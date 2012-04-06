Сегодня мы поговорим с Николаем Сюсько про SMM в Украине и мире, про проекты и работу в PRP Digital, про креатив в диджитале и многом другом.

— Вопрос, который, наверное, волнует многих: почему ты выбрал ник «Связной»?

По поводу никнейма: очередное подтверждение теории, что спонтанность – первый друг человека. В 2007-м мне нужно было подписать статью в западно-украинском издании Телескоп (а-ля Теленеделя). После непродолжительных раздумий в голову пришло «Связной». С тех пор я так везде подписываюсь и многие знают меня как «Связного», думая, что это моя фамилия. Забавно.

— Почему ты ушел из СОХО? (Учитывая, что в «портфеле» были отличные кейсы и награды)

Диджитал агентство — это, прежде всего, люди, а уже потом — кейсы и увесистый клиентский портфель. Без сочетания коллективного разума (команды) и индивидуальной харизмы (суперстаров) ни одна компания не сможет удовлетворить аппетиты клиентов. После миграции Юры Гладкого в сторону собственного бизнеса 2.0 по имени Grape в СОХО воцарился «диджитал штиль». Другими словами, дело двигалось, но мне банально хотелось большей занятости, прозрачного будущего и стабильных финансовых условий.

— Расскажи про работу в PRP Digital. Как проходит рабочий процесс, как построена работа отделов, команд или «креативных пар»?

Стоит отметить, что сегодня PR и ATL агентства меняются под натиском запросов рынка. Каждая вторая компания видит себя в диджитале. Прежде всего ситуация вынуждает агентства расширяться, добавлять отдельные юниты и лихорадочно делать кейсы. В людях и кроется краеугольный камень отличия между PR, ATL и диджитал агентствами. Дело в том, что было бы глупостью агентствам классического толка слепо копировать структуру и подход диджитал агентств. Поэтому им приходится адаптировать собственные человеческие мощности, на выходе предлагают большее: ATL — маркетинговый креатив, PR — коммуникационную стратегию. В нашем случае мы понимаем необходимость расширения (в связи с увеличивающимся количеством диджитал проектов), и вскоре пополним свои ряды новыми диджиталистами. Изменения — длительный процесс, который не мешает нам представлять интересы Coca-Cola, HTC или Avon онлайн.

Процесс работы в PRP отличается требованием генерировать идеи в сжатые сроки, уметь их переносить в презентации, а также представлять данные решения клиенту. С учетом количества позитивных отзывов о нашей работе, а также уровне нашего портфеля, я понимаю, что выбрал правильный путь.

— PRP Digital работает автономно или в одной упряжке с PRP Ukraine?

Иначе и быть не может, ведь 100% диджитал проектов в Уанете – это коммуникация (от визуальной до вербальной). А кто как не пиар-специалисты знают, что такое «коммуникация». В ситуации, когда наибольшее вовлечение аудитории на Facebook обеспечивает пиар, а не диджитал агентство, все вещи встают на свои места. В данном ключе радует, что все чаще и чаще клиенты требуют разработать долгосрочную стратегию присутствия онлайн, и не довольствуются разовыми «охватными» активациями.

— Что ты думаешь о женщинах-руководителях? (Насколько известно, директор PRP Ukraine — Наталья Ольберт-Синько)

Интересно, что современные украинские реалии паблик рилейшнз — это территория женщин, а классический маркетинг — наоборот, мужчин. На этот счет у меня есть одна теория: мужчины спят и видят себя в роли креаторов, а женщины привыкли пахать. Конечно, это не есть абсолютная истина, но факт налицо. Что же касается моего руководителя, Наташа — яркий пример «истории успеха» — женщины, которая сама сделала себе имя, а также «надрессировала» команду работать как слаженный механизм. Естественно, разногласия в подходе к работе имеют место быть, и это только к лучшему, ведь дискуссия — возможность услышать нужды конкретного специалиста, отдела или проектной команды.

В целом не вижу ничего плохого в женщинах-руководителях. Единственное — они должны быть прирожденными лидерами, обладать хорошим вкусом, тонким чувством юмора, чутким сердцем и жить настоящим, а не будущим.

— Сайт сделаете или не нужен? А в социалках будете «светиться»?

С каждым днем я все больше и больше понимаю ситуацию топовых веб-студий, которые регулярно создают проекты высочайшего класса для клиентов, но как только речь заходит о собственном сайте – здесь прослеживается нехватка времени. В свою очередь, корпоративный сайт в его неандертальском понимании – моветон. Именно поэтому мы сейчас на глобальном уровне (а PRP работает в России и Азербайджане) разрабатываем оригинальное решение, которое будет соответствовать последним веяниям в «коммуникации» между посетителем сайта и его контентом. Социальные сети – еще один приоритет, который наконец-то нашел свое стратегическое лицо и в ближайшее время произнесет свое веское слово онлайн.

— Какие у тебя должностные обязанности?

Универсальный солдат. По сути я отвечаю за львиную долю онлайн решений имени PRP Ukraine. Сюда входит проджект-менеджмент разработки веб-сайтов, креативные и стратегические решения в социальных медиа, креатив по спецпроектам, проведение контекстных кампаний в соцсетях, курирование проектов по скрытому маркетингу и т.д., и т.п.

Другими словами, я воплощаю то, что рынок диджитала будет требовать в будущем: специалистов широкого профиля, которые могут поучаствовать в брейншторме по генерированию креативной концепции, разработать долгосрочную стратегию присутствия бренда в соцсетях, отрекомендовать наилучший способ привлечения аудитории (контекст, баннеры, спецразмещения и т.д.), а также — на «Ты» с тендерными предложениями и документооборотом.

Это сложно, но учебу и совершенствование еще никто не отменял. Тем более, когда ты окружен профессионалами, у которых есть чему поучиться – мотивация вырастает как грибы после дождя.

— В мае будет год с момента основания PRP Digital — какие проекты за это время были реализованы?

Главный ongoing проект — Екофан (клиент: Кока-Кола). Де факто — это интегрированный проект, который наибольшее количество раз упоминали СМИ классического толка. Это телеканалы Интер, ICTV, 5 канал, Киев и другие, национальные и региональные печатные СМИ, а также многочисленные онлайн-порталы, форумы, сайты, группы в соцсетях.

Далее, это коммуникационная платформа бренда Avon на Facebook и ВКонтакте.

Успешно работает официальный Твиттер HTC, были реализованы мини-проекты для Майкрософт Украина на Facebook, выиграно гран-при PRAVDA Awards с кейсом «HTC Команда» и т.д. Был также ряд медийных проектов для UEFA и Coca-Cola, но это уже совсем другая история.

— Есть ли в PRP Digital какие-то традиции? А офисные мемы?

У нас работает некогда блогер-тысячник, который сам по себе — ходячий мем.

— Знаем, многие клиенты из B2B сферы очень хотят заказать SMM. Какие самые неожиданные тематики тебе попадались среди потенциальных заказов?

Насчет неожиданных проектов не смогу ничего сказать, ведь обычно B2B – это холодный расчет, где каждая ошибка — на вес платины. Именно поэтому SMM для B2B на данном этапе развития украинского диджитала — это паблик-рилейшнз чистой воды плюс всевозможные исследования.

В связи с этим феноменом мне понравилась одна критическая статья про SMM made in Russia. В ней говорилось об отсутствии настоящей социальной сети, посвященной бизнесу. А что уже говорить об Украине, где наша «элита» сидит на… Корре… и я не уверен, что она надолго задержится на Facebook.

— Что представляет собой пособие по креативу в диджитале, которое ты написал?

На iForum будет представлена книга об интернет-маркетинге «Интернет-реклама 2.0». В мою задачу как автора входило ознакомление различной аудитории с основами креатива в диджитале. Перед собой я поставил банальную цель: открыть мир креатива для тех, кто ранее сомневался в своих возможностях.

Часто креатив представляется уделом избранных. Так оно и есть на самом деле, если сидеть на месте, протирать штаны и мечтать о ярких проектах. Учеба да практика — вот две составляющие, благодаря которым каждый из нас может воспитать в себе небольшого креатора.

С другой стороны в главе мне важно было дать базу для разработки креативной идеи. При необходимости мой материал можно визуализировать, приклеить на стену как мантру и медитировать на идейные составляющие тех или иных диджитал решений. Мне кажется, что именно таких текстов сейчас и не хватает в Украине — дистанция между профессиональными креаторами и начинающими «идеалистами» просто катастрофична.

— Поделись какой-нибудь показательной цитатой? Такой, чтобы зацепило.

Воспринимайте креатив как подход. Это поможет вам не терять время на несбыточные мечты о глобальных проектах, которые завоюют всю Украину. Сфокусируйтесь на главном: креативно можно подходить к реализации любой даже самой небольшой задачи в Сети.

— Что ты думаешь о будущем SMM в целом и для Украины, в частности?

Мое отношение к текущему положению пациента по имени «украинский SMM» я выразил в презентации базовых Мифов маркетинга в социальных медиа. Мне кажется, что здесь и сейчас профессионалам от SMM нужно создать некий кодекс чести настоящего SMM-менеджера, а то сегодня в социальных сетях смешались в кучу люди-кони. Посмотрите вокруг – студенты первого курса ведут сообщества, журналисты курируют контекстные кампании, молодые агентства ведут бренды с именем, а кейсов – как татуировок на теле Януковича.

Будущее за теми, кто четко прочертит линию: здесь – мы, а здесь – остальные. За такими компаниями захочется пойти следом, к их советам захочется прислушиваться, а их специалистами любоваться. Черт, да сегодня хочется ловить кайф от социальных сетей, а не справляться с очередной головной болью!

— Скажи, какой минимальный бюджет ты бы порекомендовал для эффективной рекламной кампании? Предположим, что рекламируется никому не известная локальная компания.

Давайте фантазировать на тему. Никому не известная компания продает книги «Facebook с пользой для здоровья». Очевидно, что среда обитания ее основной целевой аудитории – Facebook. Далее у нее есть несколько вариантов присутствия собственного продукта онлайн: 1) калька на «Адовы клиенты», которые сегодня продают книги «по мотивам публикаций»; 2) массивная контекстная кампания на одностраничный сайт (генерирование лидов); 3) создание уникальной страницы на Facebook, которая бы перевернула представление потенциального клиента о том, как использовать данную соцсеть с пользой для своего здоровья.

Здесь минимальный бюджет может быть и 5000 грн. (если делать своими руками, дарить книги лидерам мнений и т.д.), но я бы рекомендовал стартовать с не менее 20 тыс. грн. в кармане.

— Что ты считаешь своим самым главным профессиональным достижением?

Любовь к тому, чем я занимаюсь. Без любви люди совершают механические действия. Без любви диджитал завянет — превратится в то, что в «Аватаре» пыталось поставить планету на колени.

Именно поэтому мне однажды хочется выйти онлайн и написать статус: «Love is in the air».

— Ты выступишь с докладом на нашей конференции «8Р» в июле. О чем поведаешь? На какую аудиторию будет ориентирован твой доклад?

Тема звучит так: «Диджитал в стиле фанк». Это доклад о новом подходе к работе в диджитале – о том, что необходимы перемены здесь и сейчас, развеять существующие мифы, вооружиться или воспитать специалистов с горящими глазами, и начать изменять отношение к диджиталу как внутри агентств, так и снаружи (для внешней аудитории). Аудитория: широкая аудитория от клиентов до агентств. Первым будет интересен новый правдивый взгляд на диджитал, вторым будет полезно взять на вооружение подход.

Сторонние наблюдатели поймут, что бизнес в интернете – это не дремучий лес, а ясная поляна.

— Какие воспоминания/ассоциации/впечатления/фантазии у тебя связаны с Одессой?

Для меня Одесса – это бессонные ночи, круглосуточные вечеринки, эпические трамваи, ароматная осень и бесконечный привкус праздника по имени Жизнь.

— Звучит вкусно — всё так и есть. Спасибо за интересную беседу и до новых встреч!