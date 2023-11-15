Кешбек стає більш вагомим фактором для здійснення покупки — досвід партнерства WOG та Admitad

Кешбек стає більш вагомим фактором для здійснення покупки — досвід партнерства WOG та Admitad

За даними партнерської мережі Admitad (бізнес Mitgo), у 2022 році кількість замовлень, згенерованих із кешбек-сервісів та програм лояльності у Європі, зросла на 26%, а сума замовлень — на 35%, у порівнянні з 2021 роком.

Також частка замовлень із кешбек-сервісів зросла на 10% за останній рік і наразі складає 35,9%. Отже, більше третини інтернет-замовлень у Європі здійснюються за рахунок кешбеку, а це свідчить про високе залучення користувачів шляхом отримання бонусів.

У цій статті я розповім, як кешбек впливає на прийняття рішення про купівлю онлайн, яким формам кешбеку покупці надають перевагу, а також дам поради про впровадження кешбеку у вашу програму лояльності.

Кешбек як інструмент підвищення лояльності

Кешбек — це win-win модель.

Бренди отримують нових клієнтів, збільшують кількість продажів та частоту купівель. Натомість користувачі отримують вигоду не у вигляді знижки, що може зупинити їх від оформлення повторного замовлення за повну вартість, а у вигляді повернених коштів або бонусів. Ними можна скористатися надалі для нових покупок у тих самих брендів.

За даними Statista, 46% учасників програми кешбеку вважають його важливим кроком у прийнятті рішення про покупку. Згідно з тим же дослідженням, бренди, які використовували кешбек, зростали у 2,5 раза швидше, ніж конкуренти.

Говорячи про купони, знижки та бали, споживачі надають перевагу саме грошовій винагороді. В опитуванні Wildfire, вісім із десяти опитаних споживачів зазначили, що віддають перевагу винагороді у вигляді повернення коштів, а не балам чи іншим видам бонусів.

Кешбек-сервіси для українців

Кешбек в Україні ще не використав свій повний потенціал, адже не всі звикли користуватися кешбек-сервісами й не всі знають, як вони працюють. Але через зростання цін усе більше українців зацікавлені в отриманні знижок, використанні купонів та частковому повернені коштів при здійсненні покупок.

Щороку великі компанії запускають власні кешбек-сервіси, а модель набуває популярності як серед брендів, так і серед покупців.

За даними Admitad, за останній рік українці переважно використовували кешбек-сервіси для здійснення замовлень у таких категоріях:

Впровадження кешбеку в програму лояльності — досвід WOG

Усе більша популярність кешбеку не залишилася непоміченою, багато провідних українських брендів уже впроваджують його у свою бізнес-модель. Наприклад, одна з найбільших мереж АЗК в Україні — WOG — оголосила про запуск у своїй програмі лояльності нового сервісу «Кешбек PRIDE» та поділилася цінними порадами щодо впровадження кешбек-моделі в програму лояльності.

«Кешбек PRIDE» надає можливість купувати товари та послуги онлайн у партнерів сервісу та отримувати кешбек бонусами на картку PRIDE. Накопичені бонуси можна витратити на купівлю всіх товарів у мережі WOG, окрім алкоголю і тютюну.

За даними TidalCommerce, близько 83% споживачів стверджують, що вони з більшою ймовірністю повторно звертатимуться до компанії, де є програма винагород, ніж до аналогічної компанії без такої програми.

АЗК WOG — один із найбільших заправних комплексів України, якому надають перевагу понад 20% населення. Враховуючи зростання цін на паливо, а також те, що частка продажів непаливних продуктів складає принаймні 15 %, створення кешбек-сервісу є вагомим кроком у розвитку бізнесу та залученні користувачів до вибору WOG серед інших АЗК країни.

Як імплементувати кешбек у програму лояльності

Переконайтеся, що програма лояльності та винагороди є простими для розуміння. Споживачі віддають перевагу простим і зручним програмам. Визначте формат винагороди. Це може бути повернення коштів із можливістю подальшого виведення на карту або бонуси, які можна використати при наступній купівлі. Визначте, з ким ви хочете співпрацювати для запуску програми лояльності, хто наповнить портфель брендів вашого кешбек-сервісу.

Наразі в каталозі партнерів сервісу «Кешбек PRIDE» представлено близько 50 брендів електронної комерції та онлайн-сервісів. Серед них Varus, Citrus, iHerb, Answear, Yakaboo, Agromarket, Hillary-shop, Pandora та багато інших. Отриманий кешбек у цих мережах покупці можуть використати на АЗК WOG.

Усі партнери були додані до програми завдяки співпраці з партнерською мережею Admitad, а також наданню дозволу на включення їхнього бренду в категорії кешбек-сервісів.

Висновок

Кешбек від брендів — це можливість охопити більшу кількість покупців, збільшити середній чек замовлення та мотивувати повторні продажі. Можна додати свій бренд до каталогу вже наявних кешбек-сервісів або створити свій власний на основі програми лояльності.

Думка авторів гостьового поста може не збігатися з позицією редакції та фахівців Netpeak Agencies Group.