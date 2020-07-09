Аналитика

Сколько стоил клик в Яндекс.Директ в России во втором квартале 2020 года — исследование Netpeak
Алексей Селезнёв
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С 2016 года я провожу ежеквартальные исследования стоимости клика в России. Готовы свежие данные по стоимости клика и доле мобильного трафика в разрезе тематик и регионов за второй квартал 2020 года. Для наглядности сравниваю данные с первым кварталом этого года.

Важно: на стоимость клика влияет множество факторов, в том числе показатель качества, отличающийся во всех аккаунтах. Поэтому данные исследования могут отличаться от данных ваших рекламных аккаунтов в аналогичных тематиках и регионах.

Чем полезно это исследование?

Подобные исследования могут оказаться полезными при составлении медиапланов по продвижению в интернете. Зная стоимость клика в вашей тематике или регионе, коэффициент конверсии на вашем сайте, можно оценить объем необходимых в рекламу инвестиций и прогнозировать стоимость конверсии.

Например, если стоимость клика в вашей тематике составляет $0,07, а коэффициент конверсии держится на уровне 1%, то стоимость транзакции ориентировочно будет равняться $7.

Понимания стоимость и необходимое количество конверсий, вы можете прогнозировать, сколько денег на рекламу нужно выделить. 

Например, если вы планируете, исходя из выше приведённых данных, получить 100 конверсий, вам понадобится около $700 на рекламный бюджет.

Как проводилось исследование

Для России учитывались данные Яндекс по 3,5 миллионам кликов в 11 тематиках и 609 населенных пунктах страны.

Все проекты, участвующие в исследовании, распределены между 11 тематиками в зависимости от сферы деятельности конкретного проекта. Тематика определялась на уровне аккаунта, а не на уровне ключевых слов.

  • IT;
  • гипермаркет;
  • дом и сад;
  • другое;
  • красота и здоровье;
  • мебель и интерьер;
  • одежда обувь и аксессуары;
  • стройматериалы;
  • электроника;
  • ювелирные изделия;
  • юриспруденция.

Проекты, по которым однозначно нельзя определить тематику, попали в группу «гипермаркет», а проекты с редкими тематиками — в группу «другое».

Сколько стоил клик в Яндекс.Директ

1. Распределение стоимости клика в разрезе сети распространения объявлений

Стоимость клика в поиске стала немного дешевле: сейчас он стоит $0,05-$0,13, а в первом квартале находился в диапазоне $0,04 — $0,13. 

За клик в РСЯ рекламодатели сейчас платят меньше: $0,03 — $0,07. В начале года он стоил $0,03 — $0,08.

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2. Стоимость клика в поисковой сети Яндекса в разрезе регионов

В среднем по всем регионам, если сравнивать с первым кварталом, клик стал дороже на $0,01 — $0,02. 

Самыми дорогими регионами для продвижения были Москва: $0,06 — $0,17 (против $0,05 — $0,16 в первом квартале), Санкт-Петербург: $0,05 — $0,19 ($0,04 — $0,15 в январе-марте), Орловская область: $0,05 — $0,16  (против $0,04 — $0,14).

Дешевле всего клик стоил в Республике Северная Осетия-Алания: $0,04 — $0,1.

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3. Стоимость клика в поисковой сети Яндекса в разрезе тематик

Дороже всего рекламодатели платили за клик в тематике «Мебель и интерьер»: $,044 — $0,93 ($0,27 — $0,46 в первом квартале),  «IT»: $0,2 — $0,33 ( $0,26 – $0,41 в январе-марте) и «Одежда, обувь и аксессуары»: $0,18 — $0,35  ($0,05 – $0,1 в первом квартале).

Дешевле всего клик стоил в тематике «Дом и сад»: $0,04 — $0,07, так же, как и в начале года. 

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4. Стоимость клика в рекламной сети Яндекса в разрезе тематик

Наиболее дорогим клик был в тематике «Мебель и интерьер»: $0,22 — $0,59, далее идёт «Электроника»: $0,11 — $0,15 ($0,1 — $0,2 в первом квартале) и «Юриспруденция»: $0,08 – $0,18.

Дешевле клик стоил в тематике «Гипермаркет»: $0,02 — $0,04, как и в первом квартале.

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5. Стоимость клика в поисковой сети Яндекса в разрезе типов устройств

В сравнении с январем-мартом 2020 года, сейчас десктопный трафик стал дороже, а мобильный не изменился. 

Десктоп стоил во втором квартале $0,07 — $0,18 ($0,06 — $0,17 в первом квартале), а мобильный $0,04 — $0,1. Но всё же видим, что мобильный трафик дешевле десктопного.

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6. Доля мобильного трафика по регионам

Доля мобильного трафика в Яндексе во втором квартале 2020 года, по сравнению с первым кварталом, выросла и сейчас составляет более 55% (в первом квартале это было менее 35%).

Наибольшая доля мобильного трафика была в Дальневосточном, Уральском и Сибирском федеральных округах. В этих регионах доля закупаемого в Яндексе мобильного трафика во втором квартале составляла более 80%, как и в первом.

Наименьшая доля мобильного трафика в Северо-Западном федеральном округе и Курганской области — менее 5%, и по сравнению с первым кварталом, снизилась она на 5-15%.

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7. Доля трафика по типу устройств в разрезе тематик

Самая высокая доля мобильного трафика наблюдается в тематиках «Ювелирные изделия» — 100%, которая значительно выросла: в первом квартале она составляла 75%, далее идут «IT» и «Электроника» — 65%.

Самая низкая доля мобильного трафика в тематике «Мебель и интерьер» — 45%.

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Выводы

  1. Во втором квартале 2020 года клик в поисковой сети Яндекса стоил $0,05 — $0,13, что немного дешевле по сравнению с первым кварталом 2020 года ($0,04 — $0,13). Самым дорогим регионом для поискового продвижения стала Москва: $0,06 — $0,17. Регионом с наиболее дешевым кликом стала Республика Северная Осетия-Алания: $0,04 — $0,1. 
  2. В поиске по тематикам самым дорогим клик был для ниши «Мебель и интерьер»: $,044 — $0,93, а самым дешевым — в тематике «Дом и сад»: $0,04 — $0,07. В поисковой сети клик по объявлению с компьютера стоил $0,07 — $0,18 и $0,04 — $0,1 с мобильного устройства.
  3. Во втором квартале 2020 года в рекламной сети Яндекс стоимость клика находилась в диапазоне $0,03 — $0,07. В разрезе тематик в РСЯ дороже всего рекламодатели платили за клик в нише «Мебель и интерьер»: $0,22 — $0,59. Дешевле клик стоил в тематике «Гипермаркет»: $0,02 — $0,04.
  4. Доля мобильного трафика в Яндексе во втором квартале 2020 года в сравнении с первым кварталом выросла и сейчас составляет более 55%.
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исследование Netpeak
Алексей Селезнёв

Автор и преподаватель курса "Язык R для интернет - маркетинга".

Автор расширений (пакетов) для языка программирования R: ryandexdirect, rfacebookstat, rvkstat, rym и других.

Автор телеграмм канала R4marketing (http://t.me/R4marketing), который посвящён применению языка R в задачах интернет - маркетинга. Контент канала состоит из новостей, статей, докладов, вебинаров и релизов новых версий пакетов.

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