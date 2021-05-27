50+ Telegram-каналов, чатов и ботов для PR-специалиста

Главный инструмент PR-специалиста — информация, а его ключевой навык — управление ею. Готовя подборку Telegram-ресурсов для PR-специалистов, мы ориентировались на прикладную информацию. Отобранные каналы пишут о развитии брендов, их коммуникационных стратегиях, о работе с негативом, об аналитике, о трендах в соцсетях, о работе пресс-служб и, конечно, о креативе.

Аудитория украинских Telegram-каналов — 25 млн подписчиков

По данным ресурса telemetr, в апреле 2021 года в Telegram найдено 189 472 русскоязычных каналов с аудиторией в более 879 млн подписчиков. Среди них не только российские каналы, но и белорусские, казахстанские, украинские — все, которые ведутся на русском языке, независимо от страны происхождения. Украинских из них — 2928 с аудиторией в почти 25 миллионов человек.

Есть ещё украиноязычный контент в Telegram. По данным tgstat на 100 украиноязычных каналов подписано 6,14 млн человек.

А вот с англоязычным контентом ситуация похуже. В Telegram, конечно, можно почитать такие авторитетные медиа, как BBC, CNN, Reuters, The Guardian. Но мировых зубров коммуникаций, как Golin, 5W Public Relations, CSG, BCW, Edelman или FleishmanHillard, входящих в ТОП-30 ведущих PR-агентств мира по версии Influencer Marketing Hub, здесь нет.

Рейтинг Telegram-каналов для PR-специалиста

Определяющим для рейтинга показателем мы выбрали «Средний охват одного поста». Он указан сразу под названием канала.

Ниже, под описанием, есть и общее количество подписчиков, которое уже давно перестало быть показателем популярности.

Указан также Охват уровня вовлеченности — ERR = Средний охват одного поста / Количество подписчиков * 100%. Но он зависит от того же общего количества подписчиков, поэтому не может быть объективным. А в случае, когда превышает 100%, сбивает с толку.

Статистику по каналам собирали с помощью Telegram-бота от аналитического ресурса telemetr. Ниже будут и другие роботы-помощники — дочитайте до конца.

В рейтинг не попали каналы с охватом меньше 1000 подписчиков. Хотя среди них есть реально интересные, с профессиональным контентом. Желаем им быстрого роста, чтобы попасть в рейтинги следующих годов.

Голосуйте за каналы, которые читаете, и предлагайте в комментариях своих фаворитов.

Канал про маркетинг и медиа. Пишет обо всем самом интересном, даже о том, о чем другие молчат.

Подписчиков: 103 тыс.

Средний охват: ~30 тыс.

ERR: 29%.

Язык канала: русский.

Прикладной канал о том, как писать по работе. Примеры, шаблоны и разборы от авторов книги «Пиши, сокращай».

Подписчиков: 24,5 тыс.

Средний охват: ~30 тыс.

ERR: 120%.

Язык канала: русский.

Канал Семёна Ефимова о digital-маркетинге. Здесь публикуются новости в сфере маркетинга, лайфхаки, примеры удачных реклам и мемы на злобу дня. А так же анонсы подкаста «Продажные блогеры».

Подписчиков: 126,3 тыс.

Средний охват: ~23 тыс.

ERR: 18%.

Язык канала: русский.

Глупые и оригинальные названия, идиотская и гениальная реклама, а так же мысли про маркетинг без хейта.

Подписчиков: 38,5 тыс.

Средний охват: ~14 тыс.

ERR: 36%.

Язык канала: русский.



Канал журналиста Андрея Бродецкого, в котором он рассказывает о технологиях и о том, как они меняют мир.

Подписчиков: 45,8 тыс.

Средний охват: ~10 тыс.

ERR: 23%.

Язык канала: русский.



Паша Вржещ — сооснователь и креативный директор агентства Banda. На этом канале он делится всем интересным, что цепляет его внимание. Рассказывает о «бандовской» кухне.

Подписчиков: 16 тыс.

Средний охват: ~10 тыс.

ERR: 60%.

Язык канала: русский.

Авторский канал Богдана Евтушенко про TikTok и другие соцсети.

Подписчиков: 176,5 тыс.

Средний охват: ~9 тыс.

ERR: 5%.

Язык канала: русский.

Здесь про тренды, креатив и маркетинг.

Подписчиков: 26,3 тыс.

Средний охват: ~8,6 тыс.

ERR: 32%.

Язык канала: русский.

Авторский канал, посвященный маркетингу и рекламе. Здесь вам не предложат ностальгировать над старыми кейсами из 90-х. Это канал «про маркетинг здорового человека».

Подписчиков: 38,7 тыс.

Средний охват: ~8,1 тыс.

ERR: 21%.

Язык канала: русский.

Канал Даниила Марзаганова, где он пишет о том, «что другие упустили», о классном контенте про медиатренды, диджитал, айти и бизнес. Зачастую скандальный, но при этом интересный персонаж этот Дэн.

Подписчиков: 102 тыс.

Средний охват: ~8 тыс.

ERR: 8%.

Язык канала: русский.

Канал о маркетинге, трендах и креативе. Авторы не просто репостят топовые кейсы, а объясняют, почему это сработало и как повторить.

Подписчиков: 102 тыс.

Средний охват: ~7 тыс.

ERR: 8%.

Язык канала: русский.

Канал креативного директора агентства banda Максима Боритко.

Подписчиков: 4,7 тыс.

Средний охват: ~5 тыс.

ERR: 105%.

Язык канала: русский.

Авторский канал о digital-маркетинге и коммуникациях в Украине.

Подписчиков: 20,7 тыс.

Средний охват: ~4,2 тыс.

ERR: 20%.

Язык канала: украинский.

Канал для людей, создающих контент. Тут публикуются анонсы событий, кейсы и новости медиа-тусовки.

Подписчиков: 5 тыс.

Средний охват: ~3,8 тыс.

ERR: 77%.

Язык канала: украинский.

Всё самое важное и интересное из digital вселенной.

Подписчиков: 31,4 тыс.

Средний охват: ~2.7 тыс.

ERR: 9%.

Язык канала: русский.

Канал диджитал-агентства krasa, который анализирует рекламу, «которую видит», и просто объясняет термины диджитал.

Подписчиков: 6,2 тыс.

Средний охват: ~1,9 тыс.

ERR: 31%.

Язык канала: украинский.

Блог о маркетинге, рекламных кейсах, новостях из мира соцсетей и креатива.

Подписчиков: 14,9 тыс.

Средний охват: ~1,9 тыс.

ERR: 13%.

Язык канала: русский.

Горячие новости, колонки-мысли, аналитика и другое лонгридное чтиво о маркетинге, рекламе, коммуникациях, digital и креативе. Без котиков.

Подписчиков: 6,7 тыс.

Средний охват: ~1,8 тыс.

ERR: 27%.

Язык канала: русский.

Персональный блог Тимура Асланова — главного редактора журнала «Пресс-служба», издателя, а также бизнес-тренера и бизнес-спикера.

Подписчиков: 7,7 тыс.

Средний охват: ~1,7 тыс.

ERR: 22%.

Язык канала: русский.

Канал Олега Беседина. Здесь он пишет о маркетинге и управлении репутацией.

Рассказывает об инфоповодах глазами «репутанта».

Подписчиков: 10,4 тыс.

Средний охват: ~1,6 тыс.

ERR: 11%.

Язык канала: русский.

На канале публикуются портфолио рекламистов.

Подписчиков: 4 тыс.

Средний охват: ~1,5 тыс.

ERR: 37%.

Язык канала: украинский.

Канал креативного директора бюро Kontora о крутых открытиях, идеях, явлениях и жизни в целом.

Подписчиков: 3,3 тыс.

Средний охват: ~1,5 тыс.

ERR: 50%.

Язык канала: украинский.

Канал Наталии Винничук, маркетолога и SMM-директора агентства по продвижению wishdo. Рассказывает об украинских брендах и бизнесе.

Подписчиков: 9 тыс.

Средний охват: ~1,5 тыс.

ERR: 16%.

Язык канала: украинский.

Канал о том, почему крутые кампании стали крутыми. Редко. Субъективно. Поэтично.

Подписчиков: 1,3 тыс.

Средний охват: ~1,5 тыс.

ERR: 110%.

Язык канала: украинский.

Канал для вдохновения в креативе. Своеобразный каталог впечатляющих реклам.

Подписчиков: 2,5 тыс.

Средний охват: ~1,4 тыс.

ERR: 57%.

Язык канала: украинский.

Это совместный канал SEOnews и Лайкни. Подборки свежих новостей из сферы digital.

Подписчиков: 11,9 тыс.

Средний охват: ~1,3 тыс.

ERR: 11%.

Язык канала: русский.

Канал о буднях копирайтера, редактора, журналиста, автора экспертных колонок Татьяна Гонченко, которая пишет для MC.today, ain.ua, bit.ua, evo.business, medialab.

Подписчиков: 1,1 тыс.

Средний охват: ~1,2 тыс.

ERR: 110%.

Язык канала: украинский.

Авторский канал Татьяны Осколовой, директора по маркетингу в Lead Line IT. Поскольку он ведется «в удовольствие», то посты появляются редко, зато правдивые, из практики. Девиз канала: «Зради і перемоги українського маркетингу».

Подписчиков: 1,4 тыс.

Средний охват: ~1,1 тыс.

ERR: 79%.

Язык канала: украинский.

Канал Дмитрия Зайцева о маркетинге в Telegram. Дима был журналистом, а сейчас бизнесмен и визионер крупного маркетингового маркетплейса.

Особая плюшечка канала — Дима не рекламирует свои услуги. У него материалы бесплатные.

Подписчиков: 9,6 тыс.

Средний охват: ~1,1 тыс.

ERR: 11,5%.

Язык канала: русский.

Канал Макса Бурцева — креативного директора и собственника рекламного агентства Arriba. Случайные мысли о команде, бизнесе, стратегии, креативном процессе, коммуникациях и разном.

Подписчиков: 2,9 тыс.

Средний охват: ~1 тыс.

ERR: 36%.

Язык канала: русский.

Канал собственника маркетинг-системы для бизнеса Rezart Игоря Головко. На нем он бесплатно рассказывает о том, что продают на курсах:

новости и новинки в области маркетинга;

методики и инструкции для внедрения;

дайджесты полезных статей и книг.

Подписчиков: 12,4 тыс.

Средний охват: ~0,8 тыс.

ERR: 7%.

Язык канала: русский.

Канал с амбициозной миссией: «Здесь вы научитесь искусству маркетинга и рекламы».

Подписчиков: 11,6 тыс.

Средний охват: ~0,8 тыс.

ERR: 7%.

Язык канала: русский.

Канал Розалии Каневской, консультанта по PR и контент-маркетингу и автора блога для пиарщиков Mediabitch. Здесь Розалия делится своими мыслями о том, что происходит в мире коммуникаций.

Подписчиков: 1,7 тыс.

Средний охват: ~0,8 тыс.

ERR: 50%.

Язык канала: русский.

Календарь инфоповодов с персональной доставкой. Книги, вебинары, статьи — только полезный контент от экспертов digital-рынка.

Подписчиков: 2,3 тыс.

Средний охват: ~0,3 тыс.

ERR: 12%.

Язык канала: русский.

Telegram-чаты для PR-специалистов

Если вы жалуетесь, что не можете найти в Telegram стоящий канал, это значит, что вы еще не искали там чаты.

По ключевым запросам, связанным с PR, маркетингом и продвижением, поиск выдает только «обменники рекламой» для накручивания аудитории.

Из таких, где можно пообщаться, задать вопрос и, возможно, дождаться на него ответ, мы нашли только шесть русскоязычных пабликов. Поэтому без рейтинга.

13,15 тыс. участников Обсуждает бизнес и выход на ICO. Может быть полезен тем, кто ищет инвесторов. У этого чата есть антиспам-правило — новички не могут ничего писать в течение первых суток. Еще запрещены лонгриды и размещение ссылок.

12,4 тыс. участников Чат от канала @proffreelancee. Создан для фрилансеров, помогает в поиске заказчиков и исполнителей.

8,6 тыс. участников Чат по арбитражу трафика от ProTraffic.com

2,38 тыс. участников Обсуждает вопросы Instagram. Но, на самом деле, не только о нем. Продвигает сервис накрутки smmbro. Правила у чата простые: рекламу не кидать, людей не оскорблять.

1,2 тыс. участников Обсуждает вопросы, связанные с продажами, коммуникациями в интернете и работой на удаленке. Участники размещают на канале вакансии.

957 участников Чат от канала @designerschannel. Обсуждает: дизайн UI/UX, графический, вдохновение, логотипы, мемы, юмор, разработку, python, develop. Подкупил профессиональным представлением статистики по чату.

Telegram-боты для PR-специалистов

Любой пользователь Telegram может создать своего робота. Поэтому их тут очень много. Вот только работают не все.

Ниже — подборка ботов, которые помогут PR-специалисту справиться с рутинными задачами. Голосуйте за тех, с кем уже работаете, и предлагайте других своих помощников.

Мониторит новости на любые темы. Отслеживает упоминания в интернет-СМИ и в оффлайн-изданиях, у которых есть PDF-версии. Соцсети не контролирует. Новости присылает в течение 5-10 минут после их публикации. Создан сервисом для эффективного PR — looqme.

Еще один бот для оперативного мониторинга упоминаний в СМИ Украины. Бесплатно работает по пяти ключевым словам с лимитом в 10 сообщений в сутки. Подробнее о тарифах на сайте.

Отслеживает в интернете упоминания фамилий и названий брендов. Очень простой и понятный в использовании. Бесплатно работает по двум поисковым запросам. Подробнее о тарифах на сайте: SomoBot.com.

Отслеживает сообщения в Telegram. Сообщает о репостах и упоминаниях любого канала, не только своего. Справляется с отслеживанием постов по ключевым словам и фразам. Идеально подходит для отслеживания упоминаний бренда / человека / ссылки на сайт. Сервис платный. Принадлежит TGStat.ru.

Бесплатно проводит анализ Telegram-каналов и выдает по ним полную статистику. Из минусов — работает только с теми каналами, что зарегистрированы в сервисе telemetr.me.

Знает об актуальных правилах постинга и ограничениях в соцсетях и мессенджерах. За плату проводит рассылку сообщений по своей базе SMM-специалистов, арбитражников, таргетологов и сетевиков.

Это робот-перенаправитель сообщений из социальных сетей, общедоступных Telegram- и RSS-каналов. Удобный для отслеживания действий важных особ или конкурентов. Отправляешь ему ссылку на аккаунты в соцсетях и получаешь уведомление, когда у них появляется что-то новое.

Незаменимый, когда срочно нужна «минусовку». Робот отделяет голос от музыки в любой песне. Отправляешь ему mp3 файл и в ответ получаешь две разделенные аудиодорожки.

Конвертирует изображения в любой формат из 15 доступных, среди которых такие популярные, как eps, gif, bim, jpeg, tiff, webp.

Этот старичок работает с 2016 года. И постоянно обновляется. Помогает управлять группами. Чтобы бот выполнял команды, добавьте его в администраторы.

Помогает управлять каналами и группами. Аналитика, модерация, триггеры, уровни и система XP, репутации, отчеты и многое другое.

Что-то вроде альтернативной энциклопедии. Среди прочей информации в ней есть раздел, посвященный PR — любопытное чтиво.

Если вам понравилось работать с Telegram-ботами, подпишитесь на канал Обзорчик+| Боты|Каналы|Каталог|Телеграм (10,5k подписчиков) — будете в курсе новинок. Этот канал — кладезь полезных ботов, лайфхаков и обзоров.

А если не нашли нужного робота, создайте своего. Поможет в этом @BotFather. Он не единственный такой создатель, но зато родной, телеграмовский, и с понятной инструкцией по использованию.

Выводы

Telegram уже уверенно вошел в интернет-пространство России и Украины. Но медийники и пиарщики только начинают его осваивать. Этот факт удивляет и вдохновляет одновременно — самое время завоевывать площадку.

Сугубо public relations в Telegram уделено мало внимания. Тематическое ядро составляют: маркетинг, диджитал, реклама и брендинг. Специализированные каналы — не популярны, с мизерными аудиториями подписчиков.

Не густо и в нише пабликов. Открытой группы для PR-специалистов в Telegram нет. Для желающих создать чат по обмену мнениями и опытом в коммуникациях — дорога открыта.

С ботами наоборот перебор. Их в Telegram много. Выполняют разные функции. Главная трудность — найти подходящий, с нужным набором инструментов и корректно работающий.