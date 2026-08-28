SEO
28 серпня 2026
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Аналіз посилальної маси за допомогою Ahrefs та Serpstat
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Артем Бібіч Артем Бібіч

Посилальна маса сайту — це сукупність усіх зовнішніх посилань, що ведуть на ваш ресурс з інших доменів. Від кількості та якості цих посилань безпосередньо залежить позиція сайту в органічній видачі, тому регулярна перевірка посилального профілю сайту — обов’язковий етап SEO-просування.

Аналіз зовнішніх посилань допомагає оцінити якість донорів перед закупівлею розміщень, провести аналіз беклінків власного проєкту та відстежити посилальну масу конкурентів. У цій публікації розповім, як оцінюю якісну посилальну масу за допомогою Ahrefs і Serpstat.

Чому для перевірки посилального профілю можуть знадобитися два сервіси?

Ahrefs — один із найпопулярніших сервісів аналізу посилального профілю, і саме через цю популярність багато сайтів блокують його роботів-краулерів, щоб приховати структуру сайту від конкурентів. Через це під час аналізу великого сайту в індексі може виявитися лише частина сторінок. Serpstat у цьому плані менш обмежений — його краулери рідше потрапляють під блокування.

Тому для повноцінного аналізу я використовую обидва інструменти: вони покривають «сліпі зони» один одного, особливо якщо потрібно визначити кількість зовнішніх посилань на великому сайті або провести аналіз посилальної маси конкурентів.

Що вказувати для аналізу: домен, піддомен або URL

На першому етапі вказуємо адресу ресурсу, що оцінюється. У Ahrefs це можна зробити кількома способами:

  1. Exact URL — аналіз точно вказаної сторінки, наприклад example.com/path/;

  2. Path — шлях із підпапками, наприклад, example.com/path/*; враховуються всі посилання в розділі. Зручно для оцінки цілої категорії сайту або URL із параметрами;

  3. Domain — лише основний домен без піддоменів, наприклад example.com/*; застосовується, коли потрібно оцінити головний домен без регіональних піддоменів;

  4. Subdomains — домен з усіма піддоменами, наприклад, .example.com/; так можна оцінити сайт загалом.

Окремо задається тип протоколу — http, https або обидва одночасно.

Окремо задається тип протоколу — http, https або обидва одночасно.

У Serpstat вибір помітно простіший — всього два варіанти: «Домен і піддомени» (.example.com/) та «Основний домен» (example.com/*). Перевірити окремий URL або шлях із підпапками, як у Ahrefs, тут неможливо — для конкретної сторінки або розділу сайту доведеться перейти до Ahrefs.

Перевірити окремий URL або шлях із підпапками, як у Ahrefs, тут неможливо — для конкретної сторінки або розділу сайту доведеться перейти до Ahrefs.

Тому вибір інструменту залежить від завдання: потрібна деталізація за сторінкою чи категорією — обирайте Ahrefs; потрібна швидка оцінка всього домену — вистачить і Serpstat. 

Актуальні показники авторитетності

Щоб оцінити якість посилань на сайті, недостатньо просто підрахувати кількість зворотних посилань — важливо розуміти, яку вагу має кожне посилання. Для цього обидва сервіси використовують власні метрики авторитетності домену.

  1. Domain Rating (DR) в Ahrefs — оцінка сили посилального профілю за логарифмічною шкалою від 0 до 100: залежить від кількості та авторитетності доменів-донорів, а також від того, скільком сайтам вони передають свою вагу. Додатково використовуються UR (авторитетність конкретної сторінки) та AR (позиція домену в загальній базі сервісу).

  2. Serpstat Domain Rank (SDR) — аналогічний показник за стобальною шкалою, що враховує всі пов’язані домени в індексі сервісу; враховується не лише кількість доменів, які посилаються на аналізований сайт, а й авторитетність самих цих доменів; оновлюється раз на місяць.

По суті, обидва показники вирішують одне завдання — швидко зрозуміти, чи можна довіряти сайту-донору. Орієнтуйтеся на донорів із високим DR або SDR та природним розподілом анкорів, а не лише на кількість доменів, що посилаються.

Перші звіти: домени, сторінки, авторитетність донора 

Тепер, коли зрозуміло, які метрики важливі, подивимося, де саме вони знаходяться в інтерфейсі сервісів. Вказавши адресу сайту, одразу отримуємо звіт щодо його профілю посилань.

Ahrefs (звіт Overview):

Блок

Що показує

Backlink profile

DR, UR (рейтинг URL), AR (позиція домену в індексі Ahrefs)

Зворотні посилання / Домени-джерела 

Загальна кількість зворотних посилань та унікальних доменів — за весь час та за період

Домени-джерела / Зворотні посилання за типом

Частка Followed / Not followed, деталізація за Nofollow, UGC, Sponsored

Пошук

Органічний трафік, ключові слова, позиції в топ-3

Відповіді AI

Згадки та цитування сайту в AI Overviews, ChatGPT, Gemini, Perplexity та ін., із приростом за період

У Serpstat є окремий звіт, зосереджений саме на посилальній масі:

Блок

Що показує

Serpstat Domain Rank 

Авторитетність домену 0–100, оновлюється раз на місяць

Домени, що посилаються

Загальна кількість зворотних посилань та унікальних доменів — за весь час та за період

Вхідні посилання

Частка Followed / Not followed, деталізація за Nofollow, UGC, Sponsored

Вихідні домени та посилання

Органічний трафік, ключові слова, позиції в топ-3

Органічний трафік, ключові слова, позиції в топ-3

Основні звіти щодо вхідних посилань

Після первинного аналізу починається основна робота — тут стає зрозуміло, які домени та сторінки формують профіль, наскільки природно він виглядає і чи є в ньому слабкі ланки. Обидва сервіси пропонують набір звітів, які частково перетинаються, але у кожного є свої сильні сторони.

У Ahrefs доступні такі звіти:

  • Backlinks — список усіх зворотних посилань із можливістю групування: усі посилання, одне посилання на домен (вибирається сторінка з найкращим рейтингом) або групування схожих посилань з однаковим анкором;

  • Broken backlinks — непрацюючі посилання, що ведуть на неіснуючі сторінки аналізованого сайту; звіт допомагає знайти втрачену посилальну вагу та відновити її за допомогою редиректів;

  • Referring domains — список доменів-донорів із фільтрацією за типом посилань (dofollow, nofollow) та поділом на нові та втрачені;

  • Anchors — анкори, на які ведуть посилання, у порядку спадання кількості доменів, що посилаються;

  • Linking authors — автори контенту (наприклад, на новинних або блогах), які посилаються на аналізований сайт; корисно для пошуку потенційних донорів через особистий контакт;

  • Referring IPs — розподіл доменів, що посилаються, за IP-адресами та підмережами, що допомагає виявити штучно створену масу посилань з одного хостингу.

У Serpstat набір звітів включає:

  • домени, що посилаються — список доменів-донорів з поділом за типом посилань;

  • шкідливі сайти — домени-донори, позначені як потенційно небезпечні (заражені, спамні), від яких варто відмовитися під час лінкбілдингу;

  • вхідні посилання — список зворотних посилань із процентним співвідношенням Follow/Nofollow;

  • вихідні посилання та вихідні домени — показують, куди сайт сам посилається назовні. Це корисно, якщо потрібно перевірити, чи не бере конкурент участь у схемах взаємного обміну посиланнями;

  • анкори посилань — список анкорів, за якими ведуть посилання на сайт;

  • сторінки-лідери — список сторінок сайту, відсортований за кількістю доменів, що посилаються;

  • перетин донорів — домени, які одночасно посилаються на кілька зазначених сайтів (наприклад, на ваш сайт і на кількох конкурентів); звіт допомагає знайти донорів, які вже розміщують посилання на майданчики у вашій ніші.

На практиці ці звіти рідко використовують поодинці: зазвичай починають зі списку доменів-донорів, переходять до анкорів, щоб оцінити їхню різноманітність, і завершують перевіркою на непрацюючі або шкідливі посилання, щоб прибрати зайвий баласт. Така послідовність дає найповнішу картину і відразу підказує, що варто покращити.

Інтеграція з інструментами ШІ

Робота з беклінками дедалі частіше відбувається безпосередньо в діалозі з ШІ: Ahrefs і Serpstat підключаються до ChatGPT, Claude та Gemini через протокол MCP, тож дані сервісів можна отримувати прямо в чаті, без перемикання між вкладками.

Serpstat MCP Server відповідає на запитання звичайною мовою — наприклад, збирає звіт щодо анкорних текстів або профілю конкурента — і сам вирішує, які звіти для цього запустити. Ahrefs MCP працює аналогічно: можна перевірити кількість посилань або донорів прямо з чату, авторизувавшись під своїм обліковим записом.

Окремо в Ahrefs є Brand Radar — інструмент, що відстежує, чи згадується сайт у відповідях AI Overviews, ChatGPT, Gemini, Perplexity та інших платформ, додаючи контекст: чи цитують моделі штучного інтелекту конкретні сторінки сайту як джерело.

Serpstat чи Ahrefs: ціни, бази даних і що вибрати

Вибір майже завжди залежить від бюджету та масштабу завдань: обидва сервіси вирішують одне й те саме завдання, але значно відрізняються за ціною та обсягом даних на базових тарифах.

Тариф Serpstat

Ціна (міс./рік)

Тариф Ahrefs

Ціна (міс.)

Individual

69 $ / від 44 $ при річній оплаті

Lite

$129

Team

$129 / від $83 при річній оплаті

Standard

249

Team x2

209 $ / від 134 $ при річній оплаті

Advanced

449

Agency

499 $ / від 319 $ при річній оплаті

Enterprise

від $1499

Мінімальний вхід у Serpstat майже вдвічі дешевший — $69 проти $129. Навіть на базовому тарифі Individual сервіс надає аналіз посилань, ключових слів, аудит сайту та моніторинг позицій в одному пакеті, тоді як у Ahrefs Content Explorer та пакетний аналіз доменів доступні лише з тарифом Standard.

Різниця відчутна й у лімітах на команду: Ahrefs включає одного користувача в базовий тариф і бере $40–$100 за кожного додаткового, а Serpstat на тарифі Team уже надає доступ до 50 учасників без доплати — це важливо для агентств.

Що ж тоді вибрати?

Якщо пріоритет — мінімальний бюджет і робота в невеликій команді, виграє Serpstat. Якщо важливіша глибина даних — завдяки більшому індексу та звітам на кшталт Broken backlinks, Linking authors, Referring IPs — ціна Ahrefs виправдана. Багато агентств використовують обидва сервіси паралельно: Serpstat для щоденного моніторингу, Ahrefs — для точкового глибокого аналізу.

Як провести масову перевірку зворотних посилань (Netpeak Checker)

Коли потрібно не поглиблено вивчити один сайт, а швидко порівняти десятки доменів — наприклад, відібрати донорів для лінкбілдингу з великого списку, — зручніше скористатися Netpeak Checker. Він збирає дані одразу з кількох сервісів через API та об’єднує їх в одну таблицю.

Checker інтегрується з Ahrefs, Serpstat, Majestic, Moz та іншими сервісами: можна відразу отримати кількість доменів, посилань і показники трафіку за десятками URL-адрес одночасно. Нюанс — для більшості інтеграцій потрібен власний платний API-ключ від Ahrefs або Serpstat, інструмент їх не замінює.

Такий масовий аналіз зручний на етапі первинного відбору донорів — коли є довгий список кандидатів і потрібно швидко відсіяти слабкі або підозрілі сайти за базовими показниками, а вже відібраних лідерів детально перевіряти вручну через Ahrefs або Serpstat.

Висновки

  1. Для повного аналізу посилального профілю варто комбінувати Ahrefs і Serpstat: сервіси мають різні бази та особливості сканування, тому допомагають компенсувати сліпі зони один одного.

  2. Якість посилального профілю не варто оцінювати лише за кількістю беклінків. Важливі авторитетність донорів за DR або SDR, природність анкорів, типи посилань та характеристики доменів, які їх розміщують.

  3. Основні звіти Ahrefs і Serpstat дають змогу комплексно перевірити профіль: проаналізувати домени-донори й анкори, знайти втрачені, биті або шкідливі посилання та виявити потенційних нових донорів.

  4. Обидва сервіси можна інтегрувати з ШІ-інструментами через MCP, щоб отримувати дані про беклінки та конкурентів безпосередньо в чаті; Ahrefs також дозволяє відстежувати згадки і цитування сайту в AI-відповідях.

  5. Вибір між Serpstat і Ahrefs залежить від бюджету та глибини аналізу: Serpstat має нижчий поріг входу й вигідніші умови для команд, а Ahrefs пропонує ширші можливості для поглибленого аналізу посилань.

  6. Для масової перевірки десятків потенційних донорів зручніше використовувати Netpeak Checker: він агрегує показники з кількох SEO-сервісів і допомагає швидко відсіяти слабкі сайти перед детальним ручним аналізом.

Артем Бібіч
Артем Бібіч

Зацікавився SEO у 2022 році за пропозицією минулого керівника спробувати себе в цьому напрямку. З часом вирішив розвиватися глибше і прийшов за знаннями та досвідом у компанію Netpeak. Зараз працюю над задачами для відомих брендів, поєднуючи технічний аудит та покращення контенту для стабільного росту в пошуку.

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