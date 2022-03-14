Які онлайн-медіа читають маркетологи та IT-спеціалісти — опитування
Місяць тому ми запитали читачів, які інтернет-видання про бізнес, IT й маркетинг їм до вподоби. Хотіли зрозуміти, де професійна спільнота слідкує за новинами, отримує знання і практичні навички. Проаналізували понад 300 відповідей. Отже, ось які онлайн-ресурси читають в Україні, окрім Netpeak Journal :)
Хто склав рейтинг
Більшість учасників голосування маркетологи (майже 70%). Понад 13% працюють у продажах, десята частина — розробники. Лише 1,5% старші за 45 років, стільки ж неповнолітні. Бізнес-ресурси 90% читають мінімум раз на тиждень, в тому числі 38% — щодня.
Що читають маркетологи
Отже, на питання «Яке онлайн-медіа ви читаєте?» більшість відповіли MC.today — 51,5%. На другому місті DOU (45,5%), треті — AIN.UA. За них проголосували майже 40%. Непоганий результат показав ebanoe.it. Хоча ресурс відрізняється від класичних видань, він четвертий. П'ятірку замикає Vector. Всі результати:
Цікаво, що лідер загального рейтингу поступився першим місцем практично в усіх категоріях, окрім головного питання. Так, за новинами бізнесу учасники опитування більше слідкують в AIN.UA, MC.today — другі, Liga.net замикає трійку. Різниця між ними до 10%.
Якщо ж говорити про профільний контент, тут лідером є it-портал DOU.
Саме там майже 42% шукають галузеві новини:
56% — теорію та аналітику:
35% — корисні практичні навички та цікаві кейси:
46% слідкують на DOU за вакансіями. Хоча більшість опитаних обирають для цього все ж таки не бізнесові медіа, а hr-портали на кшталт Work.ua, rabota.ua, djinni.co.
А ось топ серед медіа, де читачі слідкують за блогами, публікаціями колумністів, є частиною ком’юніті:
«Свій варіант» також набрав чимало голосів в більшості запитань. Найчастіше читачі згадували Habr та ppc.world. Також голосували за:
- RAU;
- Marketing Media Review;
- Marketer;
- SEOnews;
- Код Дурова;
- Kraftblick.Media;
- vc.ru;
- Bazilik Media.
Ну і не забувайте підписатись на улюблені медіа в соцмережах, щоб слідкувати за новими публікаціями. Так роблять 75% опитаних. Половина всіх респондентів відвідують сайти, а 22% отримують розсилку.
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