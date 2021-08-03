Сотрудницы Netpeak Group о своей работе над проектами, самоорганизации, хобби — дайджест постов

Накануне «женского дня» начинается много споров о том, как правильно поздравлять с восьмым марта и что желать. Если ваше пожелание для себя — карьера, напоминаю, что у нас открыто около 60 вакансий.

Почитайте истории пяти сотрудниц группы компаний Netpeak, посмотрите, как они организуют своё время, распределяют задачи, справляются с выгоранием и где черпают силы для личных подвигов. Возможно, в некоторых из них вы узнаете себя: по чёткости, ответсвенности и креативности. Если да, ниже дам ссылку на страницу вакансий.

...Я разработала систему носков. Да-да, как у Добби. Каждого новичка пристально курирую, пока не чувствую, что мир не перевернётся, если он обойдётся без моих правок. Тогда я торжественно вручаю ему «носок» — право обходиться без меня.

Кстати, Настя — музыкант и бэквокалистка в группе Go Bananas, а ещё она участвовала в создании песни и клипа «Сила SEO».

Когда организовываешь работу других, тебе кажется, что работать специалистом легко: в 90% случаев это рутина, отлаженный процесс или то, с чем ты или кто-то уже сталкивался. В моей работе все наоборот: я не найду решение в интернете, и с большой вероятностью никто с этим не сталкивался, потому что задача в рамках нашей компании или отдела, где существуют свои особенности, специфика.

Лена — автор множества услуг агентства, она создавала стратегии по поисковому продвижению. Например, для ниши продажи мебели, одежды, строительства и ремонта.

Для достижения цели нужно стремиться и стараться изо всех сил, делать все по максимуму и немного больше. Это касается обучения и получения информации. У меня три высших образования — когда мне что-то надо было в жизни, проще было пойти и научиться самой.

С тех пор, как вышел пост Маши, она стала тимлидом и в прошлом году родила сына.

Возвращаем рассказы о сотрудниках в рубрике #работа_в_нетпик . Сегодня опытом делится Head of SMM Неля Серебро . ⠀ 🎙До... Опубликовано Netpeak Вторник, 19 января 2021 г.

Кстати, недавно Неля стала главой отдела SMM и развивает это направление в агентстве: услуги, социальные сети. В плане организованности и чёткости Нели ничего не поменялось. Поэтому, думаю, будет полезно узнать, как она умудряется успевать если не всё, то почти всё. А ещё, чтобы попасть на работу в Netpeak, Неля провела небольшое расследование и вышла на клиента агентства. Зачем, читайте в посте.

Лайфхак, который помог мне стать крутым специалистом — анализ конкурентов. Первое, что я сделала, когда пришла в Netpeak и взяла на себя развитие соцсетей (до меня они существовали, но всерьез ими никто не занимался) — это анализ соцсетей конкурентов в нашей сфере. Я просто смотрю, как у них, и на основе этого делаю лучше.

Ира продолжает работу над социальными сетями, но теперь всё больше внимания и времени уделяет проектам клиентов, помогает развивать их бизнес.

И бонус — история копирайтера Жени Лебедевой, которая стала нашим редактором на фрилансе. Почитайте, как Женя находит крутых работодателей и как выбивает долги из недобросовестных заказчиков — «Как жить копирайтеру-фрилансеру в этом жестоком мире»

Итак, находите вакансию под свои таланты и навыки, заполняйте анкету и отправляйте резюме.

Рекомендую сначала также почитать пост о миссии нашей компании и посмотреть выпуск Big Money о Netpeak Group. И до встречи в Netpeak.