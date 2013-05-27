Факторы вирусности информации по Малкольму Гладуэллу

Книга «Переломный момент. Как незначительные изменения приводят к глобальным переменам» сделала Малкольма Гладуэлла миллионером. Это была его первая книга, вслед за ней он написал не менее популярные — «Озарение» и «Гении и аутсайдеры».

Главная мысль книги: идеи, товары, информация и типы поведения распространяются точно так же, как вирусы. В этом процессе мелочи могут привести к изменениям таких же масштабов, что и крупные аспекты.

Гладуэлл выделяет 3 типа людей, которые играют важную роль в распространении вирусов и называет их так:

знатоки;

объединители;

продавцы.

Чтобы не множить сущности, хочу провести параллель с теорией о зеленых, синих, красных и желтых людях. Так, судя по описанию: знатоки — зеленые, объединители — синие и продавцы — красные. Большинство людей относятся к смешанным типам (желто-красные, серо-буро-малиновые и т.п.), здесь речь идет о ярко выраженных типажах.

Теперь все самое интересное в виде цитат

Важнейшая черта Знатоков — это то, что они не просто пассивные собиратели информации. Дело не в том, что их занимает то, как побольше сэкономить на банке кофе. Их отличает то, что, как только они понимают, как все-таки можно сэкономить, они тут же хотят рассказать об этом вам. В последние годы экономисты уделяли большое внимание изучению феномена Знатоков по очевидной причине: если рынки зависят от информации, то люди, обладающие самым большим объемом информации, должны быть важнее всех.

Знатоки обладают информацией и искусством общения в достаточной мере, чтобы запустить эпидемию молвы. Знаток может сказать пятерым слушателям, где остановиться в Лос-Анджелесе, но будет хвалить отель так горячо и убедительно, что все пятеро сделают именно так, как он советует.

Объединители знакомы с огромным числом людей. Они знают всех и каждого. Всем из нас знаком такой человек.

Есть еще одна группа уникальных людей — Продавцы. Они умеют убеждать нас, если мы плохо верим тому, что нам рассказывают. Д. Мойн утверждает, что хорошего Продавца отличает от посредственного количество и качество его ответов на возражения, которые может высказать потенциальный клиент. Д. Мойн и Т. Гау подсчитали, что плановик должен быть готов ответить примерно на двадцать вопросов или утверждений . Например: «Я могу сделать это сам».

. Например: «Я могу сделать это сам». Личность, обладающая силой убеждения, в определенной степени может подчинить других собственному ритму общения и диктовать свои условия. Когда разговаривают два человека, у них возникает гармония не только на вербальном и физическом уровнях. Они подвержены тому, что называют двигательной мимикрией. Подражание — это, помимо прочего, одно из средств, с помощью которого мы заражаем друг друга эмоциями.

Эпидемии — это совокупность людей, передающих болезнетворные вирусы, самих возбудителей инфекции и среды, в которой активны возбудители инфекции. И когда эпидемия начинается, болезнь выходит из равновесия, это происходит вследствие какого-то изменения в одном (или двух, или трех) из этих слагаемых. Эти три слагаемых я называю так: закон малого числа, фактор прилипчивости и закон силы обстоятельств .

. Закон малого числа гласит, что Объединители, Знатоки и Продавцы ответственны за начало эпидемии молвы. Это значит, что если вы заинтересованы в начале эпидемии молвы, то ваши усилия должны быть направлены исключительно на эти три группы людей.

Изменив содержание сообщения, сделав весть такой запоминающейся, что она застрянет в мозгу многих людей и побудит их к действию. Это фактор прилипчивости.

Закон силы обстоятельств показывает, что мы более чем восприимчивы к изменениям внешних условий. Побуждение к какому-либо типу поведения не исходит от какого-то определенного человека, но от неких обстоятельств среды. Теория «разбитых окон» и закон силы обстоятельств действуют одинаково. В обоих случаях все основывается на предположении, что эпидемию можно повернуть вспять, ее можно прекратить, если заняться самыми мелкими деталями непосредственной среды.