Интерактивная революция в примерах

После лекции о том, как создавались сайты "вчера" и о том, как развивается интерактив и digital уже сейчас, в данную минуту, Антон Ярусов показал подборку примеров.

http://poweredbystring.com/showcase - нужно установить приложение String™ Augmented Reality Showcase; кликнуть на кнопку "Print Targets" и скачать pdf файл - затем посмотрите его, используя приложение на смартфоне.

Если вас тоже волнует вопрос: как сделать так, чтобы цветы не засохли, пока вы будете в поездке - порадуем вас! Найден ответ:

http://notmyflower.com - сюда могут "законнектиться" несколько человек (но можно и самостоятельно) и при помощи несложного девайса, прикрепленного к горшку с цветком, а также команды "WATER" его удаленно полить. Не забывайте нажать "ESC" на клавиатуре, чтобы прекратить его поливать.

Впрочем, сам цветок "даст знать", когда его нужно полить - датчики подадут сигнал и цветок вам "отправит" твит. К примеру, такой: @Netpeak_ua, полей меня! Мы видели как это работает и даже поливали цветок всей аудиторией, но рассказать более подробно про это устройство, увы, не смогу.

Тут вот швейцарцы придумали новый способ пообщаться со случайным собеседником на расстоянии.

Досмотрите до середины - станет ясно, как эта занавеска работает.

Антон рассказал, как это устроено: фигуры персонажей Gorillaz транслируются проекторами, которые прикреплены к потолку, на прозрачную пленку. На полу, под проекторами стоят зеркала, расположенные под определенным углом для того, чтобы изображение транслировалось на пленку. Собственно, Мадонна проходит между прозрачных одномерных Gorillaz, но с виду выглядит иначе, не так ли?

Старый и довольно известный проект для Mini:

Новый подобный проект для Ford C-Max:

Промо-сайт для Mercedes-Benz SLK стоит посмотреть самостоятельно. Скриншотик для затравки:

Кстати, эту девушку можно добавить в друзья на Facebook.

Промо-сайт и брендированный канал на YouTube для продвижения чипсов Doritos с ночными вкусами.

Вы увидите видео, но самое интересное - то, что вы можете управлять "камерой": доступен обзор на 360 градусов. Таким образом, раз за разом просматривая его, вы будете находить то, чего не замечали ранее.

Видеоряд, конечно, заточен под целевую аудиторию и под проект ("ночные вкусы").

QR-коды и воркшоп на мастер-классе достойны отдельного поста. Так что не прощаюсь :)