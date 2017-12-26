240 апдейтов Serpstat в 2017 году

Привет, коллеги! Как вы знаете, а возможно, не знаете, многофункциональную SEO-платформу Serpstat создали в Netpeak Group в 2013 году. Тогда Serpstat назывался Prodvigator и был внутренним продуктом компании Netpeak. Последний раз мы делились новостями о сервисе в прошлом году ...

Просим прощения и исправляемся! В этом посте я рассказываю о ключевых изменениях и новых инструментах сервиса, а также о новых базах, росте пользователей, расширении коллектива. Приятного чтения :)

Как изменился продукт

За период с января по декабрь 2017 года команда разработчиков сделала 240 успешных апдейтов сервиса (даже не спрашивайте, сколько неуспешных:)). Ниже описаны самые значимые изменения.

Базы

В 2017 году мы запустили четыре базы ключевых фраз: Германии, Италии, Франции, Испании, — и значительно расширили уже имеющиеся базы ключевых фраз в регионах Google Австралия, Google Великобритания и Google Канада. Это позволило вывести региональные базы данных на один уровень с аналогичными инструментами и даже обогнать их по чистоте и размеру баз данных.

Базы данных Кол-во ключевых фраз, было Кол-во ключевых фраз, стало Google AU 4 М 68 М Google UK 7 М 75 М Google CA 4 М 57 М Google FR 11 М Google DE 27 М Google IT 10 М Google ES 5 М

Кроме того, запустили подготовку базы Нидерландов, Индии, Яндекс.Екатеринбург, Яндекс.Краснодар, которые выйдут совсем скоро.

Базы Яндекс.Украина и Google UA по прежнему самые большие на рынке среди всех аналогичных инструментов.

Новые инструменты

Запустили новые инструменты: кластеризацию и текстовую аналитику.

Инструменты полюбились нашим пользователям благодаря уникальному алгоритму работы. Вот что говорит Илья Русаков о кластеризации и текстовой аналитике Serpstat:

Подробно об уникальном алгоритме вам расскажет наш математик-аналитик Кельвин:

Анализ сайта и анализ ключевых фраз

Внедрили оценку уровня конкуренции по ключевой фразе для продвижения — «Сложность фразы» (Keyword Difficulty). Показатель доступен для регионов Google USA и Google AU. В скором времени «Сложность фразы» появится в других регионах.



Параметр показывает уровень конкуренции от 0 до 100 по ключевой фразе для продвижения в топ 10. Так вы поймете, по каким ключевым фразам легче и сложнее выбиваться на первую страницу выдачи поисковика. Суммарное количество фраз в базах Serpstat выросло на 323% — со 113 млн до 478 млн. Количество поисковых подсказок выросло на 253 млн (с 450 млн — до 703 млн).

Мониторинг позиций

Добавили кнопку «+3 дня» в отчете с позициями ключевых фраз, при нажатии которой вы получите историю о позициях ключевой фразы за последние три дня. Теперь снимать позиции сайта можно каждый день, раз в три дня и раз в семь дней. Сделали кнопку «Актуальная выдача». Она показывает выдачу поисковой системы на сегодняшний день по указанной фразе и в определенном регионе, заданном при формировании настроек мониторинга. Мониторинг позиций с учетом часового пояса пользователя, то есть теперь не придется ждать полуночи по Гринвичу. Все данные обновляются точно по вашему времени. Оптимизировали «Мониторинг позиций» для мобильных устройств. Вывели дополнительную информацию:

график «Шторма» — изменение топ-100 позиций по ключевой фразе относительно предыдущей даты;

SERP по фразе — история изменений позиций конкурентов по ключевой фразе в топ-10;

сниппеты — список сниппетов выбранного домена в поиске с учетом времени проведения мониторинга.

Внедрили раздел «Целевые страницы» с функцией отслеживания URL пользователя по ключевой фразе.

Как выглядят все изменения в мониторинге позиций:

Аудит сайта

Расширили классификацию ошибок: высокий, средний, низкий приоритет плюс блок с информацией. Здесь собраны данные о вашем сайте, которые требуют внимания в порядке критичности. В «информации» выводятся не ошибки, а страницы, которые стоит перепроверить, например, с атрибутом rel="canonical". Внедрили график динамики SDO. Поможет отследить, как улучшается сайт с течением времени, в привязке к датам проведения аудита. Новые графики в аудите:

глубина краулинга — график показывает соотношение количества страниц и количества кликов, требуемых для перехода на страницу с главной;

типы редиректов — график отображает соотношение типов редиректов к их количеству на анализируемом сайте;

коды ответов — график показывает соотношение кодов ответа страницы к количеству URL, содержащих данные коды ответов;

canonical — график показывает соотношение страниц сайта с тегом rel="canonical" и без него.

Создали возможность экспортировать полный отчет по аудиту сайта в формате XLSX и PDF, а в связке с нашим White Label вы сможете отправлять его клиентам или начальству. Добавили проверку АМР-страниц: их наличие на сайте и ошибки, связанные с внедрением АМР. Настроили новые проверки — проверка HTTPS и использование атрибутов hreflang. Сделали проверку наличия вирусов на сайте по данным из Google Safe Browsing. Персональный отчет. В нем выводится не список ошибок, как в других разделах этого модуля, а вся собранная нами информация со страниц сайта по конкретным параметрам в виде таблицы.

Анализ ссылок

Новая страница в анализе ссылок «Сcылающиеся страницы». В этом отчете вся информация о том, откуда и куда ведет новая/потерянная ссылка, какого она типа, Page/Trust Rank и другое. Добавили новые показатели об исходящих ссылках: сколько исходящих ссылок находится на найденной странице. Информация поделена на два блока: исходящие ссылки на страницы и исходящие ссылки на домены целиком.

Как изменился отдел маркетинга

За этот год мы:

выступили на 47 конференциях, вебинарах, семинарах в Украине, России, Болгарии, Великобритании, Казахстане;

заняли третье место в рейтинге SEO-инструментов на американской площадке G2Crowd;

на американской площадке G2Crowd; запустили народный рейтинг seo-инструментов в 2017 году;

отправили 92 рассылки ;

; опубликовали в en-блоге 112 статей ;

; опубликовали в ру-блоге 121 статью ;

; посещаемость блога выросла в 3 раза;

Количество пользователей выросло с 71K до 141K.

Как изменился отдел продаж

Наш рост за год по всем показателям в два и больше раз:

месячный оборот вырос на 119% ;

; количество платных пользователей выросло в два раза ;

; провели более 1 600 демонстраций и вебинаров , а также ускорили знакомство наших пользователей с сервисом в целом, помогая освоиться в первых шагах и прокачивая скиллы опытных специалистов;

, а также ускорили знакомство наших пользователей с сервисом в целом, помогая освоиться в первых шагах и прокачивая скиллы опытных специалистов; с нами начало работать даже министерство США!

Как изменился отдел Customer Success

До 2017 года у нас была обычная техподдержка, переписка с пользователями велась через скучную систему тикетов, а формат общения сводился к формальному принципу «вопрос — ответ». По большому счету, мы не чувствовали пользователей, а пользователи не чувствовали нас. Это привело к осознанию того, что нужно что-то менять. Так появился отдел Customer Success, основные задачи которого:

помочь в освоении достаточно непростого функционала на этапе онбординга;

не только научить юзеров как использовать тот или иной инструмент, но и максимально раскрыть ценность платформы;

повысить лояльность пользователей и наладить с ними качественную обратную связь.

И еще немного достижений за 2017 год:

сократили медиану скорости первого ответа до 2 минут (абсолютный минимум составил 28 секунд в январе);

в январе); провели 589 персональных обучающих уроков;

персональных обучающих уроков; запустили «Академию Serpstat» и создали уроки по основам SEO и работе с Serpstat;

добавили новые Use Cases;

реструктурировали базу знаний, дополнили её видеоуроками;

количество довольных пользователей в чате достигло 89%.

Как изменилась внутренняя жизнь Serpstat

С 1 января по 13 декабря 2017 года команда Serpstat из 33 человек выросла до 52. При этом ушли 5 сотрудников, часть которых перешли в другие команды Netpeak Group. Команда специалистов из отдела продаж из 4 городов объединилась в центральном офисе — в Одессе.

Мы переехали из офиса в 200 кв. м. в 350 кв. м возле моря.

Купили тренажер, организовали совместные пробежки по берегу моря и совместное участие в спортивных мероприятиях.

Пробежали 9 марафонов и горных трейлов с флагом Serpstat.

Превратили офис в место злодеяний на Хэллоуин.



Сделали внутренний спортивный челледнж «Кто простоит 10 минут в планке», но рекорд был 7 минут 50 секунд.

Ввели обязательную зарядку для сотрудников каждые 2–3 часа, потому что верим — спорт и здоровый образ жизни положительно влияют на продуктивность работы команды.

Выпили 67 кг кофе, 432 пачки чая и съели 110 пицц.

Мы хотим поблагодарить всех пользователей, которые верят в нас и помогают развиваться. Мы работаем ради вас и роста вашего бизнеса.

Мы выкатили много обновлений за год и потрудились на славу, но это ничто по сравнению с нашими планами на 2018 год. Оставайтесь на связи! :)