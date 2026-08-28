Аналіз посилальної маси за допомогою Ahrefs та Serpstat
Посилальна маса сайту — це сукупність усіх зовнішніх посилань, що ведуть на ваш ресурс з інших доменів. Від кількості та якості цих посилань безпосередньо залежить позиція сайту в органічній видачі, тому регулярна перевірка посилального профілю сайту — обов’язковий етап SEO-просування.
Аналіз зовнішніх посилань допомагає оцінити якість донорів перед закупівлею розміщень, провести аналіз беклінків власного проєкту та відстежити посилальну масу конкурентів. У цій публікації розповім, як оцінюю якісну посилальну масу за допомогою Ahrefs і Serpstat.
Чому для перевірки посилального профілю можуть знадобитися два сервіси?
Ahrefs — один із найпопулярніших сервісів аналізу посилального профілю, і саме через цю популярність багато сайтів блокують його роботів-краулерів, щоб приховати структуру сайту від конкурентів. Через це під час аналізу великого сайту в індексі може виявитися лише частина сторінок. Serpstat у цьому плані менш обмежений — його краулери рідше потрапляють під блокування.
Тому для повноцінного аналізу я використовую обидва інструменти: вони покривають «сліпі зони» один одного, особливо якщо потрібно визначити кількість зовнішніх посилань на великому сайті або провести аналіз посилальної маси конкурентів.
Що вказувати для аналізу: домен, піддомен або URL
На першому етапі вказуємо адресу ресурсу, що оцінюється. У Ahrefs це можна зробити кількома способами:
-
Exact URL — аналіз точно вказаної сторінки, наприклад example.com/path/;
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Path — шлях із підпапками, наприклад, example.com/path/*; враховуються всі посилання в розділі. Зручно для оцінки цілої категорії сайту або URL із параметрами;
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Domain — лише основний домен без піддоменів, наприклад example.com/*; застосовується, коли потрібно оцінити головний домен без регіональних піддоменів;
-
Subdomains — домен з усіма піддоменами, наприклад, .example.com/; так можна оцінити сайт загалом.
Окремо задається тип протоколу — http, https або обидва одночасно.
У Serpstat вибір помітно простіший — всього два варіанти: «Домен і піддомени» (.example.com/) та «Основний домен» (example.com/*). Перевірити окремий URL або шлях із підпапками, як у Ahrefs, тут неможливо — для конкретної сторінки або розділу сайту доведеться перейти до Ahrefs.
Тому вибір інструменту залежить від завдання: потрібна деталізація за сторінкою чи категорією — обирайте Ahrefs; потрібна швидка оцінка всього домену — вистачить і Serpstat.
Актуальні показники авторитетності
Щоб оцінити якість посилань на сайті, недостатньо просто підрахувати кількість зворотних посилань — важливо розуміти, яку вагу має кожне посилання. Для цього обидва сервіси використовують власні метрики авторитетності домену.
-
Domain Rating (DR) в Ahrefs — оцінка сили посилального профілю за логарифмічною шкалою від 0 до 100: залежить від кількості та авторитетності доменів-донорів, а також від того, скільком сайтам вони передають свою вагу. Додатково використовуються UR (авторитетність конкретної сторінки) та AR (позиція домену в загальній базі сервісу).
-
Serpstat Domain Rank (SDR) — аналогічний показник за стобальною шкалою, що враховує всі пов’язані домени в індексі сервісу; враховується не лише кількість доменів, які посилаються на аналізований сайт, а й авторитетність самих цих доменів; оновлюється раз на місяць.
По суті, обидва показники вирішують одне завдання — швидко зрозуміти, чи можна довіряти сайту-донору. Орієнтуйтеся на донорів із високим DR або SDR та природним розподілом анкорів, а не лише на кількість доменів, що посилаються.
Перші звіти: домени, сторінки, авторитетність донора
Тепер, коли зрозуміло, які метрики важливі, подивимося, де саме вони знаходяться в інтерфейсі сервісів. Вказавши адресу сайту, одразу отримуємо звіт щодо його профілю посилань.
Ahrefs (звіт Overview):
|
Блок
|
Що показує
|
Backlink profile
|
DR, UR (рейтинг URL), AR (позиція домену в індексі Ahrefs)
|
Зворотні посилання / Домени-джерела
|
Загальна кількість зворотних посилань та унікальних доменів — за весь час та за період
|
Домени-джерела / Зворотні посилання за типом
|
Частка Followed / Not followed, деталізація за Nofollow, UGC, Sponsored
|
Пошук
|
Органічний трафік, ключові слова, позиції в топ-3
|
Відповіді AI
|
Згадки та цитування сайту в AI Overviews, ChatGPT, Gemini, Perplexity та ін., із приростом за період
У Serpstat є окремий звіт, зосереджений саме на посилальній масі:
|
Блок
|
Що показує
|
Serpstat Domain Rank
|
Авторитетність домену 0–100, оновлюється раз на місяць
|
Домени, що посилаються
|
Загальна кількість зворотних посилань та унікальних доменів — за весь час та за період
|
Вхідні посилання
|
Частка Followed / Not followed, деталізація за Nofollow, UGC, Sponsored
|
Вихідні домени та посилання
|
Органічний трафік, ключові слова, позиції в топ-3
Основні звіти щодо вхідних посилань
Після первинного аналізу починається основна робота — тут стає зрозуміло, які домени та сторінки формують профіль, наскільки природно він виглядає і чи є в ньому слабкі ланки. Обидва сервіси пропонують набір звітів, які частково перетинаються, але у кожного є свої сильні сторони.
У Ahrefs доступні такі звіти:
-
Backlinks — список усіх зворотних посилань із можливістю групування: усі посилання, одне посилання на домен (вибирається сторінка з найкращим рейтингом) або групування схожих посилань з однаковим анкором;
-
Broken backlinks — непрацюючі посилання, що ведуть на неіснуючі сторінки аналізованого сайту; звіт допомагає знайти втрачену посилальну вагу та відновити її за допомогою редиректів;
-
Referring domains — список доменів-донорів із фільтрацією за типом посилань (dofollow, nofollow) та поділом на нові та втрачені;
-
Anchors — анкори, на які ведуть посилання, у порядку спадання кількості доменів, що посилаються;
-
Linking authors — автори контенту (наприклад, на новинних або блогах), які посилаються на аналізований сайт; корисно для пошуку потенційних донорів через особистий контакт;
-
Referring IPs — розподіл доменів, що посилаються, за IP-адресами та підмережами, що допомагає виявити штучно створену масу посилань з одного хостингу.
У Serpstat набір звітів включає:
-
домени, що посилаються — список доменів-донорів з поділом за типом посилань;
-
шкідливі сайти — домени-донори, позначені як потенційно небезпечні (заражені, спамні), від яких варто відмовитися під час лінкбілдингу;
-
вхідні посилання — список зворотних посилань із процентним співвідношенням Follow/Nofollow;
-
вихідні посилання та вихідні домени — показують, куди сайт сам посилається назовні. Це корисно, якщо потрібно перевірити, чи не бере конкурент участь у схемах взаємного обміну посиланнями;
-
анкори посилань — список анкорів, за якими ведуть посилання на сайт;
-
сторінки-лідери — список сторінок сайту, відсортований за кількістю доменів, що посилаються;
-
перетин донорів — домени, які одночасно посилаються на кілька зазначених сайтів (наприклад, на ваш сайт і на кількох конкурентів); звіт допомагає знайти донорів, які вже розміщують посилання на майданчики у вашій ніші.
На практиці ці звіти рідко використовують поодинці: зазвичай починають зі списку доменів-донорів, переходять до анкорів, щоб оцінити їхню різноманітність, і завершують перевіркою на непрацюючі або шкідливі посилання, щоб прибрати зайвий баласт. Така послідовність дає найповнішу картину і відразу підказує, що варто покращити.
Інтеграція з інструментами ШІ
Робота з беклінками дедалі частіше відбувається безпосередньо в діалозі з ШІ: Ahrefs і Serpstat підключаються до ChatGPT, Claude та Gemini через протокол MCP, тож дані сервісів можна отримувати прямо в чаті, без перемикання між вкладками.
Serpstat MCP Server відповідає на запитання звичайною мовою — наприклад, збирає звіт щодо анкорних текстів або профілю конкурента — і сам вирішує, які звіти для цього запустити. Ahrefs MCP працює аналогічно: можна перевірити кількість посилань або донорів прямо з чату, авторизувавшись під своїм обліковим записом.
Окремо в Ahrefs є Brand Radar — інструмент, що відстежує, чи згадується сайт у відповідях AI Overviews, ChatGPT, Gemini, Perplexity та інших платформ, додаючи контекст: чи цитують моделі штучного інтелекту конкретні сторінки сайту як джерело.
Serpstat чи Ahrefs: ціни, бази даних і що вибрати
Вибір майже завжди залежить від бюджету та масштабу завдань: обидва сервіси вирішують одне й те саме завдання, але значно відрізняються за ціною та обсягом даних на базових тарифах.
|
Тариф Serpstat
|
Ціна (міс./рік)
|
Тариф Ahrefs
|
Ціна (міс.)
|
Individual
|
69 $ / від 44 $ при річній оплаті
|
Lite
|
$129
|
Team
|
$129 / від $83 при річній оплаті
|
Standard
|
249
|
Team x2
|
209 $ / від 134 $ при річній оплаті
|
Advanced
|
449
|
Agency
|
499 $ / від 319 $ при річній оплаті
|
Enterprise
|
від $1499
Мінімальний вхід у Serpstat майже вдвічі дешевший — $69 проти $129. Навіть на базовому тарифі Individual сервіс надає аналіз посилань, ключових слів, аудит сайту та моніторинг позицій в одному пакеті, тоді як у Ahrefs Content Explorer та пакетний аналіз доменів доступні лише з тарифом Standard.
Різниця відчутна й у лімітах на команду: Ahrefs включає одного користувача в базовий тариф і бере $40–$100 за кожного додаткового, а Serpstat на тарифі Team уже надає доступ до 50 учасників без доплати — це важливо для агентств.
Що ж тоді вибрати?
Якщо пріоритет — мінімальний бюджет і робота в невеликій команді, виграє Serpstat. Якщо важливіша глибина даних — завдяки більшому індексу та звітам на кшталт Broken backlinks, Linking authors, Referring IPs — ціна Ahrefs виправдана. Багато агентств використовують обидва сервіси паралельно: Serpstat для щоденного моніторингу, Ahrefs — для точкового глибокого аналізу.
Як провести масову перевірку зворотних посилань (Netpeak Checker)
Коли потрібно не поглиблено вивчити один сайт, а швидко порівняти десятки доменів — наприклад, відібрати донорів для лінкбілдингу з великого списку, — зручніше скористатися Netpeak Checker. Він збирає дані одразу з кількох сервісів через API та об’єднує їх в одну таблицю.
Checker інтегрується з Ahrefs, Serpstat, Majestic, Moz та іншими сервісами: можна відразу отримати кількість доменів, посилань і показники трафіку за десятками URL-адрес одночасно. Нюанс — для більшості інтеграцій потрібен власний платний API-ключ від Ahrefs або Serpstat, інструмент їх не замінює.
Такий масовий аналіз зручний на етапі первинного відбору донорів — коли є довгий список кандидатів і потрібно швидко відсіяти слабкі або підозрілі сайти за базовими показниками, а вже відібраних лідерів детально перевіряти вручну через Ahrefs або Serpstat.
Висновки
-
Для повного аналізу посилального профілю варто комбінувати Ahrefs і Serpstat: сервіси мають різні бази та особливості сканування, тому допомагають компенсувати сліпі зони один одного.
-
Якість посилального профілю не варто оцінювати лише за кількістю беклінків. Важливі авторитетність донорів за DR або SDR, природність анкорів, типи посилань та характеристики доменів, які їх розміщують.
-
Основні звіти Ahrefs і Serpstat дають змогу комплексно перевірити профіль: проаналізувати домени-донори й анкори, знайти втрачені, биті або шкідливі посилання та виявити потенційних нових донорів.
-
Обидва сервіси можна інтегрувати з ШІ-інструментами через MCP, щоб отримувати дані про беклінки та конкурентів безпосередньо в чаті; Ahrefs також дозволяє відстежувати згадки і цитування сайту в AI-відповідях.
-
Вибір між Serpstat і Ahrefs залежить від бюджету та глибини аналізу: Serpstat має нижчий поріг входу й вигідніші умови для команд, а Ahrefs пропонує ширші можливості для поглибленого аналізу посилань.
-
Для масової перевірки десятків потенційних донорів зручніше використовувати Netpeak Checker: він агрегує показники з кількох SEO-сервісів і допомагає швидко відсіяти слабкі сайти перед детальним ручним аналізом.
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