: закон малого числа, фактор прилипчивости и закон силы обстоятельств.
- Закон малого числа гласит, что Объединители, Знатоки и Продавцы ответственны за начало эпидемии молвы. Это значит, что если вы заинтересованы в начале эпидемии молвы, то ваши усилия должны быть направлены исключительно на эти три группы людей.
- Изменив содержание сообщения, сделав весть такой запоминающейся, что она застрянет в мозгу многих людей и побудит их к действию. Это фактор прилипчивости.
- Закон силы обстоятельств показывает, что мы более чем восприимчивы к изменениям внешних условий. Побуждение к какому-либо типу поведения не исходит от какого-то определенного человека, но от неких обстоятельств среды. Теория «разбитых окон» и закон силы обстоятельств действуют одинаково. В обоих случаях все основывается на предположении, что эпидемию можно повернуть вспять, ее можно прекратить, если заняться самыми мелкими деталями непосредственной среды.
- То, что мы считаем внутренним состоянием (приоритеты и эмоции), на самом деле подвержено мощному, необъяснимому и, как нам кажется, нелогичному личностному воздействию. Характер больше похож на связку привычек, стремлений и интересов, слабо скрепленную и зависящую в определенные периоды времени от обстоятельств и ситуации. Генетики установили, что большинство свойств нашего характера (дружелюбие, экстраверсия, открытость и т. д.) примерно наполовину определяется нашими генами и наполовину — окружением.
- Число Данбара (150), как видится, представляет собой максимальное количество индивидов, с которыми у нас могут сложиться полноценные социальные отношения, такие, когда мы знаем, кто эти люди и как они с нами соотносятся. «Правило 150» предполагает, что размер группы — это еще один из тех тонких контекстуальных факторов, которые способны на многое повлиять. Свыше такой критической точки возникают структурные препятствия, мешающие группе действовать согласованно и единодушно.
- Заразительность — это в большей степени функция посланника. Прилипчивость — это, главным образом, свойство самого послания.
- Главный фактор, по которому можно было предсказать, что человек придет на помощь — это количество свидетелей того, что происходит.
- Когда речь заходит о поиске работы (или, если на то пошло, информации, или идей), «слабые связи» всегда важнее тесных связей.
- Специалисты в области образования определяют телевидение как медиа «малой вовлеченности». Телевидение — это как волна обычной простуды, которая распространяется среди населения, как молния, но вызывает лишь насморк и уходит уже через день.
- Компания Coca-Cola заплатила 33 млн. долл. за право спонсорства Олимпийских игр 1992 года, но, несмотря на огромные рекламные усилия, только 12% телезрителей осознали, что это официальный безалкогольный напиток Олимпиады, а другие 5% думали, что настоящий спонсор — это Pepsi.
- Любой, кто был в кинотеатре, знает, что количество зрителей значительно влияет на характер восприятия кинофильма: комедии не бывают смешнее, а триллеры не захватывают сильнее, чем в переполненном кинозале. Когда людей просят сделать заявление или принять решение в составе группы, они приходят к более однородным выводам по сравнению с тем, когда их просят сделать это в одиночку.
- Составьте, например, список всех людей, чья смерть вас по-настоящему потрясла бы. Скорее всего, у вас получится примерно 12 имен. Это средний результат, который выдают большинство людей в ответ на этот вопрос. Эти имена составляют то, что психологи называют нашей группой симпатии.
- За много лет специалисты в области военного планирования вывели «правило буравчика», гласящее, что эффективные боеспособные единицы не могут значительно превышать численность в 200 человек.
- Д. Вегнер утверждает, что когда люди хорошо знают друг друга, они создают свою систему запоминания (систему транзактной памяти), основанную на принципе, кто лучше всего запоминает те или иные вещи. Транзактная память — это часть того, что мы называем близостью. Фактически Вегнер утверждает, что именно потеря этого типа совместной памяти делает развод таким болезненным.
- Решение некой знаменитости о том, чтобы лишить себя жизни, дает другим людям, особенно более внушаемым в силу душевной незрелости или болезни, «разрешение» совершить акт, противоречащий нормам. За смертью Мерилин Монро последовал период 12%-го роста числа самоубийств в масштабах США. (Сейчас, кстати, муссируется тема недавней операции Анджелины Джоли).
- Интересно, что курильщики более честны в том, что касается себя, чем некурящие.
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