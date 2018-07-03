Как анализировать личные расходы с помощью Airtable R и PowerBI

Всем привет. Я работаю веб-аналитиком в одном из российских банков. Мне часто приходится строить всякого рода отчеты для руководства, показывать прибыль и расходы в разных срезах, визуализировать данные и тому подобное.
У меня была проблема: зарплата уходила как вода сквозь пальцы. Я решил выяснить почему. Мне пришла идея сделать все то же самое, что я делаю на работе, только в рамках своих личных расходов. Так я построил BI-систему собственного кошелька.
Как выбрать, где собирать и анализировать данные
Для ввода и хранения данных выбор стоял между Google Forms и Google Sheets или Airtable. Airtable мне понравился больше — удобством, разнообразием функций, а еще он круто адаптирован под смартфоны.
Мои требования к системе:
- удобно вводить информацию с возможностью самостоятельно называть категории;
- доступное хранение (возможность подключиться через API) и соблюдение структуры данных при хранении;
- понятные отчеты — с возможностью кастомизации и построения прогнозов;
- приоритет использования на мобильных устройствах (одно из самых важных требований).
В рамках своей системы я создал базу в Airtable и таблицы Spends, Revenue, Desires с такой структурой:
Spends
Revenue
Desires
spends(int)
revenue(int)
final_date(date)
category(str)
date(date)
name(str)
cost(int)
Еще один плюс Airtable — фиксирование даты создания записи. Ее можно получить при выгрузке из API.
В таблицах я создал формы, сформировал ссылку, и сделал ярлык на телефоне.
Получилось почти «приложение». После нажатия на ярлык сразу открывается форма, которая готова к заполнению и отправке. Можно отправлять несколько форм сразу.
Как пользоваться?
Я заполнял форму каждый раз, когда что-то покупаю — особенно удобно платить через PayPass и сразу фиксировать сумму в форме.
После запуска сбора информации я занялся инструментами выгрузки. Систему визуализации выбрал PowerBI, потому что для меня она самая понятная и удобная.
Изначально пробовал использовать только PowerQuery, но столкнулся с пагинацией при выгрузке. Победить эту проблему решил средствами R, для этого я использовал одноименный пакет airtable.
Этого кода мне хватило, чтоб получить, все что нужно в PowerBI:
library(airtabler)Sys.setlocale("LC_ALL", "russian")setwd('C:/Users/Administrator/Documents/my_project') #свой путь к папкеSys.setenv(AIRTABLE_API_KEY="key000000000000") # свой токенprojects <-airtable(base = "appqSx0000000001", # id базы из строки браузераtables = c("spends", "revenue", "desires"))spends <- projects$spends$select_all()
Что я сделал дальше:
- сформировал модель данных;
- создал каталог дат в DAX и связал все таблицы через поле с датой;
- написал меры;
- построил визуализации.
Получился такой отчет. И дополнительно сверстал отчет под мобильную версию, а потом настроил панель мониторинга из визуализаций отчета.
Мне стало понятно, куда и в каком количестве утекают деньги.
Потом я подумал, как управлять этим всем, ведь надо выполнять поставленные задачи перед собой. Чтобы понять, сколько мне нужно в месяц с учетом расходов, я написал формулу:
revenue_plan =DIVIDE(/*Общая сумма денег с учетом расходов*/((DIVIDE([Spends], COUNTROWS(CALENDAR(FIRSTDATE(DISTINCT('spends'[createdTime])),LASTDATE(DISTINCT('spends'[createdTime])))),0)) // средний показатель в день по расходам*COUNTROWS(CALENDAR(TODAY(),LASTDATE(desires[final_date]))) // дней до цели)+[desires] // + стоимость цели,COUNTROWS(SUMMARIZE(ADDCOLUMNS(CALENDAR(TODAY(),LASTDATE(desires[final_date])),"Month", MONTH([Date])),[Month],"daySum",COUNT([Date])))// колличество месяцев до цели,0)
В результате я понял, какие расходы и насколько сильно влияют на достижение цели в назначенный срок.
Уже дальше можно с этим работать, пытаться оптимизировать расход в рамках каждой категории, планировать траты на месяц и контролировать свои результаты в PowerBI.
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