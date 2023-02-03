Українські сторис-мейкери — глибинне дослідження ринку
Якщо дослідити ринок сторис-мейкингу в Україні та виділити ключові навички, досвід, заробітну плату, графік роботи тощо, важко прийти до спільного знаменника. Але команда Kukurudza blog спробувала й провела глибинний рісерч роботи спеціалістів зі stories. Завдяки йому роботодавцям буде легше зрозуміти, чого вимагати та що пропонувати, а спеціалістам — що потрібно вміти та на що можна розраховувати.
Як проводили дослідження?
Для цього дослідження ми залучили 171 спеціаліста та 102 роботодавці з різних компаній. Деякі з них пройшли глибинне інтерв’ю, інші — відповіли на бліцпитання.
До початку дослідження ми зібрали 38 основних запитів, що виникали у сторис-мейкерів:
- що від мене очікують, які обов’язки?
- як мене шукатимуть?
- чи достатньо мого досвіду?
- скільки платитимуть?
І поставили їх роботодавцям.
У роботодавців було близько 20 запитів до спеціалістів:
- який середній досвід по ринку?
- що вміють краще, а що — гірше?
- у якому форматі їм зручніше працювати?
- скільки хочуть отримувати?
На ці запитання відповіли сторис-мейкери.
Деякі відповіді здались нам суб’єктивними. Щоб уникнути цього, ми давали респондентам короткі завдання для перевірки знань. Якщо розгорнутої відповіді не було чи вона здавалась нам некомпетентною, ми не зараховували її. І от, що у нас вийшло.
Досвід роботи
Ми спілкувалися зі сторис-мейкерами, яких обирали випадковим чином: наша аудиторія в Instagram, Telegram та Закритому клубі, наші учні та знайомі колеги. Тож зараз маємо таку середню вибірку по вікових категоріях українських спеціалістів зі stories:
А от, що ми побачили, коли запитали про їхній досвід:
Маємо два висновки:
- Більшість сторис-мейкерів мають мінімальний досвід роботи (1-2 роки). Людину з досвідом понад 4 роки знайти складно. Скоріше всього це пов’язано з тим, що з часом спеціалісти йдуть у контент-маркетинг чи SMM.
- Враховуючи, що середній вік спеціалістів — 20-30 років, до сторис-мейкингу більшість мали іншу професію/спеціальність.
Зробивши другий висновок ми запитали у спеціалістів, чи планували вони працювати в сторис-мейкингу із самого початку. Результат підтвердив наше припущення:
Частіше всього сторис-мейкери працюють як з особистими блогами, так і з комерційними клієнтами одночасно:
В основному вони фрилансери, рідше всього — працівники агенції:
Профільне навчання
Роботодавці майже не звертають увагу на навчання, яке проходили спеціалісти. За особистими інтерв’ю вони одноголосно стверджують, що навчання потрібне лише для покращення скілів. Якщо сторис-мейкер не може продемонструвати та підтвердити навички, здобуті на курсах, вони не грають ролі.
Натомість більшість сторис-мейкерів бачать сенс проходити курси. Частіше всього за знаннями звертаються до блогерів:
Серед блогерів, у яких навчались опитані нами спеціалісти найчастіше зустрічаються:
* Ця добірка не є рейтингом, блогери підібрані випадковим чином.
Серед шкіл, у яких навчались опитані нами спеціалісти найчастіше зустрічаються:
* Ця добірка не є рейтингом, школи підібрані випадковим чином.
Рівень спеціалістів
Опитані спеціалісти практично порівну розділились у самооцінці свого рівня між junior, strong junior та middle. Найменше — senior:
Натомість роботодавці націлені на mid-level спеціалістів:
Далі ми поцікавились, чому спеціалісти відносять себе до певного рівня.
Навички спеціалістів: аналітика
Більшість спеціалістів аналізують контент, але фіксує висновки та рішення лише половина. Та все ж майже дві третини сторис-мейкерів будують подальший контент на основі аналізу.
- Чи аналізуєте ви контент?
- Чи використовуєте сервіси для аналізу?
- Чи фіксуєте аналізи? Наприклад, у таблиці, контент-плані й т. д.
- Чи використовуєте результати аналізу для покращення контенту?
- Ви аналізуєте RR, ERR чи числові показники?
Навички спеціалістів: стратегія
Тільки половина сторис-мейкерів створювали контентні стратегії. Майже всі ставлять перед собою цілі, найчастіше — зростання охоплення.
- Чи є у вас досвід створення контентної стратегії?
- Чи проводите ви бенчмаркинг?
- Чи ставите ви перед собою цілі у контенті?
- Які саме цілі ви ставите перед собою?
Навички спеціалістів: створення візуалу
Більшість сторис-мейкерів не проходили спеціальні навчання щодо оформлення контенту. Понад половина знається на графічному дизайні та робить його здебільшого в мобільних додатках.
- Чи працюєте ви з графічним дизайном?
- Чи користуєтесь сервісами на телефоні для створення візуалу?
- Чи використовуєте ви комп’ютерні програми для дизайну (Figma, Photoshop)?
- Чи є у вас досвід фотографування для stories?
- Чи вмієте створювати анімацію?
- Чи навчалися ви дизайну/оформленню або іншим візуальним навичкам?
Навички спеціалістів: робота з аудиторією
Дві третини сторис-мейкерів аналізують аудиторію, знають, орієнтуються щодо тригерів та інтерактивів. А от над лояльністю працює лише половина.
- Чи є у вас розуміння тригерів, які працюють на аудиторію?
* У даному питанні потрібно було назвати основні тригери в разі позитивної відповіді.
- Чи аналізуєте ви аудиторію (цільову та фактичну)?
* У даному питанні потрібно було описати різницю між ЦА брендів Snickers та KitKat у разі позитивної відповіді.
- Чи є у вас навички олояльнення аудиторії?
- Чи проводите ви роботу над інтерактивами?
Навички спеціалістів: просування
В основному клієнти не дають сторис-мейкерам задачі з просування. Половина зі спеціалістів уміють налаштовувати рекламу, але лише третина вміє проводити взаємопіар та має навички інфлюенс-маркетингу.
- Чи є у вас запити від клієнтів на просування?
- Чи є у вас досвід налаштування реклами stories в Instagram?
- Чи є у вас досвід проведення взаємопіару?
- Чи є у вас досвід інфлюенс-маркетингу?
Навички спеціалістів: project management
Понад половина спеціалістів мають досвід управління командою, пошуку людей та брифування. Лише третина сторис-мекерів робить щомісячні звіти про виконану роботу.
- Чи є у вас досвід управління командою?
- Чи маєте ви досвід постановки тз?
- Чи є у вас досвід пошуку людей у команду?
- Чи створюєте ви щомісячний звіт?
Інструменти сторис-мейкерів
Найчастіше українські сторис-мейкери використовують такі програми для створення контент-плану:
Для дизайну опитані сторис-мейкери використовують наступні мобільні застосунки:
Для редагування відео:
Для аналітики та відстежування результатів популярні такі програми:
Найчастіше роботодавці працюють зі сторис-мейкерами в таких таск-менеджерах та месенджерах:
Пошук роботи
Визначившись із середнім досвідом, навичками та вміннями, поговоримо про пошук роботи/клієнтів та працевлаштування.
Найчастіше спеціалістів зі сторис-мейкингу клієнти знаходять самостійно:
Роботодавці також, в першу чергу, шукають сторис-мейкерів через знайомих:
Понад половина сторис-мейкерів не мають портфоліо:
Здебільшого роботодавцям не важливо, у яких галузях сторис-мейкер має досвід роботи:
Формат співпраці
У цьому блоці ми розбиралися, як саме проходить співпраця сторис-мейкера з роботодавцем. Які задачі закриваються та скільки часу на них йде?
Більшість роботодавців шукають сторис-мейкерів для роботи на фрилансі:
Включення фрилансера в більшості займає 2-4 години на добу:
Більшість роботодавців вимагають від спеціалістів прописування ідеї stories та їхній дизайн, найрідше — фото/відеознімання:
Найчастіше роботодавці ставлять перед сторис-мейкерами цілі щодо реакції аудиторії та росту показників залученості:
Заробітна плата
Поговоримо про оплату праці. Сторис-мейкери поділились з нами своїми очікуваннями, а роботодавці — тим, скільки вони готові платити.
Більшість спеціалістів отримують фіксовану ставку щомісяця:
Якою має бути місячна зарплата спеціаліста на різних рівнях на думку сторис-мейкерів:
Junior
Middle
Senior
Lead
Більшість спеціалістів, враховуючи свій рівень, хотіли б отримувати 20-30 тис. грн заробітної плати:
За один проєкт роботодавці готові платити сторис-мейкеру 5-10 тисяч гривень:
Очевидним з попередніх відповідей є те, що більшість спеціалістів не задоволені заробітною платнею:
Висновки
- Більшість сторис-мейкерів в Україні у віці 20-30 років. Частіше всього вони мають 1-2 роки досвіду та працювали в іншій сфері раніше.
- 84% опитаних спеціалістів надають перевагу профільним курсам в Instagram. 16% не проходили навчання взагалі.
- Більшість опитаних нами спеціалістів вважають, що вони зараз знаходяться на рівні junior. Хоча 65,9% роботодавців шукають сторис-мейкерів рівня middle.
- 81,3% спеціалістів аналізують контент, але фіксують висновки лише 49,7% з них.
- 82,5% сторис-мейкерів ставлять перед собою цілі у контенті. У більшості це кількісний показник охоплення.
- 76,3% спеціалістів не навчались дизайну/оформленню або іншим візуальним навичкам.
- 45,3% спеціалістів мають запити із просування stories від клієнтів.
- Лише 39,1% сторис-мейкерів створюють щомісячні звіти для клієнтів.
- Найчастіше для створення контент-плану та аналітики спеціалісти зі stories використовують Google sheets, для дизайну — Canva, для відео-мейкингу — InShot, а для спілкування з клієнтами — Telegram.
- 32% спеціалістів роботодавці знаходять самостійно. Самі роботодавці у 81% випадків шукають сторис-мейкерів через знайомих.
- 71% роботодавців шукають сторис-мейкерів для роботи на фрилансі із включенням у 2-4 години на добу.
- Більшість спеціалістів, враховуючи свій рівень, хотіли б отримувати 20-30 тис. грн заробітної плати щомісяця. Роботодавці ж готові платити сторис-мейкеру 5-10 тисяч гривень за один проєкт.
- 55,7% сторис-мейкерів наразі не задоволені своєю компенсацією за роботу.
Думка авторів гостьового поста може не співпадати з позицією редакції та спеціалістів агентства Netpeak.
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