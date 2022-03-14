Які онлайн-медіа читають маркетологи та IT-спеціалісти — опитування

Місяць тому ми запитали читачів, які інтернет-видання про бізнес, IT й маркетинг їм до вподоби. Хотіли зрозуміти, де професійна спільнота слідкує за новинами, отримує знання і практичні навички. Проаналізували понад 300 відповідей. Отже, ось які онлайн-ресурси читають в Україні, окрім Netpeak Journal :)

Хто склав рейтинг

Більшість учасників голосування маркетологи (майже 70%). Понад 13% працюють у продажах, десята частина — розробники. Лише 1,5% старші за 45 років, стільки ж неповнолітні. Бізнес-ресурси 90% читають мінімум раз на тиждень, в тому числі 38% — щодня.

Що читають маркетологи

Отже, на питання «Яке онлайн-медіа ви читаєте?» більшість відповіли MC.today — 51,5%. На другому місті DOU (45,5%), треті — AIN.UA. За них проголосували майже 40%. Непоганий результат показав ebanoe.it. Хоча ресурс відрізняється від класичних видань, він четвертий. П'ятірку замикає Vector. Всі результати:

Цікаво, що лідер загального рейтингу поступився першим місцем практично в усіх категоріях, окрім головного питання. Так, за новинами бізнесу учасники опитування більше слідкують в AIN.UA, MC.today — другі, Liga.net замикає трійку. Різниця між ними до 10%.

Якщо ж говорити про профільний контент, тут лідером є it-портал DOU.

Саме там майже 42% шукають галузеві новини:

56% — теорію та аналітику:

35% — корисні практичні навички та цікаві кейси:

46% слідкують на DOU за вакансіями. Хоча більшість опитаних обирають для цього все ж таки не бізнесові медіа, а hr-портали на кшталт Work.ua, rabota.ua, djinni.co.

А ось топ серед медіа, де читачі слідкують за блогами, публікаціями колумністів, є частиною ком’юніті:

«Свій варіант» також набрав чимало голосів в більшості запитань. Найчастіше читачі згадували Habr та ppc.world. Також голосували за:

RAU;

Marketing Media Review;

Marketer;

SEOnews;

Код Дурова;

Kraftblick.Media;

vc.ru;

Bazilik Media.

Ну і не забувайте підписатись на улюблені медіа в соцмережах, щоб слідкувати за новими публікаціями. Так роблять 75% опитаних. Половина всіх респондентів відвідують сайти, а 22% отримують розсилку.