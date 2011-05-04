Маркетинг

Интервью с Ярославом Трофимовым
Катерина Коламбет
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Ярослав — один из самых интересных идеологов и практиков брендинга и маркетинга на постсоветском пространстве. Рассказывать о нем можно долго и вдохновенно, но лучше посетить одно из профильных мероприятий и послушать доклад Трофимова. Про план грядущих мероприятий забыли спросить, зато теперь мы можем сказать со 100%-й уверенностью о том, что Ярослав выступит на конференции 8P — 16 июля в Одессе!

Ярослав выступит на конференции

— Inspire брендинговое агентство, как написано на главной сайта http://www.inspire.com.ua/. Что подразумевается под брендинговым агентством?

Под брендинговым агентством понимается то, что к нам уже отношения не имеет. Брендинговое агентство — это агентство по созданию, развитию и поддержке брендов. Сегодня мы просто компания. Без заявленной специализации. Inspire metamarketing. Инженеры общества информации.

— Почему «Inspire»?

Потому что гладиолус, наверное... Просто слово понравилось. Это случилось когда мне было 19 лет. Мне очень хотелось произвести впечатление на одну киевлянку и я придумал себе, что открою бизнес, рекламное или еще какое-то агентство и называться оно будет inspire. Тогда же был нарисован логотип. Сине-оранжевый, потому что гладиолус, а шрифт такой, потому что другого нормального у меня на компьютере не было. Тогда же я напечатал себе первую визитку на казенном принтере. Правда обрезал ее криво. Визитка была подарена вышеупомянутой киевлянке...

— http://metamarketing.com.ua/ новый сайт, а что будет со старым? 

Это вопрос сложный. На него много трафика приходит. Пока удерживаем и не заменяем на новый именно по этой причине.

— Кто рисовал дизайн твоего нового сайта?

Довольно бездарный дизайнер сайтов. Я. Вообще-то все дизайны сайтов, сделанных в нашей компании рисовал я. Это мое самое нелюбимое занятие, однако найти себе замену пока не получается.

— Расскажи о своем первом публичном выступлении.

Я его просто не помню. Я всю сознательную жизнь на публике, еще со средних классов школы. «Таланты твои Украина». Потом школьные конференции. Малая Академия Наук (трижды член по трем специальностям)... Так что это у меня, вроде как, с детства...

— Легко ли тебя переубедить в чем-либо, если есть аргументированные доказательства твоей неправоты? 

Более чем легко. Если аргументы есть — достаточно их изложить. Я не фанат «собственной правоты». Просто я довольно часто оказываюсь прав.

— Ты часто вступаешь в дискуссии с другими известными маркетологами. Наверняка есть и такие, которые тебя откровенно ненавидят?

Думаю есть такие, которые откровенно посмеиваются над «выскочкой из Одессы»... Вообще, я не припомню, чтобы когда-либо агрессивно оппонировал коллегам, поэтому сомневаюсь, что создал кому-либо поводы для ненависти.

— Твое любимое место в Одессе? В Киеве? 

В Одессе — это мой офис. В Киеве — раньше было кафе «Антресоль». Теперь его закрыли. Вообще, я не привязываюсь к местам, да и вообще, я человек не «тусовочный».

— Я знаю о твоих увлечениях музыкой, джазом. Расскажи подробнее об этом. Не мешает ли увлечение работе или наоборот помогает?

Помогает, безусловно. Нужно же хоть что-то делать для души... Увлечение это длится лет с 14-ти. Единственный органичный способ снять стресс для меня — играть. Клавишные, гитара, ударные — любой инструмент, желательно не одному (группа предпочтительнее), желательно, чтобы были слушатели... Все мои переживания выливаются в стихи и песни. Так было всегда.

— Сколько человек работает в студии, чем они занимаются? 

Мы не студия. Мы компания. Другая философия... Помимо меня у нас работает лучший в мире бухгалтер, прекрасный помощник директора, добрая фея, лучший в стране дизайнер систем визуальной идентификации, гений 3D, гуру фотографии и ретуши, потрясающий специалист по исследованиям, еще один не менее потрясающий специалист по исследованиям, управленец высшей меры, художник с двумя художественными образованиями, потрясающе ленивый и талантливый программист и безупречный менеджер по чистоте помещений. :))) И это только в офисе. Удаленно еще два десятка человек...

— Есть ли у тебя в студии человек, хотя бы частично замещающий тебя во время твоего отсутствия, твоя «правая рука»? 

К сожалению, нет. Есть мой помощник, которая выступает связующим звеном.

— Считаешь ли ты профессионализм в коллективе важнее дружеских отношений? 

На мой взгляд, это как сравнивать лампочки с апельсинами. Апельсины, конечно, сочнее...

— Что будет с Inspire без Ярослава? Или ты планируешь заниматься Inspire вечно? 

Я планирую заниматься inspire всю жизнь. После пятидесяти я еще собираюсь открыть ресторан... Что будет с компанией без меня? Я об этом не задумывался. Наверное, это будет другая компания. Хорошая, конечно. Но другая. — Работой с какими брендами ты гордишься? 

Ни с какими. Я горжусь работой с людьми. С сотрудниками, с заказчиками. Горжусь, когда мои решения или решения моей команды помогают людям и бизнесам. Если перечислять наших «именитых клиентов», то это дело неблагодарное... Их много. Какой-то не очень актуальный список есть в нашем стандартном коммерческом предложении.

— Есть ли у тебя примеры кейсов с конкретными цифрами, которые были получены в рамках работы? 

Есть. Я всегда собираю цифры и всегда интересуюсь эффективностью того, что создаю.

— Сколько уже продано экземпляров твоей книги «Брендинг и идентификация настоящего и будущего»? 

Все, которые были напечатаны. Собственно, это объясняет почему я выложил книгу в открытый доступ.

я выложил книгу в открытый доступ

— Тяжело ли твоей компании, находясь в Одессе, конкурировать с тысячами агентств из одного только Киева, где сосредоточено основное количество бизнесов? 

Ни разу не замечал даже факта конкуренции. «Тысячи агентств» — это красиво звучит. Только это неправда. Профессиональных подрядчиков в стране меньше, чем клиентов, которым эти подрядчики нужны.

— Что тебя держит в нашем городе? 

Мои сотрудники. Большая их часть — одесситы.

— О чем ты расскажешь на конференции 8p? Она ведь посвящена интернет-маркетингу, а обычно твои доклады касаются традиционного маркетинга.

Обычно мои доклады касаются метамаркетинга и брендинга. «Традиционщиком» меня нельзя было назвать даже в начале моей карьеры. Я расскажу о правиле трех «С», поделюсь концепцией «управляемого информационного резонанса», разъясню почему в виртуальном мире не срабатывают механики традиционного маркетинга, постулирую бесполезность термина «целевая аудитория» и дам несколько указаний в стиле «куда копать»... Наверное, так... Кстати, не могу не отметить, что считаю сам термин «интернет-маркетинг» жуткой профанацией. Нет никакого «интернет-маркетинга». Интернет — это один из каналов. Кстати, уже вымирающий. То, что приходит на смену концепции «интернета» настолько шире рамок инструментального подхода, что я сочувствую тем, кто все еще пытается найти волшебную палочку.

— Можешь рассказать о своих профессиональных планах? 

На ближайший год — это запуск «облачной» системы полевых исследований, основанной на интернет-планшетах и GPS-трекинге, доработка новой концепции создания и развития брендов Brand Behavior, которая заменит технологию Brand Vision в нашей компании, а также написание книги «Метамаркетинг».

написание книги «Метамаркетинг»

— Благодарим Ярослава за интервью — получилось интересно и местами провокационно. Тем лучше — приглашаем к дискуссии в комментариях.

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Катерина Коламбет

Блогер, креатор.

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