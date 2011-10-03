Когда и что публиковать брендам в Facebook
Катерина Коламбет
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Продолжая тему SMM, хочу поделиться находками Андрея Албитова, под руководством которого были созданы две страницы в Facebook на русском и английском языках, за 96 дней ведения которых было зафиксировано более, чем по 100 000 фанов в каждой. Если точнее, то речь идет о Hamstersoft (на данный момент тут 148 231 фанов) и ESET NOD32 Russia (на данный момент - 189 974 фанов). Автор поделился своими выводами в книге "Facebook. Как найти 100 000 друзей для вашего бизнеса бесплатно".

Facebook. Как найти 100 000 друзей для вашего бизнеса бесплатно

Для начала поговорим о мифах, связанных со временем публикации контента:

  • Якобы публикации в пятницу имеют большую эффективность, нежели в другие дни (просмотров, "лайков", комментариев, "шерингов").
  • Говорят, постинги в ранее время (8:00-10:00) имеют большую эффективность, нежели в другое время.
  • То же самое касательно постингов в позднее время (19:00-24:00).
  • Сообщения, опубликованные в субботу и воскресенье, вроде бы пользуются большей популярностью, нежели постинги по будним дням.

Данные гипотезы были протестированы на двух страницах и они не получили подтверждение. Зато было отмечено:

  • Призыв голосовать где-либо за бренд набирал в 2-3 раза больше откликов, чем обычные публикации. Это выявляет действительно лояльную аудиторию.
  • Новость по теме бренда, но не о нем (отраслевая новость) может пользоваться большим интересом, чем новость о вашей компании.
  • "Легкая новость" (шутка, видео, аудио, фото с юмором) стабильно пользуется спросом, независимо от дня недели и времени публикации.
  • Публикация фото, картинок, обоев для рабочего стола (чего-либо наглядного) стабильно пользуется спросом, независимо от дня недели и времени.
  • Сообщения с коммерческим подтекстом (о продаже вашего товара) вызывает отток друзей: люди отписываются в 2-5 раз больше обычного. Исключение - информация о скидках.
  • Пользователи очень активно реагируют на самые простые поздравления, позитивные пожелания. Например, можно пожелать удачно "оторваться" в пятницу вечером.
  • Если в конце сообщения добавить вопрос к читателям (чтобы мотивировать на обсуждение), то число откликов вырастет в несколько раз.
  • Сообщения на другом языке (если группа международная) очень активно "лайкаются" носителями этого языка, но те, кто его не понимает, часто отписываются.
  • Если запостить 3-5 сообщений за один день, то отток фанов, как ни парадоксально, вырастет в 3-5 раз. Исключение, если ваша компания - СМИ, и от нее ждут много новостей.

И в дополнение, по мотивам выступления Ярослава Ажнюка (Prodigi) на минувшей конференции по маркетингу в социальных медиа:

— "считать нужно не лайки, а количество просмотров единиц контента".

А в случае с продвижением в социальных сетях — привыкайте считать конверсии:

Хочу SMM и рекламу в соцсетях

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Катерина Коламбет

Блогер, креатор.

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