Оновлений гід з SEO-моніторингу: як відстежувати позиції сайту та вибрати найкращий інструмент для аналізу

Оновлений гід з SEO-моніторингу: як відстежувати позиції сайту та вибрати найкращий інструмент для аналізу

Щоби досягти успіху в сучасному цифровому середовищі, для кожного бізнесу або організації вкрай важливо мати сильну присутність в Інтернеті. У цьому плані вирішальне значення має відстеження позицій сайту в пошукових системах.

Цей посібник розкриває важливість моніторингу позицій, ефективні методи та найкращі інструменти — корисно як новачкам, так і профі.

Чому варто відстежувати рейтинги в SEO

Окрім очевидних причин, чому необхідно відстежувати рейтинги в пошукових системах, таких як можливість контролювати результати SEO, також врахуйте:

Підвищення видимості в пошукових системах. Ключові слова на позиціях 10–20 можна відносно легко просунути в десятку лідерів, щоби завдяки вищому CTR отримати більше органічного трафіку. Однак для цього спочатку необхідно визначити такі ключові слова, і саме в цьому може допомогти відстеження позицій SEO. Випередження конкурентів. Деякі з найкращих ідей можна запозичити у конкурентів. Звичайно, вони не поділяться своєю стратегією, але відстеження їхніх результатів може допомогти виявити, що вже працює, і що може спрацювати для вас. Узгодження контенту з уподобаннями користувачів. Контент, який здається корисним, не завжди цікавить користувачів, що призводить до марної трати часу і зусиль. Без моніторингу позицій складно визначити, що ефективне, а що слід покращити. Виявлення та усунення технічних проблем SEO. Навіть якісна сторінка може не потрапити в топ через технічні проблеми — блокування індексації, повільне завантаження чи погану мобільну версію. Моніторинг ефективності SEO дозволяє виявити й усунути такі проблеми на ранній стадії. Оцінка ефективності стратегії. Як туристу потрібна карта, так і SEO потребує регулярного відстеження позицій, щоби не збитися з курсу. Ось чому відстеження позицій у пошукових системах є надзвичайно важливим. Існують інструменти, які дозволяють це зробити, наприклад, трекер позицій. Більше про це далі.

Що таке трекер позицій сайту

Це спеціалізоване програмне забезпечення, яке відстежує та повідомляє про позиції певних сторінок сайту в результатах пошуку за певними ключовими словами, регулярно скануючи пошукові системи на наявність відповідних запитів.

Іншими словами, трекер позицій — це бот, що імітує користувача й перевіряє позиції ключових слів у Google з різних локацій і пристроїв. Під час пошуку бот фіксує позиції сайтів і подає їх у звіті для аналізу.

Цей інструмент потрібен для відстеження видимості сайту, ефективності SEO і порівняння з конкурентами. Дає гнучкіші й детальніші дані, ніж Google Search Console, і корисний для SEO-фахівців, маркетологів і власників сайтів.

Переваги використання інструментів для відстеження SEO-рейтингу

Інструменти для перевірки рейтингу ключових слів пропонують цілий ряд переваг, серед яких можна виділити наступні.

Такий інструмент може відстежувати позиції вашого сайту, а також позиції інших сайтів на ринку, що дозволяє проводити комплексний аналіз і порівняння ваших показників з показниками конкурентів. Перевага інструментів для відстеження позицій полягає в тому, що вони регулярно (щодня, щотижня або щомісяця) оновлюють історичні дані, накопичуючи їх для використання в разі потреби. Це дає змогу SEO-фахівцям і власникам сайтів відстежувати динаміку, аналізувати коливання, виявляти закономірності та тенденції. Трекери позицій дозволяють відстежувати позиції в результатах пошуку як на мобільних, так і на настільних пристроях. Це надзвичайно важливо в наш час, коли частка мобільних користувачів швидко зростає. Окрім Google, деякі рейтингові трекери також можуть відстежувати позиції в інших пошукових системах, таких як Bing і Yahoo. Трекери можуть відстежувати позиції в декількох країнах одночасно. Це дозволяє оцінити інтерес користувачів до вашого сайту з різних країн, а також визначити потенціал і доцільність створення окремих локалізованих сторінок. Трекер позицій також показує обсяг пошуку, складність ключів, потенційний трафік і SERP, допомагаючи глибше оцінити ситуацію й сформувати план дій.

На що звертати увагу при виборі трекера позицій

Точність. Ключова характеристика трекера. Дані мають відповідати реальності, інакше висновки будуть хибними. Перевірити точність можна, порівнявши результати з ручним пошуком і даними з інших SEO-інструментів. Пам’ятайте, що незначні відмінності є нормальним явищем через фактори персоналізації та локалізації, але значні відмінності можуть свідчити про неточність. Відстеження місцеперебування. Якщо компанія або організація орієнтована на клієнтів у конкретному місті, то дані відстеження також повинні відображати позиції для цього конкретного місця, а не для всієї країни. Якісні інструменти для відстеження позицій дозволяють це зробити. Відстеження пристроїв. Варто відстежувати позиції сайту окремо на мобільних і десктопах, оскільки більшість користувачів шукає зі смартфонів. Спеціальні елементи SERP. Сьогодні результати пошуку — це не лише блакитні посилання. Також корисно відстежувати, чи містять виділені фрагменти, локальні пакети або результати зображень, і чи з’являється в них відстежуваний сайт. Конкуренти. Інструмент із даними про конкурентів допоможе вчитися в лідерів і вартий пріоритету. Групи ключових слів. При роботі з великою кількістю ключових слів дуже зручно, якщо є можливість їх групувати. Це спрощує аналіз даних. Налаштування звітів. Ця опція дає змогу приховати зайве й упорядкувати дані під ваші потреби. Візуалізація даних. Можливість переглядати зібрані дані у вигляді графіків — це зручно й економить час в порівнянні з аналізом необроблених даних. Експорт даних. Для звіту керівнику або клієнту часто потрібно створювати власні звіти, і ця функція допоможе в цьому. Сповіщення. У разі раптового падіння позицій важливо дізнатися про це якомога швидше, щоби вжити відповідних заходів. У таких ситуаціях буде корисним електронне повідомлення або інший вид сповіщення. Доступ до API. Доступ до інструменту через API є цінною функцією, якщо у вас є така потреба. Однак, навіть якщо вона вам не потрібна зараз, вона може стати в пригоді в майбутньому. Підтримка. Якщо під час використання інструменту виникають питання або труднощі, повинна бути можливість звернутися до служби підтримки для їх швидкого вирішення. Вартість. Важливий фактор при виборі будь-чого, включаючи інструмент для відстеження позицій. Важливо, щоби ціна відповідала функціоналу інструменту і варіювалася залежно від обсягу ключових слів, які потрібно відстежувати, і необхідних функцій. Зручний інтерфейс. З таким інструментом доведеться працювати регулярно, тому важливо, щоб основні дії виконувалися швидко і легко. Зручний інтерфейс важливий, особливо для командної роботи.

Як користуватися SEO-трекером

Користуватися ним не складно. Інтерфейс зазвичай зручний, а старт вимагає лише кількох простих кроків:

Виберіть трекер, зареєструйтеся та створіть проєкт. Додайте свій сайт і встановіть тип відстеження (домен, URL-адреса або префікс), пристрій, місцеперебування і мову. Додайте ключові слова. Наступним кроком буде додавання відповідних ключових слів, які ви хочете відстежувати. На цьому етапі деякі інструменти можуть також запропонувати додати додаткові ключові слова зі свого списку пропозицій. Додайте конкурентів. Додайте своїх основних конкурентів, з якими ви хотіли б порівняти свої SEO-показники в майбутньому. Налаштуйте сповіщення про рейтинг. Щоб отримувати повідомлення про значне падіння або підвищення рейтингу вашого сайту, налаштуйте сповіщення. Це варто зробити принаймні для пріоритетних сторінок сайту. Заплануйте регулярні перевірки. Більшість інструментів для відстеження рейтингу дозволяють налаштувати гнучкий графік відстеження (щодня, щотижня, щомісяця).

Порада. Ви можете налаштувати більш часте відстеження рейтингу ключових слів для найважливіших сторінок і менш часте відстеження для сторінок з нижчим пріоритетом. Наприклад, відстежуйте найпопулярніші ключові слова щодня, сторінки з потенційно високою ефективністю щотижня, а весь набір ключових слів щомісяця.

Відстежуйте й аналізуйте рейтинги. Після збору даних регулярно перевіряйте рейтинги, щоби виявити тенденції, відстежувати прогрес і коригувати свою SEO стратегію. Удосконалюйте свою стратегію. Усувайте недоліки, розвивайте ефективні рішення й регулярно моніторте для стабільного зростання.

Найкращі інструменти для відстеження позицій

Сьогодні на ринку доступні десятки різних інструментів для відстеження позицій. Кожен з них має свої переваги і недоліки, а також певні особливості. Порівняння деяких найкращих інструментів для відстеження позицій наведено в таблиці нижче:

Інструмент Ключова характеристика Кількість відстежуваних ключових слів у найдешевшому тарифі Частота оновлення Безплатна пробна версія Ціна Serpstat доступна ціна, широкий функціонал, доступ до API 10 000/міс. щодня 7 дн. від 59 $/міс. Ahrefs ідентифікація батьківських ключових слів 750 щоденні оновлення доступні за 100 USD на місяць Немає від 129 $/міс. SE Ranking звітність про канібалізацію 750 щодня 14 дн. від 55 $/міс. Moz Pro готові інтеграції 300/тижд. щотижня 30 дн. від 99 $/міс.

*Станом на червень 2024 р.

Serpstat

Джерело: serpstat.com

Інструмент коштує від $59 на місяць і пропонує функціонал на рівні дорогих аналогів — ідеальний для малого бізнесу і фрилансерів.

Ще одна особливість Serpstat — це його комплексні можливості відстеження SERP. Інструмент відстежує позиції ключових слів у 230 країнах на мобільних і десктопах, показує частку ринку, потенціал трафіку й ефективні SERP-функції.

Serpstat дозволяє відстежувати рейтинги конкурентів і безплатно переносити проєкти з інших сервісів.

Ahrefs

Джерело: ahrefs.com

Інструмент визначає батьківські ключові слова, показує закономірності ранжування, має зручний інтерфейс і дає глибоку SEO-аналітику.

Недоліки? Ahrefs не має безплатної пробної версії, а ціна від $129 на місяць (+$100 за щоденні оновлення) може бути зависокою для новачків і малого бізнесу.

SE Ranking

Джерело: seranking.com

Інструмент вирізняється своїми звітами про канібалізацію. Ця функція допомагає виявити, коли ваші власні сторінки конкурують між собою за ті самі ключові слова — поширена проблема, яка може заважати рейтингу. Також ви можете відстежувати 750 ключових слів щодня, що є досить значною кількістю.

Ще одна перевага — це двотижнева безплатна пробна версія SE Ranking, яка надає можливість повноцінно протестувати функціонал інструменту й оцінити його ефективність. Вартість починається від 55 доларів на місяць, що робить його одним із найдоступніших варіантів.

Moz Pro

Джерело: moz.com

Інструмент має зручні інтеграції й 30 днів безплатної версії, але оновлює дані лише щотижня (до 300 ключів) і коштує від $99 на місяць.

Корисні поради щодо використання інструментів для відстеження позицій

Відстеження позицій не складне, особливо з інструментами на кшталт Serpstat. Але інструкцій недостатньо — ось кілька корисних порад:

Відстежуйте ключові слова з достатнім обсягом пошуку, що мають відношення до вашого бізнесу або організації. З огляду на часто обмежену кількість ключових слів, які потрібно відстежувати, неефективно моніторити ключові слова, які вже не є актуальними або мають недостатній обсяг пошуку. Щоб уникнути цього, регулярно переглядайте й оновлюйте список ключових слів. Групуйте ключові слова за темою, категорією, сторінкою, продуктом або місцем розташування, щоби полегшити аналіз ефективності SEO і виявити закономірності. Наприклад, у сервісі відстеження позицій Serpstat це можна зробити за допомогою наступних тегів:

Джерело: serpstat.com

Відстежуйте такі функції SERP, як виділені фрагменти, оскільки вони можуть генерувати велику кількість органічного трафіку, стільки ж або навіть більше, ніж перша позиція, не займаючи її. Крім того, виділений фрагмент не вважається звичайним фрагментом, що дозволяє вам з’являтися двічі в результатах пошуку. Оптимізуйте сайт для мобільних — більшість користувачів шукає зі смартфонів. Перевіряйте позиції окремо для мобільних і десктопів, щоби вчасно виявляти слабкі місця.

Якщо у вас багатомовний сайт, відстежуйте позиції для кожної мови окремо — не варто об’єднувати все разом. Це значно полегшить аналіз даних, дозволить швидко визначити, які мови працюють краще, і виявити ті, що потребують подальшої оптимізації.

Високі позиції — це не все. Важливі також зручність сайту, CTR і конверсії. Оптимізуйте заголовки, тексти й заклики до дії, щоби відвідувачі ставали клієнтами.

Як аналізувати SEO-рейтинги

Після збору даних визначте ключові слова з найбільшим трафіком і слабкі сторінки — це допоможе пріоритезувати оптимізацію для зростання.

Однак органічний трафік сам по собі не є єдиним фактором. Ви можете мати багато трафіку, але не отримувати достатнього обсягу продажів або інших бажаних дій з боку користувачів. Сайт із нижчим рейтингом може мати більше конверсій. Аналізуйте конверсії, щоби знайти й усунути слабкі місця й підвищити ефективність.

Аналіз рейтингів конкурентів допоможе виявити їхні переваги, ваші слабкі місця. Аналізуючи конкуренцію, ви також можете виявити прогалини в ключових словах і внести відповідні корективи у свою стратегію SEO.

Використовуйте результати аналізу для внутрішньої та зовнішньої оптимізації: додайте ключові слова в метадані, тексти й анкорні посилання.

Як автоматизувати відстеження позицій

Деякі інструменти підтримують API, що спрощує моніторинг, автоматизує роботу з даними і зменшує помилки. Яскравим прикладом є Rank Tracker API від Serpstat.

Для простішої автоматизації можна налаштувати регулярні email-звіти про позиції. Наприклад, звіт від Serpstat може виглядати так:

Джерело: serpstat.com

Такі автоматичні звіти не тільки заощаджують час, але й допомагають швидко зрозуміти тенденції рейтингу, виявити проблемні області й оцінити ефективність ваших SEO-стратегій. Вони особливо корисні для представлення результатів клієнтам або керівництву, які можуть не мати глибоких технічних знань у галузі SEO.

Багато сервісів дозволяють налаштувати частоту, формат і зміст цих звітів. Ви можете вибрати щотижневу або щомісячну доставку, зосередитися на конкретних групах ключових слів або додати додаткові показники, такі як обсяг пошуку або складність ключових слів.

Висновки

Окрім очевидних причин для моніторингу рейтингу в пошукових системах, таких як відстеження результатів SEO і їх подальша оптимізація, є ще кілька факторів, які слід врахувати.



Чому варто моніторити SEO-рейтинг:

збільшення видимості у пошукових системах;

випередження конкурентів;

краще розуміння поведінки користувачів;

виявлення й виправлення технічних проблем SEO;

оцінка ефективності стратегії.

Rank Tracker — це спеціалізоване програмне забезпечення, яке відстежує і повідомляє про позиції певних сторінок сайту в результатах пошуку за певними ключовими словами, регулярно скануючи пошукові системи на наявність відповідних запитів.



Переваги використання інструментів відстеження SEO-позицій:

комплексний аналіз позицій;

регулярне оновлення історичних даних;

відстеження позицій на мобільних і настільних пристроях;

відстеження позицій у різних країнах;

широкий спектр показників для аналізу.

Як користуватися SEO-трекером:

виберіть трекер рейтингу;

зареєструйтеся;

створіть новий проєкт;

налаштуйте проєкт;

додайте ключові слова;

додайте конкурентів;

налаштуйте сповіщення про рейтинг;

заплануйте регулярні перевірки;

відстежуйте й аналізуйте рейтинги;

удосконалюйте свою стратегію.

Я розглянув деякі з найкращих інструментів для відстеження позицій, такі як Serpstat, Ahrefs, SE Ranking і Moz Pro, кожен з яких пропонує унікальні функції для задоволення різних потреб SEO. Вибір залежить від ваших конкретних потреб, бюджету й масштабів ваших SEO-кампаній.

Постійне відстеження позицій, аналіз даних і прийняття рішень на їх основі допомагає покращити SEO-стратегію, підвищити видимість у пошукових системах, збільшити органічний трафік і, зрештою, збільшити кількість конверсій. Почніть відстежувати свої рейтинги вже сьогодні — від цього залежить успіх вашого сайту в пошукових результатах.

FAQ

Що таке SEO-рейтинги?

Рейтинги результатів пошуку — це позиції вашого сайту на сторінках результатів пошукової системи (SERP) за певними ключовими словами. Наприклад, якщо ви займаєте 3-тє місце за запитом «поради з садівництва», ваш сайт буде третім результатом, коли хтось шукатиме цей термін. Вищі рейтинги означають кращу видимість у пошуку й більше органічного трафіку.

На рейтинги впливає безліч факторів, таких як якість контенту, швидкість завантаження сайту, зворотні посилання та користувацький досвід. Пошукові системи використовують складні алгоритми, щоби визначити, які сайти пропонують найрелевантнішу і найціннішу інформацію.

Як перевірити SEO-рейтинг?

Існує кілька способів перевірити свій рейтинг у пошукових системах:

Використовуйте Google Search Console. Цей безплатний інструмент показує, за якими запитами ваш сайт ранжується, і його середню позицію. Використовуйте розширені інструменти, такі як Serpstat або Ahrefs. Ці інструменти надають детальні дані про рейтинг, включаючи рейтинги за численними ключовими словами, зміни позицій з часом і навіть рейтинги конкурентів. Шукайте вручну. Просто введіть цільові ключові слова в вікні браузера в режимі інкогніто, щоби швидко перевірити рейтинг.

Зверніть увагу, що рейтинги можуть відрізнятися залежно від таких факторів, як місцеперебування та пристрій, тому рекомендується використовувати кілька інструментів.

Як підтримувати рейтинги SEO?

Для підтримки рейтингу сайту в SERP необхідні послідовні зусилля:

регулярно оновлюйте контент, щоби він залишався актуальним;

публікуйте матеріали регулярно;

адаптуйте контент до намірів користувачів;

покращуйте швидкість і зручність користування сайтом;

забезпечте мобільну сумісність;

створіть якісні зворотні посилання з авторитетних сайтів;

адаптуйтеся до оновлень алгоритму Google.

Пам’ятайте, що SEO — це не спринт, а марафон. Постійні зусилля в цих ключових областях допоможуть вам зберегти або навіть поліпшити рейтинги з часом.