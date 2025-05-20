Групи каналів трафіку Google Analytics 4: все, що потрібно знати

Групи каналів трафіку Google Analytics 4: все, що потрібно знати

Навіть досвідченим фахівцям буває непросто розібратися в джерелах трафіку в Google Analytics 4. Нова система групування каналів у порівнянні з Universal Analytics, змінена структура звітів і відмінності в логіці метрик справді створюють додаткову складність — але саме завдяки цьому з’являються нові можливості для глибокого аналізу. Якщо розібратися в цих інструментах, можна точніше визначити, які канали дають результат, а які — лише витрачають бюджет без віддачі.

У цій статті розгляну, як влаштовані групи каналів у GA4, як створити власну класифікацію трафіку та на які метрики варто спиратися під час аналізу кожного каналу.

Що таке групи каналів трафіку

Канали — це групи джерел трафіку, об’єднані за певними правилами. Вони дають змогу відстежувати, звідки користувачі потрапляють на сайт і наскільки ефективно працюють ці джерела.

Групи каналів трафіку в Google Analytics — це спосіб класифікації джерел за заданими правилами та атрибутами. Вони дозволяють згрупувати різні типи трафіку, щоб зрозуміти, звідки приходять відвідувачі.

Групи каналів потрібні для оцінки ефективності маркетингових джерел і ухвалення обґрунтованих рішень для подальшого розвитку сайту.У Google Analytics 4 існує кілька типів таких груп за замовчуванням, які допомагають аналізувати трафік з урахуванням контексту взаємодії користувача:

група каналів — основні джерела, через які користувачі потрапляють на сайт або в застосунок і виконують ключові дії;

група каналів, пов’язана з сеансом — джерела, через які почався новий сеанс;

група каналів, пов’язана з першим взаємодією — канали, з яких користувач уперше зайшов на сайт або в застосунок.

Варто зазначити, що структура й логіка груп каналів у Google Analytics 4 відрізняється від попередньої версії — Universal Analytics.

Які групи каналів трафіку існують

У різних версіях Google Analytics набір каналів може відрізнятися. Нижче — перелік груп за замовчуванням, які використовувалися в Universal Analytics.

Групи в Universal Analytics

Дозволяли краще зрозуміти, звідки надходить трафік на сайт:

Organic Search (органічний пошук) — переходи з пошукових систем, таких як Google, Bing та інших;

Direct (прямий трафік) — візити, коли користувачі потрапляють на сайт безпосередньо: вводять URL у браузері, переходять за закладками або з офлайн-джерел;

Paid Search (платний пошук) — кліки по оголошеннях із платних пошукових рекламних кампаній;

Referral (посилання) — переходи за зовнішніми посиланнями з інших сайтів;

Email (електронна пошта) — кліки за посиланнями з email-розсилок;

Social (соціальні мережі) — трафік із соцмереж;

Display (медійна реклама) — кліки по банерах, графічних оголошеннях та інших форматах дисплейної реклами;

Other (інші канали) — трафік, який не потрапив до жодної з перелічених категорій і не був автоматично класифікований системою.

Нові групи в Google Analytics 4

У GA4 дані про канали трафіку стали більш деталізованими, що дає змогу глибше зрозуміти поведінку користувачів на сайті. Основні канали з Universal Analytics збереглися, але до них додали нові категорії.

Звіти тепер поділені на два напрями — User acquisition (Привернення користувачів) і Traffic acquisition (Привернення трафіку).

User Acquisition

Орієнтований на аналіз і метрики, пов’язані з залученням нових користувачів. У звіті відображаються:

джерела та канали, з яких прийшли нові користувачі;

кількість нових користувачів;

кількість нових сеансів;

ефективність каналів щодо залучення нової аудиторії.

Traffic Acquisition

Фокусується на всьому трафіку — незалежно від того, новий це користувач чи ні. У звіті наведено:

джерела та канали всього трафіку;

загальна кількість сеансів;

залученість користувачів;

взаємодія та поведінка на сайті залежно від джерела.

Таке розділення допомагає оцінити, які канали залучають нову аудиторію, а які — забезпечують повторні візити й взаємодію.

Група каналів User acquisition

Група каналів Traffic acquisition

Список нових груп в Google Analytics 4

Нижче — перелік нових груп каналів трафіку в GA4, які використовуються для точнішої класифікації джерел і дають змогу глибше аналізувати ефективність комунікацій.

Cross-network (кілька мереж) — охоплює трафік із рекламних кампаній, які працюють одразу на кількох платформах, наприклад Performance Max або Smart Shopping. Дозволяє оцінити внесок комплексних розміщень у загальне залучення користувачів. Organic Social (органічні переходи з соцмереж) — включає переходи з безкоштовного контенту в соціальних мережах. Допомагає зрозуміти, які платформи формують органічний інтерес до сайту. Paid Social (платні соцмережі) — трафік із рекламних кампаній у соцмережах. Дозволяє оцінити ефективність платного просування. Paid Video (платна відеореклама) — охоплює переходи з платних відеокампаній на платформах на кшталт YouTube. Organic Video (органічне відео) — містить трафік з неоплачуваного відеоконтенту. Показує, які відеоплатформи приводять органічних відвідувачів. Organic Shopping (органічний шопінг) — включає переходи з органічного пошуку товарів і переглядів в онлайн-магазинах. SMS — переходи за посиланнями з SMS-розсилок або персональних повідомлень. Mobile Push Notifications (мобільні push-сповіщення) — трафік, отриманий із push-сповіщень у мобільних застосунках. Unassigned (нерозподілений) — трафік, який не вдалося автоматично класифікувати, наприклад із невідомих або нестандартних джерел.

Ці нові канали дають точніше уявлення про шляхи, якими користувачі знаходять сайт і взаємодіють із ним.

Трафік у GA4 можна групувати, наприклад, за допомогою Primary Channel Group (основної групи каналів) — одного з варіантів групування, що спрощує аналіз джерел відвідувань сайту чи застосунку.

Primary Channel Group — це набір Default Channel Grouping (група каналів за замовчуванням), які автоматично присвоюються трафіку на основі джерела, середовища (medium) та інших параметрів.

Використання Primary Channel Group дозволяє:

спростити аналіз джерел трафіку;

порівнювати ефективність різних каналів;

автоматично розподіляти дані;

покращити атрибуцію та маркетингову аналітику.

Користувацькі групи каналів в Google Analytics 4

У Google Analytics 4 можна створювати користувацькі групи каналів, щоб налаштовувати та класифікувати трафік відповідно до власних завдань. Це дає змогу точніше аналізувати джерела, відстежувати ефективність і розуміти, як різні канали впливають на досягнення бізнес-цілей.

Користувацькі групи формуються через налаштування правил фільтрації та класифікації трафіку. Як параметри можна використовувати джерело, UTM-мітки, ключові слова та інші атрибути. Це дозволяє створювати унікальні канали, що точно відображають специфіку проєкту. Оптимальний підхід — скопіювати наявну (стандартну або раніше створену) групу та внести необхідні зміни.

Переваги використання користувацьких груп каналів

Створення власних груп каналів відкриває більше можливостей для гнучкого налаштування аналітики й точного розуміння поведінки користувачів . Нижче — основні переваги такого підходу:

Точне визначення джерел трафіку — можна виокремити нестандартні джерела, що не входять до стандартних груп, наприклад, створити окрему категорію для трафіку з конкретних партнерських сайтів або окремих сторінок у соцмережах. Детальний аналіз і оптимізація — користувацькі групи дають змогу глибше оцінювати результативність кожного джерела та швидше знаходити точки зростання. Індивідуальний підхід — налаштування під особливості бізнесу робить звіти більш релевантними й зручними для ухвалення рішень.

Наведу приклад, коли може знадобитися об’єднати трафік із Google в один канал за допомогою користувацьких груп каналів. Припустімо, на сайт надходить трафік із різних сервісів Google. GA4 розподіляє його так:

google/referral — 300 сеансів (переходи з Google News, Google Discover);

google.com/referral — 150 сеансів (різні піддомени Google);

google/organic — 1560 сеансів (органічний пошук);

googleapis.com/referral — 50 сеансів (переходи через сервіси Google API).

Щоб дізнатися, скільки відвідувачів загалом надходить із Google, ці дані потрібно об’єднати за допомогою користувацьких груп каналів.

Відкрийте Google Analytics 4 і перейдіть в меню «Адміністратор» (Admin).

В розділі «Відображення даних» (Data Display) оберіть «Групи каналів» (Channel Groups).

Натисніть «Створити групи каналів» (Create Channel Group).

Після цього потрібно створити власні правила для класифікації трафіку.

Правила груп каналів

Групи каналів формуються на основі заданих правил класифікації маркетингового трафіку. Вони застосовуються у певному порядку: щойно джерело трафіку відповідає одній з умов, йому присвоюється відповідна мітка, і подальша перевірка припиняється.

Щоб знайти правила групування каналів, виконай такі кроки.

Перейдіть в GA4 і відкрийте потрібний ресурс.

Натисніть «Адміністратор» (Admin) в лівому нижньому кітку.

В стовпчику «Відображення даних» (Data Display) оберіть «Групи каналів» (Channel Groups).

Відкриється список груп каналів, в тому числі «Група каналів за замовчуванням» (Default Channel Group).

Натисність на неї, щоб побачити правила розподілу трафіку по каналам.

Наприклад, першим у списку правил стоїть канал Direct. Це означає, що GA4 спочатку перевірить, чи належить трафік до цього каналу, і лише після цього перейде до наступного правила.

У Default Channel Group порядок правил змінити не можна — його задано системою. А от у користувацькій групі каналів порядок можна налаштувати вручну, перетягуючи канали у потрібній послідовності.

Метрики для аналізу даних з груп

Під час аналізу груп каналів трафіку в Google Analytics 4 можна використовувати різні метрики для вимірювання ефективності каналів.

Докладніше про кожну метрику:

New Users (нові користувачі) — кількість унікальних нових користувачів, які відвідали сайт або застосунок за обраний період;

— кількість унікальних нових користувачів, які відвідали сайт або застосунок за обраний період; Engaged Sessions (сеанси із залученням) — кількість сеансів, у межах яких користувачі активно взаємодіяли з сайтом або застосунком;

— кількість сеансів, у межах яких користувачі активно взаємодіяли з сайтом або застосунком; Engagement Rate (показник залученості) — відсоток сеансів, у яких зафіксовано хоча б одну взаємодію користувача;

— відсоток сеансів, у яких зафіксовано хоча б одну взаємодію користувача; Engaged Sessions per User (сеанси із залученням на користувача) — середня кількість залучених сеансів на одного користувача;

— середня кількість залучених сеансів на одного користувача; Average Engagement Time (середній час залучення) — середній час активної взаємодії користувача із сайтом або застосунком під час одного сеансу;

— середній час активної взаємодії користувача із сайтом або застосунком під час одного сеансу; Event Count (кількість подій) — загальна кількість зафіксованих дій на сайті чи в застосунку. Кожен клік, перегляд, скрол або інша взаємодія враховується як окрема подія;

— загальна кількість зафіксованих дій на сайті чи в застосунку. Кожен клік, перегляд, скрол або інша взаємодія враховується як окрема подія; Conversions (конверсії) — кількість завершених цільових дій;

— кількість завершених цільових дій; Total Revenue (загальний дохід) — сума доходу, отриманого з сайту або застосунку за обраний період;

— сума доходу, отриманого з сайту або застосунку за обраний період; User (користувач) — загальна кількість унікальних користувачів. Метрика враховує кожного користувача лише один раз, незалежно від кількості візитів;Sessions (сеанси) — загальна кількість сеансів, здійснених користувачами за певний період.

Читайте гайд із SEO-аналітики, у якому розібрали, які метрики важливо відстежувати насамперед, як це працює і чим корисно.

Як GA4 обробляє UTM-мітки

Між Universal Analytics і Google Analytics 4 існують відмінності в обробці UTM-міток, особливо щодо чутливості до регістру та вимог до форматування.

Розгляну на прикладі. У Universal Analytics UTM-мітки були чутливими до регістру:

utm_source=Facebook і utm_source=facebook вважалися різними джерелами;

utm_medium=Email і utm_medium=email відображалися як два окремі канали.

У GA4 UTM-мітки не чутливі до регістру:

utm_source=Facebook і utm_source=facebook вважаються однаковими;

система автоматично приводить значення міток до нижнього регістру.

Правильна розмітка UTM-міток має велике значення в GA4. Вона визначає, як буде класифіковано трафік і до якої групи каналів він потрапить.

Додаткова перевага — користувацькі групи каналів. Вони дозволяють застосовувати правила класифікації не лише до нових даних, а й до історичних. Це відкриває можливість виправити допущені раніше помилки в UTM-мітках і ретроспективно скоригувати аналітику без втрат.

Висновки