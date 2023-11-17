Чорна п’ятниця: як підготуватись і не очорнити себе. Гайд від Muraha agency

Чорна п’ятниця: як підготуватись і не очорнити себе. Гайд від Muraha agency

Шостий рік поспіль команда Muraha marketing agency допомагає своїм клієнтам організовувати акції до Чорної п’ятниці. Спеціалісти агенції впродовж цього часу активно аналізували ніші та конкурентів клієнтів у акційний період. У цій статті вони поділилися своїм дослідженням активності покупців під час Чорної п’ятниці, а також готовим чек-листом підготовки до неї.

В чому мета Чорної п’ятниці

Перше, що потрібно закарбувати — сенс Чорної п’ятниці не в можливості зрубити кеш. І навіть якщо для компанії це так, клієнт не має цього відчувати. Для покупців, Чорна п’ятниця — це нагода придбати омріяні товари зі знижкою і новорічні подарунки за приємною ціною. І їм точно не хочеться відчувати себе ошуканими.

Тож як не зробити Чорну п’ятницю розчаруванням для клієнта і при цьому уникнути касового розриву для бізнесу?

Чекліст підготовки до Чорної п’ятниці

Чорна п’ятниця — це вже сформований інфопривід, його спокійно можна віднести до ситуативного маркетингу. Це значить, що маркетологам не потрібно вигадувати складні воронки, інтеграції і сценарії. Бажання купити вже сформоване заздалегідь, бери і користуйся.

Але, звичайно, не все так просто. Конкуренти створюють середовище, в якому треба бути вигадливими, залучити всі канали, узгодити їх між собою і не забувати про потреби клієнта.

Вчіться на помилках

Почніть з аналізу минулих стратегій. Чи була попередня акція вдалою? Якщо ні, то чому? Відповіді на ці питання допоможуть зрозуміти, що спрацювало, від чого слід позбутись, а що слід поліпшити.

Підготуйте сайт

Впевніться, що всі сторінки і кнопки працюють, що сервери налагоджені, а хостинг проплачений. Перевірте швидкість завантаження сайту. Покупцям легше перейти до магазину конкурентів, ніж чекати, поки завантажується повільний сайт. Не забувайте про мобільну версію, адже частка переходів звідти давно перевищує частку з ПК. Створіть цільову сторінку лише для Чорної п’ятниці, щоб люди могли більше дізнатися про знижки та акції.

Подумайте про ціноутворення та рекламні заходи

Які цілі компанії щодо рівня продажів і прибутку? Правильно прорахуйте допустимий відсоток знижки і необхідний об’єм продажів у цей день. Можливо, треба додати й інші пропозиції, окрім прямої знижки.

Не підвищуйте ціну напередодні Чорної п'ятниці — це зруйнує не тільки продажі у цей день, а й стосунки з постійними клієнтами.

Проаналізуйте товари та послуги

Проведіть ретельний аналіз найпопулярніших товарів та послуг за цей та минулий рік. Зрозумійте, чого найбільше хочуть покупці і заманіть їх акціями та знижками.

Ми в маркетинговій агенції Muraha цього року зробили дослідження, щоб зрозуміти, чого чекати від українського онлайн ринку. Воно показало, що в Чорну п'ятницю найчастіше купують одяг, взуття, побутову техніку, електроніку, парфумерію та косметику.



Але це не означає, що інші товари не купують. Лояльна аудиторія обов’язково скористається пропозицією, якщо вона знаходиться в розрізі їхніх потреб і буде донесена через правильні канали.

Заздалегідь продумайте акції та знижки

Хто сказав, що кампанія Чорної п’ятниці не може складатися з кількох Чорних п’ятниць? Попередній продаж можна розпочати заздалегідь. Наприклад, можете надіслати завчасні сповіщення про акції на 1-2 тижні раніше, щоб підвищити шанси на успішні продажі. Покупці, швидше за все, відреагують, адже основна мета цього свята — можливість зекономити.

Наше дослідження щодо кількості покупок впродовж тижня Чорної п'ятниці за днями показало, що хоча користувачі найбільше активізуються саме в п'ятницю, вони роблять покупки і в інші дні тижня.

Графік з прогнозами активності покупців у тиждень Чорної п’ятниці за днями, де 25 — це найвища активність

Щоб клієнт не пішов до конкурентів, варто анонсувати пропозиції за тиждень до дня Х і поступово транслювати їх кожного дня.

Створіть рекламні креативи

Люди люблять гарний візуал, тож навіть найкращі пропозиції не виглядатимуть привабливо без «соковитої» картинки.

Користуйтеся email-маркетингом

Підготуйте розсилки у соцмережах, щоб нагадати клієнтам про знижки. Безкоштовні шаблони електронного маркетингу доступні для Чорної П’ятниці та інших свят на сайтах електронного маркетингу, наприклад Esputnik або SendPulse.

Налаштуйте рекламу

Сюди відноситься таргетована реклама, контекстна реклама та співпраця з блогерами. Запускайте її не пізніше, ніж за 7-10 днів до початку. Також, зробіть анонс і постійно нагадуйте про акцію покупцям. Не забудьте про хештеги та мітки!

Підготуйтеся

Поетапне планування та відстеження прогресу — запорука успіху. Користуйтеся сервісами Trello чи Notion, щоб ні про що не забути. Сплануйте логістику, перевірте наявні запаси та підготуйте персонал. Готуйтеся до багатоканального обслуговування та великого навантаження.

Наше дослідження показало, що найактивніший період припадає на вечір, що обумовлено закінченням робочого дня. Але в період до 14:00 також спостерігається різке підвищення продажів. Тож підготуйте до цього своїх менеджерів.

Робіть більше, ніж очікують покупці

Додайте до пакування щось індивідуальне, щоб виділити компанію серед конкурентів. Зусилля компанії щодо надання якісного обслуговування зрештою будуть винагороджені. Бізнес має прагнути перетворити покупців на відданих клієнтів!

Висновки

Компанії, які починають підготовку до Чорної п’ятниці, стикаються з багатьма труднощами. Тому вони повинні зважити деякі недоліки участі у цій акції: додатковий об’єм роботи та додатковий бюджет на рекламні канали. Однак завдяки ретельному управлінню і підготовці, можна збільшити прибутки і залучити нових клієнтів. Всім шалених продажів!