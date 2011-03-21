Маркетинг

Интерактивная революция в примерах
Катерина Коламбет
10156 0 0
1300710026
5

После лекции о том, как создавались сайты "вчера" и о том, как развивается интерактив и digital уже сейчас, в данную минуту, Антон Ярусов показал подборку примеров.

  • http://poweredbystring.com/showcase - нужно установить приложение String™ Augmented Reality Showcase; кликнуть на кнопку "Print Targets" и скачать pdf файл - затем посмотрите его, используя приложение на смартфоне.

Если вас тоже волнует вопрос: как сделать так, чтобы цветы не засохли, пока вы будете в поездке - порадуем вас! Найден ответ:

  • http://notmyflower.com - сюда могут "законнектиться" несколько человек (но можно и самостоятельно) и при помощи несложного девайса, прикрепленного к горшку с цветком, а также команды "WATER"  его удаленно полить. Не забывайте нажать "ESC" на клавиатуре, чтобы прекратить его поливать.

Впрочем, сам цветок "даст знать", когда его нужно полить - датчики подадут сигнал и цветок вам "отправит" твит. К примеру,  такой: @Netpeak_ua, полей меня! Мы видели как это работает и даже поливали цветок всей аудиторией, но рассказать более подробно про это устройство, увы, не смогу.

  • Тут вот швейцарцы придумали новый способ пообщаться со случайным собеседником на расстоянии.

  • Досмотрите до середины - станет ясно, как эта занавеска работает.

Антон рассказал, как это устроено: фигуры персонажей Gorillaz транслируются проекторами, которые прикреплены к потолку, на прозрачную пленку. На полу, под проекторами стоят зеркала, расположенные под определенным углом для того, чтобы изображение транслировалось на пленку. Собственно, Мадонна проходит между прозрачных одномерных Gorillaz, но с виду выглядит иначе, не так ли?

  • Старый и довольно известный проект для Mini:

  • Новый подобный проект для Ford C-Max:

  • Промо-сайт для Mercedes-Benz SLK стоит посмотреть самостоятельно. Скриншотик для затравки:

Кстати, эту девушку можно добавить в друзья на Facebook.

  • Промо-сайт и брендированный канал на YouTube для продвижения чипсов Doritos с ночными вкусами.

YouTube для продвижения чипсов Doritos с ночными вкусами

Вы увидите видео, но самое интересное - то, что вы можете управлять "камерой": доступен обзор на 360 градусов. Таким образом, раз за разом просматривая его, вы будете находить то, чего не замечали ранее.

Видеоряд, конечно, заточен под целевую аудиторию и под проект ("ночные вкусы").

QR-коды и воркшоп на мастер-классе достойны отдельного поста. Так что не прощаюсь :)

0
0
0
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
Катерина Коламбет

Блогер, креатор.

Больше постов

Комментарии (0)

Последние комментарии

По порядку
Сначала новые
По рейтингу

    Чтобы оставить комментарий, нужно войти

    Чтобы оставлять комментарии, переключитесь на профиль читателя

    Подписаться

    на самую полезную рассылку по интернет-маркетингу
    Cookies policy
    Просматривая этот сайт, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности — Ok