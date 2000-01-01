Как найти приоритетные запросы для продвижения и избавиться от проблемных страниц — нанокейсы SEMPRO 2016

Чем больше сайт, тем сложнее справляться с вопросами индексации, ошибок и прогнозирования трафика «на глаз». Успешное SEO сегодня живет в симбиозе с программными решениями, скриптами и аналитикой Big Data. Это доказывает опыт спикеров SEO-конференции SEMPRO-2016, которые постарались ответить на самые болезненные для оптимизаторов вопросы. В этой статье я расскажу о некоторых интересных кейсах.

1. По каким поисковым запросам надо было продвигаться уже вчера? Скоринговая оценка трудозатратности и эффективности

Дмитрий Иванов из Ukrop Media на примере реальных кейсов рассказал, как важно оценивать эффективность и трудозатратность продвижения запросов.

Да! Эффективные и нетрудозатратные запросы — то, что мы ищем. Если на продвижение запроса нужно минимум ресурсов и он может принести вам ощутимую прибыль, то с ним стоит работать в первую очередь.

Вопрос в том, как выбрать такие запросы. По мнению Дмитрия Иванова из Ukrop Media, эффективность и трудозатратность нужно рассчитывать на основании отдельных групп показателей. Показатели эффективности запроса:

Спрос. Переходы. Конверсия. Показатели сайта.

Показатели трудозатратности запроса:

Количество конкурентов. Удельная стоимость продвижения. Текущая позиция.

В итоге всех вычислений получаем скоринговый балл. Он же — приоритет продвижения.

Сравнение данных об эффективности и трудозатратности запросов «на глаз» — плохая практика. Докладчик предложил использовать для этого специальный скрипт и выделять кластеры запросов, соответствующие приоритетам их продвижения.

Далее Дмитрий показал результаты использования скрипта на нескольких кейсах. Он показал, как можно расставить приоритеты в кампании Яндекс.Директ с 300 тысячами ключевых слов, и в email-рассылке, для которой нужно выбрать товары из 2000 наименований.

В случае с рассылкой удалось за месяц продать товаров на 13,75 миллионов рублей.

Впрочем, лучшие результаты скоринговая оценка показала в проектах по трафиковому продвижению. По мнению Дмитрия Иванова — это главное достижением данного метода.

2. Как найти проблемные страницы сайта и ускорить индексацию с помощью ловца ботов

Если у вас сайт с большим количеством страниц, актуальны вопросы ускорения их индексации и возможных причин выпадения страниц из индекса поисковых систем. Дмитрий Шахов (Bablorub) предложил автоматизированное решение этой задачи.

Схема скрипта — ловца ботов:

Все начинается с формирования стека страниц для индексации. Далее нужно проверить их индексацию в важных вам поисковых системах. Чтобы упростить этот процесс, можно использовать данные о заходах пользователей из поиска на страницы стека за N времени. Если заходы есть, то в стек такие страницы можно не добавлять. Оставшиеся страницы можно проверить с помощью url:site.com/page.html в Яндексе и info:site.com/page.html в Google.

При захождении робота на страницы сайта (можно определить по User Agent или IP) ему в блоке перелинковки показываются ссылки из стека. Пользователям сайта в этом же блоке могут показываться ссылки на другие страницы. Этот блок динамический и постоянно меняется, но изменения для роботов и пользователей разные. Показывать страницу роботу можно несколько раз, пока он на неё не зайдет. Дальше нужно проверять её индексацию. На некоторые страницы робот не придет за определенное вами время. Их ловец ботов складывает в отдельный список (Trashbox), чтобы вы могли разобраться, что с ними не так.

Индексацию для страницы, на которой робот был, нужно проверять несколько раз с определенным временным окном.

В набор окон должен попасть как минимум один текстовый апдейт поисковых систем. Если страница не проиндексирована за этот период, то ловец ботов складывает её в отдельный список для ручного разбора. Туда же попадают выпавшие из индекса страницы после их добавления ловцом. Следующий шаг — проверка добавленных в индекс страниц на наличие поискового трафика. Если его нет, страницу нужно дорабатывать или подумать, нужна ли она вообще в индексе и на сайте. Такие страницы ловец ботов тоже складывает в отдельный список.

По опыту Дмитрия, внедрение ловца ботов занимает не менее двух месяцев полной занятости одного программиста под надзором SEO специалиста. Далее все происходит автоматически и остается только руками разбирать списки проблемных страниц на выходе.

Результат — практически 100% индексация начального стека и план работ по проблемным страницам.

3. Как потратить много времени на аналитику и получить неправильный результат

Алексей Чекушин (Ostrovok.ru) рассказал о типичных проблемах восприятия в работе SEO-специалистов. Суть идеи Алексея — нужно обязательно проверять свои и чужие гипотезы и не строить выводы на не верных предпосылках. Если вы смотрите конкурентов, то смотрите всех — победителей и проигравших. Каждый опыт полезен. Если победители чего-то не делают, это не значит, что и вам это тоже делать не нужно.

Если бездумно следовать рекомендациям экспертов, то можно получить совсем не то, что ожидаете. Учитывайте мотивацию эксперта и те рамки, за которые он выйти не может.

Например, у сотрудника поисковых систем есть NDA, он не может его нарушать. Все его высказывания стоит пропускать через призму этого NDA.

4. Как прогнозировать результаты SEO-продвижения

Чтобы построить качественный прогноз, нужно собирать и хранить все необходимые вам данные. Для этого можно использовать Google BigQuery, другие облачные хранилища или локальную базу данных. Когда вы собрали данные, их нужно проверить на наличие пропусков, аномалий, полноту, адекватность. Часть этих задач можно решить автоматически с помощью алгоритмов выявления аномалий во временных рядах.

Остальные — проверить руками и изменить собранные данные.

При построении прогнозов для простых величин можно использовать методы прогнозирования временных рядов, доступные в Excel, Google Docs, многих онлайновых и десктопных решениях. Для прогнозирования более сложных величин можно использовать методы машинного обучения. Как улучшить качество прогнозов?

Использовать значимые параметры для прогнозирования требуемой величины. Взять больше достоверных данных. Настраивать модель оценки на подвыборках. Для этого тоже существуют готовые реализации алгоритмов. В своей презентации я использовал язык R .

Часто при продвижении сайтов возникает вопрос, все ли у вас в этот момент хорошо, или это просто сезонность дает плюс. Вы можете проверить это с помощью разложения временных рядов на сезонную и трендовую составляющую. Дальше полученный результат можно сравнить с текущими данными.

Выводы

1. Поиск эффективных и нетрудозатратных запросов — важная часть работы SEO-специалиста. Дмитрий Иванов описал скрипт, который будет быстро определять приоритет тех или иных запросов и групп запросов. Специалисту остается только выделить те из них, по которым надо было продвигаться «уже вчера». Метод отлично зарекомендовал себя в Яндекс.Директ, email-маркетинге и трафиковом продвижении.

2. Ускорить индексацию и поиск проблемных страниц на сайте-многостраничнике поможет еще один срипт — ловец ботов. В результате его применения можно получить 100% автоматическую индексацию всех страниц сайта и выявить все проблемные страницы. По опыту Дмитрия Шахова, такой скрипт можно написать за два месяца работы программиста под контролем SEO-специалиста.

3. Прогнозирование результатов SEO-продвижения помогает узнать, какие ошибки или изменения сайта повлияли на полученный результат и выстраивать дальнейшую стратегию с пониманием этих нюансов. В зависимости от количества вводных можно использовать как простые методы прогнозирования временных рядов, доступные в Excel и Google Docs, так и более сложные методы, требующие знания языка R .

Важная фишка при прогнозировании — разложение временных рядов на сезонную и трендовую составляющую. Если захотите почитать об этом в подробностях, пишите в комментариях.

4. Главная проблема SEO-специалиста сегодня — «замыленность» восприятия и дословное следование советам представителей поисковых систем. Чтобы избежать ошибок Алексей Чекушин советует в любом случае проверять все гипотезы — и победителей, и проигравших, а рекомендации от представителей поисковиков воспринимать через призму их NDA.