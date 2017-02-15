Каждый PPC-специалист страдает без оптимизации рутинных рабочих процессов. Для меня, пожалуй, самое утомительное — сбор семантики и подготовка к запуску рекламных кампаний.
Чаще всего раздражают разные структуры файлов для импорта у Google Рекламы и Яндекс.Директ. Согласитесь, как было бы удобно: сформировал один файл и загрузил данные во все инструменты.
Как оптимизировать этот процесс?
Решением вопроса стал симбиоз API Serpstat и функций таблиц Google. Теперь я могу почти автоматически формировать и выгружать готовые рекламные кампании для Яндекс.Директ и Google Ads со структурой «одна группа объявлений — один ключ».
Почему я выбрал структуру «одна группа объявлений — один ключ»
Когда работаешь в инхаусе на фултайме, приходится пересматривать подход к ведению контекстной рекламы.
Начинаешь задумываться, как детальнее проработать рекламные аккаунт, чтобы результат от рекламных кампаний был максимальным. В итоге я выбрал модель «одна группа объявлений — один ключ».
В чем ее преимущества?
- Получаете максимальную релевантность. Ключевое слово идеально соответствует объявлению и заголовку.
- Очень удобно анализировать рекламные кампании. Отключая группу, отключаете соответствующее ключевое слово.
- Ключевым словам не нужно соперничать между собой для показа с объявлением.
В чем недостатки?
- Крайне времязатратно. Если создавать все эти группы и объявления вручную, можно и не дойти до анализа кампании.
- Получаются слишком большие кампании. На первый порах вы испугаетесь, но после нескольких аналитических «забегов» привыкните.
Спешу успокоить рекламодателей, работающих в Яндекс.Директе: с введением статуса «Мало показов» модель «одна группа — один ключ» не перестала работать. Просто теперь нужно объединять между собой группы с небольшим количеством показов.
В целом такой подход позволяет более качественно проработать рекламный аккаунт и, если убрать времязатраты, выдвигает вас на более выгодную позицию по сравнению с вашими конкурентами в поиске.
Как сэкономить время? Для решения вопроса со сбором семантики я воспользовался API Serpstat.
Как работать с API Serpstat и файлами в формате JSON
API — набор готовых классов, процедур, функций, структур и констант, предоставляемых приложением (библиотекой, сервисом) или операционной системой для использования во внешних программных продуктах.
Другими словами, если программу (модуль, библиотеку) рассматривать как черный ящик, то API — множество «ручек», которые доступны пользователю данного ящика, и которые он может вертеть и дёргать.
API помогает избежать загрузки графического интерфейса сервиса и помогает решить проблему «перескакивания» из отчета в отчет. Все, что нужно — это набор параметров и условий. А на выходе получите таблицу с необходимыми значениями.
Работать с API можно любым удобным способом, но лично мне удобнее работать в таблицах Google. Кстати, API Serpstat отдает данные в формате JSON.
JSON — текстовый формат обмена данными, основанный на JavaScript.
Это очень распространенный формат, но без танцев с бубном ответ в формате JSON выглядит так:
Не бойтесь. Можно перенести эти данные в таблицы Google и адаптировать в понятный вид. За эту возможность поблагодарите Trevor Lohrbeer и его скрипт для таблиц Google — importJSON.
Работает он предельно просто: указываете API-ссылку с параметрами, и он импортирует таблицу.
Для настройки скрипта необходимо просто добавить его в таблицы Google:
1. Открываем Script Editor.
2. Вставляем код из репозитория Trevor (ссылка).
3. Сохраняем.
Отлично!
Далее нужно заполнить поле «Ключ API», выбрать тип отчета и страницу, а все остальное с помощью формул таблиц Google мы динамически подставляем в ссылку (API запрос).
В результате получите что-то вроде этого:
Получаем выгрузку до 1000 ключевых слов в каждом типе отчета. Для создания рекламных кампаний этого более чем достаточно.
Теперь нужно как-то объединить данные из нескольких отчетов для формирования большего семантического ядра. Совместим данные по отчетам «Ключевые слова (SEO)», «Ключевые слова (PPC)», «Поисковые подсказки» и «Похожие ключевые слова».
Но мы же решили упростить себе жизнь, верно?
Сделаем новый тип отчета «Семантическое ядро (все ключевые слова)», который объединит все вышеперечисленные типы отчетов и соберет более-менее адекватное семантическое ядро.
Все, что остается, — «просеять» список ключевых слов и убрать минус-слова, а также нерелевантные ключевые фразы.
У специалистов Netpeak для этого существует оригинальный автоматизированный метод. Пишите в комментариях, если хотите, чтобы я рассказал о нем в новой статье.
Формирование кампаний на основе семантического ядра
Минус одна проблема — собрали ключевые слова для рекламной кампании. А теперь представьте: заходите в Редактор AdWords или Яндекс.Директ Коммандер, добавляете новую рекламную кампанию и группу объявлений. Создаете крутое продающее объявление и так 256 раз.
Я решил делать все в одном месте. Создал отдельные листы в таблицах Google и с помощью формул создал список ключевых слов для разных кампаний Google Рекламы и Директ.
Чтобы с таблицей было удобнее работать, вынес все переменные в дополнительный лист — «Тексты объявлений».
В первом столбце — типы объявлений (например, телевизоры и часы).
Во втором — «ключевые слова» для поиска этих типов объявлений.
Задаем вопрос: по какому общему корню или порядку букв можно определить, что эти ключевые слова относятся к телевизорам? Ответ на вопрос записываем через разделитель «|» без пробела.
Под ячейкой «Домен» вводим адрес вашего сайта. На тот случай, если скрипт не сможет определить, к какому типу относится объявление, в результатах будет ссылка на главный сайт.
Во вкладках с формулами для Google Рекламы и для Директ следует в соответствующих столбцах задать названия рекламной кампании.
Все остальные столбцы интуитивно понятны, не ошибетесь. Если все-таки запутаетесь, я всегда открыт для диалога в Facebook.
В результате получаем файлы, готовые к импорту в Google Рекламу и Яндекс.Директ. Нужно всего лишь скопировать и вставить только значения на заранее подготовленные свободные вкладки таблиц Google.
Таким образом на настройку файла и работой с API Serpstat я потратил максимум час. Далее 15 минут на Google Рекламу и Директ, чтобы проверить и исправить возможные ошибки при формировании рекламных кампаний.
Выводы
Чтобы с максимальной экономией времени построить рекламную кампанию в виде «одна группа объявлений — один ключ» нужно:
- Собрать семантическое ядро с помощью API Serpstat.
- Перенести данные из JSON-файла в таблицы Google и адаптировать в понятный вид.
- Просеять список ключевых слов.
- Сформировать рекламные кампании с помощью специального Google Docs.
- Загрузить готовые файлы в Google Рекламу и Яндекс.Директ.
- Проверить правильность объявлений перед загрузкой.
Используйте API, развивайте свои профессиональные навыки, а я пойду чай попью — сэкономил уйму времени.
Специально для читателей блога команда Serpstat подготовила промокод — Netpeak_Blog — чтобы вы могли оценить преимущества работы с API сервиса бесплатно. Промокод активен до конца февраля.
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