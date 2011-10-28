Твиплы из 1943-го | Вперед в прошлое

Спешу представить вам проект Network'43 - это дневники лондонцев из 1943-го в формате твитов с хештегами и ссылками на фотографии из архива. О чем они беспокоились, о чем мечтали, как переживали воздушные атаки, что вообще происходило в те времена?

История поколения рассказывается от имени четырех реально существовавших человек: Элли, Кей, Уилльяма и Джеймса. В их твитах находят отражение лондонские события того времени - все данные сверяются с историей (за что отдельное спасибо ряду музеев и архивов).

По словам авторов проекта, идея возникла при обсуждении повседневной жизни их прабабушек и прадедушек. Что было бы, если бы интернет и социальные сети были развиты уже тогда? Что, если бы они могли делиться своими мыслями в любой момент?