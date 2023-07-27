Бути гнучкими та адаптивними — ключовий фактор успіху. Олена Бадовська, CMO Englishdom

Englishdom — онлайн-школа для вивчення англійської мови з персональним викладачем на інтерактивній онлайн-платформі ED Class. Понад 50 000 студентів пройшли навчання на платформі за останні 13 років. Школа об’єднує індивідуальні заняття з викладачем по відеозв’язку в ED Class, онлайн-курси, онлайн-тренажер, мобільні застосунки та розмовні клуби. Агентство Netpeak вже більше 2-х років є партнером Englishdom по digital-маркетингу. Разом успішно побудували та реалізували стратегії реклами, а також вивели бренд в медійний формат комунікації з аудиторією в одному з телешоу на СТБ.

В рамках нашого спецпроєкту «Антикрихкий бізнес» поговорили з Оленою Бадовською, СМО Englishdom, про бізнес-стратегії, які допомогли компанії вирости у 2,5 раза за період повномасштабного вторгнення.

Будуємо щит знань та навчаємо говорити однією мовою зі світом.

На початку повномасштабного вторгнення Englishdom, як і більшість бізнесів, уявлення не мали, що буде з нашим продуктом. Але швидко оговталися і зрозуміли, що можемо бути корисними, тому майже одразу запустили безкоштовні групові заняття з викладачем Englishdom.

Заняття були орієнтовані на широку аудиторії. Це були не тільки наші поточні студенти, а будь-хто з бажанням почати вчити англійську. Групові уроки ми пропонували як для українців, що переїхали за кордон, так і для тих, хто залишився в Україні. Розбирали прості теми для набуття мінімальних навичок сприйняття мови на слух, говоріння та збагачення словникового запасу. Також відкрили доступ для всіх бажаючих до мобільного застосунку для вивчення слів ED Words.

Комунікували під єдиним меседжем: «Будуємо щит знань та навчаємо говорити однією мовою зі світом».

Через масштабування ми переглянули і покращили велику кількість операційних процесів, збільшивши використання автоматизації.

Починаючи з травня 2022 ми відновили більшість рекламних активностей для залучення студентів в основний продукт — персональні уроки з викладачем на інтерактивній онлайн-платформі. Скорегували стратегію просування і почали таргетуватися як на українців в межах України, так і на тих, хто переїхав за кордон.

Попри складний період, кількість студентів з кінця весни різко почала зростати і були часи, коли локальних викладачів не вистачало. Тоді ми розширились в географії залучення вчителів. Також через масштабування ми переглянули і покращили велику кількість операційних процесів, збільшивши використання автоматизації: чат-боти в месенджерах, роботодзвінки.

Чат-бот Englishdom в Telegram

Робота ми використовуємо в дзвінках для залучення нових клієнтів, які залишили заявку на сайті. Він отримує згоду від студента на пробне заняття, а також підтверджує проведення уроку або допомагає перенести його на зручний час, якщо потенційний студент не може прийти.

Зараз ми працюємо на ринках Польщі та Румунії, де маємо активних студентів.

Влітку 2022 року Englishdom прийняв рішення про вихід на європейські ринки з новим брендом All Right Pro. Звісно, маркетингова стратегія для України та інших країн значно відрізняється.

Наприклад, Польща — дуже консервативний ринок. Поляки звертають увагу на різні юридичні моменти, які впливають на подальше прийняття рішення. Також канали, які добре працюють в українському ринку, наприклад, influence marketing, проявили себе менш ефективно в Польщі.

Ми досить добре представлені у диджиталі, але хочемо зростати і збільшувати впізнаваність бренду.

У травні 2023 року ми протестували новий для нас канал комунікації з аудиторією — телебачення. Звернулись за допомогою до Netpeak і почали співпрацю зі StarLightMedia. Це був дуже цікавий досвід, бо процеси розміщення на ТБ були для нас новими.

Ми обрали спонсорський формат реклами в одному з телешоу на СТБ. Основний ключовий показник ТБ WGRP (зважені або приведені рейтинги) був перевиконаний, а вплив на бізнес ми саме зараз досліджуємо. У найближчих планах запуск медійної кампанії через Google DV 360, яку будем запускати з незмінним партнером Netpeak.



Читайте яких результатів досягла команда Netpeak з DV 360 в кейсі Укрпошти.

Створюємо інноваційні освітні продукти та надихаємо українців говорити однією мовою зі світом.

Наш основний продукт — заняття онлайн з викладачем на інтерактивній платформі. Головна перевага такого продукту в екосистемі: викладач — вебплатформа — мобільний додаток, який синхронізується з вебверсією. Тому в нас можна вчити англійську хоч з комп'ютера, хоч зі смартфона.

Під час війни ми продовжуємо покращувати платформу: додали уроки з гейміфікацією, також реалізували власний відеозвʼязок. З важливих змін протягом останніх півтора року, ми помітили значний ріст попиту на певні типи курсів, зокрема, англійська для бізнесу. Для цього курсу ми повністю оновили контент.

Після лютого 2022 ми вимушені були зменшити розмір фінансової мотивації нашим співробітникам, але не дивлячись на цей фактор, команда працювала з не меншою віддачею. Результати зростали. Вже восени 2022 ми переглянули заробітну плату та підвищили її. До речі, ми один з небагатьох бізнесів, який в період війни зміг це зробити.

Взагалі в нас дуже вмотивована команда, яка «горить» продуктом і окрім фінансової мотивації нас драйвить місія компанії: «Створюємо інноваційні освітні продукти та надихаємо українців говорити однією мовою зі світом». До речі, в нашому Instagram Олена вже поділилась основними маркетинговими трендами в сфері українського EdTech:

View this post on Instagram A post shared by Digital-агентство Netpeak (@netpeak)

Нині українці розуміють, що для їх власного розвитку і розвитку країни вивчення англійської мови стає особливо важливим.

Володіння англійською мовою допоможе залучити іноземних інвесторів, розширити міжнародні партнерства та підвищити конкурентоспроможність українських компаній. Попри складне економічне становище в країні, у нас кількість продажів тільки зросла. Зі своєї сторони ми запровадили максимально лояльні умови — у нас діє постійна знижка 15% на навчання для українців. З початку війни Englishdom виріс у 2,5 раза за кількістю активних студентів.

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