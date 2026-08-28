Аналіз посилальної маси за допомогою Ahrefs та Serpstat

Посилальна маса сайту — це сукупність усіх зовнішніх посилань, що ведуть на ваш ресурс з інших доменів. Від кількості та якості цих посилань безпосередньо залежить позиція сайту в органічній видачі, тому регулярна перевірка посилального профілю сайту — обов’язковий етап SEO-просування.

Аналіз зовнішніх посилань допомагає оцінити якість донорів перед закупівлею розміщень, провести аналіз беклінків власного проєкту та відстежити посилальну масу конкурентів. У цій публікації розповім, як оцінюю якісну посилальну масу за допомогою Ahrefs і Serpstat.

Чому для перевірки посилального профілю можуть знадобитися два сервіси?

Ahrefs — один із найпопулярніших сервісів аналізу посилального профілю, і саме через цю популярність багато сайтів блокують його роботів-краулерів, щоб приховати структуру сайту від конкурентів. Через це під час аналізу великого сайту в індексі може виявитися лише частина сторінок. Serpstat у цьому плані менш обмежений — його краулери рідше потрапляють під блокування.

Тому для повноцінного аналізу я використовую обидва інструменти: вони покривають «сліпі зони» один одного, особливо якщо потрібно визначити кількість зовнішніх посилань на великому сайті або провести аналіз посилальної маси конкурентів.

Що вказувати для аналізу: домен, піддомен або URL

На першому етапі вказуємо адресу ресурсу, що оцінюється. У Ahrefs це можна зробити кількома способами:

Exact URL — аналіз точно вказаної сторінки, наприклад example.com/path/; Path — шлях із підпапками, наприклад, example.com/path/*; враховуються всі посилання в розділі. Зручно для оцінки цілої категорії сайту або URL із параметрами; Domain — лише основний домен без піддоменів, наприклад example.com/*; застосовується, коли потрібно оцінити головний домен без регіональних піддоменів; Subdomains — домен з усіма піддоменами, наприклад, .example.com/; так можна оцінити сайт загалом.

Окремо задається тип протоколу — http, https або обидва одночасно.

У Serpstat вибір помітно простіший — всього два варіанти: «Домен і піддомени» (.example.com/) та «Основний домен» (example.com/*). Перевірити окремий URL або шлях із підпапками, як у Ahrefs, тут неможливо — для конкретної сторінки або розділу сайту доведеться перейти до Ahrefs.

Тому вибір інструменту залежить від завдання: потрібна деталізація за сторінкою чи категорією — обирайте Ahrefs; потрібна швидка оцінка всього домену — вистачить і Serpstat.

Актуальні показники авторитетності

Щоб оцінити якість посилань на сайті, недостатньо просто підрахувати кількість зворотних посилань — важливо розуміти, яку вагу має кожне посилання. Для цього обидва сервіси використовують власні метрики авторитетності домену.

Domain Rating (DR) в Ahrefs — оцінка сили посилального профілю за логарифмічною шкалою від 0 до 100: залежить від кількості та авторитетності доменів-донорів, а також від того, скільком сайтам вони передають свою вагу. Додатково використовуються UR (авторитетність конкретної сторінки) та AR (позиція домену в загальній базі сервісу). Serpstat Domain Rank (SDR) — аналогічний показник за стобальною шкалою, що враховує всі пов’язані домени в індексі сервісу; враховується не лише кількість доменів, які посилаються на аналізований сайт, а й авторитетність самих цих доменів; оновлюється раз на місяць.

По суті, обидва показники вирішують одне завдання — швидко зрозуміти, чи можна довіряти сайту-донору. Орієнтуйтеся на донорів із високим DR або SDR та природним розподілом анкорів, а не лише на кількість доменів, що посилаються.

Перші звіти: домени, сторінки, авторитетність донора

Тепер, коли зрозуміло, які метрики важливі, подивимося, де саме вони знаходяться в інтерфейсі сервісів. Вказавши адресу сайту, одразу отримуємо звіт щодо його профілю посилань.

Ahrefs (звіт Overview):

Блок Що показує Backlink profile DR, UR (рейтинг URL), AR (позиція домену в індексі Ahrefs) Зворотні посилання / Домени-джерела Загальна кількість зворотних посилань та унікальних доменів — за весь час та за період Домени-джерела / Зворотні посилання за типом Частка Followed / Not followed, деталізація за Nofollow, UGC, Sponsored Пошук Органічний трафік, ключові слова, позиції в топ-3 Відповіді AI Згадки та цитування сайту в AI Overviews, ChatGPT, Gemini, Perplexity та ін., із приростом за період

У Serpstat є окремий звіт, зосереджений саме на посилальній масі:

Блок Що показує Serpstat Domain Rank Авторитетність домену 0–100, оновлюється раз на місяць Домени, що посилаються Загальна кількість зворотних посилань та унікальних доменів — за весь час та за період Вхідні посилання Частка Followed / Not followed, деталізація за Nofollow, UGC, Sponsored Вихідні домени та посилання Органічний трафік, ключові слова, позиції в топ-3

Основні звіти щодо вхідних посилань

Після первинного аналізу починається основна робота — тут стає зрозуміло, які домени та сторінки формують профіль, наскільки природно він виглядає і чи є в ньому слабкі ланки. Обидва сервіси пропонують набір звітів, які частково перетинаються, але у кожного є свої сильні сторони.

У Ahrefs доступні такі звіти:

Backlinks — список усіх зворотних посилань із можливістю групування: усі посилання, одне посилання на домен (вибирається сторінка з найкращим рейтингом) або групування схожих посилань з однаковим анкором;

Broken backlinks — непрацюючі посилання, що ведуть на неіснуючі сторінки аналізованого сайту; звіт допомагає знайти втрачену посилальну вагу та відновити її за допомогою редиректів;

Referring domains — список доменів-донорів із фільтрацією за типом посилань (dofollow, nofollow) та поділом на нові та втрачені;

Anchors — анкори, на які ведуть посилання, у порядку спадання кількості доменів, що посилаються;

Linking authors — автори контенту (наприклад, на новинних або блогах), які посилаються на аналізований сайт; корисно для пошуку потенційних донорів через особистий контакт;

Referring IPs — розподіл доменів, що посилаються, за IP-адресами та підмережами, що допомагає виявити штучно створену масу посилань з одного хостингу.

У Serpstat набір звітів включає:

домени, що посилаються — список доменів-донорів з поділом за типом посилань;

шкідливі сайти — домени-донори, позначені як потенційно небезпечні (заражені, спамні), від яких варто відмовитися під час лінкбілдингу;

вхідні посилання — список зворотних посилань із процентним співвідношенням Follow/Nofollow;

вихідні посилання та вихідні домени — показують, куди сайт сам посилається назовні. Це корисно, якщо потрібно перевірити, чи не бере конкурент участь у схемах взаємного обміну посиланнями;

анкори посилань — список анкорів, за якими ведуть посилання на сайт;

сторінки-лідери — список сторінок сайту, відсортований за кількістю доменів, що посилаються;

перетин донорів — домени, які одночасно посилаються на кілька зазначених сайтів (наприклад, на ваш сайт і на кількох конкурентів); звіт допомагає знайти донорів, які вже розміщують посилання на майданчики у вашій ніші.

На практиці ці звіти рідко використовують поодинці: зазвичай починають зі списку доменів-донорів, переходять до анкорів, щоб оцінити їхню різноманітність, і завершують перевіркою на непрацюючі або шкідливі посилання, щоб прибрати зайвий баласт. Така послідовність дає найповнішу картину і відразу підказує, що варто покращити.

Інтеграція з інструментами ШІ

Робота з беклінками дедалі частіше відбувається безпосередньо в діалозі з ШІ: Ahrefs і Serpstat підключаються до ChatGPT, Claude та Gemini через протокол MCP, тож дані сервісів можна отримувати прямо в чаті, без перемикання між вкладками.

Serpstat MCP Server відповідає на запитання звичайною мовою — наприклад, збирає звіт щодо анкорних текстів або профілю конкурента — і сам вирішує, які звіти для цього запустити. Ahrefs MCP працює аналогічно: можна перевірити кількість посилань або донорів прямо з чату, авторизувавшись під своїм обліковим записом.

Окремо в Ahrefs є Brand Radar — інструмент, що відстежує, чи згадується сайт у відповідях AI Overviews, ChatGPT, Gemini, Perplexity та інших платформ, додаючи контекст: чи цитують моделі штучного інтелекту конкретні сторінки сайту як джерело.

Serpstat чи Ahrefs: ціни, бази даних і що вибрати

Вибір майже завжди залежить від бюджету та масштабу завдань: обидва сервіси вирішують одне й те саме завдання, але значно відрізняються за ціною та обсягом даних на базових тарифах.

Тариф Serpstat Ціна (міс./рік) Тариф Ahrefs Ціна (міс.) Individual 69 $ / від 44 $ при річній оплаті Lite $129 Team $129 / від $83 при річній оплаті Standard 249 Team x2 209 $ / від 134 $ при річній оплаті Advanced 449 Agency 499 $ / від 319 $ при річній оплаті Enterprise від $1499

Мінімальний вхід у Serpstat майже вдвічі дешевший — $69 проти $129. Навіть на базовому тарифі Individual сервіс надає аналіз посилань, ключових слів, аудит сайту та моніторинг позицій в одному пакеті, тоді як у Ahrefs Content Explorer та пакетний аналіз доменів доступні лише з тарифом Standard.

Різниця відчутна й у лімітах на команду: Ahrefs включає одного користувача в базовий тариф і бере $40–$100 за кожного додаткового, а Serpstat на тарифі Team уже надає доступ до 50 учасників без доплати — це важливо для агентств.

Що ж тоді вибрати?

Якщо пріоритет — мінімальний бюджет і робота в невеликій команді, виграє Serpstat. Якщо важливіша глибина даних — завдяки більшому індексу та звітам на кшталт Broken backlinks, Linking authors, Referring IPs — ціна Ahrefs виправдана. Багато агентств використовують обидва сервіси паралельно: Serpstat для щоденного моніторингу, Ahrefs — для точкового глибокого аналізу.

Як провести масову перевірку зворотних посилань (Netpeak Checker)

Коли потрібно не поглиблено вивчити один сайт, а швидко порівняти десятки доменів — наприклад, відібрати донорів для лінкбілдингу з великого списку, — зручніше скористатися Netpeak Checker. Він збирає дані одразу з кількох сервісів через API та об’єднує їх в одну таблицю.

Checker інтегрується з Ahrefs, Serpstat, Majestic, Moz та іншими сервісами: можна відразу отримати кількість доменів, посилань і показники трафіку за десятками URL-адрес одночасно. Нюанс — для більшості інтеграцій потрібен власний платний API-ключ від Ahrefs або Serpstat, інструмент їх не замінює.

Такий масовий аналіз зручний на етапі первинного відбору донорів — коли є довгий список кандидатів і потрібно швидко відсіяти слабкі або підозрілі сайти за базовими показниками, а вже відібраних лідерів детально перевіряти вручну через Ahrefs або Serpstat.

Висновки