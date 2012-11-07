Вместо буклетов — денежные банкноты

Мы посещаем практически все мероприятия, которые проходят в нашей сфере. Чаще всего в качестве докладчиков. За пару лет нетпиковцы собрали такую коллекцию бейджей:

Завтра состоится конференция «Бизнес интернет-магазинов» в Киеве, на которой выступит наш коллега Сергей Бахарь с докладом на тему: «Так ли проста контекстная реклама?» - не пропустите :)

Сейчас хотелось бы поднять тему рекламной полиграфии. Мало кто любит разбирать пакет с рекламой, не так ли? Много листовок, пара блокнотов, несколько буклетов. Реклама-реклама-реклама. Сложно сделать выбор, когда сложно оценить качество оказываемых услуг заранее. Сложно даже не столько выбрать подрядчика, сколько выбрать оптимальную услугу для продвижения бизнеса. Впрочем, об этом столько написано, что одним красочным буклетом больше или меньше — роли не играет. Ни для кого не секрет, что стоимость печати качественной полиграфии довольно высока. Мы регулярно печатаем и блокноты, и буклеты, и флаера. Так что на обсуждении рекламных материалов Netpeak Андрей Чумаченко предложил: «а почему бы нам не раздать просто деньги?». И действительно, почему бы и нет. Хотя бы в этот раз :)

Цель нашей работы — приносить клиентам деньги, так что всё вполне логично — мы уже приносим вам деньги.