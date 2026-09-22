Future Proof для українського бізнесу: як ми створили бренд-платформу Checkbox Group

Future Proof для українського бізнесу: як ми створили бренд-платформу Checkbox Group

Checkbox добре знають як ПРРО, але з часом навколо нього сформувалася значно ширша екосистема сервісів для бізнесу. Водночас впізнаваність одного продукту не означала, що підприємці бачили зв’язок між усіма рішеннями групи.

Тому перед нами стояло завдання не просто сформулювати нове позиціонування, а визначити, якою має бути роль Checkbox як групового бренду. Далі розповідаємо, як дослідження потреб підприємців привело нас до спільної бренд-ідеї та моделі, за якою екосистема може розвиватися далі.

Хто наш партнер

Checkbox Group — група українських FinTech-компаній та бізнес-екосистема.

Контекст та задача

Checkbox став одним із найвпізнаваніших ПРРО в Україні та поступово переріс межі одного продукту. Навколо нього сформувалася екосистема окремих сервісів для підприємців. Кожен із них розвивався як самостійний продукт зі своєю командою, експертизою та комунікацією.

Проте в свідомості українського підприємця існував лише Checkbox як ПРРО, а решта сервісів могли навіть не асоціюватися з брендом.

Перед нами стояло завдання створити бренд нового рівня саме для групи рішень із різними сценаріями використання, аудиторіями та цінністю.

Ми мали:

визначити роль групового бренду;

побудувати архітектуру взаємодії між сервісами;

сформувати єдину точку входу для підприємця;

створити платформу для подальшого масштабування екосистеми.

Ключовий запит:

Що може об'єднати різні технологічні продукти так, щоб для підприємця вони сприймалися не як набір окремих сервісів, а як цілісна система підтримки його бізнесу?

Наш підхід

Ми почали з пошуку принципу, який дасть різним продуктам змогу працювати як єдиній екосистемі. І цей пошук був неможливим без розуміння того, як саме бізнес бачить себе сьогодні, як його сприймають підприємці, що об'єднує всі продукти, окрім спільного власника і чи існує роль, яку може зайняти вся група в житті клієнта?

Для відповідей на ці питання ми синхронізувалися з топкомандою щодо довгострокових бізнес-амбіцій Checkbox Group та проаналізували:

Як підприємці сьогодні сприймають компанію, використовуючи попередні дослідження клієнта. Українські та міжнародні бізнес-екосистеми, щоб зрозуміти, як вони будують архітектуру брендів і яку роль займає груповий бренд Принципи, за якими конкуренти (Zoho, Intuit, HubSpot, Вчасно) формують екосистеми своїх продуктів навколо підприємця.

Що показало дослідження

За результатами аналізу ми побачили, що рішення відкрити власну справу для багатьох українців стало способом повернути собі контроль над життям та будувати майбутнє, яке залежить від них самих.

З часом та зростанням масштабу бізнесу змінюються і цілі підприємця, але одна потреба залишається незмінною: побудувати щось, що дає більше впевненості в завтрашньому дні.

Інсайт:

Український підприємець працює заради свого майбутнього.

Проте на різних етапах розвитку бізнес стикається з різними проблемами:

малі підприємці — страх помилки й складність правил;

середній бізнес — хаос процесів, які не встигають за ростом;

enterprise — інерція масштабу, що вбиває релевантність.

Цифровізація бізнесу

Попри швидкий розвиток українських SaaS-рішень, цифровізація малого бізнесу залишається невисокою.

Ми припустили, що причина не лише в технологічній зрілості ринку, і почали шукати розрив між пропозицією та попитом.

Коли більшість компаній продають функціональність продуктів, ми бачимо, що підприємці насправді шукають та купують можливість спокійніше керувати своїм бізнесом.

Саме цей розрив між мовою ринку та реальними потребами підприємців став одним із ключових важелів подальшої роботи над проєктом.

Що стримує підприємців від змін?

Закономірність: у період високої невизначеності будь-яка зміна — новий сервіс, новий процес чи новий спосіб роботи — спочатку оцінюється підприємцем не через потенційну користь, а через питання: «Чи не стане мені складніше?»

Для малого бізнесу навіть хороші рішення можуть сприйматися як додатковий ризик, якщо вони потребують перебудови звичних процесів або створюють відчуття втрати контролю.

Саме тому роль Checkbox Group — не лише автоматизувати бізнес. Її завдання — зробити зміни передбачуваними, зрозумілими та безпечними для підприємця.

Наше рішення

У центрі нової бренд-платформи ми визначили роль Checkbox Group як тих, хто допомагає підприємцям будувати бізнес із більшою впевненістю у завтрашньому дні. Це дозволило об'єднати різні продукти спільною цінністю для клієнта:

Checkbox Group — бізнес-рішення для тих, хто будує майбутнє.

У центрі платформи ми визначили бренд-ідею —

Future Proof.

Вона стала стратегічною обіцянкою: допомагати підприємцям адаптуватися до змін, розвивати бізнес із відчуттям контролю та бути готовими до майбутніх викликів.

Чому Future Proof?

Ведення бізнесу — це не рух від однієї вирішеної задачі до стану, де проблем більше немає. Це постійна череда складнощів. Щойно підприємець долає один виклик, на його місці виникає наступний.

Ми шукали ідею, яка чесно відображає цю реальність. Так з’явився принцип

Future Positive — позитивне ставлення до майбутнього не через сліпий оптимізм, а через впевненість у власній здатності на нього впливати.

Коли це ставлення втілюється у способі роботи команди, продуктах і сервісах, бізнес стає Future Proof — готовим до майбутніх викликів.

Future Positive як принцип роботи команди

Future Positive мав стати одночасно принципом зовнішньої комунікації та внутрішньою рамкою, за якою ухвалюються рішення й створюються нові продукти.

Для команди це означає не лише допомагати підприємцю пристосовуватися до обставин, а й створювати опору, яка дозволяє продовжувати рухатися вперед незалежно від них. Тому замість запитання «як вирішити проблему, що виникла?» команда ставить інше: «що ми можемо зробити сьогодні, щоб завтра підприємець менше залежав від обставин?»

Ідейною основою принципу стала праця Едварда де Боно про позитивне та творче мислення. Вона перетворилася для команди на своєрідну настільну книгу — нагадування, що хороше майбутнє не виникає саме собою, воно можливе через зміну майндсету та створення умов для цього.

Так Future Positive став внутрішньою культурною рамкою Checkbox Group, а Future Proof — її зовнішньою обіцянкою підприємцю.

Як Checkbox Group робить бізнес Future Proof

Щоб ця обіцянка не залишалася декларацією, ми розклали її на конкретні ролі, які Checkbox Group може виконувати в житті підприємця:

Представляє інтереси підприємця. Checkbox Group допомагає бізнесу орієнтуватися в регуляторних змінах, бере участь у діалозі з державою та працює над тим, щоб нові правила були зрозумілими й практичними для підприємців. Готує до змін завчасно. Екосистема відстежує зміни, адаптує сервіси до нових вимог і допомагає підприємцям підготуватися ще до того, як нові правила почнуть впливати на роботу бізнесу. Підтримує в критичні моменти. Коли зміни вже відбуваються, Checkbox Group допомагає пройти їх із мінімальними ризиками, зберігаючи безперервність роботи та контроль над ключовими процесами.

Як зробити екосистему видимою для підприємця

Коли ми визначили роль групи, наступним кроком стало перенести її у клієнтський досвід і зробити всю екосистему зрозумілою для підприємця.

Для цього ми запропонували створити єдиний клієнтський рівень, де комунікація перестане будуватися лише навколо функціональності окремих сервісів. У центрі має з’явитися сам підприємець: ведення бізнесу, зміни в регулюванні, операційні виклики, розвиток і нові можливості.

Окрім того, це дозволить підприємцю познайомитися з Checkbox Group через будь-яку актуальну для нього потребу, а далі побачити інші рішення, які доповнюють його бізнес-процеси.

Такий рівень також створює платформу для запуску майбутніх продуктів. Новому сервісу вже не потрібно щоразу будувати довіру та впізнаваність із нуля — він входить у зрозумілу систему зі спільною обіцянкою та репутацією Checkbox Group.

Від портфеля продуктів до зрозумілих бізнес-сценаріїв

Під час аналізу міжнародних бізнес-екосистем ми звернули увагу на те як бренди структурують пропозицію. Так з’явилася ідея бандлів — готових комбінацій продуктів, сформованих відповідно до типу діяльності та щоденних потреб підприємців.

Вони побудовані навколо трьох типових сценаріїв бізнесу:

Retail Сервісний бізнес B2B-торгівля Роздрібна торгівля, HoReCa та інші точки продажу, де все тримається на швидкості й безперервності щоденних операцій ФОПи, самозайняті та малий бізнес, що надає послуги Постачальники, виробники, гуртовики і дистриб’ютори

Так портфель Checkbox Group перестає виглядати як набір окремих продуктів. Підприємець одразу бачить релевантний для себе сценарій і розуміє, як різні сервіси можуть працювати разом у межах його бізнесу.

Результат

У результаті роботи ми:

надали команді єдине бачення ролі Checkbox Group;

сформували позиціонування та цілісну бренд-платформу;

створили Tone of Voice і принципи майбутньої комунікації;

сформували план об’єднання портфеля навколо єдиної клієнтської точки входу;

побудували стратегічну основу для ребрендингу.

У підсумку Checkbox Group отримала не лише спільне позиціонування для різних продуктів, а й принцип, за яким екосистема може розвиватися далі: кожен сервіс має працювати на спільну роль бренду — допомагати підприємцю адаптуватися до змін і зберігати контроль над бізнесом.

Наразі команда Checkbox Group переходить до імплементації нової стратегії.