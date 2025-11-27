Розміри банерів Google Ads: докладний посібник з вибору ефективного формату

Ефективність банерної реклами в Google Ads визначається не тільки креативом, але і правильним розміром. Сьогодні рекламодавцям доводиться враховувати широкий спектр пристроїв — від смартфонів до телевізорів, що робить вибір формату стратегічним фактором, який впливає на охоплення, сприйняття бренду та ROI. Google пропонує три основні типи банерів:

графічні;

адаптивні;

HTML5-банери.

Кожен з них має свої особливості, переваги та недоліки.

Графічні банери: перевірена класика

Графічні банери — це статичні зображення, які рекламодавець створює і завантажує в рекламний кабінет Google. Їхня основна перевага — повний контроль над креативом, що дозволяє точно дотримуватися гайдлайнів бренду. Попри появу складніших форматів, класичні банери як і раніше залишаються основою для багатьох кампаній.

Огляд найбільш клікабельних розмірів для гугл реклами

Ці формати заведено вважати «золотими стандартами» контекстно-медійної мережі.

Середній прямокутник (300×250 пікселів). Універсальний формат: його розмір підходить і для настільних, і для мобільних пристроїв. Зазвичай розміщується всередині тексту або на бічних панелях, забезпечуючи хорошу видимість і не заважаючи користувачеві. Його перевага — органічно вписуватися в статтю і привертати увагу читача.

Великий прямокутник (336×280 пікселів). Трохи більший за середній прямокутник, цей банер ефективний у щільному контенті — в кінці статей або бічних колонках. Збільшений розмір дає більше простору для креативу і детального повідомлення, підвищуючи залученість.

Повнорозмірний банер (728×90 пікселів). Часто розміщується у верхній частині сторінки «над згином». Зручний для широких екранів, забезпечує високу видимість і підходить для брендингових повідомлень або простих CTA.

Половина сторінки (300×600 пікселів). Вертикальний формат пропонує значний простір для реклами, дозволяючи створювати виразні і деталізовані повідомлення. Він домінує на бічних панелях, привертаючи увагу, тому часто використовується в кампаніях, де важливий візуальний вплив.

Великий мобільний банер (320×100 пікселів). Він оптимізований під мобільні пристрої і пропонує більше вертикального простору в порівнянні зі стандартним мобільним банером.

Мобільний банер (320×50). Компактний формат, створений спеціально для екранів смартфонів. Він дозволяє зробити оголошення більш помітним і привабливим, не перевантажуючи користувальницький досвід.

Повний перелік стандартних розмірів Google Ads

Для повного контролю над креативом і розширення охоплення на різних майданчиках рекламодавцям доступний широкий вибір графічних форматів, які можна розділити на кілька категорій.

Основні розміри графічних банерів

Категорія Розмір (пікселі) Назва Коментарі та обмеження Квадрат і прямокутник 200×200 Малий квадрат 240×400 Вертикальний прямокутник Для розміщення реклами в бічних панелях сайтів. 250×250 Квадрат Компактний формат для кутів і бічних панелей. 250×360 Потрійне широкоформатне оголошення Доступне тільки в Швеції 300×250 Середній прямокутник 336×280 Великий прямокутник 580×400 Netboard Доступний тільки в Норвегії. Повнорозмірний банер 468×60 Банер Підходить, коли немає місця для 728×90. 728×90 Повнорозмірний банер Відмінна видимість над основним контентом. 930×180 Верхній банер Доступний тільки в Данії. 970×90 Великий повнорозмірний банер Для контенту з високою роздільною здатністю. 970×250 Дошки оголошень 980×120 Панорама Доступний тільки в Швеції. Хмарочос 120×600 Хмарочос Для вузьких бічних панелей. 160×600 Широкий хмарочос 300×600 Половина сторінки 300×1050 Книжна . Мобільні пристрої 300×50 Мобільний банер 320×100



Великий мобільний банер 320×480 Портретний банер

Для максимального охоплення варто створювати банери найпопулярніших розмірів. Однак, якщо потрібно забезпечити показ оголошення на будь-якому майданчику, оптимальне рішення — використовувати адаптивні медійні оголошення.

Що таке адаптивні медійні оголошення

Адаптивні медійні оголошення — це автоматизований формат, який допомагає економити час і розширити охоплення кампаній. Замість створення десятків банерів під різні розміри рекламодавець завантажує в кабінет набір активів: зображення, логотипи, заголовки та описи.

Алгоритми Google Ads автоматично комбінують ці елементи, формуючи рекламні оголошення, які ідеально підходять під будь-яке доступне місце розміщення в контекстно-медійній мережі.

Принцип роботи та ключові переваги

Основний принцип роботи адаптивних оголошень полягає в тому, що система виступає не просто майданчиком для розміщення, а як розумний інструмент, який оптимізує рекламний креатив в режимі реального часу:

Система генерує величезну кількість оголошень. Аналізує реакцію користувачів на кожне з них. Автоматично оптимізує покази, щоб досягти найкращої ефективності, наприклад, підвищити клікабельність (CTR).

Такий підхід відображає стратегію Google, спрямовану на автоматизацію та алгоритмічну оптимізацію. Роль рекламодавця змінюється: замість створення десятків статичних зображень він зосереджується на розробці декількох універсальних і якісних креативів.

Вимоги до зображень і логотипів

Для коректної роботи адаптивних оголошень необхідно суворо дотримуватися технічних вимог до вихідних файлів. У систему потрібно завантажити як мінімум одне широкоформатне і одне квадратне зображення, а також логотипи. Для кампаній типу Performance Max або для створення попиту рекомендується також використовувати вертикальні креативи.

Технічні вимоги для адаптивних оголошень

Об'єкт Співвідношення сторін Рекомендований розмір (пікселі) Мінімальний розмір (пікселі) Формат файлу Максимальна вага Зображення Горизонтальне (1.91:1) 1200×628 600×314 JPG, PNG 5120 КБ Квадратне (1:1) 1200×1200 300×300 JPG, PNG 5120 КБ Вертикальне (9:16) * 900×1600 600×1067 JPG, PNG 5120 КБ Логотип Горизонтальний (4:1) 1200×300 512×128 JPG, PNG Не вказано Квадратний (1:1) 1200×1200 128×128 JPG, PNG Не вказано

Примітка: для пристроїв з високою щільністю пікселів (HD-екрани) можна використовувати зображення, збільшені вдвічі.

Порівняння адаптивних і графічних банерів

Важливо відзначити, що Google зробив адаптивні медійні оголошення форматом за замовчуванням у контекстно-медійній мережі. За даними експерта Smart Insights Девіда Майлза, тестування кампаній з використанням цього типу оголошень показало значне зростання ефективності в порівнянні з традиційними форматами.

Оголошення Покази Кліки CTR CPC Конверсії CPA 728x90 40,69 33 0,08 1,54 1 50,82 160x600 51,326 31 0,06 1,59 1 24,65 300x250 53,947 26 0,05 2,28 фунта 2 29,64 120x600 91,69 2 0,02 2,14 0 N/A Всього 155,132 92 0,06 1,78 5 32,75 Адаптивні 37,62 184 0,49 0,51 5 £18,77

HTML5-банери: креативність, обмежена правилами

HTML5-банери — це динамічні та інтерактивні рекламні креативи, створені з використанням технологій HTML5, CSS і JavaScript. На відміну від статичних зображень, вони дозволяють створювати складні анімації, переходи та інтерактивні елементи, роблячи рекламу більш виразною та помітною.

Потенціал і можливості HTML5-креативів

Головна перевага HTML5-банерів — це здатність виділятися на тлі статичної реклами. Інтерактивні елементи, такі як кнопки, анімації і навіть прості ігри, залучають користувача, що може істотно підвищити клікабельність і запам'ятовуваність оголошення. Такий формат підходить для брендингових кампаній, де мета — не просто інформувати, а створити емоційний зв'язок з аудиторією.

Технічні вимоги та обмеження

Попри широкий креативний потенціал, Google накладає на HTML5-банери дуже суворі технічні обмеження. Ці правила необхідні для забезпечення безпеки, швидкого завантаження і сумісності на всіх пристроях. Таким чином, HTML5-банер — це не поле для безмежної творчості, а суворо контрольоване середовище, яке пропонує більше, ніж GIF-анімація, але має чіткі рамки.

Технічні вимоги та обмеження для HTML5-банерів

Вимога Опис і коментарі Формат файлу ZIP-архів, що містить тільки файли форматів CSS, JS, HTML, SVG, GIF, PNG, JPG, JPEG. Максимальний розмір Не більше 150 КБ для всього ZIP-архіву. Підтримувані елементи Тільки кліки та інтерактивні функції. Зображення повинні бути включені в архів; зовнішні посилання на них не підтримуються. Підтримувані шрифти Дозволені тільки вебшрифти Google. Заборонені елементи Відео, карти, таймери, множинні переходи (більше одного кліка), операції, які вимагають зберігання даних на локальному комп'ютері. Інструменти Підтримуються тільки оголошення, створені за допомогою Google Web Designer.

Вимоги до дизайну та контенту банерів

Крім технічних специфікацій, Google Ads висуває суворі правила до візуального оформлення та змісту рекламних матеріалів. Ці вимоги спрямовані на забезпечення високої якості реклами, її безпеки для користувачів та відповідності законодавству.

Правила оформлення зображень

Ефективний банер повинен бути не тільки технічно бездоганним, але й візуально привабливим. Google рекомендує дотримуватися таких принципів дизайну:

Використовуйте чіткі зображення. Розмиті та неякісні фотографії, на яких об'єкт погано розрізнити, не пройдуть модерацію.

Підходять зображення у високій роздільній здатності, з хорошим фокусом і видимими деталями.

Не підходять розмиті, нечіткі фотографії, де неможливо розглянути об'єкт.

Заборонені текстові та графічні оверлеї. Використовуйте зображення без додаткових накладок у вигляді тексту, логотипів або інших графічних елементів.

Підходять фотографії або ілюстрації без написів, декоративних вставок і брендових елементів.

Не підходять креативи з накладеними текстами, графікою, логотипами брендів або використання логотипів як самостійних об'єктів.

Уникайте зображень із надмірною порожньою областю. Використовуйте фотографії, де основний об'єкт чітко видно і займає центральну частину кадру.

Підходять фотографії, на яких товар або послуга знаходяться у фокусі й добре помітні.

Не підходять картинки з надмірною кількістю порожнього простору або з такою композицією, де складно визначити, що зображено.

Не використовуйте колажі. Зображення повинні бути цілісними й не складатися зі штучно об'єднаних частин.

Підходять оригінальні фотографії або кадри, де кілька об'єктів присутні природним чином — наприклад, фото друкованих каталогів, листівок або альбомів.

Не підходять колажі, зібрані в графічних редакторах з різних зображень.

Заборонені спотворені зображення. Використовуйте тільки ті кадри, де об'єкти зберігають природні пропорції і легко впізнаються.

Підходять фотографії без деформації, на яких товар або послуга виглядають реалістично.

Не підходять перекошені або навмисно спотворені зображення, на яких складно зрозуміти, що зображено.

Уникайте невдалого кадрування. Використовуйте зображення, де об'єкти показані повністю і їх легко впізнати.

Підходять фотографії з коректним кадруванням, де товар або послуга видно повністю і без обрізаних важливих деталей.

Не підходять картинки, де об'єкт частково прихований або обрізаний настільки, що його складно впізнати.

Обережно використовуйте зображення людей з товаром. Google дозволяє використовувати фотографії моделей в одязі, якщо вони не демонструють надмірно оголене тіло. Зображення спідньої білизни та купальників допустимі, якщо вони представлені на плоскій поверхні або на манекені.

Як вибрати формат банера

Щоб визначити найбільш ефективний формат, я проаналізував кілька рекламних кампаній, реалізованих в рамках проєктів Netpeak.

Уточню, що мова йде саме про графічні оголошення, створені дизайнерами під кожен формат вручну, а не про адаптивні банери Google Ads.

Експеримент в темі «Електроніка»

Період експерименту — січень-вересень 2025 року.

Кількість показів у Казахстані — 126 163 002 Результати за охопленням різних форматів банерів у Google.

Топ за охопленням:

Хмарочос (120×600). Вертикальний прямокутник (240×400). Малий квадрат (200×200).

Результати за CTR:

Топ банерів за CTR:

Великий прямокутник (336×280). Середній прямокутник (300×250). Квадрат (250×250).

Експеримент і темі «FMCG (Fast-Moving Consumer Goods)»

Період експерименту — січень-вересень 2025 року.

Кількість показів в Україні склала — 2 978 833 542. Результати за охопленням банерів у Google.

Топ за охопленням:

Великий мобільний банер 320x100:

Результати за CTR:

Топ банерів за CTR:

Банер 468×60

Експеримент в темі «Краса»

Період експерименту — січень-вересень 2025 року.

Кількість показів в Україні — 1 395 975. Результати за охопленням банерів у Google:

Топ за охопленням:

Середній прямокутник (300×250). Нестандартний квадратний банер (500×500). Повнорозмірний банер (728×90).

Результати за CTR:

Топ банерів за CTR:

Повнорозмірний банер (728×90). Широкий хмарочос (160×600).

Експеримент в темі «Одяг та взуття»

Період експерименту — січень–вересень 2025 року.

Кількість показів в Україні — 1 395 975. Результати за охопленням банерів у Google:

Топ за охопленням:

Середній прямокутник (300×250). Мобільний банер (320×50). Повнорозмірний банер (728×90). Великий прямокутник (336×280).

Результати за CTR:

Топ банерів за CTR:

Середній прямокутник (300×250). Півсторінки (300×600 пікселів). Мобільна інтерстиція (320×480). Великий прямокутник (336×280).

Висновки за експериментом

У всіх тематиках стабільно показують хороші результати формати 300×250 (середній прямокутник) і 728×90 (повнорозмірний банер). Вони забезпечують як високе охоплення, так і помітний CTR, що робить їх базовими для будь-якої кампанії. Додатково в топ за ефективністю регулярно потрапляють формати 336×280 (великий прямокутник) і 160×600/300×600 (широкий хмарочос півсторінки). Їх використання посилює охоплення і допомагає урізноманітнити візуальні рішення. Нестандартні формати, наприклад 500×500, показують ефективність в окремих тематиках, але їх краще використовувати як доповнення, а не основу кампанії.

Фінальні рекомендації