Как создать крутую команду фрилансеров

Удаленная работа прежде всего экономит время и деньги для работодателей и специалистов. Поэтому все чаще профессионалы и заинтересованные бизнесмены встречаются на биржах фриланса. У новичка в этой сфере могут возникнуть вопросы: где и как подобрать ответственных удаленщиков, как составить техническое задание, с помощью каких инструментов контролировать качество работы. В этой статье я разобрал по пунктам все, что необходимо для создания эффективной команды.

Поиск фрилансеров

Предположим, для проекта необходима полноценная команда:

программисты;

дизайнеры;

служба поддержки;

копирайтеры и контент-маркетологи;

специалисты по SEO и PPC.

Вначале сформируйте основные критерии, по которым будете отбирать кандидатов:

опыт работы;

желаемый график работы и дедлайны;

каналы связи со специалистом;

бюджет.

Например, если вы хотите запустить круглосуточную службу поддержки, при поиске фрилансера придется учитывать часовой пояс. После этого потребуется настроить телефонию и call tracking для отслеживания качества работы. Заблаговременно определите, сколько вы готовы выделить на службу поддержки, чтобы не превысить рамки бюджета.

Сайты для поиска дизайнеров

На главной странице Behance выставлены лучшие проекты. Если вам приглянулся какой-нибудь проект, кликните по фотографии.

Просмотрите профиль автора, его портфолио. Определитесь сразу, подходит ли такой стиль для вашего проекта.

Если сроки поджимают, можно выставить объявление о поиске сотрудника.

Другую интересную тактику поиска наиболее дизайнеров предлагает Dribbble. Ресурс представляет собой международный каталог дизайнеров. Здесь также можно просто оставить вакансию или нанять скаута, который будет находить наиболее подходящих соискателей под ваш конкретный проект. Такая услуга стоит $199/месяц либо $99/месяц при оплате годового тарифа.

Dizkon предлагает найти дизайнера с помощью тендерного конкурс. Этот вариант подойдет далеко не всем, так как не гарантирует долгосрочного сотрудничества. Суть в следующем:

заказчик регистрирует конкурс на лучший дизайн;

приз победителю также назначает заказчик;

исполнители присылают свои варианты работ;

заказчик выбирает победителя.

Загвоздка в том, что победитель может отказаться сотрудничать.

Биржи программистов

Фрилансим — одна из наиболее популярная биржа для поиска удаленных программистов. Ресурс от создателей Хабрахабра отличается фирменным стилем и простотой в использовании. Здесь заказчик бесплатно размещает вакансии, а фрилансеру необходимо платить для отклика. Таким образом откликаются только высококвалифицированные исполнители, которые на 100% уверены в своих силах.

Kadrof.ru — классическая биржа для широкого круга специалистов. Здесь можно оставить заказ на интеграцию 1С, внесение правок на сайт, создание бота для Telegram или настройку роутера. Множество мелких и больших заказов привлекают широкую аудиторию фрилансеров.

Фриланс-биржи для копирайтеров

Технические писатели находят подработку на трех самых крупных платформах для удаленного копирайтинга в Рунете. Мы имеем в виду etxt.ru, text.ru и Advego. Их совокупный трафик — 10-11 миллионов уникальных посещений в месяц. Поэтому найти достойного автора текстов для вашего проекта на просторах этих бирж — просто вопрос времени.

Ресурс text.ru набрал популярность среди копирайтеров и как место поиска заказчиков, и как онлайн-сервис для проверки текста на уникальность. Заказчикам также удобно сразу «на месте» проверить качество работы исполнителя.

Для составления заказа необходимо кликнуть на кнопку «Заказать копирайтинг» на главной. Вы попадете на страницу «Добавить новый заказ». Внизу присутствует шаблон для составления технического задания.

Обратите внимание на систему выбора исполнителя. Чтобы самостоятельно выбрать копирайтера, кликните на чекбокс «Ручной (Собирать отклики)». Далее определитесь с тем, какого уровня технические писатели вам необходимы. Профессиональные копирайтеры обладают уровнем «Абитуриент» и выше.

Advego похожа text.ru — здесь также присутствует авторская программа проверки уникальности текста. Так называемый «Advego Plagiatus» лучше всего скачать, так как десктопная версия позволяет проводить более глубокую проверку.

Попробуйте найти крутого автора в магазине статей. К примеру, наше агентство занимается SEO-продвижением и оптимизацией сайтов. Вводим в поисковую строку «seo оптимизация сайтов», получаем 45 статей.

Универсальные биржи удаленщиков

На универсальных биржах собираются фрилансеры разных специальностей. В первую очередь хочется отметить Upwork. Этот ресурс увидел свет в 2015 году в результате слияния двух крупных бирж oDesk и Elance. В результате появился один из крупнейших сайтов, объединяющий бизнесменов и фрилансеров по всему миру.

На платформе заказчики общаются с исполнителями, обмениваются файлами и оплачивают заказы.

Upwork существует за счет комиссии с каждого платежа, проведенного в системе. Она составляет от 5% до 20%, в зависимости от количества переведенных средств каждому конкретному исполнителю. Пока исполнитель не заработает первые $500, комиссия составляет 20%. От $500 до $10 000 она уменьшается до 10%, свыше — до 5%.

На первых этапах сотрудничества ограничьте время, которое кандидат получает для работы. Например, 5 часов в неделю покажет, насколько серьезно потенциальный сотрудник относится к своим обязанностям.

Другая интересная биржа — fl.ru. Трафик монетизируется и за счет 12-15% комиссии от бюджета задания, и за счет PRO-аккаунтов, которые приобретают фрилансеры. Для бесплатных аккаунтов существуют ограничения на количество откликов, возможность создавать качественное портфолио, доступ к премиум-заказам.

Составление технического задания

Техническое задание (ТЗ) — самая важная составляющая качественно выполненной работы. От него зависит:

время, потраченное фрилансером на выполнение задания;

финансовые затраты заказчика;

количество правок.

Чтобы минимизировать все эти показатели, серьезно отнеситесь к составлению ТЗ. В зависимости от того, кем является исполнитель, в задании будут присутствовать специфические указания. Так, например, для копирайтера это ключевые слова и размер текста, когда для дизайнера — цветовая палитра и размер иллюстраций.

Однако остается неизменной основная часть:

рассказ о компании, ее миссии и тактических целях;

представление целевой аудитории;

определение цели задания (к чему должен привести продукт, созданных фрилансером);

удачные примеры конкурентов, которые аналогичны заданию заказчика.

Подробно о составлении техзадания читайте в статьях «Как составить техзадание и донести суть исполнителю» и «Как не надо составлять техзадание для дизайнера» (там даже есть полезный докс с чек-листом).

Контроль исполнения

У удаленной команды уйма преимуществ. Однако многие работодатели жалуются на существенный недостаток — невозможность проконтролировать качество выполняемой работы на всех этапах. Один фрилансер выполнит задание качественно и в срок, от другого же останутся только обещания. Такие ситуации чреваты серьезными убытками.

Чтобы проследить, насколько ответственно удаленщик относится к проекту, попробуйте тайм-трекер. Такая программа проводит полный хронометраж рабочего времени фрилансера:

определяет, сколько времени потрачено на каждое задание;

определяет еженедельную продуктивность;

собирает скриншоты экрана исполнителя;

высылает напоминания, если фрилансер некоторое время бездействует.

С помощью этого приложения работодатель получает полный срез продуктивности сотрудников. Например, на скриншоте ниже показано, сколько времени отработал каждый сотрудник за неделю.

Здесь вы сможете увидеть на какие именно задачи сотрудник тратил свое время. Это поможет определить, правильно ли подчиненный расставляет приоритеты в своей работе.

Бывает так, что сотрудник слишком много времени тратит на проверку почты или переговоры с другими коллегами. Выясните, насколько это целесообразно и как можно это время оптимизировать.

Напоминания стимулируют сотрудников работать продуктивнее — обычно подчиненному становится стыдно бездельничать после такого сообщения.

В контроле качества работы сотрудников ключевую роль играют скриншоты. Конечно, нет смысла просматривать все снимки экрана подчиненных. Однако этот функционал помогает, если фрилансер срывает дедлайны и недобросовестно исполняет задания.

Например, тот же копирайтер может вместо авторской статьи выдать низкокачественный рерайт. Проверка уникальности статьи вместе со скриншотами экрана поможет вывести автора на чистую воду.

Предположим, вы уже выбрали платформу, с помощью которой ставите задачи и отслеживаете их исполнение. Чтобы определить и повысить уровень продуктивности рабочего времени, интегрируйте используемую платформу в трекер. Это может быть Basecamp, Asana, Freshdesk, Google Apps, Jira, Podio, Todolist или любая другая из списка доступных интеграций. У Time Doctor, например, существует полноценный инструмент, который поможет не распылять внимание между разными приложениями.

Также при выборе тайм-трекера обращайте внимание на такие опции:

отслеживание местоположения сотрудника через GPS;

выявление программ, которые направлены на обман тайм-трекеров;

способность определить активность мышки и клавиатуры.

Итоги

Ключевой момент в работе с удаленщиками — гибкость и креативность собранной команды. Сотрудники могут жить в разных часовых поясах, быть носителями разных культур со своим уникальным опытом. Так что собрать продуктивную команду фрилансеров — дело хлопотное, но отнюдь не невозможное. Что для этого необходимо:

Найти достойных фрилансеров с помощью бирж и специальных сайтов. Нанять удаленных сотрудников. Составлять и проверять технические задания. Контролировать качество и продуктивность работы команды.

Если у вас есть что добавить к указанным в статье ссылкам, пишите в комментарии. Обсудим создание фриланс-команды мечты :)

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