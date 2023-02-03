Українські сторис-мейкери — глибинне дослідження ринку

Якщо дослідити ринок сторис-мейкингу в Україні та виділити ключові навички, досвід, заробітну плату, графік роботи тощо, важко прийти до спільного знаменника. Але команда Kukurudza blog спробувала й провела глибинний рісерч роботи спеціалістів зі stories. Завдяки йому роботодавцям буде легше зрозуміти, чого вимагати та що пропонувати, а спеціалістам — що потрібно вміти та на що можна розраховувати.

Як проводили дослідження?

Для цього дослідження ми залучили 171 спеціаліста та 102 роботодавці з різних компаній. Деякі з них пройшли глибинне інтерв’ю, інші — відповіли на бліцпитання.

До початку дослідження ми зібрали 38 основних запитів, що виникали у сторис-мейкерів:

що від мене очікують, які обов’язки?

як мене шукатимуть?

чи достатньо мого досвіду?

скільки платитимуть?

І поставили їх роботодавцям.

У роботодавців було близько 20 запитів до спеціалістів:

який середній досвід по ринку?

що вміють краще, а що — гірше?

у якому форматі їм зручніше працювати?

скільки хочуть отримувати?

На ці запитання відповіли сторис-мейкери.

Деякі відповіді здались нам суб’єктивними. Щоб уникнути цього, ми давали респондентам короткі завдання для перевірки знань. Якщо розгорнутої відповіді не було чи вона здавалась нам некомпетентною, ми не зараховували її. І от, що у нас вийшло.

Досвід роботи

Ми спілкувалися зі сторис-мейкерами, яких обирали випадковим чином: наша аудиторія в Instagram, Telegram та Закритому клубі, наші учні та знайомі колеги. Тож зараз маємо таку середню вибірку по вікових категоріях українських спеціалістів зі stories:

А от, що ми побачили, коли запитали про їхній досвід:

Маємо два висновки:

Більшість сторис-мейкерів мають мінімальний досвід роботи (1-2 роки). Людину з досвідом понад 4 роки знайти складно. Скоріше всього це пов’язано з тим, що з часом спеціалісти йдуть у контент-маркетинг чи SMM. Враховуючи, що середній вік спеціалістів — 20-30 років, до сторис-мейкингу більшість мали іншу професію/спеціальність.

Зробивши другий висновок ми запитали у спеціалістів, чи планували вони працювати в сторис-мейкингу із самого початку. Результат підтвердив наше припущення:

Частіше всього сторис-мейкери працюють як з особистими блогами, так і з комерційними клієнтами одночасно:

В основному вони фрилансери, рідше всього — працівники агенції:

Профільне навчання

Роботодавці майже не звертають увагу на навчання, яке проходили спеціалісти. За особистими інтерв’ю вони одноголосно стверджують, що навчання потрібне лише для покращення скілів. Якщо сторис-мейкер не може продемонструвати та підтвердити навички, здобуті на курсах, вони не грають ролі.

Натомість більшість сторис-мейкерів бачать сенс проходити курси. Частіше всього за знаннями звертаються до блогерів:

Серед блогерів, у яких навчались опитані нами спеціалісти найчастіше зустрічаються:

* Ця добірка не є рейтингом, блогери підібрані випадковим чином.

Серед шкіл, у яких навчались опитані нами спеціалісти найчастіше зустрічаються:

* Ця добірка не є рейтингом, школи підібрані випадковим чином.

Рівень спеціалістів

Опитані спеціалісти практично порівну розділились у самооцінці свого рівня між junior, strong junior та middle. Найменше — senior:

Натомість роботодавці націлені на mid-level спеціалістів:

Далі ми поцікавились, чому спеціалісти відносять себе до певного рівня.

Навички спеціалістів: аналітика

Більшість спеціалістів аналізують контент, але фіксує висновки та рішення лише половина. Та все ж майже дві третини сторис-мейкерів будують подальший контент на основі аналізу.

Чи аналізуєте ви контент?

Чи використовуєте сервіси для аналізу?

Чи фіксуєте аналізи? Наприклад, у таблиці, контент-плані й т. д.

Чи використовуєте результати аналізу для покращення контенту?

Ви аналізуєте RR, ERR чи числові показники?

Навички спеціалістів: стратегія

Тільки половина сторис-мейкерів створювали контентні стратегії. Майже всі ставлять перед собою цілі, найчастіше — зростання охоплення.

Чи є у вас досвід створення контентної стратегії?

Чи проводите ви бенчмаркинг?

Чи ставите ви перед собою цілі у контенті?

Які саме цілі ви ставите перед собою?

Навички спеціалістів: створення візуалу

Більшість сторис-мейкерів не проходили спеціальні навчання щодо оформлення контенту. Понад половина знається на графічному дизайні та робить його здебільшого в мобільних додатках.

Чи працюєте ви з графічним дизайном?

Чи користуєтесь сервісами на телефоні для створення візуалу?

Чи використовуєте ви комп’ютерні програми для дизайну (Figma, Photoshop)?

Чи є у вас досвід фотографування для stories?

Чи вмієте створювати анімацію?

Чи навчалися ви дизайну/оформленню або іншим візуальним навичкам?

Навички спеціалістів: робота з аудиторією

Дві третини сторис-мейкерів аналізують аудиторію, знають, орієнтуються щодо тригерів та інтерактивів. А от над лояльністю працює лише половина.

Чи є у вас розуміння тригерів, які працюють на аудиторію?

* У даному питанні потрібно було назвати основні тригери в разі позитивної відповіді.

Чи аналізуєте ви аудиторію (цільову та фактичну)?

* У даному питанні потрібно було описати різницю між ЦА брендів Snickers та KitKat у разі позитивної відповіді.

Чи є у вас навички олояльнення аудиторії?

Чи проводите ви роботу над інтерактивами?

Навички спеціалістів: просування

В основному клієнти не дають сторис-мейкерам задачі з просування. Половина зі спеціалістів уміють налаштовувати рекламу, але лише третина вміє проводити взаємопіар та має навички інфлюенс-маркетингу.

Чи є у вас запити від клієнтів на просування?

Чи є у вас досвід налаштування реклами stories в Instagram?

Чи є у вас досвід проведення взаємопіару?

Чи є у вас досвід інфлюенс-маркетингу?

Навички спеціалістів: project management

Понад половина спеціалістів мають досвід управління командою, пошуку людей та брифування. Лише третина сторис-мекерів робить щомісячні звіти про виконану роботу.

Чи є у вас досвід управління командою?

Чи маєте ви досвід постановки тз?

Чи є у вас досвід пошуку людей у команду?

Чи створюєте ви щомісячний звіт?



Інструменти сторис-мейкерів

Найчастіше українські сторис-мейкери використовують такі програми для створення контент-плану:

Для дизайну опитані сторис-мейкери використовують наступні мобільні застосунки:

Для редагування відео:

Для аналітики та відстежування результатів популярні такі програми:

Найчастіше роботодавці працюють зі сторис-мейкерами в таких таск-менеджерах та месенджерах:

Пошук роботи

Визначившись із середнім досвідом, навичками та вміннями, поговоримо про пошук роботи/клієнтів та працевлаштування.

Найчастіше спеціалістів зі сторис-мейкингу клієнти знаходять самостійно:

Роботодавці також, в першу чергу, шукають сторис-мейкерів через знайомих:

Понад половина сторис-мейкерів не мають портфоліо:

Здебільшого роботодавцям не важливо, у яких галузях сторис-мейкер має досвід роботи:

Формат співпраці

У цьому блоці ми розбиралися, як саме проходить співпраця сторис-мейкера з роботодавцем. Які задачі закриваються та скільки часу на них йде?

Більшість роботодавців шукають сторис-мейкерів для роботи на фрилансі:

Включення фрилансера в більшості займає 2-4 години на добу:

Більшість роботодавців вимагають від спеціалістів прописування ідеї stories та їхній дизайн, найрідше — фото/відеознімання:

Найчастіше роботодавці ставлять перед сторис-мейкерами цілі щодо реакції аудиторії та росту показників залученості:

Заробітна плата

Поговоримо про оплату праці. Сторис-мейкери поділились з нами своїми очікуваннями, а роботодавці — тим, скільки вони готові платити.

Більшість спеціалістів отримують фіксовану ставку щомісяця:

Якою має бути місячна зарплата спеціаліста на різних рівнях на думку сторис-мейкерів:

Junior

Middle

Senior

Lead

Більшість спеціалістів, враховуючи свій рівень, хотіли б отримувати 20-30 тис. грн заробітної плати:

За один проєкт роботодавці готові платити сторис-мейкеру 5-10 тисяч гривень:

Очевидним з попередніх відповідей є те, що більшість спеціалістів не задоволені заробітною платнею:

Висновки

Більшість сторис-мейкерів в Україні у віці 20-30 років. Частіше всього вони мають 1-2 роки досвіду та працювали в іншій сфері раніше. 84% опитаних спеціалістів надають перевагу профільним курсам в Instagram. 16% не проходили навчання взагалі. Більшість опитаних нами спеціалістів вважають, що вони зараз знаходяться на рівні junior. Хоча 65,9% роботодавців шукають сторис-мейкерів рівня middle. 81,3% спеціалістів аналізують контент, але фіксують висновки лише 49,7% з них. 82,5% сторис-мейкерів ставлять перед собою цілі у контенті. У більшості це кількісний показник охоплення. 76,3% спеціалістів не навчались дизайну/оформленню або іншим візуальним навичкам. 45,3% спеціалістів мають запити із просування stories від клієнтів. Лише 39,1% сторис-мейкерів створюють щомісячні звіти для клієнтів. Найчастіше для створення контент-плану та аналітики спеціалісти зі stories використовують Google sheets, для дизайну — Canva, для відео-мейкингу — InShot, а для спілкування з клієнтами — Telegram. 32% спеціалістів роботодавці знаходять самостійно. Самі роботодавці у 81% випадків шукають сторис-мейкерів через знайомих. 71% роботодавців шукають сторис-мейкерів для роботи на фрилансі із включенням у 2-4 години на добу. Більшість спеціалістів, враховуючи свій рівень, хотіли б отримувати 20-30 тис. грн заробітної плати щомісяця. Роботодавці ж готові платити сторис-мейкеру 5-10 тисяч гривень за один проєкт. 55,7% сторис-мейкерів наразі не задоволені своєю компенсацією за роботу.

Думка авторів гостьового поста може не співпадати з позицією редакції та спеціалістів агентства Netpeak.