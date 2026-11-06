ChatGPT, Roblox і «Нова пошта»: які застосунки найчастіше завантажували в Україні цьогоріч у третьому кварталі

ChatGPT, Roblox і «Нова пошта»: які застосунки найчастіше завантажували в Україні цьогоріч у третьому кварталі

За липень–вересень 2026 року ChatGPT отримав 1,417 млн завантажень в Україні й очолив спільний рейтинг App Store та Google Play. В App Store перші два місця посіли ChatGPT і Google Gemini. У Google Play лідирувала «Верба Онлайн», а половину квартальної десятки становили ігри.

Про це свідчать підрахунки на основі дослідницької бази Netpeak за статистикою RadASO. Рейтинг охоплює застосунки та ігри з наданої вибірки.

Ключові факти

У App Store ChatGPT отримав 947 000 завантажень, Google Gemini — 718 000. Третє місце посіла «Карта тривог — Dron Alerts» із 500 000. Далі в рейтингу App Store розташувалися Waze — 389 000, «Резерв+» — 359 000, Threads — 335 000 і monobank — 326 000.

Десятку доповнили Block Out! — 312 000, Privat24 — 303 000 і Bump — 296 000. у Google Play перше місце отримала «Верба Онлайн» з 1,15 млн завантажень. Наступні позиції посіли Roblox із 990 000 та Brawl Stars із 820 000 Nova Post став четвертим із 800 000, Standoff 2 — п’ятим із 760 000. До другої половини десятки Google Play увійшли ATB-MARKET — 750 000, Telegram — 730 000, Temu й TikTok — по 710 000, Block Blast! — 700 000. Протягом кварталу місячні лідери змінилися в обох магазинах. У вересні Google Gemini випередив ChatGPT в App Store, а Roblox обійшов «Вербу Онлайн» у Google Play.

Як відрізняються платформи

У Google Play п’ять із десяти учасників квартального рейтингу — ігри. В App Store гра лише одна — Block Out!. Решту місць посіли чатботи, навігація, банківські, соціальні та інші сервіси.

Різницю видно й на рівні окремих продуктів. ChatGPT отримав близько 67% сумарних завантажень в App Store, Google Gemini — близько 83%. У Nova Post понад 77% результату забезпечив Google Play.

Для розуміння спільного рейтингу це принципово. Висока позиція в одному магазині ще не визначає місце за сумою двох платформ. Наприклад, Privat24 став дев’ятим в App Store й залишився поза десяткою Google Play. Проте після об’єднання результатів піднявся на п’яте місце.

Схожа історія з WhatsApp. Месенджер не увійшов до жодної з окремих квартальних десяток, але 836 000 завантажень на двох платформах забезпечили йому місце у спільному топ-10.

Хто лідирує сумарно за App Store і Google Play

Спільну десятку очолив ChatGPT — 1,417 млн завантажень. Далі розташувалися Roblox — 1,159 млн, «Верба Онлайн» — 1,15 млн за наявними даними Google Play та Nova Post — 1,035 млн.

П’яте й шосте місця посіли Privat24 та ATB-MARKET — 953 000 і 952 000 відповідно. До десятки також увійшли Brawl Stars — 894 000, Google Gemini — 868 000, Temu — 860 000 і WhatsApp — 836 000.

У підсумку спільний топ-10 охоплює три гри, два чатботи, два сервіси для покупок, логістичний застосунок, мобільний банк і месенджер.

Місце Застосунок App Store Google Play Разом 1 ChatGPT 947 000 470 000 1 417 000 2 Roblox 169 000 990 000 1 159 000 3 Верба Онлайн немає даних 1 150 000 1 150 000* 4 Nova Post 235 000 800 000 1 035 000 5 Privat24 303 000 650 000 953 000 6 ATB-MARKET 202 000 750 000 952 000 7 Brawl Stars 74 000 820 000 894 000 8 Google Gemini 718 000 150 000 868 000 9 Temu 150 000 710 000 860 000 10 WhatsApp Messenger 206 000 630 000 836 000

* Для «Верби Онлайн» враховано лише наявне значення Google Play.

Усі інші учасники спільного топ-10 мають дані за три місяці на обох платформах

Що показує квартальний рейтинг

У вересні Google Gemini випередив ChatGPT в App Store, а Roblox — «Вербу Онлайн» у Google Play. За підсумками трьох місяців лідери в обох магазинах залишилися іншими. Місячний зріз показує, коли змінилася динаміка, а квартальний — чи вистачило цього зростання, щоб змінити підсумковий порядок.

Для команд, котрі просувають мобільні застосунки, спільний рейтинг слугує орієнтиром за сумарною кількістю завантажень у двох магазинах.

Для порівняння з конкурентами варто дивитися також на конкретну платформу й категорію. Наприклад, у наданій вибірці близько 83% завантажень Google Gemini припало на App Store, тоді як понад 77% завантажень Nova Post — на Google Play.