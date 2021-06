Каково это — работать в Google

Google. Одно из самых распространенных слов в современном обществе и еще название компании, которую большинство знает благодаря поисковому алгоритму, но все-таки, когда вы его слышите, это слово претендует на эмоциональную реакцию. Это работа мечты для выпускников колледжей.

Ланч в кампусе Google высоко ценится теми, кого пригласили друзья или знакомые из корпорации добра, и цель для тех, кто хочет добыть контент. В течение нескольких лет большинство людей видели лишь некоторые «проблески жизни» тех, кто работает в Google: ярко оформленные офисы, диваны, просторные кухни, массажные кресла и даже гамаки. Не возникает сомнений в том, что работа в этой компании связана с льготами, причем не только традиционными, такими как мед. страховка и чрезвычайно конкурентоспособной оплаты труда, гуглеров кормят бесплатными завтраками, обедами, ужинами и закусками в любое время суток, предлагают бесплатные массажи, сервис для автомобилей, свободный доступ в фитнес-центры и даже отдых в «капсулах сна».

Созданы все условия, чтобы в Googleplex можно было находиться безвылазно. Слоган Google звучит: «Don’t be evil». И это воплощается в реальной жизни каждый день, чтобы убедить вас, что гуглерам в кампусе очень и очень хорошо. Но как обстоят дела на самом деле?

Один из программистов кампуса Mountain View, (он женат и отец 18-летнего сына), говорит, что эти льготы создают баланс между работой и личной жизнью. К примеру, он приходит в офис около девяти утра и может пойти на урок сальсы с остальными коллегами в два часа дня, потом вернуться и поработать несколько часов, затем уйти с коллегами в бар на территории Googleplex, снова вернуться на рабочее место и уйти домой около семи часов вечера. Он говорит, что работает еще дома примерно с десяти вечера. Это вкратце и есть его распорядок дня. На семью остается менее трех часов в день, ведь несколько часов еще нужно на сон.

Другие гуглеры используют все возможности университетского городка, чтобы жить и дышать Google, гарантируя то, что будут оставаться здоровыми, питаться полезными обедами, посещать тренажерку и мед. осмотры, как бы демонстрируя преданную трудовую этику.

Не секрет, что самая большая привилегия в корпорации добра — еда.

В Google есть душевые комнаты, раздевалки и шкафчики для вещей, что позволяет сотрудникам работать так долго, как они того хотят, потенциально — днями напролет.

Один из инсайдеров отметил, что многие программисты и менеджеры специально провоцируют друг друга, чтобы оставаться в Googleplex сразу на несколько дней.

Офисы Google спроектированы так, чтобы сотрудники могли остаться, чтобы поработать ночью и даже не волноваться о таких вещах, как голод, здоровье или гигиена.

Это все хорошо в случае, если у вас нет семьи. Программист, с которым общался автор этой статьи, всегда должен принимать решение: идти домой или не идти, впрочем, как и его команда. Он отмечает, что «у многих есть семьи». Однако все понимают, что в Google «зарплата зависит от количества усилий, которые вы вкладываете». Хотя он говорит, что нет «обязаловки» работать свыше нормы, он живет Google-жизнью, так как его зарплата напрямую зависит от количества проведенного в кампусе времени.

Тем, кто не могут так жить, ничего не остается, кроме как уволиться. Так сделали «старые» гуглеры, которым пришлось выбрать посвятить ли жизнь работе или создать семью. (Kelly Clay лично знает по крайней мере одного гуглера, который уволился по этой причине — он решил видеться со своим новорожденным ребенком как можно чаще. Если бы он остался в Google, наверняка бы получил понижение в должности, так как не смог бы столь же часто ездить в командировки).

Это хороший вариант для тех, кто хочет интегрировать работу и личную жизнь и плохой для тех, кто хочет наоборот их отделить. Образ жизни и работы в Google многим видится мечтой.

Программист Google как-то сказал, что «там не препятствуют уходу из кампуса домой, компания лишь хочет создать такую обстановку, чтобы вы могли работать в потоке, не прерываться без необходимости».

Сотрудники могут сами распределять свое время — в рабочее время можно ходить на сальсу, играть в бильярд, трапезничать или спать. Он говорит о том, что привилегии компании направлены на то, чтобы «выжать всё из сотрудников», ведь отдохнув, сотрудник будет работать еще продуктивнее.

Компания заверяет сотрудников, что не всё — работа и не всё — игра. На самом деле, это может быть самым большим заблуждением сотрудников Google. Офисы не только выглядят забавно — там действительно забавно находиться.

Знакомый гуглер также рассказал и о том, что алкоголь крайне распространен на территории кампуса. К тому же в каждом офисе есть по нескольку tiki баров. В барах подают вино и виски, впрочем, если постараться, то в Google всегда можно найти алкоголь.

Пить? Во время работы? Не смотря на то, что открыть банку пива на рабочем месте можно только в пятницу в 4 часа дня, пить алкоголь — часть работы в Google. Некоторые гуглеры признаются, что «менеджеры спаивают свои команды».

Каждую пятницу гуглеры празднуют «TGIF» (Thank God it's Friday — Слава Богу, сегодня пятница) и уж по пятницам в кампусе можно найти куда больше алкоголя. В эти дни проходят различные мероприятия — может выступить с докладом лучший журналист из New York Times, а может и Леди Гага отыграть концерт. Сотрудники Google, конечно, в это время тусят в кафетериях.

Часто бывает, что этот «счастливый час» длится до позднего вечера и, конечно, вдали от дома. Для тех, кто так и не доберется домой, в Googleplex готовят еду и по выходным. (Не желаете ли легкий похмельный ланч?)

«Закрытые двери» поспособствовали созданию открытой свободной атмосферы для сотрудников. По крайней мере, те, кто могут жить и дышать этим поисковым монстром, могут себя там свободно выражать.

Проблема в том, что компания становится не только более могущественной, но становится больше и старше. Те гуглеры, что помоложе и еще не обзавелись семьями, легко могут работать больше тех, кто старше и с детьми. Все сотрудники получают соответствующую своему труду денежную компенсацию. Это заставляет многих талантливых сотрудников подыскать работу в других корпорациях.

По мере роста Google теряет свою гибкость: льготы теперь регламентированы правилами, менеджмент трудно и долго принимает решения. Google — это больше не «фан» и не тот стартап двух ребят с крутыми идеями.

На самом дел, многие встречи гуглеров для обсуждения спорных вопросов проходят в настолько агрессивной обстановке, что доходит чуть ли не до драк (что, конечно, не допускается).

Работа в корпорации добра — это выбор есть, спать и дышать в Google. Это сознательное решение, а также эмоциональный выбор каждого сотрудника. В то время как мы с вами — пользователи, блогеры и те, кто ищут эту работу мечты, можем думать о компании что угодно: по крайней мере радоваться новым дудлам или париться из-за обновления поискового алгоритма. Те же, кто находятся внутри «замка», живут исключительно Google-концентрированной жизнью.

Пока мы смотрим фотографии офисов, а гуглеры находятся там внутри, наш инсайдер говорит о том, что «пространство обустроено уютно и свободно, чтобы люди не чувствовали себя винтиками в системе», т.е. полной противоположностью той культуры, которую породил поисковый гигант.

Пока сотрудники восторгаются бесплатной едой, выпивкой и полноценной жизнью в Googleplex, верят в то, что они свободные люди, трудно отрицать, что работа в Google по своей сути похожа... на что-то совершенно другое. Пожалуй, не стоит всё принимать за «чистую монету». Под конец хочется процитировать пару предложений из рассказа «Выгуглен»:

Майя начала работать в Google за два года до Грега. Именно она убедила его поехать в Мексику после того, как он обналичил акции: Куда угодно, — сказала она, — где он мог бы перезагрузиться.