Как перенести данные из ВКонтакте в Power BI

ВКонтакте делит первенство среди соцсетей по популярности в большинстве стран СНГ, даже несмотря на блокировку в Украине, например. В этой статье я расскажу, как с помощью написанного мной программного пакета rvkstat и коннектора R получить данные из API ВКонтакте в Microsoft Power BI. Сделать это можно даже в странах, где соцсеть официально заблокирована.

Установка программного обеспечения

Скачайте и установите актуальную версию языка R и Power BI. Это, пожалуй, самая простая часть работы. Как R, так и Power BI, при установке не требуют от вас никаких дополнительных манипуляций и настройки — просто кликайте по кнопкам Next и Ok.

Если у вас возникли трудности, смотрите короткое видео «Язык R для пользователей Excel».

Установка пакета rvkstat

Одна из сильных сторон языка R — обилие дополнительных пакетов. Один пакет состоит из функций и наборов данных, расширяющих базовые возможности R.

Установить пакет rvkstat можно стандартной командой install.packages ('rvkstat'). После установки пакета загрузите его в память. Это делается функцией library (rvkstat).

Более подробно про установку дополнительных пакетов узнайте из видео «Как установить пакет на языке R из CRAN, GitHub или локальных файлов».

Авторизация в API Вконтакте

Изначально весь код я рекомендую писать именно в RStudio, и уже потом рабочий вариант кода мы перенесём в Power BI.

Пакет rvkstat даёт несколько возможностей по авторизации. В этой статье мы рассмотрим самый простой — через вшитое в пакет приложение.

Для авторизации я рекомендую использовать функцию vkAuth().

vkAuth(

username = "ваш логин в Вконтакте",

token_path = "путь/к/папке/с/учётными/данными"

)

В аргумент username передайте ваш логин, а в token_path пропишите путь к папке, в которой будут храниться файлы с учётными данными.

Команды в RStudio запускаются сочетанием клавиш Ctrl + Enter. После запуска vkAuth() вас перенаправит в браузер, где надо предоставить необходимые разрешения.

Затем вас перенаправит на страницу, где сгенерируется код подтверждения авторизации:

Код скопируйте и вставьте в консоль RStudio в качества ответа на запрос: «Enter code from URL:».

Далее пакет запросит у вас разрешение на сохранение учётных данных в файл. Введите в качестве ответа на этот вопрос «y» (первая буква слова yes).

Если вы всё сделали правильно, в области R-консоли увидите такой результат:

Для удобства дальнейшей работы параметры авторизации — логин и путь к папке с учётными данными — сохраните в переменных среды.

В строке «Поиск» выберите: «Изменение переменных среды». Далее с помощью кнопки «Создать» создайте две переменные среды.

RVK_TOKEN_PATH — путь к папке, где хранятся учётные данные;

RVK_USER — логин во Вконтакте.

После создания переменных среды, авторизация в пакете будет автоматической через файл, сохранённый во время первой авторизации. Это удобно: не нужно указывать эти данные в каждой отдельной функции.

Более подробно об авторизации — в видео «Авторизация в API Вконтакте на языке R».

Как получить данные из рекламного кабинета

После авторизации можем приступить к загрузке данных из рекламного кабинета.

## Подключаем пакетlibrary

(rvkstat)



## Устанавливаем id аккаунта с которым будем работать

vkSetAccountId(1600134264)



## Получаем список рекламных кампаний

ads <- vkGetAds()



## Получаем список рекламных кампаний

camps <- vkGetAdCampaigns()



## Получаем статистику по объявлениям

vk_stat_by_ads <- vkGetAdStatistics(

ids_type = "ad",

ids = ads$id,

period = "month",

date_from = "2010-01-01",

date_to = Sys.Date())

В принципе, по комментариям понятно, что делает каждая из функций в коде. Тем не менее, давайте разберём более подробно. Каждая из них позволяет указать:

vkSetAccountId() — рекламный аккаунт, из которого вы будете запрашивать данные. В rvkstat есть целое семейство функций vkSet*().

vkSetUsername — имя пользователя Вконтакте в рамках текущей R-сессии. Если вы создали переменную среды RVK_USER, эта функция не пригодится.

vkSetAccountId — идентификатор рекламного аккаунта в рамках текущей R сессии.

vkSetAgencyId — ID агентского аккаунта в рамках текущей сессии.

vkSetAccessToken — авторизационный токен, если вы запрашивали его, например, функцией vkGetToken().

vkSetTokenPath — устанавливает путь к папке с учётными данными. Если вы создали переменную среды RVK_TOKEN_PATH, эта функция не понадобится.

Теперь функцией vkGetAds() запрашиваем список объявлений из рекламного аккаунта. Функцией vkGetAdCampaigns() запрашиваем список рекламных кампаний.

Функция vkGetAdStatistics() нужна для запроса статистики. В ней доступны следующие аргументы:

account_id — идентификатор аккаунта из которого нужно получить статистику. Мы его задали раньше функцией vkSetAccountId();

ids_type — группировка данных. Возможные варианты: по всему кабинету, по клиентам агентства, по кампаниям и по объявлениям: «office», «client», «campaign», «ad»;

ids — идентификаторы объектов, по которым надо получить статистику. Если в ids_type вы указали «ad», надо перечислить ID объявлений, по которым нужна статистика. Раньше мы запросили список объявлений, поэтому в этот аргумент передаём их ID через ads$id;

period — группировка по времени. Возможные значения здесь: «day», «week», «month», «year», «overall». В моём примере я запрашивал статистику по месяцам, но вы можете указать «day», и получить данные по дням;

date_from — дата начала отчётного периода в формате ГГГГ-ММ-ДД;

date_to — дата окончания отчётного периода. Мы указали Sys.Date(), для того, чтобы дата завершения всегда была текущим днём;

username — имя пользователя Вконтакте. В нашем случае мы её задали с помощью переменной среды RVK_USER;

token_path — путь к папке с учётными данными. Этот аргумент мы задали через переменную среды RVK_TOKEN_PATH.

О том, как работать с рекламным кабинетом по API, смотрите в ролике «Как получить статистику рекламного кабинета Вконтакте с помощью языка R».

Загрузка данных в Power BI

После того как вы убедитесь, что скрипт работает правильно, и в RStudio получены нужные данные, можно переносить скрипт загрузки данных в Power BI. Открываем Power BI, и переходим в раздел «Получить данные»:

Переходим в группу «Другое», там выбираем коннектор «R-скрипт» и жмём кнопку «Подключить».

В открывшееся окно R-скрипт переносим RStudio-код, который у нас уже есть, и жмём ОК.

В Power BI загрузятся три таблицы. Выбираем их, и жмём «Загрузка». Содержание таблиц:

camps — справочник рекламных кампаний;

— справочник рекламных кампаний; ads — справочник объявлений;

vk_stat_by_ads — статистика по объявлениям.

Важно. Возможно, в момент загрузки, вы столкнетесь с ошибкой Flood Control. Это связано с тем, что у API Вконтакте есть лимит на количество одновременных запросов которые вы можете отправить. Power BI по умолчанию все запросы шлет параллельно, то есть одновременно.

Если вы столкнулись с этим лимитом, в настройках Power BI отключите параллельный запуск запросов. В этом случае загрузка данных будет дольше, но вы не столкнётесь с лимитами API.

Как построить визуализацию в Power BI

Данные уже загружены в Power BI, нам остаётся настроить связи между таблицами. На основе полученной модели данных строится визуализация.

Соединяем таблицы вот так:

Таблицу vk_stat_by_ads по полю id соединяем с таблицей ads. Таблицу ads по полю campaign_id, привязываем к полю id в таблице camps.

Теперь можно строить дашборд, используя любые визуальные элементы, доступные в Power BI.

Эта схема поддерживает автообновление в Power BI Service, если вы используете персональный шлюз.

Видеоуроки

В статье я хотел в общих чертах показать алгоритм загрузки данных в Power BI. Если вас заинтересовал язык R и пакет rvkstat, даю полезные видеоуроки:

Эти видео помогут вам углубиться в возможности rvkstat и изучить другие его возможности по работе с API Вконтакте.

Выводы

ВКонтакте — одна из самых популярных социальных сетей в СНГ, а Power BI одна из самых популярных в мире BI-платформ. Связав эти инструменты, вы легко построите удобные дашборды и проанализируете свои рекламные кампании и объявления.

Что для этого нужно:

Скачать и установить актуальную версию языка R. Скачать и установить актуальную версию Microsoft Power BI. Создать Standalone-приложение ВКонтакте. Установить пакет rvkstat. Получить токен для доступа к API ВКонтакте. С помощью функций доступных в пакете rvkstat написать код для загрузки данных в Power BI. Построить удобный и информативный dashboard.

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