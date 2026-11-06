ChatGPT, Roblox і «Нова пошта»: які застосунки найчастіше завантажували в Україні цьогоріч у третьому кварталі
За липень–вересень 2026 року ChatGPT отримав 1,417 млн завантажень в Україні й очолив спільний рейтинг App Store та Google Play. В App Store перші два місця посіли ChatGPT і Google Gemini. У Google Play лідирувала «Верба Онлайн», а половину квартальної десятки становили ігри.
Про це свідчать підрахунки на основі дослідницької бази Netpeak за статистикою RadASO. Рейтинг охоплює застосунки та ігри з наданої вибірки.
Ключові факти
-
У App Store ChatGPT отримав 947 000 завантажень, Google Gemini — 718 000. Третє місце посіла «Карта тривог — Dron Alerts» із 500 000.
-
Далі в рейтингу App Store розташувалися Waze — 389 000, «Резерв+» — 359 000, Threads — 335 000 і monobank — 326 000.
Десятку доповнили Block Out! — 312 000, Privat24 — 303 000 і Bump — 296 000.
-
у Google Play перше місце отримала «Верба Онлайн» з 1,15 млн завантажень. Наступні позиції посіли Roblox із 990 000 та Brawl Stars із 820 000 Nova Post став четвертим із 800 000, Standoff 2 — п’ятим із 760 000.
-
До другої половини десятки Google Play увійшли ATB-MARKET — 750 000, Telegram — 730 000, Temu й TikTok — по 710 000, Block Blast! — 700 000.
-
Протягом кварталу місячні лідери змінилися в обох магазинах. У вересні Google Gemini випередив ChatGPT в App Store, а Roblox обійшов «Вербу Онлайн» у Google Play.
Як відрізняються платформи
У Google Play п’ять із десяти учасників квартального рейтингу — ігри. В App Store гра лише одна — Block Out!. Решту місць посіли чатботи, навігація, банківські, соціальні та інші сервіси.
Різницю видно й на рівні окремих продуктів. ChatGPT отримав близько 67% сумарних завантажень в App Store, Google Gemini — близько 83%. У Nova Post понад 77% результату забезпечив Google Play.
Для розуміння спільного рейтингу це принципово. Висока позиція в одному магазині ще не визначає місце за сумою двох платформ. Наприклад, Privat24 став дев’ятим в App Store й залишився поза десяткою Google Play. Проте після об’єднання результатів піднявся на п’яте місце.
Схожа історія з WhatsApp. Месенджер не увійшов до жодної з окремих квартальних десяток, але 836 000 завантажень на двох платформах забезпечили йому місце у спільному топ-10.
Хто лідирує сумарно за App Store і Google Play
Спільну десятку очолив ChatGPT — 1,417 млн завантажень. Далі розташувалися Roblox — 1,159 млн, «Верба Онлайн» — 1,15 млн за наявними даними Google Play та Nova Post — 1,035 млн.
П’яте й шосте місця посіли Privat24 та ATB-MARKET — 953 000 і 952 000 відповідно. До десятки також увійшли Brawl Stars — 894 000, Google Gemini — 868 000, Temu — 860 000 і WhatsApp — 836 000.
У підсумку спільний топ-10 охоплює три гри, два чатботи, два сервіси для покупок, логістичний застосунок, мобільний банк і месенджер.
|
Місце
|
Застосунок
|
App Store
|
Google Play
|
Разом
|
1
|
ChatGPT
|
947 000
|
470 000
|
1 417 000
|
2
|
Roblox
|
169 000
|
990 000
|
1 159 000
|
3
|
Верба Онлайн
|
немає даних
|
1 150 000
|
1 150 000*
|
4
|
Nova Post
|
235 000
|
800 000
|
1 035 000
|
5
|
Privat24
|
303 000
|
650 000
|
953 000
|
6
|
ATB-MARKET
|
202 000
|
750 000
|
952 000
|
7
|
Brawl Stars
|
74 000
|
820 000
|
894 000
|
8
|
Google Gemini
|
718 000
|
150 000
|
868 000
|
9
|
Temu
|
150 000
|
710 000
|
860 000
|
10
|
WhatsApp Messenger
|
206 000
|
630 000
|
836 000
* Для «Верби Онлайн» враховано лише наявне значення Google Play.
Усі інші учасники спільного топ-10 мають дані за три місяці на обох платформах
Що показує квартальний рейтинг
У вересні Google Gemini випередив ChatGPT в App Store, а Roblox — «Вербу Онлайн» у Google Play. За підсумками трьох місяців лідери в обох магазинах залишилися іншими. Місячний зріз показує, коли змінилася динаміка, а квартальний — чи вистачило цього зростання, щоб змінити підсумковий порядок.
Для команд, котрі просувають мобільні застосунки, спільний рейтинг слугує орієнтиром за сумарною кількістю завантажень у двох магазинах.
Для порівняння з конкурентами варто дивитися також на конкретну платформу й категорію. Наприклад, у наданій вибірці близько 83% завантажень Google Gemini припало на App Store, тоді як понад 77% завантажень Nova Post — на Google Play.
За розширеною версією даних звертайтеся до редакції нашого блогу.
Свіжі
Як монетизувати анонімний трафік: кейс PUMA з тригером «Покинутий перегляд»
У цьому кейсі розповідаємо про механіку зіставлення анонімної поведінки з контактними даними, її роль у персоналізації розсилок і результати, котрі отримала PUMA Ukraine
Netpeak x Forcecom: 7 років змін, зростання доходу в 15 разів і ефективності реклами — у 2,6 раза
Розбираємо рік за роком, як змінювалися пріоритети реклами разом із ринком, конкуренцією та структурою продажів Forcecom
$8 млн за 10 місяців: як IT-компанії побудувати систему залучення enterprise-клієнтів
Показуємо, як від 1911 цільових компаній і 7320 їхніх представників вдалося дійти до п'яти угод, і що відбувалося на кожному кроці воронки