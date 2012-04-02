146 752$ за 11 дней в поддержку стартапа

В Лос-Анджелесе есть известный человек Ze Frank, с 2006 года он ведет видеоблог. Это у него получается довольно круто и сформировалась лояльная аудитория, так что он решил продолжать. Ze Frank выбрал новый формат "шоу" и поставил новую цель: получить поддержку, выраженную в сумме 50 000$. Для таких вещей есть Kickstarter - крупнейший фонд финансирования стартапов. Проект создан при поддержке The New York Times, CNN, Wired и других известных медиаресурсов. Ze Frank не только достиг своей цели, но и сорвал куш: к 9-му марта он собрал 146 752$. Собственно о том, как у него это получилось и будет этот пост. Тем более, он опубликовал некоторую аналитику.

Как сказали в тех. поддержке Kickstarter, средний вклад будет составлять 70$, а примерное количество сторонников (тех, кто дадут ему денег) - около тысячи. В итоге кампания показала, что средний вклад составлял около 40$, но зато нашлось намного больше спонсоров - 3900.

И все же это были не совсем пожертвования, так как Ze Frank обещал кое-что за эти деньги выполнить - например, отправить открытку с автографом, выложить в сеть некоторые треки из его шоу для скачивания, выложить эпизоды в отличном качестве и многое-многое другое. Каждое предложение имело свою стоимость - от 1 до 7500$.

Пик активности пришелся на первые и последние три дня кампании. Всего кампания длилась 11 дней. Между первыми и последними тремя днями - инертный промежуток. Продление акции по сути значит продление инертного периода.

Как видим, 23 365$ он получил от посетителей и других участников Kickstarter, а 123 386$ поступили из "внешних источников". Чем не вирусная кампания?

На графике мы видим рост денежных вкладов по дням. Первая догадка: форма кривой определяется базовым принципом распространения информации - короткий период экспоненциального роста сменяется экспоненциальным спадом. Первоначальный всплеск объясняется появлением нового предложения и понятным интересом общественности, а также благодаря тому, что многие по собственному желанию распространяют информацию по своим каналам (ретвиты, посты в блогах, репосты в Facebook и пр.). Когда начинается экспоненциальный спад, вам нужно бороться за общественный интерес (писать статьи на различные сайты, привлекать блогеров и даже создавать офлайновые активности). Вторая догадка: довольно сложно преодолеть ступор и продолжать идти к цели. Вы не можете изменить озвученную цель, но можете её разбить на подцели и дополнить личными целями - об этом можно дописывать информацию и снять новое видео.

На этом графике мы видим день, когда была достигнута цель (на 5-й день кампании) и дальнейший рост вкладов. Ze Frank обещал, что в случае, если он соберет 150 000$, он выберет трех человек (где бы они не жили) и спросит их о самых интересных людях, с которыми они знакомы, и поедет к ним, снимать выпуски передачи. Если же он соберет миллиард долларов, он пообещал купить Грецию. :) Рекламная кампания Ze Frank освещалась в его блоге, Facebook и Twitter. Помогли ретвитами как минимум еще двое известных видеоблогеров. Более 2/3 вкладов сделали люди, которые пришли из соц. сетей или прямой трафик. Ниже вы можете увидеть источники. Несколько постов в блогах оказались очень эффективными. Впрочем, поиск и реклама на Kickstarter тоже хорошо себя показали.

Самый большой вклад в пользу Ze Frank составил 4 000$. Ниже на графиках можно наблюдать какие суммы вкладов оказались самыми популярными.

56% вкладов были получены за обещания, стоимостью до 100$, а 44% - от 100$ и выше. Не плохо, учитывая гигантское расхождение в количестве вкладов до и после 100$.

Большую часть денег Ze Frank собрал на вкладах, суммой в $50 . Еще раз повторимся,общее количество собранных денег - 146 752$. После отчислений сервису Kickstarter и Amazon'у, сумма составила 133 000$. Из них около 5 500$ было потрачено на вознаграждения, почтовые расходы и прочее, остальная часть денег будет облагаться налогом, как и прочие личные сбережения популярного блогера.

Теперь прочие рассуждения

Ze Frank снял простое, короткое (2:30), энергичное видео с юмором, хотел показать, как будет выглядеть новое шоу и максимально проявить себя, так как знал, что большая часть людей, которые его увидят, ранее ничего о нем не знали.

Если вы рассчитываете в основном на аудиторию, которая не знает вас, было бы неплохо сформулировать преимущества краудсорсинга. Например: "это альтернатива набившим оскомину телепередачам". Ze Frank несколько раз обновлял видео, озвучивая новые цели, но при этом не менял, а лишь дополнял исходный текст. В тексте он суммировал цели, добавил дополнительную информацию и подробно рассказал о своих предложениях (добавил картинки к обещанным подаркам). Для описания "лотов" есть четко ограниченное пространство, а вот центральную часть можно редактировать как угодно и сколько угодно. Наблюдая за динамикой вкладов (что спонсоры выбирали чаще всего и что не выбирали вообще), Ze Frank часто редактировал и дополнял эту часть. На Kickstarter есть вкладка "Обновления", но чтобы прочитать их, нужно по ней кликнуть, чего, конечно, большая часть посетителей не сделает. Но зато все новости из этой вкладки автоматически рассылаются тем, кто уже внесли вклад. Франк использовал "обновления" для трех целей: поблагодарить всех за участие, сообщить об успехах акции, поделиться мыслями и планами о новом шоу. Также он демонстрировал, как будут выглядеть предложенные им "товары".

Многие повышали свои ставки. Впрочем, некоторые и понижали - но их было заметно меньше. Многие предлагали свои идеи спец. предложений. Единственная проблема: сервис Kickstarter не приспособлен для взаимодействия с теми, кто делает вклады - попросту нет удобного функционала (комментариев и "лайков"). На Kickstarter можно заметить следующую тенденцию: многие публикуют обновления с призывами продолжить или/и увеличить вклады а-ля: "Мы почти достигли цели, не хватает всего столько-то". Вряд ли это хорошая стратегия, ведь вы обращаетесь к людям, которые уже поддержали и если вы хотите, чтобы они привлекли к этому кого-то еще, лучше покажите им что-то интересное или веселое. Пусть и приятно признавать, что вы достигли своей цели, не завышайте её пока длится текущая кампания - это может быть сдерживающим фактором для новых покровителей (и проявит вашу жадность, тягу к халяве или что там у вас).

Что касается спец. предложений Ze Frank - они были виртуальными (предполагавших скачивание), материальными (книги, принты, открытки), экспериментальными (была возможность принять участие в шоу или хотя бы по телефону) и концептуальными (например, Ze Frank обещал пройти милю в ботинках того, кто сделает вклад). Отдельно был создан микропроект "save the babies", посвященный теме усыновлений - т.е. вклад предполагал участие в общественно-полезном проекте.

Были и нереализованные идеи. Например, можно снимать видео вручения всех тех заказанных вещей - это видео многие захотели бы опубликовать у себя в Facebook и Twitter, что вызвало бы еще больший вирусный эффект. Поскольку предметов под акцию было ограниченное количество, да и "сумасшедших" поступков не может быть чрезмерно много - заранее было установлено ограниченное количество каждого "лота". Например, вы можете заказать одну из пяти книг за 60$ и тем самым поддержать видеоблогера. К стоимости материальных наград были добавлены всего 10%. В целом это хорошо работало, за исключением ситуации с футболками (на них было потрачено около 2 000$). Изучая конкурентные предложения на Kickstarter, он был удивлен количеству кампаний, которые предлагают куда более ценные вещи и просят ощутимо меньше денег. По сути это стратегия предзаказа, которая пусть и потенциально эффективна, может подменить истинный интерес к чему-либо желанием помочь из жалости. Лучше детально проанализировать предложения до начала кампании и подумать о том, как можно поощрить людей виртуально, или же о материальных вещах, которые обойдутся вам дешевле, но уж точно порадуют других. И есть еще один нюанс: когда кампания подходит к концу, вы больше не можете редактировать главную страницу. Помните о публичных обещаниях - теперь страница вашей кампании будет служить напоминанием. Напишите заранее благодарности и оставьте ссылки на проект.